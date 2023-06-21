11 комментариев

Разбор главного матча нашей жизни.

Ровно 15 лет назад Россия сенсационно обыграла Нидерланды в четвертьфинале Евро (3:1). Кажется, эмоции после той победы не перебил даже проход Испании на домашнем ЧМ-2018.

Какие решения Гуса Хиддинка сделали тот матч особенным?

1. Нидерланды подходили к 1/4 фаворитом: вынесли финалистов ЧМ-2006 с общим счетом 7:1, а в третьем туре вторым составом обыграли Румынию (2:0). Главный тренер голландцев Марко ван Бастен выставил 4-2-3-1 с отдохнувшими лидерами: Джованни ван Бронкхорст, Уэсли Снейдер, Рафаэл ван дер Варт, Руд ван Нистелрой вернулись в основу, а Робин ван Перси, Клас-Ян Хунтелар и травмированный Арьен Роббен остались в запасе.

2. Россия провела матч со Швецией (2:0) на день позже Нидерландов. К тому же, Хиддинк не мог ротировать состав – все решалось в последнем матче группового этапа.

Хиддинк неожиданно выпустил с первых минут Ивана Саенко (на место флангового полузащитника также претендовали Динияр Билялетдинов, Дмитрий Торбинский, Владимир Быстров и Дмитрий Сычев), который занял правый край

Из-за движения левого нападающего Андрея Аршавина схема России была близка к 4-4-1-1 и 4-4-2, но все было гораздо сложнее благодаря взаимозаменяемости игроков и тренерским идеям.

3. Матч разделился на несколько этапов:

• на старте России было неуютно, переход в атаку наладился только в середине первого тайма благодаря Игнашевичу. Правда, даже на первых минутах Россия была острее с игры;

• после перерыва Россия быстро забила и откатилась в компактный средний блок. Нидерланды владели территориальным преимуществом, но в основном создавали моменты со стандартов;

• экстра-таймы – время полного доминирования России. Большинство моментов возникли у ворот ван дер Сара – двое из них завершились голами.

4. Из-за счета и великолепия Аршавина многие вспоминают победу над Нидерландами как праздник атаки, но и оборонительный план Хиддинка восхищает. Определяющая деталь – роль Аршавина без мяча.

«Меня просили играть по опорнику Орландо Энгелару, а тот часто менялся позициями с теми, кто играл повыше. Если мне давали такое задание в матчах против более слабых команд, мог где-то недоработать. Тут – четвертьфинал Евро против лучшей команды турнира. В общем, было очень сложно», – вспоминал Андрей.

При обороне Аршавин редко появлялся на левом фланге, в основном он давал свободу правому защитнику Буларузу (принимал ужасные решения при минимальном давлении). Из-за этого Константин Зырянов регулярно смещался левее для подстраховки. Обычно все короткие варианты для передачи Буларуза перекрывались – Халид либо пасовал назад, либо в борьбу.

В первом тайме Жирков сначала выгнал Кюйта с левого фланга, а затем ничего не позволил Снейдеру. После перерыва Жирков справился с Ван Перси. Если проблемы все-таки возникали, страховал Зырянов.

5. На правом фланге Россия действовала по-другому. Снова вернемся к воспоминаниям Аршавина: «Самый недооцененный игрок того состава – Ваня Саенко на правом фланге атаки. С Нидерландами Хиддинк пытался закрыть подключения Ван Бронкхорста – Саенко блестяще справился».

Проблема заключалась не только в стиле Ван Бронкхорста – если Кюйт справа держал ширину, то Снейдера часто сваливался с левого края в середину.

Россия и так теряла игрока в центре (Зырянов присматривал за левым флангом), поэтому правый защитник Александр Анюков преследовал Снейдера почти во всех зонах. Если Снейдер уходил в глубину, а его забирали полузащитники, то Анюков оставался в линии. Чтобы фланг не оголялся, Саенко обычно садился глубже (и в целом располагался ниже Аршавина) и преследовал Ван Бронкхорста во время подключений.

Во втором тайме в сложных эпизодах (когда Анюков выбрасывался за Снейдером) Саенко даже превращался в центрального защитника.

6. Фланговая взаимозаменяемость – еще одна ценная деталь игры России в 1/4 Евро-2008. Периодически справа Анюкова и Саенко страховал Семшов. Например, в этом эпизоде он прочитал рывок Энгелара, позволил Саенко и Анюкову спокойно доиграть по Ван Бронкхорсту и Снейдеру.

На левом фланге ниже остальных россиян так же оставался Зырянов.

Отрабатывал даже Аршавин.

Взаимозаменяемость помогала агрессивному стилю обороны. Защитники преследовали нападающих до чужой половины, Зырянов часто помогал на фланге, а Семак чистил коридоры и страховал смещения центральных защитников. Россия оказалась подвижной, перекрывала много адресов передач и постоянно вступала в борьбу.

7. Такой стиль был рискован.

Во-первых, Россия периодически сильно растягивалась и оставляла зоны. Например, группа игроков оказывалась на правом фланге – так Жирков оставался 1-в-1. В этом эпизоде Буларуз исполнил качественную передачу (редкость), а Руд ван Нистелрой развернул Колодина и пробил.

Во-вторых, на качестве обороны могла сказаться атакующая роль Аршавина. Хиддинк просил Андрея уходить слева в середину, из-за чего он не всегда успевал вернуться на край.

В этом эпизоде Аршавин застрял справа – Россия чуть не обрушилась по цепочке: Энгелар остался один и легко перевел налево, Саенко доигрывал эпизод в середине, а Анюков оказался 1-в-1 со Снейдером. В итоге Игнашевич заблокировал удар Снейдера, но вторым темпом подключился Ван Бронкхорст, за которым не побежал как раз Аршавин.

Конечно, не обошлось без привозов. Колодин классно опередил Ван Нистелроя, но ошибся в передаче – Акинфеев спас.

8. Главная оборонительная проблема России – стандарты. Они выбесили даже Хиддинка: «Мы зарабатывали слишком много ненужных фолов. После них действовали пассивно, упускали соперников».

Ван Нистелрой был очень близок к голу еще в первом тайме.

Через несколько минут Найджел де Йонг и Андре Ойер оторвались от Павлюченко и Семака.

9. Россия качественно атаковала.

Получались контратаки после потерь Нидерландов. Аршавин эталонно искал пространство.

Удавался и прессинг. Аршавин и Павлюченко вынуждали вратаря и защитников выбивать мяч, а Игнашевич и Колодин забирали все в силовой борьбе (выбрасывались на подачи и закрывали Ван Нистелроя).

Первый момент России с игры – удар Павлюченко над перекладиной. Все началось с давления Павлюченко и Аршавина, а продолжилось перехватом и классным переходом на чужую треть.

Атака с крученым ударом Аршавина на 31-й минуте началась с отработки Андрея по опорникам Нидерландов, после чего Зырянов и Семак разогнали контратаку.

Разумеется, к моментам Россия добавила стандарты: опасный удар Жиркова и колодинские страшные пушки.

10. Благодаря прессингу и качественным проникающим передачам Россия поджала на старте второго тайма.

Главный хайлайт перед голом Павлюченко – требование Аршавина не садиться и продолжать прессинг. В итоге Андрей накрыл Андре Ойера, а Зырянов и Семшов – Джона Хейтингу и Де Йонга. Ойер сделал длинную передачу, но Семак прочитал ее и сыграл на опережение.

Отдельный фокус на умнейшем подключении Семака: изначально он ускорился почти туда же, куда и Зырянов, а затем притормозил и открылся под Аршавина.

Дальше вы знаете!

11. Замены Хиддинка были направлены на поддержание интенсивности. В фильме «Евро-2008. Лучшее лето нашей жизни» Семшов рассказал, что сам пошел на выход из-за усталости. Вместо Игоря выпустили Билялетдинова.

Вместо Саенко, который закрыл Ван Бронкхорста, вышел Торбинский. Он тоже пахал в обороне, но не садился так глубоко.

После гола Павлюченко Россия встречала ниже, но выбегала в мощные контратаки. Хиддинк вспоминал, что сборная могла закончить вообще все гораздо раньше: «Мы проводили много опасных атак, но их реализация была на невысоком уровне. Мы могли снять все вопросы о победителе задолго до финального свистка».

Демонстрация роли Билялетдинова – минутка агрессии почти сразу после выхода. Динияр дважды удачно поборолся за мяч в середине поля: сначала Анюков ворвался в чужую штрафную после подбора, а затем Аршавина опасно прострелил. Еще через пару минут Билялетдинов вылетал в контратаку вместе с Павлюченко – немного не хватило для выхода один-на-один.

12. Из-за более низкой обороны России во втором тайме Нидерланды переключились на дальние удары (пару раз получилось весьма прицельно). При этом Нидерланды по-прежнему остро атаковали после стандартов: Ван Нистелрой и Де Йонг выскакивали перед Акинфеевым, а Ван Перси не попал в створ.

Справедливо, что Нидерланды забили после очередной блестящей подачи – в этот раз ее исполнил Снейдер.

13. Физика – главная тема экстра-таймов.

Ван Бастен признал, что его команда была совсем не готова: «В самый ответственный момент три-четыре наших игрока заметно подсели физически, а исправить уже было ничего невозможно. Мы не смогли бороться в таком темпе, Россия заслуженно победила».

Помощник Хиддинка Александр Бородюк в фильме «Евро-2008. Лучшее лето нашей жизни» рассказал, что все понял о состоянии сборной еще в первом тайме: «Когда Колодин нанес с 30 метров два мощнейших удара, понял, что команда очень хорошо готова в физическом плане. Огромное значение имеет, когда есть сила в ногах».

В дополнительное время Россия разрывала Нидерланды: остались силы на прессинг и быстрый переход из обороны в атаку. Часть топ-моментов и оба гола – результат давления и отличного движения.

Например, в начале первого экстра-тайма Аршавин опасно бил с линии штрафной: атака стартовала с мощного флангового прессинга и перехвата Билялетдинова.

Павлюченко попал в перекладину после мощного отбора Торбинского.

Россия была настолько уверенной и готовой ко всему, что при 1:1 Колодин подключался на чужую треть в позиционной атаке.

Перед вторым голом Россия успела вернуться к своей трети поля (пятеро были около чужой штрафной плюс Аршавин и Жирков вне кадра). После перехвата Жирков отправил Аршавина в тот самый проход.

На 115-й минуте Анюков встречали Афеллая на чужой половине. Так Россия заработала аут, который привел к голу Аршавина.

14. Аршавин – великий. При каждом пересмотре игры можно зацепиться за неочевидную, но прекрасную деталь перфоманса Андрея

Мы уже разобрали, что Аршавин не был привязан к левому флангу в обороне. Жестких ограничений не было и в моменты, когда мячом владела Россия. Например, благодаря классным открываниям Аршавина между линиями у России все-таки получалось добираться до чужой трети на старте матча. Ближе к середине первого тайма Россия уже полноценно давила – в том числе благодаря движению Андрея.

«Перед овертаймом я подошел к Бородюку: «Генрихович, не могу не то что бежать – стоять». Просил у него и Гуса, чтобы меня полноценно убрали на левый фланг, но тренеры так на это и не пошли. Пришлось действовать самому. У меня оставались силы на забег на три-пять секунд. Я ушел налево – так и родился второй гол. Обвести я уже никого не мог – просто бег и скорость. Разогнался до лицевой так, что оказался впереди мяча – и поэтому он выкрутился именно так и приземлился за спиной Ван дер Сара. Мне повезло. Я просто пытался отдать передачу в штрафную – конечно, не видел, что в ту зону набегает Торбинский», – анализировал Аршавин свой гениальный победный пас.

Аршавин признался, что не планировал проверять Ван дер Сара между ног: «В «Зените» я нередко уходил с левого фланга в середину и забирался в офсайд, когда мы вбрасывали аут справа. Если бы я нормально передвигался слева в центр, защитники передавали бы меня друг другу. Когда заходил в офсайд, они не всегда понимали, что я вообще на поле. Пока разбирались, становилось поздно. Спасибо Анюку – увидел открывание, классно вбросил. Я не целился между ног Ван дер Сару – пробил так, как получилось».

15. Теперь к отдельным мини-восторгам:

• Акинфеев в 22 года уверенно руководил обороной, не рассыпался под давлением стандартов, сделал несколько сэйвов и среагировал в дополнительное время на срезку Игнашевича;

• Анюков и Жирков – огромный объем работы при обороне (минимум проигранных эпизодов 1-в-1), постоянные подключения на чужую половину. Жирков еще и отдавал тонкие продвигающие передачи;

• Колодин и Игнашевич – нейтрализация Ван Нистелроя, минимум проигранных единоборств в игре и большой атакующий вклад (Денис – один из самых бьющих, Сергей отвечал за начало атак);

• Семак тонко начинал атаки и часто страховал вообще всех;

• Семшов дал много незаметной оборонительной работы: следил за правым флангом и накрывал свободного опорника;

• Зырянов шикарно разбрасывал мячи в глубине с Семаком и прекрасно вбегал в чужую треть;

• Саенко – теневой герой матча, закрывший Ван Бронкхорста;

• Аршавин – без слов;

• Павлюченко – много открываний в штрафную и рывков, постоянный подыгрыш, прессинг-работа в паре с Аршавиным;

• Торбинский и Билялетдинов освежили центр поля;

• Сычев чуть не прошил Ван дер Сара одним из первых касаний.

16. После матча Марко ван Бастен признал превосходство России: «Нас уничтожили, унизили, сровняли с землей. Я не испытывал большего разочарования в жизни».

Россия создала больше, но в основное время могла и проиграть из-за стандартов. Игровое преимущество обеспечили бешеная физика и отличный план Хиддинка. В экстра-таймах Нидерланды встали, а Россия разрывала на всех участках поля.

Фото: Gettyimages.ru/CLaurence Griffiths