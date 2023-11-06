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Пруцев – 🤩! Расчертил голевую атаку, дал бешеный объем и успешно сменил позицию в меньшинстве

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Суперзвезда дерби.

Возвращение Руслана Литвинова и Данила Пруцева в старт – шаг к оздоровлению опорной зоны «Спартака». В стартовых турах мы постоянно возвращались к странному выбору Гильермо Абаскаля: неубедительный Кристофер Мартинс в роли шестерки, недостаточный оборонительный объем от Хесуса Медины и Виктора Мозеса на позиции восьмерок, разбитые переходы из атаки в оборону, постоянные пропущенные голы из оголенной опорной.

Литвинов и Пруцев надежнее при владении и обороне. Вот их тактический диапазон:

● легкая взаимозаменяемость. Они стабильно переключаются между левой и правой зоной, при этом не теряя в качестве в защите и на мяче;

● гасят контратаки. «Факел» (0:2) можно вынести за скобки из-за качества поля, но против «Пари НН» (2:0) «Спартак» сдержал Эдгара Севикяна с лучшими контратаками в лиге – все благодаря объему и интеллекту в центре поля;

● покрывают большие расстояния в прессинге и страхуют партнеров – получается организованно;

● продвигают и удерживают мяч под давлением. Отдельный респект за поиск флангов и подключения Пруцева в штрафную, которые разберем ниже.

Литвинов тоже был в порядке против «Локомотива» (1:1), но Пруцев выдал шедевральный матч. Пахал в середине, успевал вперед, придумал гол Антона Зиньковского и создал еще пару моментов.

Для примера – 19 секунд из рывковой жизни первого тайма. Пруцев отвечал за огромную площадь в центре поля. 4-4-2 «Спартака» трансформировались из-за идеи «Локо»: Антон Миранчук выходил в середину или полуфланг с левого края (выманивал за собой правого защитника Даниила Хлусевича), а Артем Дзюба уводил Алексиса Дуарте на фланг, если хозяева атаковали флангом Наира Тикнизяна. Из-за этого Литвинов подсаживался к защитникам, а Пруцев страховал нападающих и фланг.

Техническая запись – «Яндекс Плюс x VSporte»

«Локомотив» прошел первую волну прессинга, но все погасил Пруцев. Через шесть секунд он догнал Дзюбу. Артем точно отдал, зато Данил доработал по отскоку Максима Глушенкова.

«Спартак» не сохранил мяч, но Пруцев мгновенно задавил Дмитрия Баринова, который вместо продвижения отдал Лукасу Фассону под давление Михаила Игнатова.

В атаке Пруцев тоже полезен. Вбегания в штрафную и подыгрыш около нее – недооцененное качество, особенно в матчах без Александра Соболева, когда доставка в штрафную труднее и тоньше. В первом тайме Пруцев несколько раз в нее забегал, но без особого эффекта: партнеры не замечали рывки или почти не пользовались освобожденным пространством. Все изменилось во втором тайме. 

Изначально Пруцев разгонял контратаку, но Зиньковский дал неточную передачу в штрафную. После этого Данил вернулся к защитникам и перевел свободному Дуарте. И это не все: Пруцев продолжил движение для подыгрыша, попутно вытянув Баринова. Так «Локо» остался без опорной зоны и фланговой подстраховки – именно там «Спартак» закрепил контроль.

Да, «Локо» откатился, но Пруцев открылся между линиями (кстати, секундами  ранее Данил забегал в штрафную) и запустил Игнатова дальше.

Игнатов не обострил, поэтому Пруцев все сделал сам. Такой объем в голевой атаке – не первый в этом сезоне. Данил мощно разогнал комбинацию с «Пари НН»: тогда отобрал мяч в спартаковской штрафной на левом фланге, разбежался в середине и замкнул справа.

В середине второго тайма Абаскаль перевел Пруцева направо. Полузащитник адаптировался и там: при обороне часто заужал за Мартинсом и Литвиновым, постоянно дорабатывал в штрафной и создал два момента. Первый – аналогичное интеллектуальное продвижение с правого фланга, закончившееся заходом в середину и выкатом свободному Мозесу. Второй – блестящий забег с ударом Промеса в концовке, когда Пруцев стянул на себя Фассона и Морозова перед пасом вразрез.

*** 

Пруцев – суперзвезда дерби с «Локомотивом». Впечатлил объем работы в равных составах: постоянный прессинг, участие в единоборствах (лезет под кожу), умные передачи, постоянная ротация с Литвиновым без потери качества, хорошие забегания.

А игра в меньшинстве – разрыв. До выхода Мартинса вообще не чувствовалось, что «Спартак» вдесятером. Литвинов и Пруцев контролировали центр поля: «Спартак» допустил всего 3 удара в первые 15 минут второго тайма (2 из них – из-за штрафной), «Локо» трижды коснулся мяча в чужой штрафной.

Пруцев адаптировался к переводу направо: атаковал, помогал Мозесу, страховал середину. В конце матча не успел к двум контратакам (одна из них – супермомент Рыбчинского), но там больше вопросов к тому, как их гасили остальные. Плюс именно Пруцев создал шанс Промесу на 85-й минуте.

Такой Пруцев должен стать основным полузащитником «Спартака» – пора сворачивать эксперименты с переученными восьмерками.

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Фото: РИА Новости/Александр Вильф, Павел Бедняков

14 комментариев

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Evincive
Думаю, по своему стилю это самый "спартаковский" игрок. Игру понимает очень здорово.
+16
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Никита Самарин
Даня светлое пятно в сегодняшнем Спартаке, очень хочется, что бы он не останавливался на достигнутом, а продолжал свой прогресс. Сначала стал ключевым игроком в клубе, а дальше и сборная не далеко. Вообщем удачи!
+7
0
+7
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Алексей Иванов
Вообще мне состав показался оптимальным, все были на своих местах... конечно нужен рослый забивной форвард, Соболев, мне кажется выйдет отбывать на поле чтобы насолить рыжему, поэтому и полирует скамейку....что касается Пруцева, лучший его матч за последний год точно, растёт парень, удачи ему и конечно Спартаку.... очень очень был рад когда не увидел фамилию Денисов в составе...
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rgdymfsc9r
Он топчик. Не хватает его крыльям
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Вячеслав Припузов
Один из лучших в прошлом дерби
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Саша Че
очень нравится он как игрок, молодец
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Отличник Ослов
Однозначно игрок роста и качества . Так держать .
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Ленид Вилькин
Главное-не перехвалить,а мы будем оч.признательны если и дальше будет играть на вчерашнем уровне!
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Bartez1986
в центре поля должны играть Пруцев и Литвинов. Вот тут точно не надо никаких экспериментов
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Zubi
Ответ Павел Нестеров
Какая сборная?
Кубы)
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Yury Kazimir
Ответ Jan Paskel
а может пусть парнишка так отыгоает весь сезон и тогда делайте разбор полётов? а то за десяток лет таких текстов уже сотня была
это разбор по данному матчу
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