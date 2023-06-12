32 комментария

Игорь был великолепен не только в серии пенальти.

ЦСКА победил «Краснодар» (1:1, 6:5 по пенальти) в Суперфинале Кубка России – и выиграл первый трофей с 2018 года (тогда команда Виктора Гончаренко взяла Суперкубок России). А еще это первый трофей на высшем уровне для тренера Владимира Федотова (ранее побеждал только в ФНЛ). После поражения Владимир Ивич признал, что «Краснодар» создал меньше моментов, чем ЦСКА. Разбираемся, как это получилось.

1. Стартовый план «Краснодара» угадывался. В последних турах Владимир Ивич ротировал состав из-за травм и подготовки к финалу, но против «Ростова» (3:0) и ЦСКА (0:0) засветил новую тактическую идею: 4-2-3-1 на мяче, где Жоао Баши – десятка, и 5-3-2 при обороне (Олакунле Олусегун становился латералем для реакции на подключения Андрея Ланговича и Милана Гайича).

«Краснодар» вернулся к этой идее: Станислав Агкацев выиграл конкуренцию у Матвея Сафонова, 18-летний Георгий Арутюнян снова вышел в старте, Сергей Петров занял место Сергея Волкова, Джон Кордоба окончательно восстановился, а Алексей Ионов и Олакунле Олусегун отвечали за гибрид при обороне.

2. При Владимире Федотове ЦСКА никогда не уходил от 3-4-3, но весенние сочетания часто интриговали. Против «Ростова» ЦСКА отказался от Хесуса Медины в роли латераля (слева играл восстановившийся Бахтиер Зайнутдинов), поставил Кирилла Набабкина справа вместо Милана Гайича, выпустил Константина Кучаева на позицию Виктора Мендеса, а Антон Заболотный выбыл из старта. Как итог – Федотов продублировал победный состав на финал.

3. Матч разделился на несколько этапов.

• На старте план ЦСКА работал лучше: «Краснодар» с трудом развивал атаки, безуспешно владел мячом на чужой половине, а команда Федотова опасно отвечала в быстрых переходах.

• Отрезок после гола Чалова: ЦСКА сел в низкий блок, но благодаря компактности «Краснодар» стерильно владел мячом и почти не угрожал воротам Акинфеева.

• Старт второго тайма: выход Ахметова освежил игру, а ЦСКА постепенно терял прессинг-настрой, из-за чего переход в атаку «Краснодара» упростился.

• Федотов вовремя выпустил Заболотного: он перекрывал Ленини и мешал Алонсо, что снова усложнило владение «Краснодара». Еще один плюс – мощная игра Акинфеева ногами, оба выноса Игоря привели к острым моментам.

4. Идея ЦСКА совпадала установками на «Зенит» (1:0). Тогда Федотов объяснил, что планировал лишить соперника любого пространства, чтобы бразильцы не разбегались. Для этого ЦСКА перекрывал все зоны и мощно дорабатывал каждый эпизод (пахала даже атакующая тройка).

«Краснодар» тоже очень опасен на пространстве. Ивич замиксовал забросы на Кордобу, продвижение через короткие-средние передачи, проникающие пасы на чужой трети и качественные прострелы с навесами, из-за чего Федотов подготовил несколько деталей – в послематчевом интервью Кучаев поделился, что процесс был долгим и сложным.

Первая деталь – прессинг на чужой половине. На мяче «Краснодар» использовал 4-2-3-1, а ЦСКА располагался 3-4-3/5-2-3 с узкими позициями Медины, Чалова и Облякова. Основная цель – перекрыть коридоры для проникающих передач, чтобы Сперцян и Баши не разрывали полузащиту своими рывками.

Вторая – давление на крайних защитников. Если Медина или Обляков успевали, то именно они играли по Рамиресу и Петрову, хотя Зайнутдинов и Набабкин готовились к подстраховке. Плюс Чалов перемещался за Ленини – это усложняло контроль «Краснодара». Еще деталь – агрессия крайних центральных защитников. Например, в этом эпизоде передачу Ионову перехватил Мойзес.

Алонсо и Арутюнян разнообразно и успешно пасуют вперед, но перекрытые коридоры плюс динамичное давление выключили атаки «Краснодара». В итоге защитники рисковали не так часто, а Ленини играл еще медленнее.

Огромное значение имело желание Медины с Обляковым отрабатывать назад – оба регулярно спускались в глубину и доигрывали эпизоды уже на своей половине. В первом тайме ЦСКА допустил всего пару быстрых атак (удар Баши был заблокирован, Мойзес перехватил прострел Олусегуна).

5. Очень важны компактность и подвижность ЦСКА в среднем и низком блоках. Обляков и Медина играли уже обычного, расстояние между линиями было минимальным (осложняло продвижение разрезающими передачами), а фланговые атаки грозили ловушками и численным преимуществом ЦСКА.

В среднем блоке ЦСКА закрывал середину, чтобы минимизировать проникающие передачи и направить «Краснодар» на фланги. На краях ЦСКА становился агрессивнее. Зачастую инсайд, ближайший полузащитник, латераль и крайний центральный защитник превосходили «Краснодар» или создавали ситуацию 4-в-4.

Зачастую ЦСКА двигался по цепочке (инсайд и опорник при атаке на противоположном фланге приближались к эпизоду). Это насыщало и фланг, где атаковал «Краснодар», и середину. Компактность в низком блоке позволяла контролировать навесы и подборы: Кордобе было сложно развернуться, атакующие игроки находились под давлением, доработки Медины-Чалова-Облякова за Ленини и крайними защитниками замедляли моментальный второй темп перед штрафной. Незадолго до перерыва к Сперцяну все же долетела скидка Кордобы, но после неудачной обработки его заблокировали Набабкин и Дивеев – в первом тайме после пропущенного гола «Краснодар» больше ничего не создал.

6. Разрушение атак «Краснодара» во многом было завязано на Здьеларе. Саша – теневой герой первого тайма. Ему удалось выключить Сперцяна. Сербский опорник перекрывал Эдуарда при высоком давлении (Сперцян играл назад или партнеры не решались на передачу) и выжимал с флангов. Периодически приходилось читать эпизоды – здесь Здьелар успел переместиться и точно вынести на Чалова.

Здьелару помогал и Кучаев. Например, Саша высоко выбрасывался за Сперцяном, из-за чего зона за его спиной оголялась. Здесь Кучаев сместился и опередил Баши.

Такие зоны были наиболее перспективными для «Краснодара», но не всегда удавалось их использовать, однако атаки станут опаснее во втором тайме (об этом – ниже).

7. В первом тайме ЦСКА сыграл острее.

Команда Федотова создала два момента в быстрых переходах. Удар Кучаева из штрафной после эффектной стенки – результат перехвата Набабкина и быстрого перехода атакующей тройки. ЦСКА закрепился на чужой половине, а затем Кучаев отыгрался с Мединой (еще помог Зайнутдинов, посадивший Ионова в штрафную).

Другой подход ЦСКА – из-за выигранной борьбы на своей половине.

Пенальти – результат позиционной атаки и смещения Кучаева. Во-первых, заметны оборонительные установки Ивича: при позиционных атаках ЦСКА Олусегун садился за Набабкиным (например, прервал несколько забросов на Кирилла), при обороне Ионов играл в центре полузащиты. Во-вторых, удивило, насколько легко Кучаев продвинулся направо и как просто принял мяч в штрафной.

8. В перерыве Ивич и Федотов вмешались в игру: Ахметов заменил Ионова на правом фланге, а Мендес вышел вместо Кучаева. Обе перестановки напрямую повлияли на старт второго тайма.

Для начала мини-контекст. В шестом пункте мы уже частично затронули, что Кучаеву приходилось страховать, когда Здьелар поднимался выше за Сперцяном. «Краснодар» редко пользовался зоной в первом тайме, хотя однажды все же прорвался. Казалось, что ЦСКА запрессинговал защитников и Ленини, но Арутюнян умно перевел налево. Неожиданная смена флангов застала защитников врасплох: Набабкин не успел к Рамиресу, а Дивеев высоко поднялся, но не накрыл Олусегуна. Это привело к шикарному рывку Баши в оголенную зону и заблокированному удару из штрафной.

В начале второго тайма похожих эпизодов стало больше. Главная деталь – игра вингеров на опережение. Если Ионов или Олусегун принимали мяч, у них была возможность дальше разворачивать атаки.

Эпизод с желтой карточкой Здьелара – пассивный прессинг плюс хороший переход с левого фланга в середину. Обляков дал время Рамиресу, Олусегун принял мяч спиной к воротам и отыграл Мендеса, упустившего Сперцяна. В итоге Здьелар сфолил, а за ним оставался свободный Баши. В похожей ситуации предупреждение схватил и Обляков: грубо встретил Рамиреса (снова не успел накрыть, Кристиан его отрезал передачей), а Олусегун опередил Набабкина.

Неплохо подыгрывал и Ахметов. Здесь он выскочил под умную передачу Арутюняна и хитро отбросил Петрову. «Краснодар» не подал в штрафную, но заработал несколько аутов.

9. Гол Кордобы – сложение всех проблем ЦСКА в начале второго тайма. Во-первых, центральные и крайние защитники «Краснодара» получили больше свободы. Давление инсайдов и латералей было половинчатым – они выдвигались вперед, но у Рамиреса и Петрова было время для продвижения. Во-вторых, вингеры принимали мяч спиной к воротам и разворачивали атаки дальше.

Первая фаза голевой атаки так и началась: сначала Арутюнян, а затем и Петров без особых проблем сделали свои передачи.

«Краснодар» идеально воспользовался забеганиями Баши и Ахметова: Жоао принял мяч спиной к воротам и отрезал Здьелара, а Ильзат сначала отклеился от Мойзеса, а затем опередил Мендеса и продлил на Кордобу.

Казалось, что Сперцян запорол атаку, но «Краснодар» выгрыз подбор и сделал передачу из полуфланга: Обляков не успел накрыть, а Кордоба идеально открылся за Мойзесом и Рошей.

10. В стартовые 15 минут второго тайма «Краснодар» был ближе всего к перелому игры. Характер действительно изменился: заработал прессинг, улучшилась структура атак, а ЦСКА окончательно вышел из зоны комфорта. Но момент Кордобы так и остался единственным, в остальное время «Краснодар» владел инициативой, почти не подпускал к ЦСКА к своим воротам, но не создал новых шансов для развития преимущества.

11. Федотов менял игру заменами. Сначала Облякова сменил Заболотный: так Чалов перешел на позицию инсайда, а Медина вернулся направо. Выход нападающего стал сигналом для более продуманного и интенсивного прессинга: Чалов и Медина (а затем и Карраскаль) активнее встречали центральных защитников, Заболотный перекрывал Ленини и часто душил Алонсо, а остальные поддерживали давление. Выход Гайича – тоже шаг в сторону интенсивности. Он мешал Олусегуну и подключался вперед, что освежило правый фланг.

Например, «Краснодар» ошибался под давлением: сначала Агкацев неудачно перевел Рамиресу (по центру все были разобраны, Чалов перехватил плохой пас), а затем Мойзес перехватил передачу Арутюняна.

Чем ближе к финальному свистку, тем чаще «Краснодар» выбивал в сторону Кордобы. Зачастую защитников душил именно Заболотный, а затем Роша и Дивеев отыгрывали Джона. Момент Чалова в концовке пришел как раз благодаря Антону и защитникам: форвард добежал до Рамиреса, а Кордоба проиграл борьбу, из-за чего Дивеев спокойно забросил.

В конце даже ошибся Алонсо – под давлением попал в Заболотного.

12. Выход Заболотного и Карраскаля – сигнал к упрощению. При фланговых атаках ЦСКА активнее навешивал в штрафную (почти безуспешно, но создавал давление и заработал пару угловых), а Карраскаль неплохо убегал, когда столкнулся с Агкацевым (кстати, перед пасом Чалова снова поборолся Заболотный).

Но главным по закидушкам стал Акинфеев. Супершанс Чалова – уже классика сезона. Недавно ЦСКА так забил «Спартаку», а с «Краснодаром» Акинфеев идеально вынес Дивееву после углового у ворот «Краснодара».

Через несколько минут Акинфеев исполнил стандарт: выбил точно на Заболотного, а Антон отбросил Медине.

Еще Акинфеев шикарным плассером начал атаку в первом тайме: отрезал опорников «Краснодара», но Арутюнян перехватил передачу Чалова.

13. Серия пенальти Акинфеева – восторг.

Акинфеев великолепно разобрался с бьющими: отличные решения и железный характер около трибуны «Краснодара». Акинфеев отбил первый удар Сперцяна, а затем едва не взял второй, не сломался после ошибки Мойзеса и плохого исполнения Гайича – перевернул серию на ударе Баши, дотянулся до попытки Рамиреса и прочитал Олусегуна.

Как итог – Акинфеев отбил два пенальти из шести, чуть не взял еще два удара и отбил первую точку (правда, с нарушением). Величие!

14. ЦСКА создал больше моментов, чем «Краснодар»: удар Кучаева, два выхода Чалова, шанс Федора после выноса Акинфеева, попытка Зайнутдинова на угловом против гола Кордобы и полумоменты Алонсо (удар мимо на угловом в первом тайме) и Сперцяна (подача в концовке).

Финал получился очень насыщенным. Да, первый тайм скучноват (мало ударов, низкий блок ЦСКА), зато команда Федотова создала больше подходов и почти не ошибалась сзади.

В начале второго тайма «Краснодар» развил потенциал: раскрутил несколько хороших атак, посадил Здьелара и Облякова на желтые, а Кордоба завершил хорошую атаку.

Но ЦСКА изменил игру заменами. «Краснодар» постепенно проседал и занервничал, а упрощение игры и повышение интенсивности благодаря Заболотному пошло на пользу ЦСКА – в конце команда Федотова была ближе к победе, а в пенальти все решил восхитительный Акинфеев.

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович, Александр Вильф