35 комментариев

Исследование Ильи Васильева.

Больше года российский футбол – без определенного места жительства в международной системе. В декабре РФС, казалось, уже развернулся в сторону Азии, но неожиданно передумал. Впрочем, декабрьская заморозка не означает, что сценарий забыт и отброшен. На прошлой неделе президент РФС Александр Дюков донес сигнал: если переговоры с УЕФА сложатся неудачно, Россия по-прежнему готова разговаривать с Азией, чтобы попасть в отбор на ЧМ-2026.

Косвенно о готовности договариваться с Азией говорит и потенциальное участие сборной России в первом чемпионате Центрально-Азиатской футбольной ассоциации (CAFA), где можно сыграть с Таджикистаном, Ираном, Узбекистаном, Кыргызстаном, Туркменистаном и Афганистаном, а набранные очки пойдут в рейтинг ФИФА.

С советских времен наш спорт живет по принципу «Все ради сборной», зачастую намеренно игнорируя, что акцент на 20-30 игроках, раз в несколько лет выступающих на крупных турнирах (и далеко не всегда успешно), может замедлять развитие лиги, клубов, да и самих футболистов.

Вот и сейчас в рассуждениях об Азии звучит только сборная и ЧМ-2026 (хотя ответов на ключевые вопросы нет и там: точно ли допустят до квалификации в Азии? а впустят ли сборную России на ЧМ-2026 в США, даже если она туда отберется? не будет ли бойкота, как случилось с Польшей, Швецией и Чехией в 2022-м?). О клубах – почти ни слова. А ведь именно их смотрят большую часть года. Именно их матчи в еврокубках все мы так ждали и ждем.

Давайте посмотрим, как обстоят дела с клубным футболом в Азии.

Начнем сравнивать страны по стоимости составов клубов и лиг.

Стоимость состава – неплохой показатель уровня развития и конкурентоспособности. В футболе уровень денежных вложений и спортивных результатов плотно связаны между собой на длинной дистанции: чем больше бюджет, тем крепче состав, чем квалифицированнее (соответственно, дороже) игроки в составе – тем больше шансов на высокие результаты. Это работает и на уровне внутренних лиг, и на уровне международных турниров – например, в четвертьфинале ЛЧ вы редко встретите клуб с бюджетом ниже 200 млн евро. Да, периодически случаются мегасюрпризы («Лестер»-2015/16, «Лилль»-2020/21), но гораздо чаще при эффективном управлении за трофеи борются наиболее состоятельные команды.

На уровне лиг азиатская верхушка входила бы в европейский топ-25. Но контекст не впечатляет:

• чемпионат Саудовской Аравии – главный в Азии по оценке Transfermarkt, составы всех клубов стоят 329,1 млн. Вся РПЛ крупнее больше чем в два раза. Ощутить разницу поможет один факт: стоимость всех составов чемпионата СА почти равна стоимости игроков только «Зенита», «Спартака» и «Динамо» – 321,3 млн. И это без ЦСКА, «Локо», «Краснодара» и прочих.

• состав одного «Зенита» лишь на 6,23 млн дешевле всей корейской лиги (160,03). Зато дороже всего чемпионата Китая (152,71)!

• в Лиге чемпионов Азии российским клубам предстояло бы сыграть с командами из Ирана (в сумме составы ЦСКА и «Локо» дороже всей лиги), Узбекистана («Спартак» и «Динамо» по отдельности стоят больше всех вместе) и Таджикистана (по отдельности 12 клубов РПЛ дороже, еще 4 – совсем рядом).

Данные за 25 марта 2023 года

Мы не знаем, как именно могут запустить российские клубы в азиатские турниры (важен посев). Предположим, по итогам сезона-2021/22 «Зенит» и «Сочи» как чемпион и серебряный медалист попали в Лигу чемпионов Азии (хотя, скорее всего, из РПЛ возьмут больше команд). Далеко не самый богатый по меркам РПЛ «Сочи» вошел бы в топ-10 команд по стоимости составов – мы молчим про «Спартак» и остальных топов. Из РПЛ в топ-10 азиатской ЛЧ не попали бы только «Урал» (19,6 млн), «Пари НН» (18,7), «Оренбург» (17,7), «Химки» (16,55), «Торпедо» (14,9) и «Факел» (10,7). В десятку попал бы даже «Рубин» из Первой лиги (20,98).

По уровню составов лидеры азиатской ЛЧ затерялись бы даже в Лиге Конференций – только «Аль-Шарджа» (ОАЭ) ворвалась бы в топ-10 по дороговизне.

Данные за 25 марта 2023 года

Азиатская Лига чемпионов делится на две конференции – Запад и Восток, команды из них пересекаются только в финале, иначе совсем тяжко из-за смены часовых поясов. Россия в случае смены конфедерации будет относиться к Западу, а значит, наши клубы не увидят половину сильных соперников. Разница между топ-3 РПЛ этого сезона и возможными соперниками ужасает.

Данные за 25 марта 2023 года

В Азии есть аналог Лиги Европы – Кубок АФК. Там разница совсем космическая. Стоимость составов всех 36 клубов-участников (92,04 млн с учетом команд из предварительных раундов) чуть выше, чем у одного «Спартака» (86,55 млн), «Динамо» (80,95) и «Краснодара» (70,7), пробившихся в Лигу Европы и Лигу Конференций в прошлом сезоне. Transfermarkt выше оценивает и Первую лигу России: 11 клубов стоят больше самого дорогого «Мохун Багана» из Индии.

Важная деталь: группы разбивают по территориальным зонам (Запад, Восток, Юг, Центр, АСЕАН). Скорее всего, при таком раскладе наши команды попадут на соперников из Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана и Кыргызстана, где максимальная стоимость состава – около 3-5 млн евро, это почти в 2 раза меньше среднего ценника нашей Первой лиги.

Данные за 25 марта 2023 года

Еще один показатель уровня лиг – модель FiveThirtyEight. Многофакторная оценка (рейтинг SPI) учитывает стоимость состава команды, атакующие и оборонительные данные, скорректированные ожидаемые голы (разделяет игру в неравных составах, принимает во внимание счет и другие нюансы), недавние игры между командами из разных лиг и важность матчей. Разумеется, подобная метрика не даст точный ответ об уровне, но все равно обеспечивает примерное представление.

Рейтинг FiveThirtyEight показывает огромный разрыв между топ-лигами Европы и РПЛ. Наш чемпионат – явный середняк Европы, заметно отстающий от Португалии и Нидерландов и чуть-чуть – от Бельгии. Собственно, все это вы видели в еврокубках в последние годы – даже «Брюгге» «Зенит» проиграл дважды.

В Азии FiveThirtyEight предоставляет данные только по Японии и Австралии (рейтинг чемпионата Китая не обновлялся с 2019 года). Уровень Джей-Лиги близок к Дании, второму французскому дивизиону и Норвегии. Австралия еще слабее: чемпионат застрял между третьим и четвертым английскими дивизионами, хотя он восьмой по стоимости в Азии. Скорее всего, благодаря лидерам Саудовская Аравия, ОАЭ, Южная Корея и Катар зависли бы между Австрией и Швецией.

Данные за 25 марта 2023 года

Рейтинг клубов показывает развитие верхушки: японские «Йокогама», «Кавасаки», «Урава» и «Виссел Кобе» недалеко от нашего топ-5, а остальные – уровень второй восьмерки и борьбы за выживание, тогда как австралийские лидеры – лифт между стыковыми матчами и Первой лигой. Конечно, это не означает, что российские клубы громили бы всех в Азии по 5:0 и брали все кубки – много где пришлось бы мучиться. Но это были бы мучения с командами равного уровня, чуть слабее и заметно слабее. Такой расклад радикально отличается от еврокубков, где мы учились радикально иному уровню сопротивления – и к которому стремились. Уровень еврокубков всегда был для России ориентиром, мечтой, целью. А теперь?

Данные за 25 марта 2023 года

Еще одна важная деталь – карьерная траектория футболистов. Всего 9 игроков, входящих в топ-50 Азии по стоимости, выступают за азиатские клубы. Контекст еще неприятнее: в топ-25 только Хван Ый Чжо, принадлежащий «Ноттингем Форест», но арендованный «Сеулом» (Transfermarkt оценивает форварда в 5 млн евро). В первой сотне – всего 32 игрока, причем большинство сосредоточено ниже 70-го места (18 человек). То есть Россия может перейти туда, откуда лучшие игроки Азии уезжают. Туда, откуда уходит Россия.

В Азию не переходят ради удовлетворения спортивных амбиций. Для большинства игра за несколько богатых клубов – плавное завершение карьеры или высокооплачиваемый фитнес в компании слабых партнеров (Криштиану Роналду, Миралем Пьянич, Гжегож Крыховяк, Пако Алькасер, Оскар).

Несмотря на шейхов, в азиатском футболе мало денег. В Европе только за попадание в группу ЛЧ дают более 15 миллионов евро. Плюс бонусы на основе исторического рейтинга УЕФА – так доходы «Зенита» вырастали до 40 млн евро, а «Краснодара» в дебютной кампании – до 25 (после реформы ЛЧ в 2024-м доходы вырастут еще сильнее). Спартак» за Лигу Европы-2021/22 получил более 9 млн евро – он тоже стал богаче, чем победители азиатской Лиги чемпионов. Даже спонсоры РПЛ выплачивают больше АФК. Понятно, что «Газпром» легко заберет элитные спонсорские места азиатской ЛЧ и увеличит чек. Но ради чего?

Теперь представим последствия перехода России в азиатскую конфедерацию. Авторский прогноз:

• еврокубки помогали не только зарабатывать, но и привлекать качественных футболистов, которые а) выступали на высоком уровне, б) могли засветиться и рвануть еще выше. В Азии уровень легионеров постепенно снизится, будет заметно меньше игроков уровня Малкома, Клаудиньо, Вендела, Промеса, Мозеса, Классона, Кабелла, Вагнера, Нобоа – они выберут другие направления, пока не стукнет 30+;

• тренеры-звезды (Спаллетти, Адвокат, Хиддинк) и перспективные тренеры (Абаскаль, Шварц) будут заглядывать к нам еще реже – игровые идеи станут скуднее;

• многие жаловались, что сложно играть в середине недели из-за перелетов, но восстановление после игр в Азии еще тяжелее. Мы увидим негативное влияние на РПЛ: либо игры резервными составами, либо матчи на фоне усталости и с риском повышенного травматизма;

• мы потеряем ориентиры – примеры, как устроена игра лучших команд на планете. Одно дело – смотреть по телевизору, другое дело – огребать в Лиге чемпионов и учиться новому. В Азии такого уровня борьбы не будет, а без столкновения с сильными соперниками расти невозможно.

Как итог – наш футбол станет слабее. Случится откат лет на 20 назад.

И ради чего? Гарантий допуска России к отбору и финальной части ЧМ-2026 нет. Возвращение в Европу в других обстоятельствах – невероятно сложная задача из-за необходимости соответствия десяткам параметров и голосования европейцев. Игровых и бизнесовых плюсов – ноль. Риски отставания – близки к ста процентам.

Возможно, некоторые подумают, что снижение зарплат футболистов и трат на трансферы очистят наш футбол – так сказать, пройдем очищение пердивом. Но это бред. Даже Сергей Галицкий не раз говорил, что очень сложно просто так взять и уйти от государства. Окологосударственных денег в обозримой перспективе драматично меньше не станет. Они стоят на одной отметке уже много лет.

Если мы хотим, чтобы клубы стали привлекательными для частных инвесторов, нам необходима конкурентная лига, талантливые легионеры, прогрессивные тренеры и ТВ-картинка с заполненными трибунами. Если мы хотим роста качества игры – нам нужно все то же самое и деньги инвесторов. Только тогда у футбольной России появится шанс на выздоровление. А переход в Азию – это отсечение всех путей. Лучше и дальше играть товарищеские матчи в ожидании, чем безвозвратно уйти в другой мир. Я уверен, что летом 2008-го все мечтали снова увидеть сборную в борьбе за медали, а клубы – в гонке за международными турнирами. Мы все еще хотим.

Но точно не такой ценой. И не там.

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев, Алексей Филиппов, Александр Вильф