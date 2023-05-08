41 комментарий

Считаем типы и последствия ротации у «Спартака» и ЦСКА.

Весной «Спартак» и ЦСКА активно используют ротацию: Гильермо Абаскаль почти в каждой игре освежает сочетания и выпускает новых игроков, а Владимир Федотов удачно экспериментирует с ролями и создает конкуренцию внутри небольшой обоймы. В итоге из-за тактических поисков в дерби могут сыграть латерали Антон Зиньковский и Хесус Медина. Вы могли представить такое в начале апреля?

Абаскаль – однозначный чемпион по изменениям состава. «Спартак» сделал 27 перестановок в основе после зимнего перерыва (в трех матчах – 4, еще в одном – 5). В топ-5 никого нет и близко.

Например, нестабильность «Ахмата» связана с травмами лидеров под конец сезона (выбыли Лечи Садулаев, Милош Шатара, Ризван Уциев, Бернард Бериша), «Зенит» минимально менялся из-за травмы Вильмара Барриоса (4 перестановки из 13 – в постчемпионской игре с «Краснодаром»), а «Ростов» с хрупким составом компенсировал повреждения Даниила Уткина и Максима Осипенко плюс удаление Данила Глебова. В «Спартаке» тоже были травмы и дисквалификации, но в основном изменения связаны с желанием Абаскаля придумать новое.

Ротация Федотова не выделяется по меркам топ-5, но его подход необычен для этого ЦСКА. Осенью состав был максимально стабильным – и хотя периодически тренерский штаб использовал универсализм игроков, сочетания оставались предсказуемыми.

Сейчас ЦСКА меняется охотнее. Часть перестановок была вынужденной, но Федотов чаще экспериментировал: Бахтиер Зайнутдинов и Хесус Медина эффективно перешли на позиции латералей, сохраняется ротация даже внутри тройки защитников, Иван Обляков переживает лучший отрезок в карьере на позиции инсайда, а Федор Чалов неожиданно заиграл в полуфланге.

Как Абаскаль и Федотов менялись весной? И всегда ли ротация полезна?

«Спартак» стабильно начал весну, но в итоге использовал четыре схемы и несколько сложных гибридов

При Абаскале «Спартак» уже пережил несколько тактических периодов: желание доминировать через владение, мощные контратаки на старте сезона, тактический хамелеон осенью. Зимой «Спартак» провел стабильные сборы: акцент на агрессивные 4-3-3, несколько механизированных обменов позициями (в основном между восьмерками и крайними защитниками), узкая тройка в нападении.

Наиболее стабильный отрезок «Спартака» весной – как раз возобновление РПЛ. Абаскаль четко придерживался 4-3-3, уверенно разобрался с «Локомотивом» в Кубке и минимально ротировал состав против «Урала» (2:2), «Факела» (3:2) и «Оренбурга» (0:2): треугольник в центре поля вообще не менялся, Тавареш заиграл после адаптации, Денисов активно взаимодействовал с Пруцевым, Соболев быстро вернул место в старте.

Основные перестановки связаны с центром защиты: Джикия пропустил «Урал» из-за перебора желтых, а затем провел две игры с Масловым.

После средних по качеству игр «Спартак» стал меняться. В начале весны Абаскаль сохранял алгоритмы со сборов, но зачастую все равно упрощал тактику.

Частично это упрощение объясняется состоянием поля на «Открытии» – «Спартак» сознательно переходил на примитив. Другая причина – стиль не всегда срабатывал. «Урал» успешно накрывал прессингом в стартовые 20-25 минут каждого из таймов, затем откатывался в глубину (плюс «Спартак» дважды отыгрывался), а «Факел» изначально сидел на своей половине. С «Оренбургом» пропустили несколько элитных контратак, а затем прижали хозяев с помощью навесов. Поэтому команде Абаскаля требовались улучшения.

После паузы на сборные в марте Абаскаль вернул ромбовые 4-4-2, но каждый матч отличался: против «Ахмата» (0:0) «Спартак» оборонялся в линию, с «Динамо» (3:3) перешел на линию уже в середине первого тайма, а с «Торпедо» (2:1) использовал Пруцева на позиции десятки. Именно на этом отрезке стабильность состава начала испаряться. Основные передвижения связаны с травмами Джикии и Промеса.

С «Ахматом» Абаскаль использовал Литвинова в защите с Черновым, Денисова передвинул в опорную зону, а Николсон стал вторым нападающим.

В дерби с «Динамо» четверка защитников осталась прежней, но в состав вернулся Мартинс, ранее выходивший на замену под навалы, а деградирующий Николсон уступил место Бальде.

С «Торпедо» Абаскаль передвинул Литвинова в опорную зону, Чернов стал правым центральным защитником (с Русланом играл левее) – так в основе появился Дуарте. Это еще не все: Денисов из опорной зоны снова вернулся на фланг обороны. Возвращение Литвинова в опорку и дисквалификация Соболева запустили новые поиски: Пруцев играл десятку, чтобы Мартинс и Зобнин сохранили привычные позиции, а Игнатов выиграл конкуренцию для игры с Бальде.

После ромба и возвращения Джикии «Спартак» перестроился на тройку центральных. Не обошлось без неожиданностей: Маслов стал разыгрывающим опорником с «Краснодаром» (4:3, Абаскаль убрал Павла в защиту уже на 36-й минуте), Игнатов был восьмеркой в двух полуфлангах, Тавареш выходил ложным латералем слева и справа. В этих матчах не менялись позиции только у Селихова, Джикии, Дуарте (теперь правый центральный) и Соболева.

На этом отрезке «Спартак» перевернул игру с «Краснодаром» при ужасном качестве обороны, а с «Ростовом» (1:1) некоторые игроки получили сложные задачи: Денисов отвечал за три расстановки, а Дуарте при владении уходил на фланг или в опорную зону.

Последний тактический отрезок – переход на 3-4-3. «Спартак» успешно поменялся под «Зенит» (2:3). В Санкт-Петербурге тактический хамелеон доставил Сергею Семаку много проблем: после пропущенного гола «Спартак» забрал инициативу, качественно перестраивался под прессинг от ворот Кержакова и после потерь, выдерживал высокую линию обороны. Абаскаль снова агрессивно перетасовал состав: поставил Дуарте левым ЦЗ (до этого играл в тройке справа), передвинул Денисова к защитникам, Зиньковский стал латералем, в основу вернулся Бальде.

Матч с «Химками» (1:1) – попытка стабилизировать идею. Абаскаль сохранил установки, но внутри структуры снова возникли изменения: в тройку вернулся Литвинов, а Пруцев поменял Зобнина в паре с Мартинсом.

Кажется, тактический хамелеон усложнил весну. «Спартак» лидирует по xG, но специфически выбивает остроту

Этой весной «Спартак» менялся слишком часто. Осенью ситуативные подстройки Абаскаля были удачнее и уместнее: движение в атаке оставалось свободным, но Соболев органично смещался направо, тройка нападения сочетала узкое и широкое расположения. В октябре-ноябре под «Спартак» подстроиться было очень сложно.

Сейчас – тоже. Но теперь гораздо труднее игрокам «Спартака» – роли и задачи почти не менялись только у Соболева, Джикии и Селихова.

Например, Денисов за весну сыграл правого защитника, передвигался в середину поля, освоил сложную роль латераля (именно там отвечал за несколько расстановок) и стал третьим центральным. Дуарте еще не адаптировался, но уже выходил гибридным ЦЗ в тройке (оборонялся в линии, но на мяче ухордил на фланг или поднимался в опорную зону), переезжал налево и все еще не получил стабильную позицию в паре защитников (то лево, то право). Возможно, Литвинову чуть проще менять роли из-за высокого игрового интеллекта, но набор функций все равно очень разный: левый центральный, страхующий, опорник. Пруцев и Игнатов появились почти везде в середине поля.

Конечно, адаптивность и непредсказуемость – топ-качества, но игроки часто исполняют гибриды даже внутри одной схемы по ходу матча.Это влияет и на ход игр.

Визуально «Спартак» в порядке: борется за топ-3, мог выигрывать в меньшинстве у «Химок», чуть не испортил праздник «Зениту» и даже весной лидирует по xG (20,99, ближайший преследователь перед этим туром – «Локо» с 18,27), но ему все равно сложно. «Спартак» – девятый по допущенной опасности и набранным очкам, хотя второй по ожидаемым баллам.

«Спартак» необычно распределяет остроту в атаке. Первый график – передачи в штрафную весной. Количественной разницы нет: в первом тайме «Спартак» отдает 111 успешных пасов, во втором – 118.

Данные и графика – телеграм-канал «Соккер-радар»

Однако во вторых таймах «Спартак» гораздо качественнее выходит на удар. Как правило, Абаскаль упрощает игру под навесы: выпускает дополнительных больших (Николсон, Мартинс) и подающих игроков (Зиньковский, Бальде, Классен). В эти моменты роли становятся гораздо жестче: «Спартак» заполняет штрафную и агрессивен на стандартах. Периодически ход матча переламывался, но тяжело выигрывать с неудачными первыми таймами.

Федотов не меняет структуру, но качественно находит новые позиции. Так прибавили Медина и Обляков, но пропал Карраскаль

В начале сезона Федотов несколько раз сбалансировал ЦСКА. Поставил уверенные 3-4-3 с Обляковым-латералем и Зайнутдиновым-Набабкиным в центре защиты, придумал тройку Карраскаль-Чалов-Медина. Затем легко разменял Мухина и Кучаева на Здьелара и Мендеса. Осенью стало гораздо тяжелее: пропала реализация, хандрили Медина и Карраскаль, поэтому Федотов создавал искусственную конкуренцию, поднимая в нападение Кучаева и Облякова.

В определенный момент даже казалось, что ЦСКА стал слишком предсказуем: базовая схема, схожие сочетания, одинаковые замены. Такое впечатление осталось и после «Сочи» (0:2) на старте второй части РПЛ, но ЦСКА совершил мощный рывок. Все благодаря идеям Федотова.

Тренерский штаб провел дополнительную трансферную кампанию по ходу сезона: Зайнутдинов отлично выходил левым латералем, затем на фланг вписался Медина (качественно заполняет штрафную), Чалов и Обляков зажгли под Заболотным (выигрывает единоборства, 3+1 весной). Структура стала разнообразнее и успешнее: весной ЦСКА лидирует по набранным очкам, заскочил на второе место (опережает «Спартак» на 4 очка, хотя зимой отставал на 7), в тройке лучших по созданной и допущенной опасности.

«Наделяя игроков определенными функциями, все можно изменить. Сейчас мы сталкиваемся с гибридными схемами, возникают различные перестроения. Некоторые считают, что 3-4-3 – оборонительная схема, но мы настаиваем, что латерали – это игроки атаки, плюс опция включения центральных защитников работает.

Высокий или низкий форвард – нужно что-то менять. Игра вверху, можем по-другому организовать выход из-под прессинга или фланговые атаки. Мы прекрасно знаем, что Заболотный – нападающий, который хорошо может цепляться, нам нужно подстроиться, чтобы команда понимала, как это работает», – объяснял Федотов в интервью Леониду Слуцкому.

В «Оренбурге», «Сочи» и ЦСКА – Федотов везде меняет позиции игроков. Вот его мысли: «В тренировках что-то пробуем и наигрываем. Достаточно пары занятий, чтобы понять: способен ли футболист дать что-то новое. Здесь различные варианты. Нет альтернативы – нам приходится затыкать дыры. С другой стороны, мы отмечаем для ребят, что универсализм позволяет находиться в стартовом составе. В одном из интервью Валерий Лобановский говорил: если футболист не хочет выполнять тактические задумки тренера, то нужно с ним безжалостно расставаться. Поэтому у наших футболистов нет другого пути».

ЦСКА идет по этому пути.

Во-первых, в разное время выбывали Дивеев (травма) и Мойзес (улетал в Бразилию по семейным делам). Федотов удачно пересобирал защиту: Набабкин-Дивеев-Роша справились с Дзюбой и помогали контратаковать после подборов, Мойзес удачно вышел страхующим с «Факелом», а теперь он и Дивеев выходят крайними ЦЗ.

Во-вторых, Федотов обожает универсальных игроков: Кучаев выходил в нападении при Гончаренко, а этой весной успешно подменил Чалова под Заболотным (2 ассиста в Грозном), тренер в восторге от Облякова (6+2 весной) и теперь видит его инсайдом, вынужденно переставлял Зайнутдинова (1+1 в 3 матчах) и Медину налево (снова лидирует в ЦСКА по передачам под удар).

Так в ЦСКА снова появилась конкуренция, которой так не хватало в середине сезона. В октябре-ноябре почти все созидание и завершение свалились на Чалова, так как Медина и Карраскаль приуныли. Сейчас Хесус на волне конкуренции воспрял, а Карраскаль сыграл всего 182 минуты в 8 матчах, хотя в начале сезона был, пожалуй, главной звездой ЦСКА (кажется, все скатывается к его уходу летом).

«Нужен правильный настрой. Подготовка к игре. Чтобы мастерство проявлять, нужно выходить в правильном состоянии. Здесь у него есть огромный резерв», – дипломатично объяснял Федотов.

***

«Спартак» чаще всех в топ-5 прибегал к ротации. Часть замен была вынужденной, но большинство – продолжение тактического хамелеона Абаскаля. Гильермо в поиске, и это нормально, но периодически суета убивает отработанные механизмы. «Спартак» весной лидирует по xG и мог набирать больше очков, но созидание слишком специфическое: неудачное начало матчей, команда в основном доминирует во вторых таймах после упрощения игры.

ЦСКА зимой купил только центрального защитника Илью Агапова, но Владимир Федотов совершил несколько внутренних трансферов. Он отказался от обновления схемы, но сделал ЦСКА разнообразнее, выдав новые роли Медине, Облякову и Чалову.

Весной ЦСКА гораздо стабильнее, поэтому может забрать серебро.

Мой телеграм

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович, Рамиль Ситдиков