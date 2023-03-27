27 комментариев

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В чем проблема сборной Валерия Карпина

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Валерий Карпин Валерий Карпин
Футбол Футбол

Мнение Ильи Васильева.

Сезон-2022/23 – худший в истории современной сборной России. Да, было много боли: непопадание на ЧМ-2006, Марибор-2009, Греция-2012 и жуткий отрезок между Уэльсом-2016 и Саудовской Аравией-2018. Но сейчас у сборной вообще нет цели.

Нынешнее поколение – очень талантливое, и ужасные матчи сборной точно не показатель его силы. После Евро-2016 в России были Головин, Чалов, братья Миранчуки и несколько детей лимита, сейчас же в РПЛ появилось много интересных парней: Пиняев, Захарян и Тюкавин – супер, Литвинов, Пруцев, Глебов, Коваленко, Карпукас – очень важные игроки в клубах, Сильянов, Гладышев и Денисов прогрессируют, могут раскрыться Круговой, Прохин, Мелешин и остальные. Но эта интересная молодежь рискует пролететь мимо всех главных турниров – вполне возможно, многие из ребят вообще не понимают, что и зачем происходит вокруг сборной.

Это признавал и Карпин: «Я в открытую и говорил: «Ребята, я не знаю, когда и к чему мы готовимся. Я не могу вам сказать, какого числа мы, может быть, будем играть официальные матчи».

Я далек от хейта Карпина за прямолинейность (особенно за «Не держусь за место в сборной»). Самоирония и честность тренера давно известны – вряд ли ему реально наплевать на должность. Но вопрос к Карпину и РФС все равно есть. 

Не понимаю, почему сборная превращается в «Ростов». Клуб – очень сложная структура с ежедневной работой. «Ростов» с очень средним набором футболистов играет в непростой футбол: постоянно вовлекает Сергея Песьякова в розыгрыши от ворот, контролирует мяч на своей трети и в середине, доверяет объемные роли Данилу Глебову, Максиму Осипенко и Николаю Комличенко. Но, несмотря на второе место, у «Ростова» крупные проблемы с организацией атак, поэтому он надеется на стандарты, ошибки соперников и везение. За смелость и выход вперед через короткие передачи – респект, но с октября качество игры «Ростова» падает, а перестроения стали предсказуемыми – по сути, в стабильном цикле Карпин так и не выстроил цельную игру.

В сборной гораздо сложнее: в ней собраны разные игроки из непохожих структур. Осенью 2021-го Карпин подробно рассказал о сложностях перед дебютом с Хорватией: «Было много теоретических занятий, но одна реальная тренировка на отрабатывание прессинга. Понятно, что миллион всяких перестроений – надо закрывать линии передач и зоны. Это все не может уложиться за одну тренировку. В «Ростове» для того, чтобы что-то начало получаться, уходило 10 дней». 

Сейчас тренировок больше, но от этого не проще: состав постоянно меняется, непростые идеи Карпина не успевают усвоиться целиком.

Да, в сборной игроки более высокого класса, чем в «Ростове», но за полтора года Россия не поменялась: как и год назад в Сплите, Карпин просит опорника давить на чужой трети, а затем мы получаем атаки после выносов ему за спину; прессинг работает очень средне; хорошие атаки получаются только благодаря индивидуальным скиллам; потери на своей половине превратились в норму. Как итог – Россия разбалансированнее даже проблемного «Ростова».

ЧМ и Евро показывают, что большинство сильных сборных не стесняются прагматизма. Да, Испания и Германия позволяют себе определенный стиль из-за философии на уровне детско-юношеского футбола, но Англия, Франция, Бразилия, Аргентина и другие подстраиваются под лидеров и тактику соперников – это упрощает задачу, помогает импровизировать лучшим и не так сильно грузит игроков. 

Карпин идет другим путем, но качество и контекст совсем не радуют: с трудом обыграли Кыргызстан сразу после объявления частичной мобилизации (2:1), скатали 0:0 с Таджикистаном и Узбекистаном перед ЧМ-2022, чуть не проиграли Ирану (1:1, 5 ударов по воротам) и едва не сгорели в первом тайме с Ираком (2:0, после перерыва стало приятнее), пока европейцы рубятся за попадание на Евро-2024.

Полтора года назад Карпин пришел менять психологию, но сейчас признает, что не видит улучшений: «Психологические проблемы у сборной России все те же, что и были после игры с Хорватией. Мы выходим из обороны через пас сейчас. Да, теряем много раз мячи. Но мы это делаем, чтобы решать наши психологические проблемы. Ошибки, которые мы делаем при выходе из обороны, направлены на то, чтобы ребята перестали бояться ошибиться. Я хочу, чтобы это привело к тому, чтобы таких матчей, как с Хорватией, было гораздо меньше. Там была боязнь ответственности».

Карпин убежден, что игровые проблемы решатся через психологию – с приобретенной смелостью придут короткие розыгрыши от ворот, комбинации в центре поля и качественное завершение. Но пока даже те игроки, кто в клубах прогрессирует, в сборной выглядят не так уверенно – и здесь необходимо разбираться в источнике страха (молодежь так боится сборную или дело в Карпине).

Второй тайм против Ирака показал, что Россия может играть в творческий и симпатичный футбол. Есть необходимый класс, личности и тактический диапазон, ведущий к гибкости. 

Кажется, для прогресса в такое странное время необходимо учитывать опыт топ-сборных: чуть упростить игру, чтобы все вздохнули свободнее.

Россия – Ирак 2:0 (0:0, 2:0)
Дата проведения
26 марта, 18.00, «Газпром Арена»
Онлайн матча
Голы:
1:0 – 50 Миранчук, 2:0 – 58 Пиняев.
РоссияПесьяков, Осипенко (Хлусевич, 66), Литвинов, Сильянов, Фомин (Кузяев, 67), Пруцев (Миранчук, 46), Глебов, Денисов, Обляков (Караваев, 80), Пиняев (Зиньковский, 71), Соболев (Тюкавин, 74).
ИракХассан, Аднан (Al Ani, 67), Файез, Надим, Matrook (Adnan, 74), Баеш (Ammar, 67), Рашид, Кадим (Nabeel, 81), Икбал, Хуссейн (Rustom, 81), Аль-Хамади (Farhan, 74).
Предупреждения:
Баеш (45), Хуссейн (56), Глебов (90).
Удаление:
Кузяев (90).

Пиняев побил рекорд Сычева (гол за сборную в 18), Песьяков страшно привозил – так Россия обыграла Ирак

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Фото: REUTERS/Igor Russak; РИА Новости/Алексей Даничев

27 комментариев

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kazbek.sultanbek
Ответ Тюменский медвежонок
простите меня, а в чем смысл заключался сидеть 70 минут в обороне в 11 человек у своей штрафной в матче против Ирана? какие психологические изменения мы пытались реализовать?
Я очень надеюсь, что к этому Карпин не призывал. Автор же к этому и призывает.
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YOKODZUMA
Есть подозрение что карпин пытается избавится от должности тренера сборной. Ни денег ни престижа ни удовольствия эта верига ему не приносит. Так нахрена оно ему и надо
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fil_spb
Ответ Gaiar
При Черчесове в сборной начали играть Караваев и Оздоев, например. Еще Головин именно у него раскрылся, как и Черышев. Он отлично работал не только с молодежью, но и опытными игроками.
При Черчесове много кто начал играть. Например, тот же Чалов дебютировал. Однако его полоскали, что мало давал играть. Ну так при пиковом Дзюбе это и не мудрено. Нынче Чалов, которому с запасом меньше 30, под возрастной ценз попадает, и который идёт на лучший сезон в карьере, вообще не вызван в сборную. Зато Комличенко в составе. С 0 внятных действий против Ирана.
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h9zbx6jdsd
В том что нет турнирных задач
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Советский Комиссар
Ответ Gaiar
Это правда. Когда при Черчесове мы громили Мальту, Сан Марино и прочих аутсайдеров, все плевались. А когда нас по игре Мальта разнесла уже при Карпине, все закрыли на это глаза
У черчесова за спиной не было никого, кроме футболистов
У карпуши за спиной есть куча пиара, которое ему сделали антифутбольные люди: генич, борзыкин, телеграммные пиарщики, арустамян, гутцайты и прочие
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fil_spb
Ответ Фарид Харисов
Карпину спасибо скажут, если через пару лет Россию вернут в еврозону, а в сборной уже будет +- наработанная тактика и имеющие опыт в национальной команде новички, которых "ужасный и пофигистичный" Валера очевидно от скуки и во вред Родине тестировал на матчах с Таджикистаном и Афганистаном.
А она будет эта наработанная тактика? Ты понимаешь во что играет сборная? Мне на ум приходит только одно слово - держисрака. Беспросветная держисрака. И есть боязнь, что если кто и наработает опыт, то только Сафонов, по чьим воротам наносят то 19 ударов в матче с Хорватией, то 18 с Ираном. Какую пользу получают остальные - загадка. Какой, хоть минимально позитивный, опыт игроки смогут перенести из того, что происходит в матчах с "Таджикистаном и Афганистаном"?
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Rojo Crio
Чё здесь обсуждать? В товарищеским матчах невозможно что то выиграть. Их можно воспринимать как открытые тренировки.
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fil_spb
Ответ d3fstqd
Вот скажите, чем вам "генерал" так запомнился? Игра была таким же говном, но его терпели из-за результатов. Как только они закончились - его уволили. Матч с Хорватией Карпина - позор, а матчи Евро 2020 - не позор? Матч с Уругваем - не позор? Очнитесь, мы случайно обыграли Испанию по пенальти, которые приехали на ЧМ без тренера и дальше проиграли хорватам, потому что два чуда подряд не произошло. Всё. На этом успехи Черчесова закончились.
Ерунда. У Черчесова была вполне нормальная и понятная игра. У Карпина ничего подобного не наблюдается. Кроме того, у Черчесова было одно достижение, которого не было считай что ни у одного другого тренера сборной. При нем сборная почти не замечала команды сходного уровня. А уж тем более уступающих в классе. Даже при Хиддинке мы отлетали от Словении и Израиля, мучались с Андоррой. А с Черчесовым мы катком проходились по Шотландии, Казахстану.

На ЧМ-18 игра с Хорватией была отличная. Если бы мы прошли, в этом не было бы никакого чуда, но в пенальти все-таки проиграли. Но качество игры было вполне на уровне. Испания хоть и была не идеальная, но это была очень-очень сильная сборная. Которая выиграла свою группу с действующими ЧЕ португальцами, Марокко, а мы недавно видели на что способен марокканский футбол, и вполне крепкими иранцами. Кроме того, по итогам группового этапа Испания была в пятерке всего турнира по забитым голам. Так что взгляд на Испанию как на сброд без тренера крайне примитивный.
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Евгений Цыбулин
Ответ Фарид Харисов
Карпину спасибо скажут, если через пару лет Россию вернут в еврозону, а в сборной уже будет +- наработанная тактика и имеющие опыт в национальной команде новички, которых "ужасный и пофигистичный" Валера очевидно от скуки и во вред Родине тестировал на матчах с Таджикистаном и Афганистаном.
Через пару лет-отсчет с 2030 примерно вести?Или 2035-го?)))Не будьте наивны,никто нас(пока),никуда и не думает возвращать,наоборот,скоро Белоруссия,прицепом(7-го апреля,вроде,заседание),может в бан уйти...Да и отсутствия нашего,никто и не заметил,нигде...
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a2wai
В комментах привычно будут полоскать Карпина в коричневом.

Ну да, ну да. Ведь другого мышления у большинства экспертов этого сайта нет, и им проще просто свалить все на тренера, нежели думать собственной головой)

Если бы проблема сборной была в Карпине - он бы самоустранился. Он уже не раз так делал.
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Gaiar
Ответ Гусеконь
то есть опробовать кучу новичков это плохо? вот у Черчесова в жизни бы Пиняев не дебютировал. До сих пор бы Ионова призывал
При Черчесове в сборной начали играть Караваев и Оздоев, например. Еще Головин именно у него раскрылся, как и Черышев. Он отлично работал не только с молодежью, но и опытными игроками.
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Gaiar
Ответ fil_spb
Да ладно Хорватия. Сборная Карпина в домашнем матче боялась даже Словакию. В марте 21 года сборная Черчесова хоть и проиграла словакам, но играла то лучше. Причем на выезде. Она перебила словаков, владела мячом 61% времени. Спустя полгода, в октябре того же 21, была безобразная держисрака на домашнем поле с позорнейшими 26% владения. +- те же игроки, тот же соперник, преимущество домашнего поля, а игра сборной изменилась кардинально и в худшую сторону.
Это правда. Когда при Черчесове мы громили Мальту, Сан Марино и прочих аутсайдеров, все плевались. А когда нас по игре Мальта разнесла уже при Карпине, все закрыли на это глаза
+3
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Gaiar
Ответ d3fstqd
Вот скажите, чем вам "генерал" так запомнился? Игра была таким же говном, но его терпели из-за результатов. Как только они закончились - его уволили. Матч с Хорватией Карпина - позор, а матчи Евро 2020 - не позор? Матч с Уругваем - не позор? Очнитесь, мы случайно обыграли Испанию по пенальти, которые приехали на ЧМ без тренера и дальше проиграли хорватам, потому что два чуда подряд не произошло. Всё. На этом успехи Черчесова закончились.
Так не было никакого «говна». Это очень сильное заблуждение. А что на евро было не так? Победа на финнами и очень смелая игра с Данией, где просто у одного игрока помутнее случилосьУ него был качественный автобус, а вот у Карпина непонятно что под видом «атакующем футбола».

А разве с Хорватией мы не показали футбол? Разве при Черчесове не мы уверено победили Мальту, Словению и случайно проиграли Словакии? Потом все эти три сборные разнесли сборную Карпина.
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Direct free kick
Ответ d3fstqd
Вот скажите, чем вам "генерал" так запомнился? Игра была таким же говном, но его терпели из-за результатов. Как только они закончились - его уволили. Матч с Хорватией Карпина - позор, а матчи Евро 2020 - не позор? Матч с Уругваем - не позор? Очнитесь, мы случайно обыграли Испанию по пенальти, которые приехали на ЧМ без тренера и дальше проиграли хорватам, потому что два чуда подряд не произошло. Всё. На этом успехи Черчесова закончились.
Конечно позор, но космостасу не целуют пятки, а карпушу считают лучшим тренером России, хотя без левых пенальти его Ростов бы за выживание боролся
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Slavnov
Карпин не для сборных,в клубном футболе,он учится,прогрессирует,может что и выйдет из него в клубном футболе,а в сборных,он полный ноль,помимо цирка с капитанами,кучей вратарей,списками приглашённых,он еще не умеет ставить игру,подводить к общему знаменателю,ну и в психологии ноль,за это время,что он у руля сборной,уже можно было создать костяк и показать во что сборная будет играть,а мы видим полное отсутствие какой-либо стратегии,плана,только слова,пустые,в стиле ну и...не особо слежу за сборными,но эта самая слабая,при том что ребята в ней весьма перспективные и выбор большой
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SergeyFedorov93
В том, что она отстранена.

Вот вы странные, ей-богу. Чуваки просто выходят круглого пинать без какой-либо цели, вы от них хотите какого-то осмысленного футбола. Как говорит Карпин: «Бред».
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Direct free kick
Можно долго говорить про отставание, изоляцию, но физрук валера даже так позорит сборную
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Тюменский медвежонок
Ответ kazbek.sultanbek
Блин, ну зачем упрощать? Ради каких целей? Победы над Таджикистаном? Или одобрения Матыцина? Сейчас можно сказать, что помимо времени проблем это время возможностей. Всё время мечтали, что если не будет довлеть результат, то возможны и изменения психологические и структурные. Вот и появилась возможность.
простите меня, а в чем смысл заключался сидеть 70 минут в обороне в 11 человек у своей штрафной в матче против Ирана? какие психологические изменения мы пытались реализовать?
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VladCory
Проблема в том, что, не крутясь в топ-уровне (Европа), мы тупо настолько падаем в уровне восприятия, что "Нынешнее поколение – очень талантливое" - кажется правдой, а на самом деле - пыль. Эта талантливая молодежь уперлась в свой российский потолок, а он крайне ниже среднего европейского. И расти тупо некуда, плюс отсутствие мотивации, усугубляющееся с каждым днем отстранений. Тупик, который решится, когда решатся более важные общецивилизационные темы.
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Гусеконь
то есть опробовать кучу новичков это плохо?
вот у Черчесова в жизни бы Пиняев не дебютировал. До сих пор бы Ионова призывал
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-6
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fil_spb
Ответ Gaiar
Проблема в том, что Карпин врет, причем во всём. От обещаний вызывать сильнейших до разговоров об атакующем футболе. Даже есть не брать 2022, то был матч с Хорватией, настоящий позор. В 2018 Черчесов с более возрастной, прямолинейной сборной показал очень смелый футбол против более сильных хорватов. Да и вообще, Станислава Саламовича уже давно бы разнесли за все, что делает Валерий Георгиевич, ведь он не народный любимец «Валера»
Да ладно Хорватия. Сборная Карпина в домашнем матче боялась даже Словакию. В марте 21 года сборная Черчесова хоть и проиграла словакам, но играла то лучше. Причем на выезде. Она перебила словаков, владела мячом 61% времени. Спустя полгода, в октябре того же 21, была безобразная держисрака на домашнем поле с позорнейшими 26% владения. +- те же игроки, тот же соперник, преимущество домашнего поля, а игра сборной изменилась кардинально и в худшую сторону.
+5
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dukenukem
Проблема сборной России это война с Украиной, а не Карпин
+2
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d3fstqd
Ответ Gaiar
Проблема в том, что Карпин врет, причем во всём. От обещаний вызывать сильнейших до разговоров об атакующем футболе. Даже есть не брать 2022, то был матч с Хорватией, настоящий позор. В 2018 Черчесов с более возрастной, прямолинейной сборной показал очень смелый футбол против более сильных хорватов. Да и вообще, Станислава Саламовича уже давно бы разнесли за все, что делает Валерий Георгиевич, ведь он не народный любимец «Валера»
Вот скажите, чем вам "генерал" так запомнился? Игра была таким же говном, но его терпели из-за результатов. Как только они закончились - его уволили. Матч с Хорватией Карпина - позор, а матчи Евро 2020 - не позор? Матч с Уругваем - не позор? Очнитесь, мы случайно обыграли Испанию по пенальти, которые приехали на ЧМ без тренера и дальше проиграли хорватам, потому что два чуда подряд не произошло. Всё. На этом успехи Черчесова закончились.
+7
-6
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Фарид Харисов
Карпину спасибо скажут, если через пару лет Россию вернут в еврозону, а в сборной уже будет +- наработанная тактика и имеющие опыт в национальной команде новички, которых "ужасный и пофигистичный" Валера очевидно от скуки и во вред Родине тестировал на матчах с Таджикистаном и Афганистаном.
+22
-6
+16
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Gaiar
Проблема в том, что Карпин врет, причем во всём. От обещаний вызывать сильнейших до разговоров об атакующем футболе. Даже есть не брать 2022, то был матч с Хорватией, настоящий позор. В 2018 Черчесов с более возрастной, прямолинейной сборной показал очень смелый футбол против более сильных хорватов. Да и вообще, Станислава Саламовича уже давно бы разнесли за все, что делает Валерий Георгиевич, ведь он не народный любимец «Валера»
+11
-9
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