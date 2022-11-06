Фиксируем прогресс «Урала»: Гончаренко вписал новичков, добавил гибкости в разрушении и набрал 13 очков в октябре

До прихода Гончаренко шли последними.

Виктор Гончаренко признан лучшим тренером РПЛ в октябре: по очкамподелил первое место с «Зенитом» и «Спартаком», обыграл «Сочи» в Кубке России и полностью перестроил «Урал».

«Четче все стало, организованнее. Уровень концентрации на тренировках вырос. Вообще с приходом Гончаренко команда расцвела. Багажа Шалимова не осталось. Гончаренко настолько изменил тактику, схему, понимание и отношение, что от Шалимова уже нет ни следа», – рассказывал центральный защитник Эммерсон Иллой-Айет.

Гончаренко стартовал с трех поражений подряд, но затем выиграл несколько матчей, набрал 16 очков (до него было одно в пяти турах) и вытащил «Урал» из зоны вылета на десятое место.

Что уже улучшил Виктор Гончаренко?

«Урал» шикарен в октябре: ни разу не проиграл и в топ-5 по большинству показателей

Игорь Шалимов начал сезон с четырех поражений подряд. Несмотря на неудачный старт, «Урал» нельзя обвинить в бесхребетности: команда вышла играть в атакующий футбол против ЦСКА (0:2) и «Оренбурга» (0:3) и подстраивалась под «Краснодар» (1:3) и «Спартак» (0:2, речь о первом тайме).

Статистика в начале сезона была ужасной, но важно обратить внимание на контекст: Подберезкин и Шатов постоянно выбывали, не было качественных приобретений, до удаления Гогличидзе «Урал» играл на равных с «Оренбургом» и даже владел небольшим преимуществом, «Краснодар» создал гораздо меньше екатеринбуржцев, а стартовый план на красно-белых был нормальным, но все испортили индивидуальные ошибки.

В итоге казалось, что реальные провалы случились только в игре с ЦСКА (наивный футбол) и во втором тайме со «Спартаком» (вышли отыгрываться с 0:2 в атакующем стиле), а контекст игр намекал, что Шалимов может выправить ситуацию.

Частично вопросы возникали из-за потенциальной кандидатуры Гогниева – «Уралу» был нужен баланс и повышение качества игры, тогда как Спартак совсем про другой стиль. Но Григорий Иванов договорился с Виктором Гончаренко, и уже видно, что решение оказалось правильным.

Первая причина – трансферы под нового тренера.

«Урал» подписал Егора Филипенко (основной центральный защитник), Ибраима Сиссе (одна из лучших шестерок в лиге с большим функционалом), Юрия Газинского (основная восьмерка и важная фигура на стандартах), Лазара Ранджеловича (обыгрывает 1-в-1 и исполняет стандарты) и Рая Влута (уже забил победные голы «Сочи» в Кубке и «Ростову» в РПЛ).

Несмотря на три поражения подряд, старт Гончаренко не был безнадежным: «Урал» проиграл «Пари НН» в меньшинстве (0:1), «Зенит» в первом тайме нанес всего один удар (но развалились во втором тайме – 0:4), подготовил прессинг-план на «Динамо» (1:2). Затем «Урал» додавил «Торпедо» (2:0 и 23:5 по ударам) и упустил ничью в конце против «Ахмата» (1:2), а уже в октябре выдал один из лучших своих отрезков в истории РПЛ (4 победы и 1 ничья).

Качество тоже впечатляет: Гончаренко улучшил показатели Шалимова, а «Урал» в порядке на дистанции (c шестого тура седьмые по xG, пятые по ожидаемым пропущенным, восьмой по набранным очкам) при условии, что новички встраиваются по ходу кризисного сезона.

Гончаренко готовится к соперникам: менял прессинг, реагировал на перестроения и поставил стандарты с участием Газинского

Вторая причина прогресса – тренерская работа Гончаренко.

«Урал» – одна из самых гибких команд РПЛ прямо сейчас. Нужно учитывать, что несколько матчей команда просаживалась в конце или не владела явным преимуществом, но в каждой игре видны детали, которые Гончаренко готовил под конкретного соперника – он уже показал, что команда управляема.

Частично «Уралу» помогли ранние удаления Ненахова (в игре против «Локомотива») и Бейла (против «Крыльев»), но октябрь получился максимально гибким. Каждый раз «Урал» стартовал в 4-3-3, но точечно подстраивался под соперников в разрушении (базовые принципы одинаковы – при защите и давлении часто включаются по флангам, а вингер на противоположной стороне смещается ближе к середине):

• 4-4-2 в обороне и прессинге накладывались на 4-4-2 «Локомотива» (4:2), а Сиссе играл глубже других полузащитников и помогал обороне (периодически становился третьим центральным защитником);

• 4-4-2 в обороне против «Химок» (2:1), которые тоже вышли с четверкой защитников, и мгновенное перестроение на 4-3-3 после замены Гогниева («Химки» стали играть в 3-4-3, а Сиссе периодически садился пятым защитником);

• прессинг-подстройка под розыгрыши «Ростова» (2:1) от вратаря (с 4-3-3 перестраивались на персональный прессинг через взаимодействие Каштанова и восьмерки) и позицию Сиссе (становился правым центральным защитником, чтобы опекать инсайда, который регулярно заходит в середину и полуфланг);

• 4-4-2 под 4-4-2 «Крыльев Советов» (2:1) с корректировкой под смещения Рахмановича и Глушенкова – за ними в глубину спускался центральный защитник;

• атакующая тройка встречала защитников «Сочи», восьмерки играли по центральным полузащитникам, а Сиссе ориентировался на инсайдов (оказывался и в тройке защитников, и гасил атаки в межблоковом пространстве).

Сиссе – главный элемент в гибкости «Урала». Во-первых, его позиция при обороне меняется чаще всех. Во-вторых, он топово переключается между игроком и мячом – опорник понимает, когда нужно отпустить оппонента и выдвинуться на подстраховку партнеру или нужную зону (классно разобрался перед голом Каштанова «Локо»). В-третьих, у него хороший пас – Ибраима неплохо отрезает соперников и может исполнить длинную передачу.

Отлаженный выход «Урала» из обороны в атаку тоже важен: за 20 секунд и 3 передачи открыли счет против «Локомотива» (плюс гол Юшина после ошибки Тикнизяна), за 13 секунд и 5 пасов забили победный гол «Химкам», за 15 секунд и 3 передачи вскрыли оборону «Ростова» после отбора Бевеева, за 30 секунд и 4 передачи воспользовались потерей «Крыльев» (эпизод с заработанным пенальти).

И последнее – стандарты. Александр Дорский уже подробно рассказывал про рывки Газинского на дальнюю штангу, но необходимо повторить. Первый удачный стандарт при Гончаренко – гол Бикфалви в ворота «Динамо» после подачи с правого фланга, а первое забегание на дальнюю было именно тогда (Юрий скинул на Егорычева), затем Мишкич забил «Локо» после ассиста полузащитника, после чего он реализовал четыре момента за три матча (каждый раз подавал Ранджелович).

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«Урал» изменился в лучшую сторону после назначения Гончаренко. Команда точечно прессингует, откатывается назад через роль Сиссе, выбегает в быстрые атаки и реализует стандарты. Разумеется, прогресс связан с уровнем соперников и удалениями. С другой стороны, Гончаренко принял «Урал» на последнем месте и необходимостью вливания новичков – и команда уже гибко смотрится и играет на сильных сторонах.

Как итог – Гончаренко уже проделал топ-работу и вытащил «Урал» из зоны вылета.

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович; кадры трансляции