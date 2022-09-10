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Короткие выводы о трансферах РПЛ: тратить стали заметно меньше, «Динамо» зашло в Латинскую Америку, ЦСКА стал старше

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Разбор главных тенденций трансферного окна.

Это трансферное окно – самое необычное в истории РПЛ. После 24 февраля клубы пережили две волны отъезда легионеров: сначала – массовый и резкий релокейт весной, потом – такие же резкие летние уходы на волне нового решения ФИФА (к концу окна случились даже продажи и аренды за деньги). Мешали и проблемы с международными переводами: деньги за Алексиса Бека-Бека в «Локомотив» шли очень долго, не было выплат по Николе Влашичу (ЦСКА) и Алексею Миранчуку («Локо»), трансфер Эдена Карцева в «Динамо» вообще сорвался.

Сложные условия сжали рынок: трансферный оборот клубов РПЛ оказался ниже, чем в пандемийный сезон-2020/21 (меньше было только в кризисные 2014-2015 годы).

Ниже – главные детали летнего трансферного окна.

«Динамо» – главный пострадавший, а «Локо» – лидер по стоимости трансферов на вход и выход

«Динамо» – главная жертва летнего окна. Иван Ордец, Гильермо Варела и Фабиан Бальбуэна приостановили контракты, Себастьян Шиманьски и Никола Моро разъехались по арендам. В итоге Славиша Йоканович заново выстраивает команду: пересобирает оборону и тасует варианты в опорной зоне.

ЦСКА тоже пострадал от приостановки контрактов: Чидера Эджуке уехал в «Герту» к Сандро Шварцу, а Арнор Сигурдссон вернулся в шведский «Норчепинг». С другими игроками получилось чуть лучше: Яка Бийол и Эмиль Бохинен уехали в Италию за денежную компенсацию.

«Спартак» расстался с большой группой футболистов: часть не играла и в прошлом сезоне (Гус Тил, Эсекиэль Понсе и Педро Роша плюс повторная аренда Алекса Крала), расторжение контрактов с Ильей Кутеповым, Йорритом Хендриксом и Йорданом Ларссоном тоже читалось, о расставании с Самюэлем Жиго было известно еще зимой.

«Зенит», «Локомотив» и «Краснодар» отпустили по одному игроку из-за решения ФИФА: Юри Алберто обменяли на Густаво Мантуана и Ивана Куарезму, Ян Кухта арендован пражской «Спартой», Тони Вильена продан в «Эспаньол» (был в аренде с января). 

Главное достижение – переход Алексиса Бека-Бека из «Локомотива» в «Ниццу» за 12 миллионов евро (самая крупная продажа лета, составившая 20,3% трансферных доходов клубов РПЛ). Благодаря сделке с французами «Локо» стал лидером по трансферным доходам в лиге. 

Несколько команд вообще не заработали: «Оренбург», «Факел», «Химки» и «Пари НН» отпускали игроков только свободными агентами. Недалеко от них ушли «Торпедо», «Ахмат»: по информации Transfermarkt, москвичи получили 50 тысяч евро за переход Константина Коржа в «Чайку», Конрад Михаляк, принадлежавший грозненцам с лета-2019, уехал в Турцию за 500 тысяч евро.

Ключевая причина отсутствия дорогих продаж – попытка удержать лучших легионеров через дополнительные соглашения плюс весенний отъезд иностранцев по линии ФИФА (особенно пострадали «Краснодар» и «Ростов»). По сути, в России осталось не так много качественных лотов для европейских чемпионатов, а топ-варианты уровня Вендела и Клаудиньо переподписали контракты на улучшенных условиях.

С трансферами на вход все гораздо плотнее: ЦСКА, «Локомотив», «Динамо», «Спартак» – среди самых активных игроков на рынке, они опередили даже «Зенит». Но различия в тратах между большой пятеркой и остальными несущественны: «Краснодар», «Ростов», «Сочи», «Оренбург», «Крылья» уложились в 3-6 миллионов евро. 

Причина московских закупок – перестройка клубов (в ЦСКА процесс затянулся, но с Федотовым появился шанс на системность, «Локо» продолжает лихорадить, «Динамо» восстанавливается от больших потерь). 

Здесь выделяется только «Спартак»: еще весной стало известно, что Кристофер Мартинс останется в Москве, а единственный чисто летний трансфер за деньги – Антон Зиньковский. Далее сложилось несколько обстоятельств: клуб покинул спортивный директор Лука Каттани, затем ушел Леонид Федун, а несколько трансферов сорвались (Налдо, Альваро Гонсалес, Паоло Фернандес).

Спортивный отдел «Динамо» сработал сильно: укомплектовал защиту, договорился с адаптированным к лиге Матиасом Норманном, усилил конкуренцию в атаке. Публично высказывался о необходимости трансферов и Владимир Федотов – ему достался состав с хорошим потенциалом, но не хватало вариантов в центре полузащиты и на флангах, а теперь появилась возможность для ротации и конкуренции на разных позициях.

Реально качественно до лета был укомплектован только «Зенит» – отсюда и пятое место по тратам. Хотя руководство клуба активно искало новичков и после подписания Кассьерры и Родригао (интересовались Оскаром Глохом, смотрели левоногого центрального защитника). 

Две самые дорогие сделки заключили еще зимой-весной («Спартак» и ЦСКА реализовали аренды с правом выкупа). Летом покупки не превышали 4,5 миллиона евро. Больше клубы РПЛ платили даже в пандемию: в 2020-м было 8 трансферов дороже 5 миллионов, в 2021-м – 10.

Несколько тенденций: клубы пришли в Латинскую Америку и на Балканы, «Динамо» и «Спартак» нашли свободных агентов

Лето 2022-го изменило привычные тенденции. Клубам крайне сложно найти варианты в Европе для последующей перепродажи. Такой путь был наиболее близок «Локомотиву» (открыто заявляли о стратегии) и «Динамо» (интенсивность Шварца привлекла интерес к Моро, Шиманьскому и Захаряну). В итоге некоторые клубы работали с менее очевидными вариантами.

1. «Зенит» всего во второй раз в эпоху Семака купил иностранцев внутри РПЛ (последним был Азмун зимой 2019-го) плюс воспользовался связями агента Луиса Фернандо Гарсии (работает с Малкомом и Клаудиньо) – бразилец помог оформить двустороннюю аренду с участием своих клиентов Густаво Мантуана и Ивана Куарезмы.

2. Агентская история помогла и «Торпедо» – по информации Ивана Карпова, новый гендиректор клуба Илья Геркус обратился к бывшему спортивному директору «Локо» Эрику Штоффельсхаусу, чтобы привезти опорника Марио Чурича и защитника Стефана Шапича.

3. Впервые с 2006 года «Динамо» оформило трансферы напрямую из Латинской Америки (тогда купили Леандро Фернандеса из «Ривер Плейт», сейчас – Роберто Фернандеса из парагвайского «Гуарани» и Николаса Маричаля из уругвайского «Насьоналя»).

4. «Спартак» и «Динамо» в рамках кризис-менеджмента подписали адаптированных к лиге Миху Мевлю и Матиаса Норманна соответственно. Для «Динамо» вариант кажется более выгодным: норвежец уже играл в похожей системе и готов к более агрессивной тактике. 

Плюс оба клуба закрыли потребности свободными агентами. Красно-белые подписали Мачея Рыбуса и Кейта Бальде, а динамовцы вышли на крайнего защитника Эли Даса. 

Трансферное окно-2022/23 – рекорд «Спартака» по свободным агентам (3). Последним бесплатным игроком был Александр Кокорин перед сезоном-2020/21.

5. Балканы – старое-новое направление для закупок. Летом в Россию приехали сразу семь футболистов из чемпионата Сербии и четверо боснийцев. 

Кажется, меняется механика отношений с Европой – они готовы продавать в Россию, но в этом сезоне существенная часть игроков не из Балкан – африканцы/латиноамериканцы (Мусса Сиссако в «Сочи», Ленини Пина и Жоау Баши в «Краснодар») или старше 25 лет (Виллиан Роша в ЦСКА, Муми Нгамале в «Динамо», Рай Влут в «Урал»). 

6. ЦСКА поднял средний возраст новичков: Саше Здьелару, Виллиану Роше и Мойзесу – 27, Милану Гайичу – 26. Обычно новички оказывались ближе к Виктору Мендесу (ему 22): Чидере Эджуке при переходе было 22, Адольфо Гайчу – 21, Бруно Фуксу – 21, Эмилю Бохинену – 21. Возможно, дело в балансе: в ЦСКА все еще много молодежи, плюс сейчас ее гораздо сложнее привезти в Россию. Кажется, летом-2022 желание ЦСКА добавить команде опыта совпало с новой реальностью (ЦСКА нуждался в зрелости плюс уже несколько лет не угадывает с молодыми талантами).

7. Самую интересную кампанию провел «Оренбург», максимально освоивший тренды (Башич из Боснии, Флорентин, Вера и Мансилья из Аргентины, Марин из Коста-Рики) и при этом не набравший игроков в возрасте (все – младше 26). Теоретически на трансферах можно заработать и в РПЛ: Флорентин уже огненно дебютировал против «Химок», Марин – один из лидеров команды по ударам и ключевым передачам в пересчете на 90 минут.

Еще грамотно отработал «Ахмат»: забрал свободными агентами Владимира Ильина и Ивана Олейникова, договорился с «Уфой» о Гамиде Агаларове, Юрии Журавлеве и Владиславе Камилове.

Интересная ставка на молодежь в «Пари НН»: к тренеру молодежной сборной Михаилу Галактионову перешли Даниил Корнюшин (из «Краснодара»), Илья Агапов (из «Спартака-2») и Эдуард Севикян (из «Леванте»).

«Крылья» тоже продолжают развивать молодежь: травмированного Сергея Пиняева быстро заменил 19-летний Артем Соколов (принадлежит самарцам с зимы 2022-го), подобрали Романа Евгеньева из «Динамо», арендовали Сергея Бабкина из «Локо» и Владислава Шитова из «Спартака-2», купили Владимира Хубулова из «Алании» и поставили на Максима Глушенкова в атаке.

8. Еще один тренд – выкуп игроков после аренд. ЦСКА договорился с Хорхе Карраскалем, «Спартак» – с Кристофером Мартинсом, «Ахмат» – с Дарко Тодоровичем, «Крылья» – с Максимом Глушенковым и Матео Барачем, «Ростов» – с Николаем Комличенко, «Урал» – с Лео Гогличидзе.

9. «Химки», «Торпедо» и «Факел» – главные поклонники свободных агентов. Подмосковная команда заплатила только за Алексея Никитина из «Уфы» и Валентина Пальцева из «КАМАЗа» (в сумме – 122 тысячи евро по оценке Transfermarkt), остальные перешли бесплатно (Виталий Гудиев, Денис Давыдов, Аяз Гулиев, Александр Зуев, Резиуан Мирзов).

«Торпедо» подписало Илью Кутепова, Игоря Смольникова, Дамьена Ле Таллека и Давида Караева.

10. «Урал» неожиданно активизировался в последние дни трансферного окна и привез шесть новичков: защитника Егора Филипенко из «Солигорска», крайнего вингера «Олимпиакоса» Лазара Ранджеловича, опорника Ибраима Сиссе из бельгийского «Серезьена», центрального полузащитника Остона Урунова после расторжения контракта со «Спартаком», нападающего «Астаны» Рая Влута и Сильвие Бегича из «Рубина». Еще в команду подписали Юрия Газинского – он уже успел дебютировать за екатеринбуржцев, а арендованные Иван Коновалов, Фаниль Сунгатулин и Алекснй Каштанов играют с первых туров.

В итоге в команду привезли 13 игроков – это самая массовая трансферная кампания «Урала» за 5 лет. Дополнительная деталь – впервые с лета 2020-го екатеринбуржцы оформили несколько переходов с компенсацией (раньше были аренды и свободные агенты).

11. Главная инвестиция «Ростова» – весенний контракт с Валерием Карпиным. Весной тренерский штаб успешно наигрывал команду, в которой сохранил несколько элементов: ростовчане выкупили Николая Комличенко и Кирилла Щетинина, плюс вернулся из аренды Данила Прохин, а центр поля усилил Даниил Уткин.

«Краснодар» был не очень активен на рынке, но забрал Ильзата Ахметова, подписал Михайло Баняца в центр поля (уже сделал 3 ассиста – лидер команды) и купил из португальского «Шавеша» Жоау Баши и Ленини Пину. Разумеется, главные трансферы – возвращение Кайо и Джона Кордобы (уезжали весной).

12. Главное подписание «Сочи» – Владислав Сарвели, но в целом клуб специализируется на молодых талантах (средний возраст новичков – чуть больше 21 года): к новому тренеру Вадиму Гаранину из «Твери» переехали сразу четверо игроков, клуб уже на будущее подписал великолепного Александра Коваленко (сверкает в «Крыльях», пока его оставили там в аренде), нашел Муссу Сиссако и забрал из «Зенита» Кирилла Кравцова.

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238 минут Ильи Садыгова в РПЛ: 100% реализация, 2 передачи в штрафную, 5 касаний внутри. Играет в стиле Холанда

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