Почему Дзюбу никто не берет? 15 клубам РПЛ он не нужен, но есть 1 вариант

Выводы по игре.

Уже второе подряд трансферное окно Артем Дзюба оказывается свободным агентом, но не вызывает ажиотажа в РПЛ.

Летом Дзюба не получил ни одного приемлемого предложения из России и тренировался с вылетевшим из РПЛ «Рубином». Параллельно ползли слухи о Турции: его отправляли в «Фенербахче» , агент Магомеда Оздоева рассказал об интересе «Галатасарая», а затем форвард перешел в «Адана Демирспор». Даже забил в дебютном матче, но быстро оказался на лавке, а в начале ноября, устав быть запасным, расторг контракт – даже в 18 лет Дзюба играл чаще.

К зиме команду Дзюба так и не нашел. Кажется, самым реальным вариантом было «Торпедо» – его президент Илья Геркус допустил переход еще в конце ноября. Несколько дней назад журналист Севастиан Терлецкий сообщил , что Артем едет на сборы «Торпедо» (клуб почти моментально опроверг ), а в пятницу Геркус объявил , что вопрос закрыт и клуб рассматривает других центральных нападающих.

Почему клубы РПЛ отказываются от лучшего бомбардира в истории чемпионата?

Что не так с «Торпедо»? Он не подходит под требования Талалаева, команде пришлось бы перестраиваться

По информации инсайдера Ивана Карпова, совет директоров «Торпедо» отказался от Дзюбы из-за плохой формы, потенциальных проблем в раздевалке и негативной реакции фанатов.

Вполне вероятно, что переговоры сорвались еще и из-за возможных сомнений Андрея Талалаева. Перед зимним перерывом главный тренер подробно рассказал о трансферных целях: «Нам нужен быстрый нападающий, который может завершать усилия команды. Было несколько отрывов хороших. Понимаем, что Лаптев и Лебеденко не убегут, они неплохо играют в борьбе между линиями. Турищев не реализовывает пока что. Нам нужен быстрый забивной нападающий.

Быстрых нападающих младше 33-34 лет на российском рынке нет. У нас и так одна из самых возрастных команд. Есть причины для использования всех вариантов. Я могу сказать откровенно: мы просматриваем латиноамериканский и африканский рынки».

Дополнительно требования Талалаева к скорости раскрывают и более ранние интервью. Например, в августе 2022-го, еще во времена «Ахмата», он прошелся по Гамиду Агаларову: «У нас в «Ахмате» много квалифицированных нападающих, нужно выиграть конкуренцию. В «Уфе» Агаларов играл немного по-другому. У меня не бывает, чтобы форвард имел среднюю скорость в игре меньше, чем центральные защитники. Ему приходится перестраиваться, он проделывает огромную работу».

Примечательна и беседа Талалаева с нападающим «Урала» Алексеем Каштановым в эфире «Коммент.Шоу»: «Ты пробежал в матче с «Торпедо» 12 200 метров. Не обратил внимания, сколько ты пробежал на скорости? Нет? Ну и правильно. Я все время нападающим говорю: «Забивай в каждой игре – и меня вообще не будет интересовать, сколько ты бегаешь».

Что-то похожее Талалаев озвучил и в передаче «Это футбол. Итоги». Рекомендую послушать полное объяснение , но наиболее точные требования к пробегу и рывкам нападающих тут: «У меня Конате или Ильин, пришедший из «Краснодара», бегают 1000 метров скоростной работы. Ильин бегал 1200-1300 метров перед уходом в «Краснодар», сейчас вернулся и бегает меньше, потому что мало играл и другой тренировочный процесс. Через какое-то время он снова будет бегать, у него будет больше моментов, а у нас – больше перехватов на чужой половине, а это значит больше открытых пространств».

«Торпедо» – контратакующая команда, которая нуждается в реализации быстрых отрывов, и Талалаев прямо говорит, что ему необходим убегающий и забивной форвард. При Талалаеве «Торпедо» гораздо интенсивнее и смелее, чем в первой части сезона: перед его назначением шли 14-ми по PPDA (показатель интенсивности прессинга), после – 6-ми.

В «Зените» после ухода Дзюбы похожая ситуация. Очевидно, что Иван Сергеев не такой классный нападающий, но Сергей Семак выбирает его из-за работоспособности: Иван активнее прессингует, давит на вратаря, играет по опорнику соперников и спускается в глубину, тогда как под Дзюбу «Зениту» приходилось подстраиваться даже в его пиковые годы.

В данный момент у нас нет подробных трекинг-данных Дзюбы, но визуально он точно не подходит под требования Талалаева: он ориентирован на более статичную игру и не такой дисциплинированный прессинг.

Теоретически Дзюба мог бы усилить «Торпедо». Все-таки у него отличный диапазон умений: успешно борется в штрафной, отдает проникающие передачи, на дистанции нескольких сезонов качественно реализовывал моменты и был полезен даже во время сухих серий. Во второй половине чемпионата Артем вполне может выбить 6-7 очков по «гол+пас» (тогда как за 17 туров «Торпедо» забило аж 7 голов!), но для этого Талалаеву придется полностью менять базовые принципы, заложенные осенью и на зимних сборах. Скорее всего, тренер к этому не готов.

А что с другими клубами? «Сочи», «Оренбург» и «Пари НН» публично отказались от Дзюбы, а топ-6 хорошо укомплектованы

● Летом претендентами на Дзюбу называли «Сочи» и «Пари НН», но зимой они четко обозначили, что не заинтересованы:

«С ним лично у меня диалога не было, но были определенные люди, которые позвонили в наш клуб и предложили его услуги. Политика нашего клуба не подразумевает брать футболистов за большие деньги. Да, он звездный игрок, но уже возрастной. Никаких переговоров с Артемом Дзюбой не было и не будет», – объяснил гендиректор «Пари НН» Равиль Измайлов (но 21 января инсайдер Иван Карпов заявил , что переход все же возможен);

«Не было интересно и, думаю, не будет. У нас свои задачи – мы молодых ребят развиваем», – сказал владелец «Сочи» Борис Ротенберг.

● Похожая история – с «Уралом» и «Химками». Дзюба индивидуально сильнее потенциальных конкурентов. У Виктора Гончаренко достаточно гибкие требования к нападающим по части прессинга, но лучший бомбардир команды Алексей Каштанов рассказывал, что оборона «Урала» начинается с форварда и поэтому даже в играх против «Торпедо» он пробегает много. Требования Гогниева еще жестче (если это не касается Ильи Садыгова на последних минутах), хотя каждый хотел бы увидеть Дзюбу в подмосковных хороводах.

● Более подробно высказался главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка: «Артем Дзюба, безусловно, большой игрок. Но я не хотел бы его видеть в составе «Оренбурга». Я хочу, чтобы мои нападающие постоянно прессинговали. Забегали защитникам за спины, играли в интенсивный футбол. Артем все-таки форвард иного плана. Он здорово цепляется за мячи, помогает на стандартах, великолепен при игре спиной к воротам. Но мне было бы тяжело вписать его в систему игры «Оренбурга».

Я ни в коем случае не хочу назвать Дзюбу слабым форвардом. Это очень умный нападающий. Думаю, он способен быть лидером в раздевалке. Если бы Дзюба стал дядькой для остальных игроков «Оренбурга», выходил бы на поле на замену, когда это требовалось по ситуации, то я бы, наверное, рассмотрел такую опцию. Но если говорить о роли основного нападающего нашей команды, то у меня есть другие варианты в атаке».

● Интерес «Краснодара» тоже маловероятен. Джон Кордоба обеспечивает больший объем: ставит спину в борьбе, скидывает мяч, убегает за спину и очень опасен в контратаках, тогда как Дзюба точно не готов к роли запасного и не отличается скоростью. Новый главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич говорил, что адаптируется под навыки команды, но ему больше нравится агрессивный футбол с высоким давлением – обычно «Краснодар» тоже подбирает игроков под такие требования.

● Появление Дзюбы в топ-6 практически невозможно: он недавно ушел из «Зенита», «Спартак» точно доволен связкой Соболева и Промеса, союз с Валерием Карпиным не возобновился даже ради сборной, а ради «Ростова» не получится тем более, в «Динамо» – Федор Смолов, Константин Тюкавин и Вячеслав Грулев, в ЦСКА явный лидер – Федор Чалов и два столба в запасе (хотя Артем гораздо сильнее Антона Заболотного и Адольфо Гайча, но опять же – Дзюба не пойдет в запас), а в «Ахмате» и так много нападающих (Мохамед Конате, Владимир Ильин и Гамид Агаларов).

«Факел» – самый подходящий вариант для Дзюбы. «Локо» и «Крылья» – с натяжками

● Стилистически идеальный вариант для Дзюбы – «Факел». Воронежцам нужен качественный нападающий-ориентир с хорошей реализацией и передачей под удар. Главный нападающий «Факела» Хызыр Аппаев за 1418 минут в РПЛ выбил 2,04 xG и забил 1 гол. Максим Максимов и Георгий Гонгадзе создали чуть больше за меньшее игровое время, но почти не отдают передачи под удар (не более 1,27 в пересчете на 90 минут).

«Мы знали, что умеем прессинговать, но понимали, что в РПЛ не сможем постоянно прессинговать на чужой половине, поэтому перенесли давление в средний блок. Быстрые атаки, вертикальная игра, стандарты – то, что «Факел» должен был как минимум сохранить, а лучше – развивать», – рассказывал Олег Василенко в интервью Sports.ru после увольнения.

После назначения Дмитрия Пятибратова «Факел» стал еще аккуратнее в давлении и атаках. Учитывая нацеленность на фланги, мощь Дзюбы в штрафной может быть очень полезна. Но потянет ли «Факел» такую сделку финансово?

● «Локомотив» – логичный вариант на фоне осеннего краха обеих сторон и желания реванша. Дзюба гораздо сильнее Марко Раконяца и Ивана Игнатьева и должен классно законнектиться с Антоном Миранчуком и Сергеем Пиняевым, плюс скоро восстановится Рифат Жемалетдинов – есть шанс на качественный конвейер моментов в разных стилях (борьба в штрафной и подыгрыш). При этом необходимо учитывать наличие Максима Глушенкова – далеко не факт, что Галактионов задействует двух нападающих (хотя в первой товарищеской игре новичок из «Крыльев» сыграл справа в нападении).

• «Крылья Советов» – слегка противоречивый вариант. Главный тренер Игорь Осинькин очень умело подстраивается под атакующих игроков, вот что он говорил: «Крылья» действительно в большей степени контратакующая команда. Мы не можем оказывать давление 1-в-1 по всему полю, как это делают «Аталанта» и «Торино». Из-за подбора игроков в обороне мы больше защищаемся зонно, плотность игры другая – например, из-за того, что у нас больше игроков смотрят в атаку».

С одной стороны, «Крыльям» необходимо пространство за спинами для контратак, плюс команда неактивно использует кроссы (12-е место в РПЛ) – кажется, это не самые комфортные условия для Дзюбы. С другой стороны, один из нападающих в 4-4-2 регулярно спускается в глубину (как раз роль Дзюбы), а команда недобрала почти 7 голов (20 забитых при 26,96 xG) – это интересные условия для яркого возвращения Артема в РПЛ.

***

Главный итог – за последние несколько лет РПЛ сильно изменилась. Гораздо больше тренеров предпочитают агрессивный и подвижный футбол, и в таких системах Дзюба кажется слегка устаревшим вариантом для усиления.

Дзюбу точно нельзя назвать слабым форвардом: он умеет подстраиваться под разные атакующие системы, техничен, у него высокий игровой интеллект. Но лига и многие команды двигаются вперед – теперь важен не только атакующий вклад, но еще и оборонительный. Далеко не каждый тренер а) захочет, б) сможет вписать такого игрока с таким контекстом (необходимо не только перестроить игру, но и сохранить атмосферу в команде). Тем более сам Дзюба не готов к роли запасного.

Несколько дней назад агент Дзюбы заявил, что переговоры с несколькими российскими и зарубежными клубами в завершающей стадии. Значит, скоро мы будем следить за чем-то интересным.

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев, Рамиль Ситдиков, Алексей Филиппов, Александр Вильф, Евгений Биятов, Григорий Соколов