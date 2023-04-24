8 комментариев

Разбираем дерби.

ЦСКА на последних минутах упустил победу над «Локомотивом» (1:1): запорол все моменты при счете 1:0 и пропустил после единственного углового. Владимир Федотов и Михаил Галактионов сделали несколько неожиданных тактических ходов: Хесус Медина сыграл латераля, Сергей Пиняев и Франсуа Камано очень низко садились при атаках ЦСКА (после 10-й минуты еще и поменялись местами), а уже после удаления вингеры «Локо» оборонялись гораздо реже и пытались выбегать в контратаки.

Отъезд Мойзеса Барбозы по семейным обстоятельствам запустил несколько перестроений в ЦСКА. В этой части сезона бразилец обычно играл левого центрального защитника, а осенью удачно конкурировал слева. Обе позиции в состоянии закрыть Бахтиер Зайнутдинов, но он не попал в заявку, поэтому круг кандидатов сузился. В итоге Кирилл Набабкин сыграл левого центрального защитника, при этом в запасе остался профильный левоногий центрдеф Илья Агапов, а слева вышел Хесус Медина, хотя Иван Обляков – более привычный выбор. Скорее всего, Владимира Федотова полностью устраивает распределение ролей в атакующей тройке ЦСКА, поэтому Обляков, находящийся в прекрасной форме, снова сыграл справа, а Хорхе Карраскаль остался в запасе.

В последних играх состав «Локо» стабилизировался: устаканилась четверка защитников (Херман Конти и Иван Кузьмичев все еще недоступны), а Максим Глушенков закрепился в середине, поэтому изменения носили косметический характер. В старт вернулся Сергей Пиняев (пропускал «Оренбург»), а Михаил Щетинин заменил дисквалифицированного Артема Карпукаса, хотя в паре с Дмитрием Бариновым могли сыграть Даниил Куликов или Константин Марадишвили.

«Локомотив» классно начал, но после травмы Пиняева стал гораздо предсказуемее

Стартовая пятиминутка осталась за «Локомотивом»: Пиняев попал в штангу, а опасный навес Дзюбе закончился ударом Баринова с линии штрафной.

Шанс Пиняева возник после редкого розыгрыша от ворот – обычно «Локо» группировался на чужой половине под выносы Лантратова.

Главный герой эпизода – 17-летний Щетинин. В начала показалось, что ЦСКА качественно разобрал варианты в середине и адаптировал прессинг под «Локо», но подбор Щетинина и качественный перевод Пиняеву разрушили структуру хозяев.

Федотов пытался подстроиться через роль Заболотного: Чалов и Обляков ориентировались на защитников, а Антон вместе с Мендесом закрывал Баринова и Щетинина. Это позволяло защитникам контролировать атакующую четверку, а Здьелару страховать фланги (Медина и Гайич обычно смещались ближе к полуфлангам, а Саша мог доигрывать за Глушенковым).

Дивеев перехватил заброс Ненахова, но ошибся с обработкой, неудачно отбросив мяч под давлением Дзюбы. Первым сориентировался Щетинин: подобрал мяч, обыграл Мендеса и Здьелара и выложил на реактивного Пиняева.

Но основная возможность «Локо» – фланговая игра. Между розыгрышами от ворот со стремлением Лантратова играть длинными передачами (плюс была подстройка от ЦСКА) и контролем мяча центральными защитниками в средней трети – огромная разница. При владении Погостнова и Магкеева атакующая тройка располагалась узко (Заболотный был над инсайдами), а Тикнизян и Ненахов оставались свободными. Это заставляло Медину и Гайича подниматься чуть выше (перекрыть направление передачи, но оставить вингеров за спиной) или оставаться в пятерке (как раз возможность для подключений КЗ «Локо»).

Так возник полумомент с ударом Баринова с линии штрафной. Погостнов под давлением Облякова забросил за спину Медине: Камано обыграл Хесуса 1-в-1 и навесил, Роша снял подачу, но на подбор замкнул Баринов. Через несколько минут Галактионов поменял Камано и Пиняева флангами. В теории было интересно: Пиняев прекрасен 1-в-1 плюс Медина активно атаковал и оставлял пространство для контратак. Но уже через несколько минут Сергей дернул заднюю поверхность бедра и пришлось вернуть Камано направо, тогда как слева заиграл Тикнизян.

«Локомотив» терял контроль и эффективность из-за стартового плана Галактионова (об этом – в следующей главе), но сохранял шансы благодаря флангам. Например, Камано и Глушенков классно разыграли комбинацию слева еще до травмы Пиняева: Погостнов снова забросил на фланг, атака закончилась прострелом Глушенкова и перспективным вбеганием Баринова.

Другие возможности – навесы Камано (комбинация с подключением Ненахова в центр) и Митая. В первом случае Роша все же заблокировал Дзюбу, а во втором Артем бил из хорошей позиции. Отдельный топ – решение Погостнова. 19-летний защитник под давлением Облякова прекрасно забросил на ход Митаю – Здьелар был далеко и не заблокировал навес.

ЦСКА владел мячом и классно контратаковал из-за неудачного плана «Локо»

ЦСКА доминировал до удаления Митая (55,8% владения, 13:4 по ударам, 9:3 из штрафной): Дивеев опасно бил после углового (классный блок от Набабкина), Заболотный реализовал момент, но чуть позже поторопился с ударом (Лантратов спас), Медина после контратаки слабо ударил с линии вратарской, а Обляков посадил Марио на желтую в другом быстром отрыве.

«Мы выглядели не очень с точки зрения качества игры. ЦСКА был более цельным в первом тайме. Мы неправильно оборонялись, очень низко подсаживались и давали простор игрокам соперника. Дальше мы распускали и опорных игроков соперника, и трех центральных защитников. Они на свободных мячах могли делать смену направлений атаки, здесь у нас были проблемы», – объяснил Галактионов.

При обороне «Локомотив» располагался в 4-4-2 (Глушенков двигался в паре с Дзюбой). Это было губительно.

Во-первых, Пиняев/Тикнизян и Камано зачастую подсаживались пятыми или даже шестыми защитниками (попытка отреагировать на широкие включения латералей) – это позволяло ЦСКА искать мяч на флангах и полуфлангах. Во-вторых, Щетинин и Баринов не покрывали центр поля против подвижных Чалова, Мендеса, Медины и Облякова (их численно превосходили, либо опорники принимали неверные решения).

Периодически Глушенков и Дзюба прессинговали, но их давление не поддерживалось как раз из-за подвижной средней линии ЦСКА – Баринов и Щетинин выбирали между оголением зоны и сохранением позиции и компактности относительно защитников. Плюс вперед классно подключались Роша и Набабкин: Виллиан даже вбегал в штрафную, а Кирилл помогал в контроле слева. Как итог – «Локомотив» очень легко разрезали в разных фазах. Сначала отыгрывали Дзюбу и Глушенкова, а затем приходили в середину или полуфланг, где блуждали Обляков, Мендес и Чалов.

Наглядная демонстрация – шанс Заболотного после классного паса Облякова. Сначала ЦСКА легко отсек пару нападающих (перед Рошей – гектар свободного пространства), а затем создал условия, при которых Митай разрывался между Гайичем и Мединой, Тикнизян бросался на блок, а компактность между Бариновым и Щетининым нарушена.

В итоге «Локо» застыл в полупозициях, а Обляков идеально распорядился катнул между Митаем (возвращался от Гайича) и Погостновым (страховал провал).

ЦСКА отлично контратаковал. Как правило, центральные защитники накрывали контрпрессингом отрезанных Глушенкова и Дзюбу, а затем переводили на фланг. Наиболее активно врывался Медина – Хесус часто ловил «Локо» в серых зонах, когда вингер уже выбежал в атаку, а Ненахов еще не успевал накрыть парагвайца (его часто сдерживал Чалов).

Удаление Митая – история из разряда «только не списывай точь-в-точь». Заболотный дважды сыграл на партнера в касание, Здьелару никто не мешал забрасывать, а Обляков врывался албанцу за спину.

Обляков – главный творец второго тайма, а решение Галактионова раскрыло игру в обе стороны

«Во втором тайме мы сделали определенные корректировки. Повлияло и раннее удаление – в меньшинстве появляется больше свободных зон, больше моментов у соперника», – сказал Галактионов.

После удаления «Локомотив» перестроился на 4-4-1: Тикнизян вернулся в оборону, Камано играл слева, а Глушенков – справа. Ключевая идея – движение по крайним центральным защитникам. Камано и Глушенков прессинговали и часто оставались впереди, из-за чего «Локо» регулярно оборонялся блоком 4-2. Как правило, они все же спускались под второй-третий темп или ситуативно добегали до штрафной, но такой радикальной подсадки к защитникам больше не было.

Это раскрывало игру в две стороны: ЦСКА создавал в позиционных атаках, а «Локо» периодически выбегал в контрвыпады. Эффективность идеи достаточно спорная – ЦСКА погасил большинство забегов еще до финальной трети, но момент с включением Погостнова в штрафную стартовал с удачного отбора и наличия Камано с Глушенковым на чужой половине.

ЦСКА запорол несколько моментов в большинстве, а Обляков стал главным креативщиком на увеличившемся пространстве. Иван – самый опасный игрок ЦСКА: выбил 0,52 xG (второй после Заболотного) и 0,94 xA (5 передач под удар). Обляков успевал везде. Здесь он великолепно раскачал Баринова: выдвинулся к Медине (показал, что идет к мячу), идеально нырнул в свободную зону (Ненахов встречал Хесуса) и отреагировал на отскок Чалова.

В этом эпизоде Обляков отскочил в глубину и еще раз сыграл с Чаловым.

Тут Обляков сориентировался на подборе после выноса Лантратова: подработал грудью и бросил в прорыв Заболотного.

И даже мог самостоятельно прибить «Локомотив».

«Локомотив» отыгрался на единственном угловом после ошибки Дивеева. Отдельная тема – классные блоки ЦСКА в первом тайме

«Мы понимали, что на то время, которое мы ему предоставили, нам нужны были быстрые игроки, которые могли бы убежать за спину и доставить сопернику определенные неудобства. Плюс у него есть голевое чутье, он и реализовал свой микромомент со стандарта», – проанализировал Галактионов вклад Изидора.

Изидор вынудил Кучаева сфолить на желтую в середине поля. Активность Вильзона привела к штрафному, после которого с линии штрафной пробил Марадишвили – так «Локо» заработал голевой стандарт.

Интересно, что появление Изидора на угловом вызывало вопросы в ЦСКА. Изначально около француза стояли Глебов и Кучаев, активно обсуждавшие, как его закрывать, а затем к ним подключился Дивеев.

В итоге Глебов и Дивеев остались около Изидора, но уже во время подачи Игорь смотрел на мяч и двигался во вратарскую (Глебов не играл по Вильзону), а затем опоздал на отскок. С 28-й секунды – наиболее четкий ракурс, где видно, как а) Баринов убежал от Мухина на ближнюю штангу и опередил Медину, б) Кучаев попал под блок Погостнова и упустил Магкеева (возможно, сыграл бы по мячу), в) Изидор замкнул срезку Баринова.

ЦСКА активно угрожал со стандартов (7:2 по ударам, 5:2 – из штрафной), но основную остроту создал еще в первом тайме. Команде Федотова тоже помогали блоки. Первый случай – удар Дивеева. При подаче справа четверо игроков ЦСКА располагались на ближнем углу вратарской (против них шестерка из «Локо»), Дивеев – на дальнем, Медина и Обляков – на входе в штрафную.

При подаче Чалов выскочил на ближнюю штангу (Баринов и Камано вышли за ним), Заболотного сдерживали Ненахов и Дзюба, а Роша двигался в центр штрафной. Виллиану помог Набабкин – Кирилл вовремя заблокировал Магкеева, игравшего с Рошей.

В итоге Погостнов остался против Дивеева и Роши – бразилец не добрался до мяча, зато все получилось у Дивеева. Отдельно отметим Баринова, доигравшего по резко вбешавшему во вратарскую Чалову.

Второй момент – тоже опасный. Здесь все гораздо проще: Роша отскочил от Дзюбы на ближнюю, а Заболотный мешал Ненахову сыграть по мячу.

***

«Хотел бы выделить всю команду, мы доминировали и в равных составах, забили гол. Да, мы потерял эти очки, но я хотел, чтобы команда играла, создавала. К сожалению, не смогли забить столь нужный и важный гол, хотя моментов было предостаточно», – сказал Федотов.

ЦСКА большую часть матча смотрелся сильнее «Локо»: создавал моменты в позиционных атаках, хорошо начал на стандартах и опасно выбегал в быстрые отрывы. Матч подарил октябрьские флешбэки. Тогда ЦСКА в первом тайме чуть не прибил «Спартак» (2:2) и «Оренбург» (2:2), уничтожал «Динамо» (1:1), но дико подводила реализация. В этих матчах Федотов мог забирать 5-6 очков больше и почти гарантированно лидировать в гонке за серебро.

Галактионов выбрал неудачный оборонительный план. Во втором тайме игра раскрылась, а ЦСКА получил еще больше пространства после удаления Митая, но «Локомотив» выстоял благодаря Лантратову и вцепился в единственный шанс на стандарте.

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Фото: fclm.ru