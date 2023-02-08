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Дзюба в «Локо» – противоречиво, но любопытно. Не поможет в прессинге и рывках, даст подыгрыш и реализацию в штрафной

Артем Дзюба Артем Дзюба
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Команда нуждалась в усилении и разнообразии.

Артем Дзюба официально перешел в «Локомотив» – это самый громкий зимний трансфер в РПЛ. Форвард подписал контракт на полгода, вместе с рынка свободных агентов взяли еще и Игоря Смольникова.

Команда нуждалась в усилении, конкуренции и вариантов ротации в атакующей группе за зиму стало меньше: Гирано Керк арендован «Антверпеном», будущее и здоровье Вильзона Изидора под вопросом, Марко Раконяц не убедил за полгода и уехал в «Црвену Звезду», а Рифат Жемалетдинов еще не восстановился.

Как Дзюба повлияет на команду Михаила Галактионова?

Во что играет «Локомотив»: узкие 4-3-3, более организованный прессинг, много комбинаций через треугольники на флангах

«Локомотив» провел уже пять игр на зимних сборах: упустил победу над «Бунедкором» (1:1), обыграл «Родину» (2:1) и «Сочи» (2:0), затем уступил «Джохору» (0:1), после чего победил «Урарту» (1:0). Наиболее показательные матчи – после «Родины»: Гирано Керк и Вильзон Изидор уехали, а Сергей Пиняев как раз дебютировал против «Сочи».

«Мы всегда должны быть мобильны и агрессивны. Вне зависимости от того, где мы проводим свои атаки, где мы организовываем оборону – на чужой половине поля, в среднем блоке или в низком блоке, наша команда должна знать и понимать, что и как делать в той или иной ситуации. То же самое касается и атакующих действий – как правильно проводить быстрые атаки, как правильно располагаться в позиционном нападении, как правильно работать при стандартных положениях.

Я думаю, что все эти детали и влияют на конечный результат. По совокупности факторов самый главный итог – это функциональная подготовленность команды», – объяснял Михаил Галактионов после назначения.

Ключевой тезис Галактионова – подбор мобильной и агрессивной модели, в которой команда покажет наилучшие качества. Тренер оказался в сложной ситуации: в его распоряжении сильные и кардинально разные по стилю вратари, проблемы в центре защиты, нестабильные фланги, зато полузащита с интересным набором качеств. В итоге Галактионов поставил на узкие 4-3-3.

По информации Sports.ru, Михаил об этом задумывался и в «Пари НН», поскольку с этой схемой работал в молодежной сборной России, плюс РФС заинтересован именно в этой модели. 

Вполне вероятно, что тренерский штаб «Локо» не ограничится исключительно 4-3-3: во втором тайме против «Джохора» команда перешла на ромбовые 4-4-2, а в первые 20-25 минут с «Урарту» использовала 4-3-3 с Антоном Миранчуком в роли ложной девятки (вингеры Сергей Пиняев и Франсуа Камано атаковали чуть выше). Несмотря на кадровые проблемы и эксперименты, основные идеи Галактионова уже прослеживаются:

тройка нападающих узко располагается и прессингует при передачах назад и ошибках защитников;

• восьмерки и шестерка высоко поднимаются и часто на одной линии во время давления;

• полузащитники вместе перемещаются при переводе на фланг, чтобы запрессинговать и зажать соперника (часто именно восьмерка реагирует на фланговые забросы);

• крайние защитники высоко поддерживают давление – например, когда вингеры давили на чужой трети, фланговые защитники поднимались выше, чтобы лишить соперников варианта на фланге;

• наиболее общий пример: при переводе на правый фланг сразу семеро игроков «Локо» на чужой трети перекрыли ближайшие варианты (атакующая тройка, полузащитники, крайний защитник Ненахов), вынудили сыграть на вратаря, а затем Раков (играл центрального хава) и Тикнизян среагировали на перевод (таймкод – 8:54);

• минимальный процент длинных выносов при начале атак: команда стремится к коротким передачам, а защитникам зачастую помогает опорник или восьмерка;

очень распространены фланговые треугольники между крайним защитником, вингером и восьмеркой – это самая частая атакующая комбинация;

• интересная ротация в треугольниках: игроки стабильно меняются позициями и много двигаются – например, восьмерки помогают центральным защитникам разыгрывать и отходят на фланги, крайние защитники поднимаются выше, а инсайды спускаются в глубину для подыгрыша;

• идеальный пример из первого матча: проникающая передача Тикнизяна, ротация на мяче между Марадишвили и Изидором и ложный рывок Игнатьева, освободивший пространство для рывка Миранчука из глубины (таймкод – 46:47).

Что значит переход Дзюбы: лишит рывков за спину, не поможет в прессинге (но это не так важно), зато обеспечит классный подыгрыш

Подписание контракта на полгода в феврале подтверждает, что Дзюба не вызвал никакого ажиотажа на трансферном рынке. Sports.ru уже подробно объяснял причины (раз, два): потенциальная токсичность, финансовый фактор, вопросы к оборонительной агрессии и атакующему объему. В теории трансфер Артема тоже конфликтует с заявленной философией Галактионова, но Михаил рассказывал о гибкости и явно не планировал перерождение Игнатьева и Камано в прессинг-машины.

Галактионов не перегружал центральных нападающих. Да, Камано и Игнатьев оказывали давление на вратаря и подхватывали при необходимости опорника, но их основная задача – правильное расположение, тогда как основная интенсивность приходилась на вингеров и восьмерок (рывки к центральным защитникам или крайним).

При оборонительном блоке форварды тоже не так часто включались: в некоторых эпизодах разрыв между средней линией был огромным (например, Камано вообще не попадал в трансляцию), а восьмерки компенсировали рывками вперед его пассивность (в этом эпизоде, на 47:13, Франсуа играл по опорнику, поэтому к ЦЗ выдернулся Марадишвили).

Но Дзюба оставит «Локомотив» без рывков за спину – пожалуй, это главные козыри Камано и Игнатьева перед Артемом. Франсуа и Иван неоднократно врывались в пространство за спинами защитников: как в створе ворот, так и по диагонали. Но их подыгрыш на сборах совсем не впечатлил.

Множество эпизодов, когда рывки в глубину были стерильными или некачественными. Например, здесь (43:37) Глушенков классно включился через полуфланг (при Галактионове играет вингера), но Камано его не понял.

Первый эпизод можно связать с обычным недопониманием (Камано мог ждать передачу на ход), а здесь уже обычный брак.

Похожие проблемы Камано испытывал и при выносах из глубины: редко цеплялся за мяч и мало разворачивал атаки (24:19).

Подыгрыш Игнатьева тоже не впечатлил (1:14:04).

Здесь Игнатьев и Марадишвили не поняли задумку Миранчука (1:12:04): через несколько минут была схожая помарка при закидушке Константина.

Наблюдается рассинхрон и при подачах в штрафную. Неоднократно прострелы шли в пустую точку (например, на ближнюю штангу, хотя форвард был на дальней) или нападающие приходили в точку раньше необходимого.

Некоторые эпизоды выглядели потенциально интересными, но не хватало габаритов и выбора позиции для успешной борьбы (1:26:45) – здесь Дзюба, если наберет нужную форму, правда поможет.

***

Удивляет, что «Локомотив» так поздно подписал Дзюбу.

Большая часть сборов уже позади, команда активно притиралась к Игнатьеву и Камано, а форма 34-летнего россиянина под вопросом. Но Артем в состоянии усилить «Локомотив»: он гораздо сильнее конкурентов в штрафной, топово подыгрывает и быстро находит связки (интересен союз с Антоном Миранчуком). 

Другая важная деталь – мотивация.

Скорее всего, Дзюба точно разочарован отсутствием интереса от топ-клубов, последними месяцами в «Зените» и провальным отрезком в Турции. Самые яркие вспышки Дзюбы пришлись на давление и конфликты (порой казалось, что он их выдумывает сам для дополнительного огня): яркая аренда в Тулу, всплеск на ЧМ, возвращение в «Зенит» и новая ассистентская роль без голов.

Вполне возможно, что новый вызов поможет провести яркие полгода в Москве.

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Фото: РИА Новости/Александр Вильф; fclm.ru

Дзюба в «Локо» – как вам?
6704 голосa
Отличный ход, поможет
33%
Локомотив
Не верю, что будет хорош
67%
Валерий Карпин

27 комментариев

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Артём Комахин
Дзюба сел на поезд с рейсом РПЛ 🔜 ФНЛ
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antonio_brasil
ну вот же,молодцы, в следующем году точно в тройке будем, не в Премьерке, конечно, но благодаря Артемке-шаловливые ручки точно поборемся за новый трофей. А зенит пусть сидит без кубка первой лиги
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Сим Сим
У Дзюбы скорей всего последний шанс громко хлопнуть дверью.
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baryn
Хороший вариант для команды, переходящей в первую лигу
0
-1
-1
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brace
Ответ Несусветный Папаша
Хватит над трупом издеваться...устроили "УИК енд у Берни",если вы понимаете о чём я
На похожую тематику, ещё есть фильм - Человек - швейцарский нож.)
0
0
0
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Михаил Сафонов
Через полгода закончит
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Александр Петрович
Старайся Артемка, кулачки за тебя держим!
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Dan Kennedy
Со Спартаком весело будет, два молодых тренера, у которых есть некоторые сходства в игре. Жду хорошего, насколько это возможно после сборов, и интересного футбола от двух команд.
0
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Dan Kennedy
Ответ Winterburn
Казанку закрыли - Дзюбу пригласили. Ставка на молодых налицо!
Не болельщикам Зенита шутить про молодых в чужих командах.
+1
-1
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Несусветный Папаша
Хватит над трупом издеваться...устроили "УИК енд у Берни",если вы понимаете о чём я
+1
0
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НЕОЛОК
Ответ Winterburn
Казанку закрыли - Дзюбу пригласили. Ставка на молодых налицо!
Для особо продвинутах специалистов по ставкам на молодых - в одном из товарняков у Локо на поле было 7 человек моложе 20 лет...
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Murad Kuliev
"будущее и здоровье Вильзона Изидора под вопросом" что-то я стал переживать за этого парня)
0
0
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Андрей Вавилов
Ответ svaz
Ничего не покажет, провалиться, еще и в раздевалки в ободки будет играть
Согласен с Вами, но всё же, при всем уважении, "провалиТСя" и в "раздевалкЕ",
+4
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+4
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НЕОЛОК
Автору респект за большую работу, где-то спорно, где-то несколько поверхностно, но в целом более чем неплохо. А главное точно отражено в заголовке.
0
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brace
Там был вопрос как Дзюба повлияет на команду?

В раздевалке надо на каждый шкафчик повесить, ещё по дополнительному замку!
Не забыть про видеонаблюдение.
+1
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Dexter Dallas
Интересно, с чего Илья взял что дюба что-то даст в подыгрыше и в розыгрышах в штрафной? Он в аданадерьмоспорт на мог тренировки выдержать. А тут все на перебор говорят что рпл сильнее турецкой лиги
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Мухаммет Акмамедов
Хотелось бы чтоб раскрылся, интересно посмотреть как будет играть...как в театре или как на спортивной арене...хоть на закате карьеры показал бы себя нормальным, ведь все таки у него есть заслуги...
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Bashibuzuck
Локо лихорадит, руководство ведет себя странно, "старичков" взяли в надежде занять место повыше, поэтому и контракты короткие, посмотрим что из этого получится. Как мне кажется, перестройка команды будет, но когда и как пока не знает никто
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Winterburn
Ответ Гамарджоба Генацвале
"Локомотив" — лучший российский клуб по числу воспитанников. 24-25 место в Европе наряду с лондонским "Арсеналом".
Это вырезка из презентации для руководства клуба?
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krupin82
Неважно,получится или нет.Главное-что точно будет интересно
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Russ Ivan
Думаю повторится турецкая история, выстрелит в 1-2 играх и будет ходить пешком. Привык к длинным навесам в Зените и ничего нового уже не сможет. Руководство надавит на ГТ, чтобы время много давал, будем смотреть, как Дзюба ходит пешком по полю, разводит руками и харкает на газон...
0
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Гамарджоба Генацвале
Ответ Winterburn
Казанку закрыли - Дзюбу пригласили. Ставка на молодых налицо!
"Локомотив" — лучший российский клуб по числу воспитанников. 24-25 место в Европе наряду с лондонским "Арсеналом".
+10
-3
+7
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svaz
Ничего не покажет, провалиться, еще и в раздевалки в ободки будет играть
+7
-4
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Данко Лазович
Интересно. Будем посмотреть)
+1
0
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Winterburn
Казанку закрыли - Дзюбу пригласили. Ставка на молодых налицо!
+12
-6
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