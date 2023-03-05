20 комментариев

Разобрали хет-трик Дзюбы: помог проблемный прессинг «Ростова» и доминирование в борьбе
Уже в топ-3 бомбардиров «Локо» в РПЛ-2022/23.
Артем Дзюба ворвался в российский футбол промахом в кубковом дерби и насыщенным диалогом с Нобелем Арустамяном. Казалось, что ярче уже невозможно, но Дзюба решил не останавливаться – сделал хет-трик в игре против одного из любимых тренеров.
Достижение Дзюбы примечательно по разным причинам:
• по данным Opta, за последние 15 лет подобное в дебютном матче удавалось только Андерсу Дрейеру (в сентябре 2021-го трижды забил «Уралу») и Юре Мовсисяну (отгрузил три «Тереку» в марте 2013-го);
• упрочил лидерство по хет-трикам (6) и стал первым в истории, перешагнувшим отметку в 150 голов в чемпионатах России;
• принес «Локомотиву» первую с октября победу (тогда со скрипом обыграли «Торпедо» – 1:0) и ворвался в топ-3 бомбардиров «Локо» (Антон Миранчук – 5, Иван Игнатьев – 4). Дзюба уже второй по голам с игры (Игнатьев опережает с 4 мячами).
Результативность Дзюбы обеспечена неожиданным прессинг-планом Валерия Карпина, подготовленными взаимодействиями с партнерами (неплохо подстраивались под его скидки) и качественными подачами.
«Локомотив» легко разбивал странный прессинг «Ростова»
В первом тайме Валерий Карпин использовал новую гибридную схему в обороне. В компактном блоке «Ростов» переходил на 5-4-1 (Комличенко зачастую становился правым полузащитником), а в прессинге образовывал подобие 3-5-2.
Проблема заключалась в неорганизованных переходах назад и отсутствии хорошей подстраховки. В некоторых эпизодах Голенков и Комличенко встречали защитников, а Байрамян, Селява и Уткин играли в центральной зоне. Сзади оставалась пятерка защитников (Сильянов-Мелехин-Глебов-Осипенко-Чернов), против которой широко располагалась атакующая четверка «Локо». Пиняев, Дзюба, Глушенков и Камано стягивали на себя внимание защитников, оставляя свободными Тикнизяна и Ненахова, поднимавшихся не очень высоко (Чернов и Сильянов стояли перед выбором: выдергиваться или нет).
Периодически у «Ростова» не было никакой системы. Здесь Байрамян остался против Ненахова и Баринова, а справа Сильянов все же добежал до Тикнизяна. Хорен дотянулся до мяча, но его подобрал Карпукас и перевел налево, откуда Сильянов уже убежал в защиту, тогда как перед Наиром открылась огромная сводобная зона (Уткин играл в глубине, а Селява встречал Карпукаса).
Далее – новая классика «Локо», когда Пиняев расширяет пространство, а Тикнизян залезает в полуфланг.
Через несколько минут «Локомотив» выбрался вперед аналогичным образом.
Атака закончилась острым подключением Тикнизяна.
«Ростов» испытывал проблемы и при откате в 5-4-1. Во-первых, хозяева часто теряли игроков за спинами. Во-вторых, на флангах не было толковой подстраховки при переходе в прессинг из компактного блока: крайние полузащитники выбрасывались вперед, фланг за спиной оставался свободным, а защитники не поднимались (Чернова напрягал Камано, Осипенко не рисковал).
В голевой атаке сошлись почти все позиционные задумки «Локо» и ошибки «Ростова». Первое – легкая доставка мяча на фланг, когда Баринов отыграл на Карпукаса (внимание Чернова на Ненахове, а Комличенко выбросился к Конти).
Второе – интересные роли крайних защитников. Тикнизян снова играл через полуфланг, отдавая ширину Пиняеву, а Ненахов классно зашел в середину (по ходу игры неоднократно так делал).
Третье – индивидуальный ад защитников (последите за Осипенко: странно застыл во время передачи Ненахова, пробежал мимо Дзюбы и занял дальний угол).
Дзюба не только забивал, но и цеплялся за мяч в начале голевых атак
Галактионов подготовил несколько вертикальных идей. Первая – целенаправленные забросы на Дзюбу, чтобы Артем сбрасывал на Глушенкова или Пиняева. Вторая – закидушки за спину для Пиняева и Глушенкова. Третья – проникающие передачи в финальную треть, где «Локо» располагался четверкой и принимал мяч спиной к воротам.
Зачастую гости использовали структуру, где центральным защитникам помогал Баринов. Дмитрий организовывал тройку и забрасывал вперед (как раз в таких эпизодах Ненахов мог уйти в середину или полуфланг).
Дзюба доминировал в борьбе с центральными защитниками. Скидки не всегда получались, но он неплохо занимал позицию, что помогало цепляться.
Дзюба дважды забил после перерыва, и оба раза все началось с выигранного верха в центре поля. Второй гол – что-то космическое от обороны «Ростова». Окей, проигранный верх Дзюбе – терпимо, но дальше хозяева собрали все ошибки: Чернов и Глебов практически столкнулись, пытаясь накрыть Глушенкова, а Миронов и Уткин упали в штрафной.
Дзюба помог и с началом третьей атаки: сбросил на Пиняева после выноса Кузьмичева, а затем играл в стенку с Тикнизяном после его классического рывка в полуфланг.
Мелехин прервал комбинацию Дзюбы и Тикнизяна, но Ненахов перехватил мяч и покатил на Камано: Франсуа навесил Глушенкову, срезавшему мяч на дальнюю штангу, где Дзюба среагировал на отскок.
***
«Ростов» невзрачно вкатывается в сезон: не убедил на Зимнем Кубке, тяжеловато смотрелся в Кубке с «Уралом», а теперь неудача в РПЛ. Во втором тайме Карпин вернул 4-3-3 с Комличенко в центре нападения, но «Локомотив» сыграл более классно.
Старт «Локо» при Галактионове обнадеживает. Первый матч со «Спартаком» оказался неровным: ужасно начали, но выровняли игру в концовке, тогда как стартовый план в ответной игре был неплохим. В Ростове «Локо» сыграл чуть иначе: чаще организовывал тройку при розыгрышах, отправлял Ненахова в середину, пользовался рывками Глушенкова, хорошо сочетал Тикнизяна с Пиняевым и успешно встроил Дзюбу.
- Дата проведения
- 4 марта, 19.30, «Ростов-Арена»
- Голы:
- 0:1 – 33 Дзюба, 0:2 – 57 Дзюба, 0:3 – 64 Дзюба, 1:3 – 87 Комличенко.
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Ростов –
Песьяков, Глебов, Осипенко, Мелехин, Сильянов (Лангович, 71), Селява (Миронов, 46), Уткин (Комаров, 72), Чернов, Комличенко, Голенков (Щетинин, 46), Байрамян (Полоз, 74).
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Локомотив –
Лантратов, Кузьмичев, Конти, Баринов, Пиняев (Митай, 75), Ненахов, Карпукас (Марадишвили, 79), Глушенков (Жемалетдинов, 83), Тикнизян, Камано (Раков, 79), Дзюба (Игнатьев, 75).
- Предупреждения:
- Кузьмичев (34), Комличенко (54), Баринов (60), Глушенков (77).
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Фото: fclm.ru
Там тот-же Оздоев играет в основе, Кудряшов 2,5 сезона был основным. Уровень Чемпионата Турции тоже не очень. Турецкая Суперлига это лига побратим нашей. А из-за наличии кучи стариков даже хуже.
вот оно все... в Турции сидел на скамейке ,играл как дерь мо. тут хет-трик. О чем это говорит?!
В виду имелось другое.
(с)
Шутка :)
Но пока соперники не забивают свои моменты, Ростов убегает в какую нибудь контратаку, или использует стандарт, или удар из за пределов штрафной, а главное реализует этот момент.
Этот матч типичный, где Ростову не привалило халявы.
◾ розыгрыш от ворот, который хорошо адаптировали под Ростов;
◾ крайние защитники здорово действовали в полуфланге;
◾ очень понравился Пиняев, на пространстве 🔝.
Автор, Дзюба ведь не три забил, а 223...это я фигурально выражаюсь без точностей