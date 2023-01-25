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Почему Дзюбу никто не берет? 15 клубам РПЛ он не нужен, но есть 1 вариант

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Выводы по игре.

Уже второе подряд трансферное окно Артем Дзюба оказывается свободным агентом, но не вызывает ажиотажа в РПЛ. 

Летом Дзюба не получил ни одного приемлемого предложения из России и тренировался с вылетевшим из РПЛ «Рубином». Параллельно ползли слухи о Турции: его отправляли в «Фенербахче», агент Магомеда Оздоева рассказал об интересе «Галатасарая», а затем форвард перешел в «Адана Демирспор». Даже забил в дебютном матче, но быстро оказался на лавке, а в начале ноября, устав быть запасным, расторг контракт – даже в 18 лет Дзюба играл чаще.

К зиме команду Дзюба так и не нашел. Кажется, самым реальным вариантом было «Торпедо» – его президент Илья Геркус допустил переход еще в конце ноября. Несколько дней назад журналист Севастиан Терлецкий сообщил, что Артем едет на сборы «Торпедо» (клуб почти моментально опроверг), а в пятницу Геркус объявил, что вопрос закрыт и клуб рассматривает других центральных нападающих.

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Что не так с «Торпедо»? Он не подходит под требования Талалаева, команде пришлось бы перестраиваться

По информации инсайдера Ивана Карпова, совет директоров «Торпедо» отказался от Дзюбы из-за плохой формы, потенциальных проблем в раздевалке и негативной реакции фанатов. 

Вполне вероятно, что переговоры сорвались еще и из-за возможных сомнений Андрея Талалаева. Перед зимним перерывом главный тренер подробно рассказал о трансферных целях: «Нам нужен быстрый нападающий, который может завершать усилия команды. Было несколько отрывов хороших. Понимаем, что Лаптев и Лебеденко не убегут, они неплохо играют в борьбе между линиями. Турищев не реализовывает пока что. Нам нужен быстрый забивной нападающий.

Быстрых нападающих младше 33-34 лет на российском рынке нет. У нас и так одна из самых возрастных команд. Есть причины для использования всех вариантов. Я могу сказать откровенно: мы просматриваем латиноамериканский и африканский рынки».

Дополнительно требования Талалаева к скорости раскрывают и более ранние интервью. Например, в августе 2022-го, еще во времена «Ахмата», он прошелся по Гамиду Агаларову: «У нас в «Ахмате» много квалифицированных нападающих, нужно выиграть конкуренцию. В «Уфе» Агаларов играл немного по-другому. У меня не бывает, чтобы форвард имел среднюю скорость в игре меньше, чем центральные защитники. Ему приходится перестраиваться, он проделывает огромную работу».

Примечательна и беседа Талалаева с нападающим «Урала» Алексеем Каштановым в эфире «Коммент.Шоу»: «Ты пробежал в матче с «Торпедо» 12 200 метров. Не обратил внимания, сколько ты пробежал на скорости? Нет? Ну и правильно. Я все время нападающим говорю: «Забивай в каждой игре – и меня вообще не будет интересовать, сколько ты бегаешь».

Что-то похожее Талалаев озвучил и в передаче «Это футбол. Итоги». Рекомендую послушать полное объяснение, но наиболее точные требования к пробегу и рывкам нападающих тут: «У меня Конате или Ильин, пришедший из «Краснодара», бегают 1000 метров скоростной работы. Ильин бегал 1200-1300 метров перед уходом в «Краснодар», сейчас вернулся и бегает меньше, потому что мало играл и другой тренировочный процесс. Через какое-то время он снова будет бегать, у него будет больше моментов, а у нас – больше перехватов на чужой половине, а это значит больше открытых пространств».

«Торпедо» – контратакующая команда, которая нуждается в реализации быстрых отрывов, и Талалаев прямо говорит, что ему необходим убегающий и забивной форвард. При Талалаеве «Торпедо» гораздо интенсивнее и смелее, чем в первой части сезона: перед его назначением шли 14-ми по PPDA (показатель интенсивности прессинга), после – 6-ми. 

В «Зените» после ухода Дзюбы похожая ситуация. Очевидно, что Иван Сергеев не такой классный нападающий, но Сергей Семак выбирает его из-за работоспособности: Иван активнее прессингует, давит на вратаря, играет по опорнику соперников и спускается в глубину, тогда как под Дзюбу «Зениту» приходилось подстраиваться даже в его пиковые годы.

В данный момент у нас нет подробных трекинг-данных Дзюбы, но визуально он точно не подходит под требования Талалаева: он ориентирован на более статичную игру и не такой дисциплинированный прессинг. 

Теоретически Дзюба мог бы усилить «Торпедо». Все-таки у него отличный диапазон умений: успешно борется в штрафной, отдает проникающие передачи, на дистанции нескольких сезонов качественно реализовывал моменты и был полезен даже во время сухих серий. Во второй половине чемпионата Артем вполне может выбить 6-7 очков по «гол+пас» (тогда как за 17 туров «Торпедо» забило аж 7 голов!), но для этого Талалаеву придется полностью менять базовые принципы, заложенные осенью и на зимних сборах. Скорее всего, тренер к этому не готов.

А что с другими клубами? «Сочи», «Оренбург» и «Пари НН» публично отказались от Дзюбы, а топ-6 хорошо укомплектованы

● Летом претендентами на Дзюбу называли «Сочи» и «Пари НН», но зимой они четко обозначили, что не заинтересованы:

«С ним лично у меня диалога не было, но были определенные люди, которые позвонили в наш клуб и предложили его услуги. Политика нашего клуба не подразумевает брать футболистов за большие деньги. Да, он звездный игрок, но уже возрастной. Никаких переговоров с Артемом Дзюбой не было и не будет», – объяснил гендиректор «Пари НН» Равиль Измайлов (но 21 января инсайдер Иван Карпов заявил, что переход все же возможен);

«Не было интересно и, думаю, не будет. У нас свои задачи – мы молодых ребят развиваем», – сказал владелец «Сочи» Борис Ротенберг.

● Похожая история – с «Уралом» и «Химками». Дзюба индивидуально сильнее потенциальных конкурентов. У Виктора Гончаренко достаточно гибкие требования к нападающим по части прессинга, но лучший бомбардир команды Алексей Каштанов рассказывал, что оборона «Урала» начинается с форварда и поэтому даже в играх против «Торпедо» он пробегает много. Требования Гогниева еще жестче (если это не касается Ильи Садыгова на последних минутах), хотя каждый хотел бы увидеть Дзюбу в подмосковных хороводах.

● Более подробно высказался главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка: «Артем Дзюба, безусловно, большой игрок. Но я не хотел бы его видеть в составе «Оренбурга». Я хочу, чтобы мои нападающие постоянно прессинговали. Забегали защитникам за спины, играли в интенсивный футбол. Артем все-таки форвард иного плана. Он здорово цепляется за мячи, помогает на стандартах, великолепен при игре спиной к воротам. Но мне было бы тяжело вписать его в систему игры «Оренбурга».

Я ни в коем случае не хочу назвать Дзюбу слабым форвардом. Это очень умный нападающий. Думаю, он способен быть лидером в раздевалке. Если бы Дзюба стал дядькой для остальных игроков «Оренбурга», выходил бы на поле на замену, когда это требовалось по ситуации, то я бы, наверное, рассмотрел такую опцию. Но если говорить о роли основного нападающего нашей команды, то у меня есть другие варианты в атаке».

● Интерес «Краснодара» тоже маловероятен. Джон Кордоба обеспечивает больший объем: ставит спину в борьбе, скидывает мяч, убегает за спину и очень опасен в контратаках, тогда как Дзюба точно не готов к роли запасного и не отличается скоростью. Новый главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич говорил, что адаптируется под навыки команды, но ему больше нравится агрессивный футбол с высоким давлением – обычно «Краснодар» тоже подбирает игроков под такие требования.

● Появление Дзюбы в топ-6 практически невозможно: он недавно ушел из «Зенита», «Спартак» точно доволен связкой Соболева и Промеса, союз с Валерием Карпиным не возобновился даже ради сборной, а ради «Ростова» не получится тем более, в «Динамо» – Федор Смолов, Константин Тюкавин и Вячеслав Грулев, в ЦСКА явный лидер – Федор Чалов и два столба в запасе (хотя Артем гораздо сильнее Антона Заболотного и Адольфо Гайча, но опять же – Дзюба не пойдет в запас), а в «Ахмате» и так много нападающих (Мохамед Конате, Владимир Ильин и Гамид Агаларов).

«Факел» – самый подходящий вариант для Дзюбы. «Локо» и «Крылья» – с натяжками

● Стилистически идеальный вариант для Дзюбы – «Факел». Воронежцам нужен качественный нападающий-ориентир с хорошей реализацией и передачей под удар. Главный нападающий «Факела» Хызыр Аппаев за 1418 минут в РПЛ выбил 2,04 xG и забил 1 гол. Максим Максимов и Георгий Гонгадзе создали чуть больше за меньшее игровое время, но почти не отдают передачи под удар (не более 1,27 в пересчете на 90 минут).

«Мы знали, что умеем прессинговать, но понимали, что в РПЛ не сможем постоянно прессинговать на чужой половине, поэтому перенесли давление в средний блок. Быстрые атаки, вертикальная игра, стандарты – то, что «Факел» должен был как минимум сохранить, а лучше – развивать», – рассказывал Олег Василенко в интервью Sports.ru после увольнения. 

После назначения Дмитрия Пятибратова «Факел» стал еще аккуратнее в давлении и атаках. Учитывая нацеленность на фланги, мощь Дзюбы в штрафной может быть очень полезна. Но потянет ли «Факел» такую сделку финансово?

«Локомотив» – логичный вариант на фоне осеннего краха обеих сторон и желания реванша. Дзюба гораздо сильнее Марко Раконяца и Ивана Игнатьева и должен классно законнектиться с Антоном Миранчуком и Сергеем Пиняевым, плюс скоро восстановится Рифат Жемалетдинов – есть шанс на качественный конвейер моментов в разных стилях (борьба в штрафной и подыгрыш). При этом необходимо учитывать наличие Максима Глушенкова – далеко не факт, что Галактионов задействует двух нападающих (хотя в первой товарищеской игре новичок из «Крыльев» сыграл справа в нападении).

«Крылья Советов» – слегка противоречивый вариант. Главный тренер Игорь Осинькин очень умело подстраивается под атакующих игроков, вот что он говорил: «Крылья» действительно в большей степени контратакующая команда. Мы не можем оказывать давление 1-в-1 по всему полю, как это делают «Аталанта» и «Торино». Из-за подбора игроков в обороне мы больше защищаемся зонно, плотность игры другая – например, из-за того, что у нас больше игроков смотрят в атаку».

С одной стороны, «Крыльям» необходимо пространство за спинами для контратак, плюс команда неактивно использует кроссы (12-е место в РПЛ) – кажется, это не самые комфортные условия для Дзюбы. С другой стороны, один из нападающих в 4-4-2 регулярно спускается в глубину (как раз роль Дзюбы), а команда недобрала почти 7 голов (20 забитых при 26,96 xG) – это интересные условия для яркого возвращения Артема в РПЛ.

***

Главный итог – за последние несколько лет РПЛ сильно изменилась. Гораздо больше тренеров предпочитают агрессивный и подвижный футбол, и в таких системах Дзюба кажется слегка устаревшим вариантом для усиления. 

Дзюбу точно нельзя назвать слабым форвардом: он умеет подстраиваться под разные атакующие системы, техничен, у него высокий игровой интеллект. Но лига и многие команды двигаются вперед – теперь важен не только атакующий вклад, но еще и оборонительный. Далеко не каждый тренер а) захочет, б) сможет вписать такого игрока с таким контекстом (необходимо не только перестроить игру, но и сохранить атмосферу в команде). Тем более сам Дзюба не готов к роли запасного.

Несколько дней назад агент Дзюбы заявил, что переговоры с несколькими российскими и зарубежными клубами в завершающей стадии. Значит, скоро мы будем следить за чем-то интересным.

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Куда отправим Дзюбу? Варианты – от Саудовской Аравии до Медиалиги

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев, Рамиль Ситдиков, Алексей Филиппов, Александр Вильф, Евгений Биятов, Григорий Соколов

193 комментария

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Орало Трансрибишн
Поздно уехал.
Бекенда возвращенца с Европы нет, шлейф есть. Плюс возраст и личка.
Уехал бы после ЧМ на 2-3 контракт - сейчас бы вернулся в других ТТХ
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BZB
Так все грамотно разложили почему Дзюба не подходит ни одной команде РПЛ, складывается впечатление, что РПЛ как минимум конкурирует с АПЛ или Ла Лигой.
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GregWS
Ответ Astin
охреневаю от чудиков, которые пишут про лучших бомбардиров - "они не умеют играть в футбол". Сколько тебе лет? 12? 13?
3 года

Это утверждение на текущий момент и относительно данного периода времени в сравнении с теми кто есть в наличии у клубов.
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GregWS
Ответ Далер Гайнеев
Рассуждения школьника. А кто был у Холланда в Молде "дедом"? Салах, Месси, или Ибра? Что-то это не помешало ему вырасти в суперзвезду.
Я незнаю Норвежскую лигу.
И не утверждаю что это обязательное условие.

Сути не теряй: я утверждаю что токсичный игрок - плохо для молодых спортсменов.
Но это не значит сто нужен ментор или "дед".
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Валерий Йованович
Ответ ivgr
И дурачки за него забивали. Такие как ты видимо?
Сначала Халк в голову ему попадал потом другие ребята
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Валерий Йованович
Ответ RealFlector
уходить на пенсию надо вовремя. он и в зените в последних сезонах пешком ходил, но там это не так заметно было - потому как команда все время в атаке. а в любом другом клубе надо бегать туда-сюда, а он на это уже неспособен.
Так он и раньше не был способен бегать от штрафной до штрафной, типичный образец нашего самого лучшего лимита.
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shava72
Ответ RKarpov
В СКА-Хабаровск. Пятое место в ФНЛ - место борьбы за Премьер-лигу. А Дзюба - это борьба))
...с одноглазым змеем))
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НЕОЛОК
Ответ cnfc
странный вопрос в заголовке. 34 года ???! я даже не о деньгах. на западе таких подхватывпют для раскрутки болел...рекламы. А у нас и без Дзюбы пустые трибуны и с ним также . Ну хочешь поиграть еще давай...но без этих миллионов.
А с Дзюбой ещё пустее будут - этот павиан-рукоблуд давно у многих вызывает рвотный рефлекс...
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НЕОЛОК
Ответ TOMSK
"потенциальные проблемы в раздевалке"? Имелся в виду инцидент с Азмуном?)
Ну какой же это инцидент - судя по видео оба были довольны))
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brace
Ответ Любовь Мелехова
Этот клуб прикрыли, нет его.
Все знают, что он там отбывал некоторую ссылку - это как пример.
Вот, Арсенал ещё пока есть
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Fonbaron
Ответ Автомобилист Зажопинск
Кто Роналду возьмет то в Европу? Да ему и самому это не надо уже
Были бы знакомы, я бы поспорил с вами. Этоточевидно что он вернётся и еще будет пытаться попасть на следующий ЧМ. У него гештальт не закрыт, с его Эго и амбициями он еще попылит не хуже Златана
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Владимир Бегляков
Ответ софочка
Как говорил классик: «Плохо быть старым, трезвым и больным...»
Как не странно к Месси это не относится
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Владимир Бегляков
Ответ Aleksandr Bogachev
Учитывая уровень РПЛ, Дзюба легко бы усилил любую команду, просто выходя во втором тайме на замену.
Канеш усилил бы прочность лавки. Учитывая уровень РПЛ с твоих слов, он даже на этот уровень не кому не нужен
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TOMSK
"потенциальные проблемы в раздевалке"? Имелся в виду инцидент с Азмуном?)
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Кайрат Кырбасов
Ответ endrioo
Вот мне интересно Бензема, Жиру могут в свой возраст выполнять большой объем работы, а Артемка не может, может быть деревом от которого отскакивают партнерам мячи и не более, техники, как не было, так и нет, но за то по большому счету за пару месяцев игры парень хочет пол ляма зелени. Ясное дело, что никто в здравом уме, такие деньги ему не заплатит.
Наверное, это больше вопрос к тому, что изначальный уровень профессионализма выше или лучше у упомянутых вами форвардов. Ну и вопрос окружения, играя с лучшими, стремишься стать лучше
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ivgr
Ответ Максим Пантелеев
Его статистика фуфло,хоть бы и стал -никто не признает.За счет тотальной несменяемости в ущерб команде.Даже при 10-0 над Сан-Марино никому не давали играть,лишь бы двигался к рекордам. Ну и ни одной статусной команде в жизни не забивал.Ни в Сборной,ни за клубы.
Гм. А статусная это какая? А ты много забил в ЧР?
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ivgr
Ответ Угловой буллит
Главная причина не возраст.Все понимают истинную причину отказов . Это запредельная токсичность сабжа. Мерзкий, принеприятный типок, да к тому же крыса. Кому охота в раздевалку запускать это дерь*мо ? А уж как он написал заяву на болел за матюги в его адрес - история отечественного боления такого никогда не знала. Да и мирового тоже. И кому нужен этот извращенец, имитировавший на видео биоматериал во рту ?
Я так понимаю ты это видео регулярно просматриваешь. Мечтаешь что ли
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ivgr
Ответ Максим Иске
Та хз, если игрок переходит в газпром-Зенит - это очень много о нем говорит. В таком случае именно футбол уже отходит на второй план. Если б Дзюба играл в Локо или Спартаке такого повального отказа не было бы.
Ну что за манера всех сваттать играть в аутсайдеры чемпионата.
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endrioo
Вот мне интересно Бензема, Жиру могут в свой возраст выполнять большой объем работы, а Артемка не может, может быть деревом от которого отскакивают партнерам мячи и не более, техники, как не было, так и нет, но за то по большому счету за пару месяцев игры парень хочет пол ляма зелени.
Ясное дело, что никто в здравом уме, такие деньги ему не заплатит.
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ivgr
Ответ Петр Дьяконов
Давайте честно. Уровень парнишки и его характер это не РПЛ, а куда ниже. Просто один раз пукнул в камеру бравурную речь, и потом какие-то дурачки его раскрутили. Хотя я думаю в тот момент нужно было явно не слова "получайте удовольствие" говорить. Один там получил, паненку исполнив.
И дурачки за него забивали. Такие как ты видимо?
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Павел Аникеев
Можно на Кипр отправиться. Хороший климат, не напряжённый чемпионат, еврокубки. Там вполне еще пару - тройку лет попылить можно. В деньгах конечно будет мало, но думаю сейчас для него это уже не важно.
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Максим Бегун
Ответ Andreas Soffliggare
Артем Дзюба - это наш импортозамещенный Криштиану Роналду.
Я думаю что в данный момент Роналду и Дзюба примерно равны по игровому уровню
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wolf 100
может в порно его
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Егор Черемисинов
Токсик, переоцененный и просто глупый человек. Вот реальные причины по которым он никому не нужен.
+2
-1
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pudic06
Медицина - вот его дальнейшая возможность
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