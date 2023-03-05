20 комментариев

Уже в топ-3 бомбардиров «Локо» в РПЛ-2022/23.

Артем Дзюба ворвался в российский футбол промахом в кубковом дерби и насыщенным диалогом с Нобелем Арустамяном. Казалось, что ярче уже невозможно, но Дзюба решил не останавливаться – сделал хет-трик в игре против одного из любимых тренеров.

Достижение Дзюбы примечательно по разным причинам:

• по данным Opta, за последние 15 лет подобное в дебютном матче удавалось только Андерсу Дрейеру (в сентябре 2021-го трижды забил «Уралу») и Юре Мовсисяну (отгрузил три «Тереку» в марте 2013-го);

• упрочил лидерство по хет-трикам (6) и стал первым в истории, перешагнувшим отметку в 150 голов в чемпионатах России;

• принес «Локомотиву» первую с октября победу (тогда со скрипом обыграли «Торпедо» – 1:0) и ворвался в топ-3 бомбардиров «Локо» (Антон Миранчук – 5, Иван Игнатьев – 4). Дзюба уже второй по голам с игры (Игнатьев опережает с 4 мячами).

Результативность Дзюбы обеспечена неожиданным прессинг-планом Валерия Карпина, подготовленными взаимодействиями с партнерами (неплохо подстраивались под его скидки) и качественными подачами.

«Локомотив» легко разбивал странный прессинг «Ростова»

В первом тайме Валерий Карпин использовал новую гибридную схему в обороне. В компактном блоке «Ростов» переходил на 5-4-1 (Комличенко зачастую становился правым полузащитником), а в прессинге образовывал подобие 3-5-2.

Проблема заключалась в неорганизованных переходах назад и отсутствии хорошей подстраховки. В некоторых эпизодах Голенков и Комличенко встречали защитников, а Байрамян, Селява и Уткин играли в центральной зоне. Сзади оставалась пятерка защитников (Сильянов-Мелехин-Глебов-Осипенко-Чернов), против которой широко располагалась атакующая четверка «Локо». Пиняев, Дзюба, Глушенков и Камано стягивали на себя внимание защитников, оставляя свободными Тикнизяна и Ненахова, поднимавшихся не очень высоко (Чернов и Сильянов стояли перед выбором: выдергиваться или нет).

Периодически у «Ростова» не было никакой системы. Здесь Байрамян остался против Ненахова и Баринова, а справа Сильянов все же добежал до Тикнизяна. Хорен дотянулся до мяча, но его подобрал Карпукас и перевел налево, откуда Сильянов уже убежал в защиту, тогда как перед Наиром открылась огромная сводобная зона (Уткин играл в глубине, а Селява встречал Карпукаса).

Далее – новая классика «Локо», когда Пиняев расширяет пространство, а Тикнизян залезает в полуфланг.

Через несколько минут «Локомотив» выбрался вперед аналогичным образом.

Атака закончилась острым подключением Тикнизяна.

«Ростов» испытывал проблемы и при откате в 5-4-1. Во-первых, хозяева часто теряли игроков за спинами. Во-вторых, на флангах не было толковой подстраховки при переходе в прессинг из компактного блока: крайние полузащитники выбрасывались вперед, фланг за спиной оставался свободным, а защитники не поднимались (Чернова напрягал Камано, Осипенко не рисковал).

В голевой атаке сошлись почти все позиционные задумки «Локо» и ошибки «Ростова». Первое – легкая доставка мяча на фланг, когда Баринов отыграл на Карпукаса (внимание Чернова на Ненахове, а Комличенко выбросился к Конти).

Второе – интересные роли крайних защитников. Тикнизян снова играл через полуфланг, отдавая ширину Пиняеву, а Ненахов классно зашел в середину (по ходу игры неоднократно так делал).

Третье – индивидуальный ад защитников (последите за Осипенко: странно застыл во время передачи Ненахова, пробежал мимо Дзюбы и занял дальний угол).

Дзюба не только забивал, но и цеплялся за мяч в начале голевых атак

Галактионов подготовил несколько вертикальных идей. Первая – целенаправленные забросы на Дзюбу, чтобы Артем сбрасывал на Глушенкова или Пиняева. Вторая – закидушки за спину для Пиняева и Глушенкова. Третья – проникающие передачи в финальную треть, где «Локо» располагался четверкой и принимал мяч спиной к воротам.

Зачастую гости использовали структуру, где центральным защитникам помогал Баринов. Дмитрий организовывал тройку и забрасывал вперед (как раз в таких эпизодах Ненахов мог уйти в середину или полуфланг).

Дзюба доминировал в борьбе с центральными защитниками. Скидки не всегда получались, но он неплохо занимал позицию, что помогало цепляться.

Дзюба дважды забил после перерыва, и оба раза все началось с выигранного верха в центре поля. Второй гол – что-то космическое от обороны «Ростова». Окей, проигранный верх Дзюбе – терпимо, но дальше хозяева собрали все ошибки: Чернов и Глебов практически столкнулись, пытаясь накрыть Глушенкова, а Миронов и Уткин упали в штрафной.

Дзюба помог и с началом третьей атаки: сбросил на Пиняева после выноса Кузьмичева, а затем играл в стенку с Тикнизяном после его классического рывка в полуфланг.

Мелехин прервал комбинацию Дзюбы и Тикнизяна, но Ненахов перехватил мяч и покатил на Камано: Франсуа навесил Глушенкову, срезавшему мяч на дальнюю штангу, где Дзюба среагировал на отскок.

***

«Ростов» невзрачно вкатывается в сезон: не убедил на Зимнем Кубке, тяжеловато смотрелся в Кубке с «Уралом», а теперь неудача в РПЛ. Во втором тайме Карпин вернул 4-3-3 с Комличенко в центре нападения, но «Локомотив» сыграл более классно.

Старт «Локо» при Галактионове обнадеживает. Первый матч со «Спартаком» оказался неровным: ужасно начали, но выровняли игру в концовке, тогда как стартовый план в ответной игре был неплохим. В Ростове «Локо» сыграл чуть иначе: чаще организовывал тройку при розыгрышах, отправлял Ненахова в середину, пользовался рывками Глушенкова, хорошо сочетал Тикнизяна с Пиняевым и успешно встроил Дзюбу.

Фото: fclm.ru