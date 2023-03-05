20 комментариев

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Разобрали хет-трик Дзюбы: помог проблемный прессинг «Ростова» и доминирование в борьбе

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Уже в топ-3 бомбардиров «Локо» в РПЛ-2022/23.

Артем Дзюба ворвался в российский футбол промахом в кубковом дерби и насыщенным диалогом с Нобелем Арустамяном. Казалось, что ярче уже невозможно, но Дзюба решил не останавливаться – сделал хет-трик в игре против одного из любимых тренеров.

Достижение Дзюбы примечательно по разным причинам:

• по данным Opta, за последние 15 лет подобное в дебютном матче удавалось только Андерсу Дрейеру (в сентябре 2021-го трижды забил «Уралу») и Юре Мовсисяну (отгрузил три «Тереку» в марте 2013-го);

• упрочил лидерство по хет-трикам (6) и стал первым в истории, перешагнувшим отметку в 150 голов в чемпионатах России;

• принес «Локомотиву» первую с октября победу (тогда со скрипом обыграли «Торпедо» – 1:0) и ворвался в топ-3 бомбардиров «Локо» (Антон Миранчук – 5, Иван Игнатьев – 4). Дзюба уже второй по голам с игры (Игнатьев опережает с 4 мячами).

Результативность Дзюбы обеспечена неожиданным прессинг-планом Валерия Карпина, подготовленными взаимодействиями с партнерами (неплохо подстраивались под его скидки) и качественными подачами.

«Локомотив» легко разбивал странный прессинг «Ростова»

В первом тайме Валерий Карпин использовал новую гибридную схему в обороне. В компактном блоке «Ростов» переходил на 5-4-1 (Комличенко зачастую становился правым полузащитником), а в прессинге образовывал подобие 3-5-2. 

Проблема заключалась в неорганизованных переходах назад и отсутствии хорошей подстраховки. В некоторых эпизодах Голенков и Комличенко встречали защитников, а Байрамян, Селява и Уткин играли в центральной зоне. Сзади оставалась пятерка защитников (Сильянов-Мелехин-Глебов-Осипенко-Чернов), против которой широко располагалась атакующая четверка «Локо». Пиняев, Дзюба, Глушенков и Камано стягивали на себя внимание защитников, оставляя свободными Тикнизяна и Ненахова, поднимавшихся не очень высоко (Чернов и Сильянов стояли перед выбором: выдергиваться или нет). 

Периодически у «Ростова» не было никакой системы. Здесь Байрамян остался против Ненахова и Баринова, а справа Сильянов все же добежал до Тикнизяна. Хорен дотянулся до мяча, но его подобрал Карпукас и перевел налево, откуда Сильянов уже убежал в защиту, тогда как перед Наиром открылась огромная сводобная зона (Уткин играл в глубине, а Селява встречал Карпукаса).

Далее – новая классика «Локо», когда Пиняев расширяет пространство, а Тикнизян залезает в полуфланг.

Через несколько минут «Локомотив» выбрался вперед аналогичным образом.

Атака закончилась острым подключением Тикнизяна.

«Ростов» испытывал проблемы и при откате в 5-4-1. Во-первых, хозяева часто теряли игроков за спинами. Во-вторых, на флангах не было толковой подстраховки при переходе в прессинг из компактного блока: крайние полузащитники выбрасывались вперед, фланг за спиной оставался свободным, а защитники не поднимались (Чернова напрягал Камано, Осипенко не рисковал).

В голевой атаке сошлись почти все позиционные задумки «Локо» и ошибки «Ростова». Первое – легкая доставка мяча на фланг, когда Баринов отыграл на Карпукаса (внимание Чернова на Ненахове, а Комличенко выбросился к Конти). 

Второе – интересные роли крайних защитников. Тикнизян снова играл через полуфланг, отдавая ширину Пиняеву, а Ненахов классно зашел в середину (по ходу игры неоднократно так делал). 

Третье – индивидуальный ад защитников (последите за Осипенко: странно застыл во время передачи Ненахова, пробежал мимо Дзюбы и занял дальний угол).

Дзюба не только забивал, но и цеплялся за мяч в начале голевых атак

Галактионов подготовил несколько вертикальных идей. Первая – целенаправленные забросы на Дзюбу, чтобы Артем сбрасывал на Глушенкова или Пиняева. Вторая – закидушки за спину для Пиняева и Глушенкова. Третья – проникающие передачи в финальную треть, где «Локо» располагался четверкой и принимал мяч спиной к воротам.

Зачастую гости использовали структуру, где центральным защитникам помогал Баринов. Дмитрий организовывал тройку и забрасывал вперед (как раз в таких эпизодах Ненахов мог уйти в середину или полуфланг).

Дзюба доминировал в борьбе с центральными защитниками. Скидки не всегда получались, но он неплохо занимал позицию, что помогало цепляться.

Дзюба дважды забил после перерыва, и оба раза все началось с выигранного верха в центре поля. Второй гол – что-то космическое от обороны «Ростова». Окей, проигранный верх Дзюбе – терпимо, но дальше хозяева собрали все ошибки: Чернов и Глебов практически столкнулись, пытаясь накрыть Глушенкова, а Миронов и Уткин упали в штрафной.

Дзюба помог и с началом третьей атаки: сбросил на Пиняева после выноса Кузьмичева, а затем играл в стенку с Тикнизяном после его классического рывка в полуфланг.

Мелехин прервал комбинацию Дзюбы и Тикнизяна, но Ненахов перехватил мяч и покатил на Камано: Франсуа навесил Глушенкову, срезавшему мяч на дальнюю штангу, где Дзюба среагировал на отскок.

***

«Ростов» невзрачно вкатывается в сезон: не убедил на Зимнем Кубке, тяжеловато смотрелся в Кубке с «Уралом», а теперь неудача в РПЛ. Во втором тайме Карпин вернул 4-3-3 с Комличенко в центре нападения, но «Локомотив» сыграл более классно.

Старт «Локо» при Галактионове обнадеживает. Первый матч со «Спартаком» оказался неровным: ужасно начали, но выровняли игру в концовке, тогда как стартовый план в ответной игре был неплохим. В Ростове «Локо» сыграл чуть иначе: чаще организовывал тройку при розыгрышах, отправлял Ненахова в середину, пользовался рывками Глушенкова, хорошо сочетал Тикнизяна с Пиняевым и успешно встроил Дзюбу.

Ростов – Локомотив 1:3 (0:1, 1:2)
Дата проведения
4 марта, 19.30, «Ростов-Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – 33 Дзюба, 0:2 – 57 Дзюба, 0:3 – 64 Дзюба, 1:3 – 87 Комличенко.
РостовПесьяков, Глебов, Осипенко, Мелехин, Сильянов (Лангович, 71), Селява (Миронов, 46), Уткин (Комаров, 72), Чернов, Комличенко, Голенков (Щетинин, 46), Байрамян (Полоз, 74).
ЛокомотивЛантратов, Кузьмичев, Конти, Баринов, Пиняев (Митай, 75), Ненахов, Карпукас (Марадишвили, 79), Глушенков (Жемалетдинов, 83), Тикнизян, Камано (Раков, 79), Дзюба (Игнатьев, 75).
Предупреждения:
Кузьмичев (34), Комличенко (54), Баринов (60), Глушенков (77).

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Фото: fclm.ru

20 комментариев

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Dan Kennedy
Ответ BeastI666I
ну, что?! наш чемпионат преобразился при санкциях? Зенит ЛЧ бы взял?!?! )))))))) вот оно все... в Турции сидел на скамейке ,играл как дерь мо. тут хет-трик. О чем это говорит?!
Артём прекрасно объяснил почему у него в Турции не получилось.

Там тот-же Оздоев играет в основе, Кудряшов 2,5 сезона был основным. Уровень Чемпионата Турции тоже не очень. Турецкая Суперлига это лига побратим нашей. А из-за наличии кучи стариков даже хуже.
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Phoebe
Ответ ЧакСевернаяКорея
Здесь и разбирать особенно нечего.У Дзюбы горели глаза и ловил он настоящий кайф от игры,в отличии от большинства вчерашних игроков.Вопрос в другом - сколько этот кайф продлиться и когда он ему надоест.
Горящих глаз, полагаю, до конца сезона хватит точно. И, разумеется, Локомотив не попадёт ни в стыки, ни в пердив. Он куда сильнее выглядит на данном отрезке времени, чем те же Факел или Пари НН (Химки и Торпедо можно уже заранее хоронить).
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Khrom-1970
Говорил же паровозам, забивать будет))).
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BeastI666I
ну, что?! наш чемпионат преобразился при санкциях? Зенит ЛЧ бы взял?!?! ))))))))
вот оно все... в Турции сидел на скамейке ,играл как дерь мо. тут хет-трик. О чем это говорит?!
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Сергей Ёкотин
Ответ Bolvan
Дзюба был хорош
В конце концов он, как ни крути, довольно поджарый, не чета например Лукаку, высокий и пока довольно подвижный.
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Ярослав Петрущак
Ответ Red Devil666
Илья, а Дзюба уже лишил Локомотив рывков за спины, как вы писали в прошлом материале, или еще нет?
Вы не понимаете, это другое.
В виду имелось другое.
(с)

Шутка :)
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mahurat
Нам говорили, что Галактионов разочаровался в Глушенкове, поэтому появился Дзюба, - а они оба в старте. Максим очень прилично тащит мяч на скорости, есть техника, остальное приложится. Если Дзюба найдет общий язык с Пиняевым, Глушенковым и Камано, а молодежь поймет, что с помощью Артема можно зарабатывать индивидуальные очки, то Локо уверенно поднимется. Игроки в команде хорошие.
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Red Devil666
Илья, а Дзюба уже лишил Локомотив рывков за спины, как вы писали в прошлом материале, или еще нет?
+2
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Сергей Ёкотин
"открылась огромная сводобная зона (Уткин играл в глубине" - это что за зона такая?
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Михаил Панюков
Ростов аномально высоко в таблице находится. По игре середняк. Много даёт создать моментов сопернику, средне создаёт сам. Не доминирует во владении, не удивляет каким то супер прессингом.
Но пока соперники не забивают свои моменты, Ростов убегает в какую нибудь контратаку, или использует стандарт, или удар из за пределов штрафной, а главное реализует этот момент.
Этот матч типичный, где Ростову не привалило халявы.
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-1
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Александр Кузнецов
Ответ Тюменский медвежонок
в прошлом сезоне на "фарте" в таком же стиле сам Ростов победил дома 4-1 у Локомотива и вот пришла ответка, по игре у Локомотива не было какого-то супер преимущества и доминирования, по моментам плюс минус равный матч, просто все отскоки и т.д. за Локомотивом, второй и третий гол тому прямое доказательство. Удача как правило возвращает должок
xG 0.74 - 2.24 в пользу Локо. Не очень похоже на равный матч.
+6
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+6
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napoli_14
Второй гол - это что-то с чем-то. Там со стороны ростовчан точно футболисты были?
+1
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M_Dave
Такой клоунады, как при втором голе Локо, вообще давно не видел, а тем более у Ростова. На какое-то время аж дар речи потерял.) Особенно Уткин все-таки отличился. Что это было... А Дзюба молодец, разобрался. Как, в общем-то, здорово разбирался в течение всего матча
+1
0
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Goodison
По Дзюбе всё понятно. Не понятно зачем привезли Конти, это же мертвец самый настоящий, Комличенко его развернул и забил как ни в чём не бывало. Очередной мутный трансфер, который там преподносили как успех...
+1
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Тюменский медвежонок
в прошлом сезоне на "фарте" в таком же стиле сам Ростов победил дома 4-1 у Локомотива и вот пришла ответка, по игре у Локомотива не было какого-то супер преимущества и доминирования, по моментам плюс минус равный матч, просто все отскоки и т.д. за Локомотивом, второй и третий гол тому прямое доказательство. Удача как правило возвращает должок
+3
0
+3
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Carlton Palmer
Карпин проиграл тактически в первом голе. Посмотрите - неприкрытый левый защитник Тикнизян в центре перед штрафной - Байрамян его потерял и Сильянову пришлось бросить Пиняева на своем фланге и сместиться в центр. Передача пошла на Пиняева, Сильянов успел сместиться к нему, но уже не успел перехватить - и тот уже в штрафной. За это время Байрамян вбежал в нее и подстраховал Сильянова - а Пиняев откатил назад на все того же неприкрытого Тикнизяна. Тут уже явно недоработал Селява (вообще непонятна весенняя любовь Карпина к этому белорусу, ставшему внезапно выходить в старте, после того как всю осень выходил лишь по большим праздникам)
+2
0
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Никита Самарин
У Локо было достаточно интересных моментов:
◾ розыгрыш от ворот, который хорошо адаптировали под Ростов;
◾ крайние защитники здорово действовали в полуфланге;
◾ очень понравился Пиняев, на пространстве 🔝.
+4
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ЧакСевернаяКорея
Здесь и разбирать особенно нечего.У Дзюбы горели глаза и ловил он настоящий кайф от игры,в отличии от большинства вчерашних игроков.Вопрос в другом - сколько этот кайф продлиться и когда он ему надоест.
+4
0
+4
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AIBOLIT66
Да, раньше Халк специально попадал в голову Дзюбе и тот забивал, потом Азмун помогал, потом Лихтенштейн, теперь Ростов.
Автор, Дзюба ведь не три забил, а 223...это я фигурально выражаюсь без точностей
+18
0
+18
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Bolvan
Дзюба был хорош
+8
0
+8
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