26 комментариев

Объясняем феномен 6 голов в 4 турах.

Два трансферных окна подряд Артем Дзюба не вызывал ажиотажа в РПЛ. Летом 2022-го нападающий искал варианты в Европе и поддерживал форму в «Рубине» Леонида Слуцкого. После провала в Турции от Дзюбы публично отказались «Торпедо», «Оренбург», «Сочи» и «Пари НН» (хотя «Нижний» едва не переобулся), топ-6 были хорошо укомплектованы, а остальные не тянули по финансам (или боялись изменений в раздевалке – Дзюба сам в интервью Нобелю говорил, что многие называют его токсичным).

В итоге Дзюба за две недели до возобновления сезона подписался с «Локомотивом», получилось даже логично: Марко Раконяц не прижился и уехал в Сербию, Максима Глушенкова использовали справа, Франсуа Камано не совсем центральный нападающий, а спасать сезон с Иваном Игнатьевым слегка странно.

Многие – и логично – сомневались в Дзюбе: а) ничего не показал в Турции, б) предсезонка уже заканчивалась, а он не тренировался в профессиональном клубе с ноября.

Вопросов добавлял и последний год Дзюбы в «Зените». Да, он закончил сезон в топ-5 по «гол+пас» (11+5), но результативность была специфической: провалил начало сезона (первые очки набрал в сентябре), выпал из основного состава, а весной оформил в РПЛ 1+0 (забил «Уралу» после выхода на замену). На этом фоне турецкий провал и отсутствие интереса со стороны топов казались логичным снижением карьерной траектории.

Но в «Локомотиве» Дзюба запустил классический цикл по преодолению самостоятельно запущенного хейта. И уже ворвался в топ бомбардиров: лидер весны (6), а по голам с игры почти догнал Николая Комличенко и Александра Соболева (по 7), проводящих очень сильный сезон.

Возник логичный вопрос: Дзюба все еще великолепен или лига падает на дно?

1. РПЛ стала более атакующей, а гонка бомбардиров – конкурентнее

Сезон-2022/23 станет самым результативным в истории. Команды в среднем за матч забивают 3,06 гола – это существенно больше, чем даже в прошлом чемпионате, где голов и так было больше обычного (2,66).

Повышение результативности связано с общим падением уровня лиги и атакующими трендами: меньше автобусов, появление новых смелых тренеров (Марцел Личка, Олег Василенко, Гильермо Абаскаль, Вадим Гаранин), более агрессивные перестановки (Алексей Березуцкий-Владимир Федотов, Александр Кержаков-Михаил Галактионов, Сергей Юран-Спартак Гогниев, Игорь Шалимов-Виктор Гончаренко).

Впечатляет и бомбардирская гонка – лидеры РПЛ-2022/23 результативнее конкурентов прошлых сезонов.

2. Дзюба – все еще топ-форвард РПЛ на фоне падения уровня защитников

Статистика и трансформация Дзюбы в «Зените» феноменальна: с отрывом лучший по «гол+пас» с сезона-2015/16 (91+46), невероятный вклад в чемпионства эпохи Сергея Семака (дважды лучший ассистент лиги, еще один раз вошел в топ-3). У Артема высокий игровой интеллект и хорошая техника, поэтому он силен и в 34. Нам может не нравиться медийный образ Дзюбы, но неразумно отрицать, что он среди главных игроков в истории РПЛ.

Дзюба быстро встроился в «Локомотив»: среди лидеров лиги по объему единоборств весной, постоянно снимает верх впереди, лучший в команде по действиям в штрафной, реализовал 6 голевых моментов из 10 (данные – DataHub) и пользуется превосходством над защитниками.

Дзюба, конечно, хорош, но на эти цифры влияет и падение качества обороны у многих команд. В некоторых матчах Дзюба пользовался ошибками защитников. В матче с «Ростовом» (3:1) Дзюба доминировал в штрафной (5 ударов), за ее пределами (цеплялся за мячи перед голевыми моментами) и наказывал за ошибки (первый и второй голы – кошмар). С «Краснодаром» Артем не выпустил Алонсо из-за спины и технично ассистировал Глушенкову пяткой (3:2), а против «Пари НН» блуждал в штрафной и оформил дубль без явного сопротивления (4:0).

3. Вокруг Дзюбы очень сильные партнеры – в «Торпедо» или «Пари НН» было бы иначе

Зимой Дзюба едва не перешел в «Торпедо» и «Пари НН». Андрею Талалаеву и Артему Горлову пришлось бы искать компромиссы: отказываться от прессинга или просить нападающего перестраиваться под новые оборонительные задачи. Сейчас оба тренера уволены, а команды привыкают к новым установкам, тогда как в «Локомотиве» процесс гораздо стабильнее.

Другая деталь – уровень команды. Михаил Галактионов быстро отладил атаку (заточена на скиллы Дзюбы и Пиняева) и адаптировал давление (ушел от 4-3-3 к 4-2-3-1). В итоге партнеры высокого уровня создают для Дзюбы много моментов. А футболисты «Торпедо» и «Пари НН» не обладают такими возможностями.

4. Турнирное положение и соперники «Локомотива» идеально мотивируют Дзюбу

Дзюба – мастер выруливания из ситуаций, когда вокруг все обсуждают какой-нибудь негатив, а ему нужно резко всем доказать, что он еще не закончился как футболист.

Перед возобновлением РПЛ Дзюба ворвался в медиа откровенным разговором с Нобелем Арустамяном, где было много и про Валерия Карпина, Сергея Семака, Андрея Талалаева, «Урал» и Григория Иванова, «Пари НН», страхи клубов перед большими личностями и остальное.

Возобновление сезона идеально совпало с обидами Дзюбы: Артем оформил хет-трик против Карпина, передал приветик «Пари НН», впереди – Рио-де-Жанейро с аморфным Семаком и напоследок – «Торпедо», которое необходимо громко проводить в Первую лигу.

5. Дзюба реализует моменты эффективнее, чем когда-либо в карьере. Но к такой статистике надо относиться осторожнее: слишком маленькая выборка

Дзюба – лидер весны по общему xG (2,7) и без учета пенальти (1,94). Артем забил 6 голов после 10 ударов, а ближайшие конкуренты по ожидаемой опасности били чаще (Промес – 12, Соболев – 16, Малком – 18). Четыре матча – слишком маленькая выборка для громких выводов, но Дзюба на дистанции сезона никогда не выжимал так много из моментов (доказательство – в таблице ниже). Поэтому логично предположить, что результативность снизится в матчах против более организованных команд.

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Ярчайший старт Дзюбы обусловлен множеством факторов: его классом, бешеной мотивацией на старте, правильными решениями Галактионова, сильными партнерами и проблемными соперниками («Ростов» неудачно экспериментировал, «Краснодар» не впечатляет сзади, у Горлова не получилось с «Пари НН»).

Удачное возвращение Дзюбы точно не приговор РПЛ. Да, класс команд заметно ниже, чем несколько лет назад, но РПЛ эволюционирует и переходит к более зрелищному стилю после автобусного наследия Курбана Бердыева. Смена акцентов привела к самому результативному сезону в истории и большому разнообразию в гонке бомбардиров.

Однако снижение результативности Дзюбы на длинной дистанции – логичный прогноз. Это не говорит о том, что Дзюба перестанет приносить пользу (он в состоянии отлично бороться и подыгрывать), но более организованные команды способны сыграть с ним гораздо внимательнее.

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Фото: РИА Новости/Павел Бедняков, Владимир Астапкович