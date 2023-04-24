8 комментариев

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ЦСКА и «Локо» устроили тактическое шоу: баскетбольные блоки, креатив Облякова и много игры между линиями

Михаил Галактионов Михаил Галактионов
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Игорь Акинфеев Игорь Акинфеев
Игорь Дивеев Игорь Дивеев
Вильзон Изидор Вильзон Изидор
Егор Погостнов
Иван Обляков Иван Обляков
Артем Дзюба Артем Дзюба
Дмитрий Баринов Дмитрий Баринов
Федор Чалов Федор Чалов
Антон Заболотный Антон Заболотный
Футбол Футбол

Разбираем дерби.

ЦСКА на последних минутах упустил победу над «Локомотивом» (1:1): запорол все моменты при счете 1:0 и пропустил после единственного углового. Владимир Федотов и Михаил Галактионов сделали несколько неожиданных тактических ходов: Хесус Медина сыграл латераля, Сергей Пиняев и Франсуа Камано очень низко садились при атаках ЦСКА (после 10-й минуты еще и поменялись местами), а уже после удаления вингеры «Локо» оборонялись гораздо реже и пытались выбегать в контратаки.

Отъезд Мойзеса Барбозы по семейным обстоятельствам запустил несколько перестроений в ЦСКА. В этой части сезона бразилец обычно играл левого центрального защитника, а осенью удачно конкурировал слева. Обе позиции в состоянии закрыть Бахтиер Зайнутдинов, но он не попал в заявку, поэтому круг кандидатов сузился. В итоге Кирилл Набабкин сыграл левого центрального защитника, при этом в запасе остался профильный левоногий центрдеф Илья Агапов, а слева вышел Хесус Медина, хотя Иван Обляков – более привычный выбор. Скорее всего, Владимира Федотова полностью устраивает распределение ролей в атакующей тройке ЦСКА, поэтому Обляков, находящийся в прекрасной форме, снова сыграл справа, а Хорхе Карраскаль остался в запасе.

В последних играх состав «Локо» стабилизировался: устаканилась четверка защитников (Херман Конти и Иван Кузьмичев все еще недоступны), а Максим Глушенков закрепился в середине, поэтому изменения носили косметический характер. В старт вернулся Сергей Пиняев (пропускал «Оренбург»), а Михаил Щетинин заменил дисквалифицированного Артема Карпукаса, хотя в паре с Дмитрием Бариновым могли сыграть Даниил Куликов или Константин Марадишвили.

«Локомотив» классно начал, но после травмы Пиняева стал гораздо предсказуемее 

Стартовая пятиминутка осталась за «Локомотивом»: Пиняев попал в штангу, а опасный навес Дзюбе закончился ударом Баринова с линии штрафной. 

Шанс Пиняева возник после редкого розыгрыша от ворот – обычно «Локо» группировался на чужой половине под выносы Лантратова.

Главный герой эпизода – 17-летний Щетинин. В начала показалось, что ЦСКА качественно разобрал варианты в середине и адаптировал прессинг под «Локо», но подбор Щетинина и качественный перевод Пиняеву разрушили структуру хозяев. 

Федотов пытался подстроиться через роль Заболотного: Чалов и Обляков ориентировались на защитников, а Антон вместе с Мендесом закрывал Баринова и Щетинина. Это позволяло защитникам контролировать атакующую четверку, а Здьелару страховать фланги (Медина и Гайич обычно смещались ближе к полуфлангам, а Саша мог доигрывать за Глушенковым).

Дивеев перехватил заброс Ненахова, но ошибся с обработкой, неудачно отбросив мяч под давлением Дзюбы. Первым сориентировался Щетинин: подобрал мяч, обыграл Мендеса и Здьелара и выложил на реактивного Пиняева.

Но основная возможность «Локо» – фланговая игра. Между розыгрышами от ворот со стремлением Лантратова играть длинными передачами (плюс была подстройка от ЦСКА) и контролем мяча центральными защитниками в средней трети – огромная разница. При владении Погостнова и Магкеева атакующая тройка располагалась узко (Заболотный был над инсайдами), а Тикнизян и Ненахов оставались свободными. Это заставляло Медину и Гайича подниматься чуть выше (перекрыть направление передачи, но оставить вингеров за спиной) или оставаться в пятерке (как раз возможность для подключений КЗ «Локо»).

Так возник полумомент с ударом Баринова с линии штрафной. Погостнов под давлением Облякова забросил за спину Медине: Камано обыграл Хесуса 1-в-1 и навесил, Роша снял подачу, но на подбор замкнул Баринов. Через несколько минут Галактионов поменял Камано и Пиняева флангами. В теории было интересно: Пиняев прекрасен 1-в-1 плюс Медина активно атаковал и оставлял пространство для контратак. Но уже через несколько минут Сергей дернул заднюю поверхность бедра и пришлось вернуть Камано направо, тогда как слева заиграл Тикнизян.

«Локомотив» терял контроль и эффективность из-за стартового плана Галактионова (об этом – в следующей главе), но сохранял шансы благодаря флангам. Например, Камано и Глушенков классно разыграли комбинацию слева еще до травмы Пиняева: Погостнов снова забросил на фланг, атака закончилась прострелом Глушенкова и перспективным вбеганием Баринова. 

Другие возможности – навесы Камано (комбинация с подключением Ненахова в центр) и Митая. В первом случае Роша все же заблокировал Дзюбу, а во втором Артем бил из хорошей позиции. Отдельный топ – решение Погостнова. 19-летний защитник под давлением Облякова прекрасно забросил на ход Митаю – Здьелар был далеко и не заблокировал навес.

ЦСКА владел мячом и классно контратаковал из-за неудачного плана «Локо»

ЦСКА доминировал до удаления Митая (55,8% владения, 13:4 по ударам, 9:3 из штрафной): Дивеев опасно бил после углового (классный блок от Набабкина), Заболотный реализовал момент, но чуть позже поторопился с ударом (Лантратов спас), Медина после контратаки слабо ударил с линии вратарской, а Обляков посадил Марио на желтую в другом быстром отрыве. 

«Мы выглядели не очень с точки зрения качества игры. ЦСКА был более цельным в первом тайме. Мы неправильно оборонялись, очень низко подсаживались и давали простор игрокам соперника. Дальше мы распускали и опорных игроков соперника, и трех центральных защитников. Они на свободных мячах могли делать смену направлений атаки, здесь у нас были проблемы», – объяснил Галактионов.

При обороне «Локомотив» располагался в 4-4-2 (Глушенков двигался в паре с Дзюбой). Это было губительно. 

Во-первых, Пиняев/Тикнизян и Камано зачастую подсаживались пятыми или даже шестыми защитниками (попытка отреагировать на широкие включения латералей) – это позволяло ЦСКА искать мяч на флангах и полуфлангах. Во-вторых, Щетинин и Баринов не покрывали центр поля против подвижных Чалова, Мендеса, Медины и Облякова (их численно превосходили, либо опорники принимали неверные решения). 

Периодически Глушенков и Дзюба прессинговали, но их давление не поддерживалось как раз из-за подвижной средней линии ЦСКА – Баринов и Щетинин выбирали между оголением зоны и сохранением позиции и компактности относительно защитников. Плюс вперед классно подключались Роша и Набабкин: Виллиан даже вбегал в штрафную, а Кирилл помогал в контроле слева. Как итог – «Локомотив» очень легко разрезали в разных фазах. Сначала отыгрывали Дзюбу и Глушенкова, а затем приходили в середину или полуфланг, где блуждали Обляков, Мендес и Чалов.

Наглядная демонстрация – шанс Заболотного после классного паса Облякова. Сначала ЦСКА легко отсек пару нападающих (перед Рошей – гектар свободного пространства), а затем создал условия, при которых Митай разрывался между Гайичем и Мединой, Тикнизян бросался на блок, а компактность между Бариновым и Щетининым нарушена.

В итоге «Локо» застыл в полупозициях, а Обляков идеально распорядился катнул между Митаем (возвращался от Гайича) и Погостновым (страховал провал).

ЦСКА отлично контратаковал. Как правило, центральные защитники накрывали контрпрессингом отрезанных Глушенкова и Дзюбу, а затем переводили на фланг. Наиболее активно врывался Медина – Хесус часто ловил «Локо» в серых зонах, когда вингер уже выбежал в атаку, а Ненахов еще не успевал накрыть парагвайца (его часто сдерживал Чалов).

Удаление Митая – история из разряда «только не списывай точь-в-точь». Заболотный дважды сыграл на партнера в касание, Здьелару никто не мешал забрасывать, а Обляков врывался албанцу за спину.

Обляков – главный творец второго тайма, а решение Галактионова раскрыло игру в обе стороны

«Во втором тайме мы сделали определенные корректировки. Повлияло и раннее удаление – в меньшинстве появляется больше свободных зон, больше моментов у соперника», – сказал Галактионов. 

После удаления «Локомотив» перестроился на 4-4-1: Тикнизян вернулся в оборону, Камано играл слева, а Глушенков – справа. Ключевая идея – движение по крайним центральным защитникам. Камано и Глушенков прессинговали и часто оставались впереди, из-за чего «Локо» регулярно оборонялся блоком 4-2. Как правило, они все же спускались под второй-третий темп или ситуативно добегали до штрафной, но такой радикальной подсадки к защитникам больше не было. 

Это раскрывало игру в две стороны: ЦСКА создавал в позиционных атаках, а «Локо» периодически выбегал в контрвыпады. Эффективность идеи достаточно спорная – ЦСКА погасил большинство забегов еще до финальной трети, но момент с включением Погостнова в штрафную стартовал с удачного отбора и наличия Камано с Глушенковым на чужой половине.

ЦСКА запорол несколько моментов в большинстве, а Обляков стал главным креативщиком на увеличившемся пространстве. Иван – самый опасный игрок ЦСКА: выбил 0,52 xG (второй после Заболотного) и 0,94 xA (5 передач под удар). Обляков успевал везде. Здесь он великолепно раскачал Баринова: выдвинулся к Медине (показал, что идет к мячу), идеально нырнул в свободную зону (Ненахов встречал Хесуса) и отреагировал на отскок Чалова.

В этом эпизоде Обляков отскочил в глубину и еще раз сыграл с Чаловым.

Тут Обляков сориентировался на подборе после выноса Лантратова: подработал грудью и бросил в прорыв Заболотного.

И даже мог самостоятельно прибить «Локомотив».

«Локомотив» отыгрался на единственном угловом после ошибки Дивеева. Отдельная тема – классные блоки ЦСКА в первом тайме

«Мы понимали, что на то время, которое мы ему предоставили, нам нужны были быстрые игроки, которые могли бы убежать за спину и доставить сопернику определенные неудобства. Плюс у него есть голевое чутье, он и реализовал свой микромомент со стандарта», – проанализировал Галактионов вклад Изидора.

Изидор вынудил Кучаева сфолить на желтую в середине поля. Активность Вильзона привела к штрафному, после которого с линии штрафной пробил Марадишвили – так «Локо» заработал голевой стандарт. 

Интересно, что появление Изидора на угловом вызывало вопросы в ЦСКА. Изначально около француза стояли Глебов и Кучаев, активно обсуждавшие, как его закрывать, а затем к ним подключился Дивеев.

В итоге Глебов и Дивеев остались около Изидора, но уже во время подачи Игорь смотрел на мяч и двигался во вратарскую (Глебов не играл по Вильзону), а затем опоздал на отскок. С 28-й секунды – наиболее четкий ракурс, где видно, как а) Баринов убежал от Мухина на ближнюю штангу и опередил Медину, б) Кучаев попал под блок Погостнова и упустил Магкеева (возможно, сыграл бы по мячу), в) Изидор замкнул срезку Баринова.

ЦСКА активно угрожал со стандартов (7:2 по ударам, 5:2 – из штрафной), но основную остроту создал еще в первом тайме. Команде Федотова тоже помогали блоки. Первый случай – удар Дивеева. При подаче справа четверо игроков ЦСКА располагались на ближнем углу вратарской (против них шестерка из «Локо»), Дивеев – на дальнем, Медина и Обляков – на входе в штрафную.

При подаче Чалов выскочил на ближнюю штангу (Баринов и Камано вышли за ним), Заболотного сдерживали Ненахов и Дзюба, а Роша двигался в центр штрафной. Виллиану помог Набабкин – Кирилл вовремя заблокировал Магкеева, игравшего с Рошей.

В итоге Погостнов остался против Дивеева и Роши – бразилец не добрался до мяча, зато все получилось у Дивеева. Отдельно отметим Баринова, доигравшего по резко вбешавшему во вратарскую Чалову.

Второй момент – тоже опасный. Здесь все гораздо проще: Роша отскочил от Дзюбы на ближнюю, а Заболотный мешал Ненахову сыграть по мячу.

***

«Хотел бы выделить всю команду, мы доминировали и в равных составах, забили гол. Да, мы потерял эти очки, но я хотел, чтобы команда играла, создавала. К сожалению, не смогли забить столь нужный и важный гол, хотя моментов было предостаточно», – сказал Федотов.

ЦСКА большую часть матча смотрелся сильнее «Локо»: создавал моменты в позиционных атаках, хорошо начал на стандартах и опасно выбегал в быстрые отрывы. Матч подарил октябрьские флешбэки. Тогда ЦСКА в первом тайме чуть не прибил «Спартак» (2:2) и «Оренбург» (2:2), уничтожал «Динамо» (1:1), но дико подводила реализация. В этих матчах Федотов мог забирать 5-6 очков больше и почти гарантированно лидировать в гонке за серебро.

Галактионов выбрал неудачный оборонительный план. Во втором тайме игра раскрылась, а ЦСКА получил еще больше пространства после удаления Митая, но «Локомотив» выстоял благодаря Лантратову и вцепился в единственный шанс на стандарте.

ЦСКА – Локомотив 1:1 (1:0, 0:1)
Дата проведения
23 апреля, 19.30, «ВЭБ Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 22 Заболотный, 1:1 – 87 Изидор.
ЦСКААкинфеев, Гайич (Глебов, 67), Набабкин, Дивеев, Виллиан Роша, Медина, Здьелар (Кучаев, 46), Обляков (Карраскаль, 77), Мендес, Заболотный (Мухин, 85), Чалов (Ермаков, 67).
ЛокомотивЛантратов, Ненахов, Магкеев, Погостнов, Тикнизян, Баринов, Пиняев (Митай, 20), Щетинин (Марадишвили, 46), Камано (Жемалетдинов, 61), Глушенков (Миранчук, 77), Дзюба (Изидор, 77).
Предупреждения:
Обляков (11), Митай (31), Здьелар (33), Дзюба (45), Гайич (61), Заболотный (82), Кучаев (86), Марадишвили (90).
Удаление:
Митай (40).

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Фото: fclm.ru

8 комментариев

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Владислав88
Федотов слил игру. Зе был лучший, просто монстр, 4 из 5 ударов в створ, все пасы точные, всю борьбу выиграл. Как ушёл Зе, у Локо начались контратаки, пока он был, они продохнуть не могли. Просто как пиковый Кураньи сыграл. Ошибка Федотова однозначно...
+10
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Михаил Тихомиров
Ответ Владислав88
Федотов слил игру. Зе был лучший, просто монстр, 4 из 5 ударов в створ, все пасы точные, всю борьбу выиграл. Как ушёл Зе, у Локо начались контратаки, пока он был, они продохнуть не могли. Просто как пиковый Кураньи сыграл. Ошибка Федотова однозначно...
С одной стороны, да, ошибки Федотова по части замен очевидны. С другой, если твои игроки из 10 отличных моментов реализуют 1, то огромный вопрос возникает и к подбору исполнителей, а не к самому тренеру
+8
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Контрольный выстрел
Шоу было только одно - "Реализация ПФК ЦСКА. Сезон 21. Серия 2670"
+4
0
+4
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БляхаджинсКарпина
Очень интересно узнать, почему Галактионов вместо игрока атаки Пиняева в начале игры выпускает на замену защитника (при этом слабого) Митая? На лавке сидят Миранчук, Жемалетдинов и Изидор, и такое решение выглядит мягко говоря странным мне.
+5
-2
+3
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Маноло Санчи́с
Реализация, конечно, просто катастрофа..Как-будто флешбэк во времена Гончаренко, где из 20 моментов могли вообще ничего не забить.
+1
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9черное
Какие вопросы к Федотову могут быть, если 4 - 5 - 6 100% момента не забиваем? Федотов, как раз, все правильно сделал по части тактики. Глебов вышел хорошо, а ему 17, на секундочку. Смотрелся не хуже Гайича. Ну, и Ваня Обляков в очередной раз поприветствовал скейтеров)
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snegoviq
Ответ БляхаджинсКарпина
Очень интересно узнать, почему Галактионов вместо игрока атаки Пиняева в начале игры выпускает на замену защитника (при этом слабого) Митая? На лавке сидят Миранчук, Жемалетдинов и Изидор, и такое решение выглядит мягко говоря странным мне.
Я думаю, замены вообще не нужны были. Сохранили бы структуру, но атаковали бы только через фланг Глушенкова или через столба.
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RusDunkelheit
Ответ БляхаджинсКарпина
Очень интересно узнать, почему Галактионов вместо игрока атаки Пиняева в начале игры выпускает на замену защитника (при этом слабого) Митая? На лавке сидят Миранчук, Жемалетдинов и Изидор, и такое решение выглядит мягко говоря странным мне.
Изидор, думаю, не до конца готов, а Миранчук и Жемалетдинов менее подвижные. Хотя пара Тикнизян + Митай мне тоже не нравится, по отдельности они еще норм
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