Комличенко тащит «Ростов» после провала в «Динамо»: эффективен в глубине и очень опасен из-за стандартов и пенальти

Уже 12 туров участвует в голах.

В сезоне-2019/20 за Николаем Комличенко охотились многие клубы РПЛ: ЦСКА в последний момент отказался от трансфера и предложил аренду с правом выкупа, спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский проявлял интерес , Юрий Семин звал в «Локомотив», но успешнее всех оказалось «Динамо».

Внимание к Комличенко было ожидаемо – несколько лет назад он был одним из самых заметных россиян в Европе.

Первый сезон в Чехии за «Младу-Болеслав» оказался неудачным. Николай рассказывал , что тренер всегда вынуждал бежать только на ближнюю штангу – из-за этого он мало забивал и практически не выделялся. Но второй год оказался прорывным: Комличенко получил больше свободы, наладил взаимопонимание с партнерами и оформил 29+7 в 33 матчах. В следующем сезоне нападающий развил успех – выбил 13+6 за первую часть сезона, после чего договорился с «Динамо».

Отрезок в России не задался: Комличенко почти не забивал с игры при Кирилле Новикове и проиграл конкуренцию в команде Сандро Шварца.

В итоге Комличенко поехал в турбулентный «Ростов». Он хотел к Валерию Карпину, но тренер ушел в сборную после начала чемпионата. Нападающий забил 4 гола в тонущей команде Юрия Семина и Заура Тедеева (3 с игры – больше, чем за полтора сезона в «Динамо»), а весной при Карпине оформил 4+1 в 10 матчах.

2022-й – лучший отрезок в российской карьере Комличенко. Николай – главная звезда в атакующей тройке. Особенно впечатляют условия: «Ростов» очень плохо позиционно атакует, а Комличенко дает максимум на стандартах вместе с Даниилом Уткиным, зарабатывает много пенальти и с отрывом лучший в команде по голам с игры (6, ближайший преследователь – Уткин с 3 голами).

Почему Комличенко не адаптировался к РПЛ: сначала помешала пандемия, затем унылый футбол Новикова, Шварц выбрал Тюкавина и Грулева

«Николай может цепляться за мяч, что он делает очень хорошо. Игрок штрафной площади, продавливает защитников за счет антропометрии. В зависимости от ситуации он может быть полезен при любом игровом действии», – рассказывал главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков.

По ходу сезона Новиков и футболисты говорили, что Комличенко рассматривался в качестве столба: тренер объяснял, что Николай нужен для замыкания прострелов, а Максимилиан Филипп считал, что нападающий добавлял возможностей из-за мощи наверху и умения придержать мяч. Характерно, что Комличенко был эффективен в Чехии в игре на чистых мячах, но сталкивался с трудностями в штрафной и за ее пределами, когда с ним играли максимально плотно (забил всего 4 головой).

Комличенко ворвался в РПЛ в дерби со «Спартаком» (0:2): уже через минуту после выхода на замену разобрался с Рассказовым и пробил в штангу, а затем обыграл Жиго и выстрелил в перекладину. В следующей игре Николай забил шикарный победный гол «Тамбову» (1:0): Раушу держали левую ногу, поэтому он подал с правой, а Комличенко забежал на дальнюю штангу и классно подстроился под навес.

Дальше в адаптацию вмешалась пандемия. Комличенко рассказывал, что после того, как втянулся в рабочий процесс, команда ушла на долгий перерыв. «Динамо» удержало шестое место после незапланированной паузы, но всего дважды забило с игры и выживало благодаря пенальти (Комличенко реализовал 2 точки).

«Своей игрой недоволен. Пока не показываю того, что могу. Смазанное начало, и сейчас еще заболел перед возобновлением РПЛ. Пока форму набрал… А сейчас уже такая борьба за очки, что особо игру не покажешь. В плане беговой работы – нормально выполняю, а результативность не устраивает. Все ждут большего, я и сам жду.

У первых 3-4 команд есть какая-то своя поставленная игра. Остальные просто садятся в оборону. Если сыграл на ноль, то все хорошо и впереди точно будут моменты. Тут тяжело играть в нападение. Один раз соперник убежит в контратаку, и получаешь 0:1. Потом уже пойди взломай эту оборону», – анализировал форвард.

В итоге вся атакующая группа «Динамо» смотрелась отвратительно – за 8 туров все выбили ужасные цифры.

В следующем сезоне при Новикове ситуация ухудшилась: «Динамо» уныло атаковало, вылетело из Лиги Европы от тбилисского «Локомотива», а Комличенко набрал очки только в одном матче из восьми (гол + заработанный пенальти против «Ростова») и в сумме выбил всего 0,86 xG + 0,73 xA (0,15 xG + 0,13 xA в пересчете на 90 минут).

Другая деталь – он постепенно выпадал из основного состава. В итоге Комличенко начал сезон (4 матча в основе), но остался в запасе против «Зенита» (1:0), был заменен в перерыве против «Уфы» (1:1) и получил красную карточку с «Рубином» (0:1).

Изначально Комличенко играл при Сандро Шварце – и даже оформил 1+1 против «Сочи» (3:1) и «Тамбова» (2:1, забил пенальти). Но вскоре проиграл конкуренцию Грулеву и Тюкавину: с 6 декабря 2020-го Николай ни разу не появился в старте (196 минут, только Лещук, Каборе, Липовой и Плиев выходили реже) и не имел моментов после выходов на замену. Еще на время повлияло повреждение – Комличенко пропустил часть важнейших сборов, где Шварц внедрял прессинг, расположение на подборах и принципы игры впереди.

Игровое время не устраивало Комличенко, поэтому летом 2021-го «Ростов» арендовал его с правом выкупа. Он был доволен второй частью сезона – по словам нападающего, после возвращения Карпина уверенности стало гораздо больше. Скорее всего, именно весенний отрезок и летние сборы в «Динамо» повлияли на полноценный трансфер в «Ростов».

«Мы пообщались, Карпин сказал, что ждет меня. Прохожу сборы с «Динамо», работаю, дальше видно будет. Но команда играет в одного нападающего, сейчас их три, и все понимают, что один не будет выходить по-любому. Один играет, второй выходит на 60-й минуте, третий будет сидеть.

Буду работать на сборе в «Динамо» на сто процентов, не спустя рукава. Если тренер скажет, что Николай может ехать – ок, скажет, что нужен такой нападающий – ок», – рассказал Комличенко после матча с «Амкалом» (5:0).

Комличенко вышел на второй тайм с «Амкалом» и реализовал пенальти, но Йоканович на него не рассчитывал. «Динамо» сыграло 120 минут против хабаровского СКА и обычную игру с «Рубином», но Комличенко был единственным полевым, оставшимся на скамейке в двух матчах подряд. В итоге 8 июля объявили о трансфере нападающего в «Ростов».

Комличенко тащит «Ростов»: выбил 7+2, повторил рекорд по заработанным пенальти за сезон, участвовал в голах в 12 турах из 15

Мы уже много раз проговаривали, что «Ростов» – одна из самых интересных команд РПЛ. Карпин готовит разные выходы из обороны в атаку (спуски Глебова к центральным защитникам, розыгрыши через Песьякова, смелые включения Осипенко), строит позиционное владение (передачи вразрез от Уткина и подвижные фланги), много работает над стандартами.

Но команде не хватает индивидуально сильных вингеров, из-за чего она тяжело смотрится в финальной трети: восьмые по созданному xG (даже двенадцатые без учета пенальти), девятые по голам после комбинаций, десятые по ударам из штрафной, двенадцатые по проценту времени в финальной трети – это все на фоне стремлений к контролю (пятые в лиге по владению мячом).

Дополнительный ракурс проблем «Ростова»: Уткин с отрывом лидирует по ударам (45, Комличенко – 25, Полоз – 23), но сразу 35 попыток Даниила пришли из-за штрафной, Комличенко – лучший по ударам из нее (24, Полоз – 16, Тугарев – 14). В итоге атакующая группа «Ростова» – одна из худших в лиге по ударам в пересчете на 90 минут.

В таких сложных условиях Комличенко – главный игрок впереди с 7+2 по гол+пас (6 голов без учета пенальти).

Его голы с подач Уткина приносили очки на старте сезона: Комличенко сравнял против «Динамо» (1:1), открыл счет в начале игры с «Локо» (2:2), забил победный «Химкам» (1:0). Николай мощно сыграл со «Спартаком» и оформил 1+1 (4:2, его гол стал победным), его точный удар помог перевернуть игру с «Ахматом» (2:1).

Важная помощь – заработанные пенальти. Комличенко уже побил рекорды Канунникова и Сперцяна по заработанным фолам в штрафной (5) и может улучшить этот результат: спровоцировал и реализовал победный пенальти против «Оренбурга» (2:1), Мещанинов схватил его за футболку при подаче Байрамяна, Осипенко забил в дополнительное с «Торпедо» (1:0), удалил Кайо при счете 1:2 (3:2), Филипенко сфолил за «Урал» (1:2).

В итоге Комличенко забивал, ассистировал или зарабатывал пенальти в 12 турах из 15 – так он поучаствовал в 44% голов «Ростова».

Как Комличенко создает моменты: активен на стандартах (забивает и зарабатывает пенальти) и спускается в глубину

Комличенко – единственный игрок в атакующей тройке «Ростова», который выделяется и по прямому вкладу в атаки (второй), и по косвенному (четвертый). Он лучший по ударам из штрафной и в топ-3 команды по ключевым передачам.

Удары Комличенко можно разделить на несколько типов:

• лидер РПЛ по голам после стандартов (4 мяча из 10 попыток) и делит первое место с Соболевым по забитым головой (по 3, Комличенко забивал после подач со штрафных и угловых);

• 6 попыток после навесов и прострелов, самый явный пример – гол в ворота «Зенита»;

• несколько моментов пришли после балансирования на линии офсайда: заброс за спину (выход один на один с Кержаковым) или проникающие передачи под удар в одно-два касания (гол «Спартаку»).

Комличенко невероятно важен на стандартах. Дело не только в голах после подач Уткина (Даниил ассистировал в матчах с «Динамо», «Локомотивом» и «Химками», а против «Ахмата» Комличенко забил после отскока), но и в автоголах и заработанных пенальти: Эктов завалил нападающего на подаче со штрафного, Мещанинов после борьбы срезал мяч в свои ворота (именно Комличенко заработал стандарт), Кожемякин не смог остановить форварда по правилам.

Отход в глубину – другое сильное качество Комличенко, позволяющее зарабатывать стандарты и создавать моменты. По механизму все просто: защитник выдерживает линию (тогда нападающий получает несколько метров зазора) или уходит за ним и освобождает зону. Первым пострадал «Пари НН» (4:3): Комличенко отклеился в глубину и грамотно перевел атаку на правый фланг.

Первый гол против «Спартака» – образец того, как нельзя действовать с Комличенко. Джикия позволил принять мяч (уже начал останавливаться) и не сблизился после неудачной обработки.

«Я удивился, что Джикия дал мне развернуться в этом моменте. Краем глаза увидел, что он начал к воротам отходить, поэтому развернулся и отдал. Нельзя сказать, что в остальных моментах было свободно и комфортно: опекали серьезно. Но в моменте с голом очень помогло, что дали время подумать и обработать», – рассказывал Комличенко про матч со «Спартаком».

Атака с голом Комличенко тоже началась с отскока в глубину: Селява отрезал защитников после скидки нападающего, а затем Комличенко остался на линии офсайда и прочувствовал передачу Уткина.

Комличенко теряет эффективность, когда защитники висят у него на плечах и играют до упора. Например, агрессия Родригао и Ловрена способствовала преимуществу «Зенита» – в большинстве случаев «Ростов» не мог развернуться. В одном эпизоде Комличенко все же продавил Ловрена, а затем опередил его при подаче Сильянова, но могло быть и хуже – вингеры и крайние защитники стабильно забегали вперед (но мяч до них не доходил), поэтому работа по Комличенко была удачной.

С «Краснодаром» было иначе – в первом тайме Комличенко проделал топ-работу по отходу в глубину. Он посадил Сорокина и Кайо на желтые карточки, а Уткин дважды опасно пробил со штрафных. Во втором тайме Комличенко удалил Кайо: ворвался в свободную зону из пространства между центральными защитниками (бразилец выбросился за Полозом) и опорником.

Комличенко косвенно поучаствовал и в атаке с голом Миронова (после «Ростов» закрепился на чужой трети и дважды навесил).

И последний пример – матч с «Факелом» (1:1). Здесь Комличенко сыграл иначе: он зацепился в полуфланге и откатил набегающему Глебову. Передачи назад – черта Комличенко. Периодически он сбрасывает грудью, где-то цепляется на флангах или выскакивает на скорости из глубины, но обычно следующее действие – именно передача назад или поиск партнера на свободном пространстве.

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Уверенность – еще один важный фактор. Летом 2021-го Комличенко рассказывал, что шел именно к Карпину, а после ухода в сборную расстраивался, что не удалось долго поработать. После возвращения Карпина в «Ростов» форвард за 25 игр превзошел результативность прошлых двух лет в России.

Комличенко говорил, что Карпин понимает, как его мотивировать: «Харизма прет, настрой передается всем. Вообще не любит проигрывать. У него образ классного человека, манера общения крутая. Как тренер – один из лучших, с кем я работал. Мне есть с кем сравнивать – Черчесов, Новиков, Шварц, Кононов. Карпин высоко в моем топе – и не потому, что я сейчас за его команду играю. Тактически он очень хорош, большое внимание к деталям. Сейчас он, наверное, один из главных людей в моей футбольной жизни».

Логичный вывод: Комличенко проводит топ-сезон в «Ростове» благодаря Карпину. Он самый результативный игрок «Ростова» и входит в топ-10 бомбардиров РПЛ без учета пенальти. Здесь важен контекст: у команды очень много сложностей в финальной трети, но стандарты и игра в глубине с участием нападающего нивелируют некоторые проблемы.

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Фото: premierliga.ru