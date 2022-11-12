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Шикарный старт Франции: идеальны на флангах атаки, Гризманн – тактический уникум

Жюль Кунде Жюль Кунде
Дайо Упамекано Дайо Упамекано
Усман Дембеле Усман Дембеле
Уго Льорис Уго Льорис
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Защитят титул?

Перед чемпионатом мира многим казалось, что Франция может легко провалиться: прагматичный Дидье Дешам остался после Евро-2020, всего одна победа в осенней Лиге наций, странные конфликты между Погба и Мбаппе, а затем Поль, Канте и Бензема выбыли из-за травм (еще восстанавливался Варан).

Стартовые 10 минут против Австралии не впечатлили: Франция вообще не прессинговала и быстро пропустила первый гол. Но затем команда Дешама по-настоящему включилась: создала 2,2 xG в первом тайме (на тот момент больше, чем все команды за полные игры), а по итогам матча – 4,2. По данным Opta, Франция за первый тур забила больше, чем на групповых этапах в 1954-м, 1966-м, 2002-м, 2006-м, 2010-м и 2018-м.

Против Дании французы казались более спокойными, но все равно выдали мощные отрезки: вели 16:2 по ударам до первого гола и создали несколько явных моментов (при качественной реализации могли заканчивать с интригой к 60-й минуте) – а затем вытащили игру благодаря Мбаппе и Гризманну после сложного фрагмента на фоне пропущенного гола.

Два матча сборной Франции вошли в топ-5 ЧМ по созданной опасности: игра против Австралии – лучшая (4,2 xG), встреча с Данией – пятая (2,4 xG), между – Испания против Коста-Рики (3,48 xG), Германия в игре с Японией (3,27 xG с учетом пенальти) и Канада с бельгийцами (2,6 xG с учетом пенальти). Если рассматривать только xG без учета пенальти, оба матча Франции – в топ-3.

Из-за класса Австралии и травмы Люки Эрнандеса (на замену вышел более атакующей Тео) характер матча получился радикальным. Лидеры выдали несколько шикарных перфомансов: Мбаппе установил современный рекорд по действиям в штрафной (19), Жиру выбил 1,67 xG (многие сборные целиком набирали за игру гораздо меньше), у Гризманна набралось 9 передач с продвижением и 6 – под удар, а Тео Эрнандес создал 4 голевых момента. При этом Франция показала несколько деталей, которые могут сделать ее одной из главных команд чемпионата.

Суть идей – в огромном атакующем разнообразии. Все начиналось с центральных защитников: Тчуамени, Упамекано и Конате прекрасно запускали атаки короткими передачами, а также поддерживали их диагоналями и разрезающими передачами низом. По ходу матча Франция пришла к атакующему балансу: Павар оставался третьим центральным защитником (или уходил в опорную зону), а Тео взаимодействовал с Мбаппе (играл по ширине, тогда как Киллиан был ближе к Жиру).

Внутри механизмов мы увидели разные варианты: Тео включался в свободные зоны на скорости, обыгрывал с места или отыгрывался в стенку (оцените, как высоко он на карте передач), Мбаппе уходил в глубину, забегал за спину и двигался в штрафной с Жиру, а Гризманн помогал вообще везде.

Против Дании Дешам сделал пару изменений: Варан вышел вместо Конате, а Кунде – вместо Павара. 

Фланги и Гризманн снова стали источником главной угрозы – и это получилось против более топовой сборной и структуры, которая не дает играть так широко, как это позволяла Австралия (Дания оборонялась пятеркой защитников).

Эрнандес забегал вперед уже меньше, но продолжал протаскивать мячи, открываться под Мбаппе и искать стеночки. Фланг Дембеле тоже в полном порядке: Усман широко располагался, взаимодействовал с Кунде, обыгрывал 1-в-1 (и по флангу, и в середину) и даже искал Мбаппе.

Гризманн – тактический уникум этой сборной. Возможно, он даже полезнее в командном движении, чем Мбаппе. Уникальность Антуана в универсальности: он атаковал из глубины и отрезал соперников между линиями (почти как десятка из конца 1990-х и начала 2000-х), искал свободные зоны слева и справа, подстраивался под каждого из атакующей тройки (и даже забегал в штрафную с флангов), зачастую руководил игрой (указывал, куда разумнее отдать) и отдавал в касание.

Гризманн – лидер чемпионата мира по ожидаемым передачам (2,2 xA, 1,7 – с игры) и хорош при розыгрышах и подачах стандартов.

Карта передач под удар и стартовых позиций Гризманна при приеме мяча 

Мощь этой Франции в подготовке.

Великолепие Гризманна можно проследить и через оборонительную роль. Во многих эпизодах Франция оборонялась в 4-4-2, где Антуан мог оказаться в паре с Тчуамени, так как Рабьо слева отрабатывал за Мбаппе. Гризманну досталась непростая роль: он присматривал за Эриксеном (или за Хейбьергом, если он был рядом), выжимал его на чужую половину и периодически дорабатывал до штрафной.

Именно близость Гризманна к эпизоду поспособствовала элитному забеганию Мбаппе, которое посадило Кристенсена на желтую карточку (Антуан подобрал мяч и отдал вперед). Оцените контраст в полезности: Гризманн – третий по приему мяча между линий и лидер по успешным кроссам и возвратам владения.

Подготовка касалась и Дембеле – Усман садился пятым защитником, если Мэле поднимался высоко.

Отдельно любопытно посмотреть на стандарты: Рабьо забил австралийцам, едва не вколотил после подачи Дембеле, пробил через себя в конце второго тайма – каждый раз он находил пространство и зазор для свободного разбега и удара практически без помех.

Возможно, Франция чуть успокоилась после первого гола и даже была шокирована пропущенным (небольшие флешбэки по плей-офф Евро-2021): легко впустили датчан в штрафную (Льорис спас), а затем Дольберг после аута проскочил мимо Упамекано, но команда Дешама классно вернулась.

Во-первых, потащили лидеры: Гризманн идеально ворвался на фланг из глубины, а Мбаппе опередил Расмуса Кристенсена. Во-вторых, Франция спокойно замушила игру: оборонялась всей командой, допустила всего 2 удара (оба из-за штрафной примерно с 25 метров) и не отдала мяч под контроль (50,9% владения).

Несмотря на топ-уровень в атаке, у Франции есть и слабые места.

Тео Эрнандес признавался, что он совсем не идеальный защитник (мечтает найти баланс между атакующими инстинктом и своей позицией, чтобы догнать брата при обороне), а финалист ЧМ-2006 Вилли Саньоль сказал, что Тео защищается, атакуя. Пожалуй, это самые верные оценки и возможная причина, почему Дешам выбирал именно Люку – Тео не кажется суперигроком 1-в-1, и в ситуациях, когда необходимо оборонять пространство за спиной или выбирать позицию без подстраховки. 

Вторая деталь – излишняя свобода Мбаппе, которая вынуждает рушить структуру как раз на фланге Тео (Эрнандес высоко поднимается для подстраховке), Рабьо и Тчуамени смещаются по цепочке, вынуждая непрофильного Гризманна отрабатывать в одной из самых ответственных зон. Похожий момент произошел после счета 1:1: полузащитники не успели закрыть коридор и в итоге допустили удар Линдстрема. 

И третья – скорее потенциальная – мы еще не увидели Францию, которой нужно выжигать опорную зону (или инструменты, которые могут не допустить доставку мяча туда).

В итоге Франция досрочно обеспечила выход в плей-офф и показала стабильную игру против разных систем и типов соперников: легко создавали моменты против пятерки и четверки защитников (играли через фланги, а Гризманн склеивал всех и становился ровно тем, кем нужно по ситуации), использовали разные способы продвижения (диагонали, забросы и короткие передачи от Тчуамени и защитников), звезды отрабатывали на своей половине (кроме Мбаппе), а команда хорошо отреагировала на неудачи (пропущенный гол от Австралии и проваленная десятиминутка с Данией).

Если Франция защитит титул, станет первой с 1962-го, кому это удалось. Сможет?

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Фото: Gettyimages.ru/Stu Forster

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