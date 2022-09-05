Семак переиграл Абаскаля. «Зенит» подготовил прессинг, разрывал левый фланг и качественно закрылся в конце

Помогли великолепные Барриос, Кузяев и Вендел.

1. После победы над «Факелом» (4:1) Гильермо Абаскаль сделал одно изменение в составе: вернул Литвинова в полузащиту, из-за чего Наиль Умяров присел в запас, а Никита Чернов вышел в паре с Георгием Джикией.

На остальных позициях остались привычные сочетания: Даниил Хлусевич и Даниил Денисов – пара крайних защитников, Игнатов – десятка, а Промес и Соболев – центральные нападающие.

2. В составе «Зенита» было несколько интриг: Даниил Одоевский, начинавший сезон в основе, восстановился и был в заявке на «Урал» и «Факел» в Кубке, Клаудиньо на этой неделе вернулся в общую группу, а Далер Кузяев был заменен из-за дискомфорта в кубковой игре с «Факелом» (2:0).

Но Сергей Семак практически не поменял состав относительно матча с «Уралом» (4:0): Матео Кассьерра стартовал вместо Ивана Сергеева, Михаил Кержаков вышел в основе, Далер Кузяев оказался готов к игре в старте, а Клаудиньо остался на скамейке запасных.

3. «Спартак» провел худший матч в РПЛ при Абасакале: меньше xG выбили только против «Динамо» (тогда – 0,84 xG, сейчас – 0.8, данные Understat), нанесли 5 ударов из штрафной (с «Динамо» – 7) и всего допустили 23 (16 – из штрафной, самый слабый результат в сезоне).

Матч разделился на несколько частей:

• стартовые 20 минут, когда «Зенит» позволял «Спартаку» владеть инициативой (особенно в первые 10 минут). Питерский клуб создал больше моментов, но все равно пропустил – это наиболее равный отрезок;

• игра до гола Мостового. «Зенит» доминировал по ударам, моментам, накрывал прессингом и не допускал опасных контратак. За 40 минут «Спартак» трижды пробил, пять раз добирался в чужой штрафной до мяча и всего 16 раз коснулся мяча на чужой трети, если не учитывать 5 касаний в штрафной;

• в последние полчаса «Спартак владел мячом (61%), но допустил несколько опасных контратак, попутно создав всего один момент;

• ключевой вывод – «Спартак» на всех отрезках был слабее «Зенита» по игре.

4. После матча Абаскаль дал неожиданную характеристику: «Игра разбилась на две части. Первая – до гола, когда у нас все получалось. Первые 15 минут у нас все получалось, в первые 10 минут было 5 хороших подходов. Вторая – после, когда не получалось ничего».

Частично с тренером согласился Михаил Кержаков: «Мы включились в середине первого тайма, а поначалу «Спартак» нам по ушам дал. Очень агрессивно вышли, забили гол, шли в стыки. Потом проснулись мы. Гол назревал, и была уверенность, что забьем».

Что имелось в виду? Ответ достаточно банален – «Спартак» был наиболее конкурентоспособен именно в начале игры, хотя тезис легко оспорить из-за слишком короткого промежутка времени.

В первые 2 минуты «Зенит» не сразу разобрался с давлением на «Спартак», что позволяло Литвинову продвигать мяч. Первый полумомент «Спартака» с ударом Игнатова возник из-за несинхронизированного давления, в результате которого Руслан сначала принял мяч, а затем забежал в свободную середину и перевел на свободный фланг. В следующей атаке принцип сохранился – Литвинов снова был свободен, но «Спартак» закопался на фланге (о фланговых ловушках – ниже).

Дальше «Зенит» разобрался с прессингом Литвинова и «Спартак» уже с большим трудом развивал атаки. Хозяева все же создали несколько перспективных выходов (сначала Хлусевич неудачно отдал под забегание Зобнина, в другом – Соболев классно опустился и покатил вперед, но Ловрен прервал передачу в подкате), но до удара дошла только голевая атака – после матча Далер Кузяев рассказал, что полузащитники не дожали соперника. Видно, что Барриос и Вендел не разобрались с Игнатовым, Мартинс идеально вбежал, а Кузяев и Ловрен не успели к эпизоду – компактность была нарушена, и Соболев забил прекрасный гол.

5. Изначально «Зенит» даже не настаивал на владении (в стартовые 10 минут «Спартак» контролировал мяч 65%) и осторожно прессинговал. Постепенно команда разобралась с ролью Литвинова и подняла линию давления.

Ключевая деталь – в отработке разных механизмов: Руслана выжимал один из тройки полузащитников, Кассьерра перекрывал линию для передачи или забирал его персонально. Также «Зенит» включал разные опции для давления через вингеров – Малком и Мостовой играли по Джикии и Чернову, но в некоторых эпизодах располагались узко под Кассьеррой или откатывались на фланги.

Например, когда Максименко привез, гости разобрали четверку в середине (давление Малкома принудило к передаче назад, затем Кассьерра напряг вратаря).

Здесь петербуржцы качественно сработали на фланге: в первой фазе эпизода с Литвиновым играл Кузяев, но затем его подобрал Кассьерра, после чего поддавил Джикию (перекрывал линию для передачи на Руслана). Плюс Караваев и Малком поджимали на фланге Хлусевича и Зобнина. В итоге защитник «Спартака» запустил длинную, которую совершенно спокойно перехватил Ловрен.

Барриос и Вендел тоже участвовали в давлении – в этом эпизоде оба полузащитника препятствовали коротким розыгрышам (Литвинов не рисковал с разворотами).

Оба раза качественно работали алгоритмы по защите флангов: Барриос, Караваев и Кузяев выключили продвижение от Зобнина и Хлусевича, а через несколько секунд видно, как Мостовой, Дуглас и Родригао опекали Денисова, Мартинса и Соболева.

6. «Зенит» стремился к системному давлению и был агрессивен в разных форматах – здесь помогли Ловрен и Родригао. Они опускались за Соболевым, эпизодически приходили в опорную зону для борьбы, подчищали высокое давление крайних защитников – в итоге никто из атакующей тройки «Спартака» не выиграл более 45% единоборств, тогда как центральные защитники «Зенита» забрали 80% дуэлей.

7. После игры Кузяев раскрыл, что Семак просил чаще играть флангами. Как итог – «Зенит» атаковал всего 23% времени через середину (столько же было против ЦСКА, в остальных матчах чаще). «Зенит» целенаправленно играл через фланги, чтобы лучше вскрывать ромб. Особенно выделялся левый фланг: в первом тайме Мостовой нанес 6 ударов, большинство остроты «Зенита» исходило слева, а Сантос закончил игру лучшим по продвижению и передачам под удар (5).

Данные и графика – телеграм-канал «Футбол в цифрах»

Во-первых, восьмерки «Спартака» с трудом покрывали такой объем (особенно это было видно, когда к Венделу приходил Кузяев – тогда Мартинс разрывался сильнее).

Во-вторых, Мостовой обеспечивал ширину – это растягивало защиту и создавало пространство (было еще эффективнее, когда ее поддерживал Сантос).

В-третьих, зенитовцы классно открывались – например, Мостовой и Сантос несколько раз классно отклеивались от спартаковцев, застывших в полупозиции. На интеллект атакующей группы обратил внимание Абаскаль: «Зенит» – высококлассная команда. Особенность их игры – стенки на флангах».

И последнее – Сантос возил Мартинса и Денисова 1-в-1.

Важный момент – постепенное диагональное перемещение, когда «Зенит» атаковал слева, но постепенно переходил на правый фланг. В начале матча был топ-эпизод с выходом Сантоса и Вендела, когда они разобрались с Мартинсом и Литвиновым, а затем переместили атаку в середину. Часть ромба уже была отрезана, а защитник остался один против Малкома и Караваева.

Здесь похожий пример, когда Малком переводил направо – Мартинс и Зобнин вообще встретились в одной точке

8. «Зенит» мог выходить вперед еще в первом тайме (14-2 – удары, 10-2 – из штрафной) и создал гораздо больше моментов: удар Мостового после обреза Максименко, сэйв после попытки Андрея из штрафной, убойные шансы Кассьерры и Малкома, плюс несколько подходов после стандартов и контратак. По данным Understat, «Спартак» выбил 0,62 xG в первом тайме, но 0,56 xG пришлись на голевую атаку, а после забитого гола сделал всего 1 касание в чужой штрафной.

9. Второй тайм начался с высокого давления «Зенита»: Вендел перехватил мяч, и гости создали еще один подход для Мостового. Огромную роль в эпизодах сыграли Малком и Мостовой – вингеры зажимали разыгрывающих и заставляли отдавать под следующую стадию давления, где разбирались ближайшие варианты для передач (в одном из эпизодов Сантос напрямую сыграл с Денисовым, а Вендел забирал Мартинса).

Ошибки в передачах при розыгрышах – деталь, которая постоянно сопровождала спартаковцев в начале второго тайма:

• на 47-й минуте Барриос и Родригао зажали спартаковцев после выноса Денисова; • голевой стандарт начался с неудачной передачи Максименко; • сразу после пропущенного мяча «Спартак» три раза за минуту потерял мяч; • на 56-й минуте Родригао выиграл единоборство с Соболевым – эпизод закончился подачей Сантоса и выносом Максименко; • еще через минуту Хлусевич под давлением отправил мяч в аут (в итоге Малком бил с линии штрафной).

10. «По первому голу: там был рикошет от нашего игрока, и я потерял мяч из виду. Не удивлен, что Ловрен оказался таким расторопным в таком моменте. Мы разбирали, кто и куда мог бежать, Деян просто лучше нас сориентировался. Может быть, ему подсказали, или удача была на его стороне. Позже еще раз посмотрим момент», – признал ошибку Никита Чернов.

Второй гол Чернов тоже проанализировал: «Зенит» отлично убежал в контратаку. Никто не сдвинулся, чтобы накрыть. Мы уже предъявили друг другу за это на поле, дали много пространства».

В этом эпизоде «Спартак» сыграл ужасно. Можно выделить несколько ключевых фаз.

Первая – перевод Вендела плюс забегание Кузяева, которое посадило Умярова в штрафную.

Вторая – передача Далера на Вендела, после которой бразилец стянул вокруг себя Мартинса и Зобнина (изначально он подошел к Малкому, но движение восьмерки «Зенита» отвлекло Романа).

Третья – ширина от Мостового, который воспользовался позицией Родригао (начал контратаку и грузил Денисова).

Итог – сразу три полузащитника «Спартака» вжались в штрафную, никто не мешал Мостовому.

11. После второго пропущенного гола «Спартак» ожидаемо забрал мяч (61% владения в последние полчаса), а «Зенит» качественно группировался на флангах (опорник, восьмерка, вингер, крайний защитник, мог активно сыграть центральный защитник). В итоге «Спартак» нанес всего 3 удара (только 1 – из штрафной, еще 2 – с 25+ метров) и сделал всего 5 касаний в штрафной (3 – пас Николсона + удар Промеса + безуспешная борьба Бальде, пас Джикии на Хлусевича + отскок к Зобнину на угловом) – по сути, за полчаса хозяева довели до чужой штрафной всего 2 атаки, 1 из которых – стандарт. Еще «Спартак» с трудом выиграл по количеству передач в финальной трети, хотя владел инициативой (67-64).

Плюс помогал Сергеев. Иван регулярно перекрывал Умярова, что создавало дополнительное преимущество и помогало полузащитникам (не приходилось выбирать между двумя зонами).

12. «Спартак» был близок к поражению с более крупным счетом – «Зенит» качественно контратаковал через середину.

Одна из причин – хаотичность и разрозненность в позиционном давлении. «Зенит» зажимал на флангах, быстро перебегал с одного на другой, а у хозяев не было промежуточной идеи в середине. Зачастую там вообще никого не было, что периодически упрощало жизнь гостям в контратаках – никто не мешал разгоняться.

Вторая деталь – отсутствие качественного усиления плюс полученные травмы. «В футболе все идет от эпизодов. Травм, карточек, голов. К сожалению, сегодня за две минуты произошел и гол, и травма. Замены были вынужденными, они происходили из-за того, что происходило на поле. На эту позицию должен был выйти Зиньковский, но он тоже травмирован. Кейта не играл четыре месяца, мы планировали дать ему меньше времени, но получилось так, что дали больше», – объяснял Абаскаль.

13. «Возможно, не совсем правильно говорить, но мы оказались не готовы развивать успех дальше. Получилось, будто мы поменялись с «Зенитом» ролями. Будем работать над тем, чтобы после забитых голов продолжать идти вперед», – сделал вывод тренер «Спартака».

Он подсветил интересный тезис: после гола Соболева «Спартака» попал в идеальные условия – была возможность терзать «Зенит» в контратаках. Но хозяева почти не выбегали вперед и за полчаса преимущества не нанесли ни одного удара по воротам «Зенита» (всего 10 касаний в финальной трети). Один из главных по предотвращенным атакам – Барриос (еще помогала агрессия защитников). Он подчищал за нападением в зоне потерь (включался на флангах), позиционно выжимал в быстрых выпадах и добивал на подборах.

Кузяев и Вендел – тоже герои игры. Оба выбрасывались в прессинг (были не только в полузащите, но и добегали до центральных защитников), протаскивали мячи, заполняли полуфланги и много комбинировали на рывках.

14. «Зенит» заслуженно выиграл и мог забивать гораздо больше. Семак продумал прессинг-план (команда компактно защищалась и сохраняла структуру при высоком давлении), пользовался особенностями «Спартака» через фланговые атаки и грамотно переключал команду в зависимости от хода матча (агрессивно начали второй тайм, а затем сели глубже и ловили «Спартак» на контратаках.