26 комментариев

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Дзюба разрывает РПЛ после паузы. Это он так хорош – или лига деградирует?

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Объясняем феномен 6 голов в 4 турах.

Два трансферных окна подряд Артем Дзюба не вызывал ажиотажа в РПЛ. Летом 2022-го нападающий искал варианты в Европе и поддерживал форму в «Рубине» Леонида Слуцкого. После провала в Турции от Дзюбы публично отказались «Торпедо», «Оренбург», «Сочи» и «Пари НН» (хотя «Нижний» едва не переобулся), топ-6 были хорошо укомплектованы, а остальные не тянули по финансам (или боялись изменений в раздевалке – Дзюба сам в интервью Нобелю говорил, что многие называют его токсичным). 

В итоге Дзюба за две недели до возобновления сезона подписался с «Локомотивом», получилось даже логично: Марко Раконяц не прижился и уехал в Сербию, Максима Глушенкова использовали справа, Франсуа Камано не совсем центральный нападающий, а спасать сезон с Иваном Игнатьевым слегка странно.

Многие – и логично – сомневались в Дзюбе: а) ничего не показал в Турции, б) предсезонка уже заканчивалась, а он не тренировался в профессиональном клубе с ноября. 

Вопросов добавлял и последний год Дзюбы в «Зените». Да, он закончил сезон в топ-5 по «гол+пас» (11+5), но результативность была специфической: провалил начало сезона (первые очки набрал в сентябре), выпал из основного состава, а весной оформил в РПЛ 1+0 (забил «Уралу» после выхода на замену). На этом фоне турецкий провал и отсутствие интереса со стороны топов казались логичным снижением карьерной траектории.

Но в «Локомотиве» Дзюба запустил классический цикл по преодолению самостоятельно запущенного хейта. И уже ворвался в топ бомбардиров: лидер весны (6), а по голам с игры почти догнал Николая Комличенко и Александра Соболева (по 7), проводящих очень сильный сезон.

Возник логичный вопрос: Дзюба все еще великолепен или лига падает на дно?

1. РПЛ стала более атакующей, а гонка бомбардиров – конкурентнее 

Сезон-2022/23 станет самым результативным в истории. Команды в среднем за матч забивают 3,06 гола – это существенно больше, чем даже в прошлом чемпионате, где голов и так было больше обычного (2,66). 

Повышение результативности связано с общим падением уровня лиги и атакующими трендами: меньше автобусов, появление новых смелых тренеров (Марцел Личка, Олег Василенко, Гильермо Абаскаль, Вадим Гаранин), более агрессивные перестановки (Алексей Березуцкий-Владимир Федотов, Александр Кержаков-Михаил Галактионов, Сергей Юран-Спартак Гогниев, Игорь Шалимов-Виктор Гончаренко).

Впечатляет и бомбардирская гонка – лидеры РПЛ-2022/23 результативнее конкурентов прошлых сезонов.

2. Дзюба – все еще топ-форвард РПЛ на фоне падения уровня защитников

Статистика и трансформация Дзюбы в «Зените» феноменальна: с отрывом лучший по «гол+пас» с сезона-2015/16 (91+46), невероятный вклад в чемпионства эпохи Сергея Семака (дважды лучший ассистент лиги, еще один раз вошел в топ-3). У Артема высокий игровой интеллект и хорошая техника, поэтому он силен и в 34. Нам может не нравиться медийный образ Дзюбы, но неразумно отрицать, что он среди главных игроков в истории РПЛ.

Дзюба быстро встроился в «Локомотив»: среди лидеров лиги по объему единоборств весной, постоянно снимает верх впереди, лучший в команде по действиям в штрафной, реализовал 6 голевых моментов из 10 (данные – DataHub) и пользуется превосходством над защитниками.

Дзюба, конечно, хорош, но на эти цифры влияет и падение качества обороны у многих команд. В некоторых матчах Дзюба пользовался ошибками защитников. В матче с «Ростовом» (3:1) Дзюба доминировал в штрафной (5 ударов), за ее пределами (цеплялся за мячи перед голевыми моментами) и наказывал за ошибки (первый и второй голы – кошмар). С «Краснодаром» Артем не выпустил Алонсо из-за спины и технично ассистировал Глушенкову пяткой (3:2), а против «Пари НН» блуждал в штрафной и оформил дубль без явного сопротивления (4:0).

3. Вокруг Дзюбы очень сильные партнеры – в «Торпедо» или «Пари НН» было бы иначе

Зимой Дзюба едва не перешел в «Торпедо» и «Пари НН». Андрею Талалаеву и Артему Горлову пришлось бы искать компромиссы: отказываться от прессинга или просить нападающего перестраиваться под новые оборонительные задачи. Сейчас оба тренера уволены, а команды привыкают к новым установкам, тогда как в «Локомотиве» процесс гораздо стабильнее.

Другая деталь – уровень команды. Михаил Галактионов быстро отладил атаку (заточена на скиллы Дзюбы и Пиняева) и адаптировал давление (ушел от 4-3-3 к 4-2-3-1). В итоге партнеры высокого уровня создают для Дзюбы много моментов. А футболисты «Торпедо» и «Пари НН» не обладают такими возможностями.

4. Турнирное положение и соперники «Локомотива» идеально мотивируют Дзюбу

Дзюба – мастер выруливания из ситуаций, когда вокруг все обсуждают какой-нибудь негатив, а ему нужно резко всем доказать, что он еще не закончился как футболист.

Перед возобновлением РПЛ Дзюба ворвался в медиа откровенным разговором с Нобелем Арустамяном, где было много и про Валерия Карпина, Сергея Семака, Андрея Талалаева, «Урал» и Григория Иванова, «Пари НН», страхи клубов перед большими личностями и остальное.

Возобновление сезона идеально совпало с обидами Дзюбы: Артем оформил хет-трик против Карпина, передал приветик «Пари НН», впереди – Рио-де-Жанейро с аморфным Семаком и напоследок – «Торпедо», которое необходимо громко проводить в Первую лигу.

 

5. Дзюба реализует моменты эффективнее, чем когда-либо в карьере. Но к такой статистике надо относиться осторожнее: слишком маленькая выборка

Дзюба – лидер весны по общему xG (2,7) и без учета пенальти (1,94). Артем забил 6 голов после 10 ударов, а ближайшие конкуренты по ожидаемой опасности били чаще (Промес – 12, Соболев – 16, Малком – 18). Четыре матча – слишком маленькая выборка для громких выводов, но Дзюба на дистанции сезона никогда не выжимал так много из моментов (доказательство – в таблице ниже). Поэтому логично предположить, что результативность снизится в матчах против более организованных команд.

***

Ярчайший старт Дзюбы обусловлен множеством факторов: его классом, бешеной мотивацией на старте, правильными решениями Галактионова, сильными партнерами и проблемными соперниками («Ростов» неудачно экспериментировал, «Краснодар» не впечатляет сзади, у Горлова не получилось с «Пари НН»).

Удачное возвращение Дзюбы точно не приговор РПЛ. Да, класс команд заметно ниже, чем несколько лет назад, но РПЛ эволюционирует и переходит к более зрелищному стилю после автобусного наследия Курбана Бердыева. Смена акцентов привела к самому результативному сезону в истории и большому разнообразию в гонке бомбардиров.

Однако снижение результативности Дзюбы на длинной дистанции – логичный прогноз. Это не говорит о том, что Дзюба перестанет приносить пользу (он в состоянии отлично бороться и подыгрывать), но более организованные команды способны сыграть с ним гораздо внимательнее.

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Фото: РИА Новости/Павел Бедняков, Владимир Астапкович

26 комментариев

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Иван Бучнев
Ответ riverman1980
Ты сейчас прямо Левандовского описал ))
Где рукаку, а где Левандовский.
Посмотри отчеты игроков после матчей, передвижения игроков. Нападающий, больше всех двигаться должен, а этот как баран перед воротами.да он пас всегда отдаст, да и то, потому что он с мячом не знает что делать. У него мяч появляется, старается от него избавиться. Единственное он протаранит без нарушения любого, всё, на этом все плюсы.сейчас будет матч с зенитом, он ни разу не коснется мяч. С ЦСКА, динамо, Ростов, Спартак будет аналогично
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Андрей Балабаев
Ответ riverman1980
Промес забивает потому что топ. Дзюба забивает, потому что РПЛ дно ) Хейтерки Дзюбы как всегда непредвзяты, логичны и последовательны ) Да еще была мантра, что в Зените с такой полузащитой любой будет забивать не меньше Дзюбы. Причем это писали, когда еще не было Вендела и Клаудиньо. В итоге Дзюба забивает в Локо 6 в 4 играх, а Сергеев с Кассьеррой 8 на двоих в 20.
8 на одного)
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Андрей Балабаев
Ответ АРХАТ
Как низко пали - в Турции на лавке сидел, а в РПЛ топ)
Кварацхелия с бездарной личной статистикой вылетел в фнл, а сейчас известно как выступает в команде лидере. Это рпл-космос или серия А-днище?
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Andrew Protasov
Однозначно- деградация РПЛ
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StHappyOne
Ответ riverman1980
Бред. Оздоев сидел на лавке в РПЛ и жжет в Турции.
Он сидел в зените, а не в РПЛ
+3
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u.piter
Ответ Денис Шорц
Что мешает другим игрокам так делать?
ЗАВИСТЬ И БЕСТАЛАННОСТЬ
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StHappyOne
Понимаете, что происходит с РПЛ? 35-летний ветеран разрывает Лигу, хоть в очень среднем чемпионате Турции сидел на скамейке в очень среднем клубе. Это отличный итог нашего футбола, без обид
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Оригинальный Ник
Лига деградирует только в головах деградирующих. Спартак встаёт с колен, ЦСКА окреп, подтянулся Локомотив, где-то рядом Ростов и Краснодар, довольно приятные середняки (Оренбург, НН и т.д.), нынешнее поколение паспортистов не такое убогое, как предыдущее. Привыкли только плохое видеть
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Sgi
Ответ Денис Шорц
Что мешает другим игрокам так делать?
Желание играть в командный футбол, а не стоять на месте.
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u.piter
Это не Дзюба лучше всех (хотя он крепкий игрок, если "под него" поставить пару полузащитников типа Аршавина); это Лига просела - дезертиры побежали (типа Кержакова), иностранцев всё меньше, а гонорары всё скромнее - КОНЧИЛАСЬ РАЗЛЮЛИ-МАЛИНА! ПОРА НА ФРОНТ, РОДИНУ ЗАЩИЩАТЬ ОТ ФАШИСТОВ. Ну ничего, останутся НАСТОЯЩИЕ РУССКИЕ МУЖЧИНЫ, проявят волю и снова будут достойной играть. (Примечание: ВСЕ, КТО ПРОТИВ ФАШИЗМА, ВСЕ - РУССКИЕ)
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riverman1980
Ответ Иван Бучнев
Да что и кого он тут порвал? Снова начали рекламировать эту Артемку Бузову. Как бревно стоит на пятаке, клянчит пасы и так все 90 минут, пока остальные парни пашут.
Ты сейчас прямо Левандовского описал ))
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fourt
Ответ Денис Шорц
ну то есть нет примеров игроков в той же роли? другой тренерский футбол — Дзюба играл у разных тренеров и почти везде забивал много. Про приму смешно
есть - много классических девяток играло примерно так же, не строй из себя дурака. у других тренеров он играл будучи более молодым - больше носился по полю.
0
-1
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riverman1980
Промес забивает потому что топ.
Дзюба забивает, потому что РПЛ дно )

Хейтерки Дзюбы как всегда непредвзяты, логичны и последовательны )

Да еще была мантра, что в Зените с такой полузащитой любой будет забивать не меньше Дзюбы.
Причем это писали, когда еще не было Вендела и Клаудиньо.

В итоге Дзюба забивает в Локо 6 в 4 играх, а Сергеев с Кассьеррой 8 на двоих в 20.
+4
0
+4
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solbakkent
я думаю это он так хорош. лига не могла так быстро упасть. тот же краснодар без легионеров играл лучше раньше, чем с легионерами сейчас.
+2
-1
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Денис Шорц
Ответ fourt
другая роль на поле, другой футбол тренера, отсутствие статуса примы, освобождённой от обороны и другие факторы. сложно для осознания?
ну то есть нет примеров игроков в той же роли? другой тренерский футбол — Дзюба играл у разных тренеров и почти везде забивал много. Про приму смешно
+1
0
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eazyjet
Ни то, ни другое, просто российские судьи закрывают глаза на его игру руками против игроков, я бы сказал шпалами. без них он середнячок.
0
-2
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riverman1980
Ответ АРХАТ
Как низко пали - в Турции на лавке сидел, а в РПЛ топ)
Бред. Оздоев сидел на лавке в РПЛ и жжет в Турции.
+7
-4
+3
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Иван Бучнев
Ответ Денис Шорц
Что мешает другим игрокам так делать?
Как так? Клянчить пасы и столбом стоять? Видимо другие игроки о команде думают.разделяют труд на всю команду. Порвал РПЛ, с кем играли то? С низов с кем то? Ох и рвун. Сейчас с зенитом играть будут, он мяч ни разу не потрогает. Будет рукаку ходить и руками разводить и улыбаться как молохольный
0
-2
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fourt
Ответ Денис Шорц
Что мешает другим игрокам так делать?
другая роль на поле, другой футбол тренера, отсутствие статуса примы, освобождённой от обороны и другие факторы. сложно для осознания?
+2
-3
-1
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Сергей Пашков
Ответ АРХАТ
Как низко пали - в Турции на лавке сидел, а в РПЛ топ)
в Турции ему клуб не подходит по стилю абсолютно. Я вообще хз куда смотрел Дзюба и клуб, когда подписывали контракт
+11
-3
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Денис Шорц
Ответ Иван Бучнев
Да что и кого он тут порвал? Снова начали рекламировать эту Артемку Бузову. Как бревно стоит на пятаке, клянчит пасы и так все 90 минут, пока остальные парни пашут.
Что мешает другим игрокам так делать?
+8
-2
+6
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tyuiop tyuiop
возможно не всей лини но уровень защиты сильно упал
0
-1
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Иван Бучнев
Да что и кого он тут порвал? Снова начали рекламировать эту Артемку Бузову. Как бревно стоит на пятаке, клянчит пасы и так все 90 минут, пока остальные парни пашут.
+5
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Karamazoff
Лига деградирует, Локомотив на ходу, у Дзюбы всплеск серотонина
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Никита Алексеев
Немного из первого, и понятное дело, что основная причина это второе
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