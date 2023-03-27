27 комментариев

Мнение Ильи Васильева.

Сезон-2022/23 – худший в истории современной сборной России. Да, было много боли: непопадание на ЧМ-2006, Марибор-2009, Греция-2012 и жуткий отрезок между Уэльсом-2016 и Саудовской Аравией-2018. Но сейчас у сборной вообще нет цели.

Нынешнее поколение – очень талантливое, и ужасные матчи сборной точно не показатель его силы. После Евро-2016 в России были Головин, Чалов, братья Миранчуки и несколько детей лимита, сейчас же в РПЛ появилось много интересных парней: Пиняев, Захарян и Тюкавин – супер, Литвинов, Пруцев, Глебов, Коваленко, Карпукас – очень важные игроки в клубах, Сильянов, Гладышев и Денисов прогрессируют, могут раскрыться Круговой, Прохин, Мелешин и остальные. Но эта интересная молодежь рискует пролететь мимо всех главных турниров – вполне возможно, многие из ребят вообще не понимают, что и зачем происходит вокруг сборной.

Это признавал и Карпин: «Я в открытую и говорил: «Ребята, я не знаю, когда и к чему мы готовимся. Я не могу вам сказать, какого числа мы, может быть, будем играть официальные матчи».

Я далек от хейта Карпина за прямолинейность ( особенно за «Не держусь за место в сборной»). Самоирония и честность тренера давно известны – вряд ли ему реально наплевать на должность. Но вопрос к Карпину и РФС все равно есть.

Не понимаю, почему сборная превращается в «Ростов». Клуб – очень сложная структура с ежедневной работой. «Ростов» с очень средним набором футболистов играет в непростой футбол: постоянно вовлекает Сергея Песьякова в розыгрыши от ворот, контролирует мяч на своей трети и в середине, доверяет объемные роли Данилу Глебову, Максиму Осипенко и Николаю Комличенко. Но, несмотря на второе место, у «Ростова» крупные проблемы с организацией атак, поэтому он надеется на стандарты, ошибки соперников и везение. За смелость и выход вперед через короткие передачи – респект, но с октября качество игры «Ростова» падает, а перестроения стали предсказуемыми – по сути, в стабильном цикле Карпин так и не выстроил цельную игру.

В сборной гораздо сложнее: в ней собраны разные игроки из непохожих структур. Осенью 2021-го Карпин подробно рассказал о сложностях перед дебютом с Хорватией: «Было много теоретических занятий, но одна реальная тренировка на отрабатывание прессинга. Понятно, что миллион всяких перестроений – надо закрывать линии передач и зоны. Это все не может уложиться за одну тренировку. В «Ростове» для того, чтобы что-то начало получаться, уходило 10 дней».

Сейчас тренировок больше, но от этого не проще: состав постоянно меняется, непростые идеи Карпина не успевают усвоиться целиком.

Да, в сборной игроки более высокого класса, чем в «Ростове», но за полтора года Россия не поменялась: как и год назад в Сплите, Карпин просит опорника давить на чужой трети, а затем мы получаем атаки после выносов ему за спину; прессинг работает очень средне; хорошие атаки получаются только благодаря индивидуальным скиллам; потери на своей половине превратились в норму. Как итог – Россия разбалансированнее даже проблемного «Ростова».

ЧМ и Евро показывают, что большинство сильных сборных не стесняются прагматизма. Да, Испания и Германия позволяют себе определенный стиль из-за философии на уровне детско-юношеского футбола, но Англия, Франция, Бразилия, Аргентина и другие подстраиваются под лидеров и тактику соперников – это упрощает задачу, помогает импровизировать лучшим и не так сильно грузит игроков.

Карпин идет другим путем, но качество и контекст совсем не радуют: с трудом обыграли Кыргызстан сразу после объявления частичной мобилизации (2:1), скатали 0:0 с Таджикистаном и Узбекистаном перед ЧМ-2022, чуть не проиграли Ирану (1:1, 5 ударов по воротам) и едва не сгорели в первом тайме с Ираком (2:0, после перерыва стало приятнее), пока европейцы рубятся за попадание на Евро-2024.

Полтора года назад Карпин пришел менять психологию, но сейчас признает, что не видит улучшений: «Психологические проблемы у сборной России все те же, что и были после игры с Хорватией. Мы выходим из обороны через пас сейчас. Да, теряем много раз мячи. Но мы это делаем, чтобы решать наши психологические проблемы. Ошибки, которые мы делаем при выходе из обороны, направлены на то, чтобы ребята перестали бояться ошибиться. Я хочу, чтобы это привело к тому, чтобы таких матчей, как с Хорватией, было гораздо меньше. Там была боязнь ответственности».

Карпин убежден, что игровые проблемы решатся через психологию – с приобретенной смелостью придут короткие розыгрыши от ворот, комбинации в центре поля и качественное завершение. Но пока даже те игроки, кто в клубах прогрессирует, в сборной выглядят не так уверенно – и здесь необходимо разбираться в источнике страха (молодежь так боится сборную или дело в Карпине).

Второй тайм против Ирака показал, что Россия может играть в творческий и симпатичный футбол. Есть необходимый класс, личности и тактический диапазон, ведущий к гибкости.

Кажется, для прогресса в такое странное время необходимо учитывать опыт топ-сборных: чуть упростить игру, чтобы все вздохнули свободнее.

Фото: REUTERS/Igor Russak; РИА Новости/Алексей Даничев