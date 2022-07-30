Дуглас Сантос – самый развивающийся защитник РПЛ. В этом сезоне он может стать нашим Трентом!

Артем Денисов и Илья Васильев – о лучшем крайнем защитнике РПЛ.

Иногда кажется, что Дуглас Сантос играет за «Зенит» уже очень-очень давно – так крепко он встроен в систему Сергея Семака и так многое от него зависит. Но нет, бразилец переехал в Санкт-Петербург перед сезоном-2019/20 из «Гамбурга». Здесь он сменил несколько ролей: фулбек, центральный защитник в двойке и тройке, опорник и восьмерка, латераль и правый защитник.

На каждом месте Сантос вообще не теряет в качестве, а с годами только наращивает значимость для «Зенита». Как так вышло?

Дуглас Сантос в «Гамбурге» – просто хороший игрок. Он точно не достиг пика

Карьера Сантоса складывалась прозаично: нормальная школа на родине, поспешный отъезд в Европу (в 18 лет в «Гранаду»), неоправданные ожидания и возвращение в Бразилию. Потом – парочка хороших лет в крепком «Атлетико Минейро» и новый шанс в Европе.

Стоит сделать две оговорки. Во-первых, выбор «Гранады» изначально выглядел спорным, ведь тогда клуб принадлежал семье Поццо. Она также владела «Удинезе» и «Уотфордом» (владеет и сейчас, от «Гранады» избавились в 2016-м) – и спокойно перебрасывалась игроками из одной команды в другую. Молодых игроков закидывали как в блендер – кто-то все-таки не растворялся в серой массе, но большинство ждала такая судьба. У Сантоса не получилось.

Во-вторых, есть крупный успех: перед приходом в «Гамбург» в последний день летнего трансферного окна Сантос выиграл Олимпийские игры – это первое золото в истории футбольной Бразилии. Дуглас отыграл все матчи в основе, сделал два ассиста и восхищался капитанскими качествами Неймара. Хороший пункт для резюме: пусть и краткосрочный, но триумфальный турнир в доминирующей команде.

В «Гамбурге» Сантос провел три сезона с 2016-го по 2019-й. Два – в первой Бундеслиге, последний – во второй (4-е место и никакого возвращения обратно).

В сезоне-2017/18, когда «Гамбург» вылетел, Сантос показывал мощную индивидуальную статистику: 4-е место по перехватам в Бундеслиге, 6-е по отборам (лучший по отборам на своей трети поля), 1-е по заблокированным ударам. В атаке тоже не проседал: входил в топ-20 игроков по количеству обводок, причем лишь три игрока выше шли в дриблинг успешнее. Показатель Дугласа – 68,3%.

Особенность Сантоса – дальние удары. При внушительной для крайнего защитника частоте (0,83 удара на 90 минут) средняя дистанция составляла 23,8 метра – это много, 8-е место в сезоне. При этом штрафные Сантос не бил (лишь один раз).

Но не все так хорошо. «Гамбург» без него лучше держал баланс забитых и пропущенных (разница аж в 0,4 гола в пересчете на 90 минут – это много) и меньше допускал моментов (на 0,1 ожидаемого пропущенного гола за 90 минут). Это не уникальное стечение обстоятельств. Сантос много проседал позиционно: терял своего игрока на дальней штанге, слишком резко выдергивался к бровке, открывая коридор между собой и центральным защитником, просто оголял фланг при подключении.

По меркам Бундеслиги Сантос казался добротным крайком. Был готов много пробегать с частыми спринтами, нормально обострял (и разнообразно: обводки, навесы, короткие розыгрыши) и выделялся агрессивными отборами и перехватами (причем не так уж и много фолил).

Любопытен опыт во второй Бундеслиге. Там Сантос железно был одним из лучших игроков чемпионата, интригующе смотрелся в экспериментах: его пробовали левым полузащитником, опорником и десяткой.

Возможно, недооцененная причина трансфера в «Зенит» – успех Сантоса именно в доминирующих структурах (Бразилия на Олимпийских играх и «Гамбург» во второй Бундеслиге). Нужно делать скидку на уровень сопротивления, но все же Дуглас здорово смотрелся в командах, игравших с позиции силы.

Но простора для прогресса оставалось еще много.

С Сантосом «Зенит» мгновенно стал интеллектуальнее: он обводил, подавал и создавал больше, чем Чернов и Набиуллин

После ухода Доменико Кришито «Зенит» нуждался в усилении левого фланга, но Сергей Семак вошел в сезон-2018/19 с Эльмиром Набиуллиным и Евгением Черновым, плюс после ЧМ-2018 Юрий Жирков лечил ахилл – никто не знал, продолжит ли он карьеру. Ключевые проблемы того времени – упрощенный стиль игры Чернова и Набиуллина (слабы под давлением и при игре 1-в-1) плюс возраст и травматичность Жиркова.

В том сезоне Семак рассказывал, что «Зениту» не хватало дриблинга: на флангах не обыгрывали 1-в-1 и почти не обостряли. Во второй половине сезона проблему решил Жирков: Юрий восстановился после тяжелой травмы и сыграл в 12 матчах. Весной ветеран оформил 4 ассиста и вошел в топ-3 команды по созданным голевым моментам и точным передачам под удар.

Подписание Дугласа было логичным, тем более «Зенит» вел его еще летом 2018-го, но «Гамбург» выставил чек в 25 миллионов евро, чтобы удержать защитника и вернуться в Бундеслигу. Через год договорились. Дуглас переходил в «Зенит» в качестве одного из лидеров второй Бундеслиги по передачам в финальную треть и количеству разрезающих и продвигающих пасов. Бразилец оперативно перенес лучшие качества на РПЛ, хотя сначала не мог полноценно выиграть конкуренцию у Жиркова и периодически выходил вместе с Барриосом, а один раз сыграл правого защитника против «Краснодара» (1:1 – тогда творил Юрий Жирков).

Получалось отлично:

• начинал короткие розыгрыши от ворот;

• тащил мяч не только на свободном пространстве (это могли делать и Чернов с Набиуллиным), но и при прессинге;

• находил оригинальные варианты при построении атак – например, партнер по флангу Себа Дриусси и не был привязан к краю, поэтому Сантос искал варианты с Дзюбой или в середине;

• выполнял большой оборонительный объем – приходилось покрывать много пространства из-за свободной роли Дриусси (не всегда успевал вернуться);

• включался в атакующей трети, качественно помогал навесами, периодически исполнял ложного фулбека.

«Когда «Гамбург» играл в четыре защитника, при атаке крайний защитник должен был смещаться в центр – например, так часто действует Зинченко в «Манчестер Сити» Пепа Гвардиолы.

Конечно, есть разница между постоянной игрой в центре поля и ролью ложного флангового защитника. Если я ложный крайний защитник, при обороне я спокойно ухожу на левый фланг. Если я центральный полузащитник, я не только должен постоянно крутить головой, когда я на мяче, но и контролировать пространство за спиной, когда атакует соперник. На фланге обороны таких ситуаций меньше – да и опасность при передаче за спину в середине гораздо выше.

Я достаточно быстро привык к роли ложного флангового защитника, потому что в «Гамбурге» уделяли большое внимание аналитике по видео», – объяснял Дуглас.

Сергей Семак рассказывал, что универсализм – важное требование к легионерам, так как из-за лимита «Зенит» не мог закрыть многие позиции. Разнообразие Дугласа помогало: он не только играл классического крайнего защитника, но и ситуативно уходил в середину для приема мяча, обводил не только в бровку, отдавал передачи вразрез и грамотно считывал эпизоды, когда можно подержать мяч и улучшить позицию.

В дебютном сезоне Дуглас входил в топ-5 важных игроков «Зенита»: Азмун и Дзюба собирали голевые моменты, Вильмар Барриос склеивал команду, а Сантос и Ракицкий были глубинными диспетчерами.

Дуглас стал главным универсалом «Зенита», подстраивался под разных вингеров и вошел в топ-3 по созиданию в РПЛ

Сезон-2020/21 – самый кризисный в карьере Сергея Семака. В эпоху коронавируса руководство поздно привезло новичков (Вендела выписали в начале октября, тогда же вернулся Кузяев, Чистяков приехал еще позже), а травмы и плохая форма из-за короткого перерыва между сезонами добили лигочемпионскую кампанию.

В таких условиях Сантос стал самым стабильным игроком: оформил 3+7 по итогам сезона (делил первое место по голевым передачам с Крисом Нобоа), а 50% результативности пришлись на сложный осенний отрезок:

• оформил 1+1 против «Сочи», сыграв восьмерку в ромбе (3:1);

• вышел в паре с Барриосом и сделал 2 ассиста в Грозном (2:2);

• точно подал на Ерохина в игре с «Рубином» (1:2).

Пока Семак разбирался с проблемами, Дуглас был ключевой фигурой. Во-первых, он в топ-5 отрезка по сыгранным минутам, хотя ненадолго выбыл из-за повреждения. Во-вторых, был лучшим по созданным моментам и ожидаемым голевым передачам. В-третьих, переключался между левым флангом, полузащитой и центром обороны.

Изначально перевод Дугласа в середину казался ходом под автобусы. Он шикарно смотрелся в роли диспетчера против «Тамбова» (4:1), далее обстоятельства вынудили чаще использовать его в центре, так как полузащитников не хватало. Слева выходили Круговой и Жирков, а Дуглас стартовал в паре с Барриосом или Оздоевым.

После зимнего перерыва Сантос и Вендел превратили левый фланг в комбинационный – тем более помогал Ракицкий и периодически смещался Малком. Так запустилась зенитовская тенденция последних сезонов – комбинационный футбол связан с левым флангом (Клаудиньо тоже больше привязан к нему).

Сантос давал качество на дистанции. В сложных условиях он спокойно сыгрался с разными типами вингеров:

• покрывал фланг во время смещений Дриусси в середину;

• адаптировался к убегающему за спину Мостовому;

• комбинировал с Венделом через передачи вразрез, недодачу и диагональные коридоры (пасы на 5-10 метров).

Несмотря на изменения в деталях, Сантос сохранил и даже улучшил большинство показателей. Например, в первом сезоне он не входил в двадцатку лучших РПЛ по количеству пасов и передач под удар за игру, но уже в следующем году прорвался в топ-10 и даже в топ-3. Он все активнее участвовал в атаках «Зенита».

Последний сезон частично ударил по вовлеченности Дугласа: сначала функции перераспределили из-за новых ролей Клаудиньо, Вендела и Малкома, а затем Сантос стал центральным защитником после отъезда Ярослава Ракицкого.

Но Дуглас все равно сохранил показатели ожидаемых ассистов (частично из-за стандартов + стал лучшим по предголевым действиям – 6), был полезен при выходе из обороны в атаку (умеет отдать пас на любое расстояние даже под давлением). И все это – без потери в качестве в центре защиты.

Итого: Дуглас – самый влиятельный крайний защитник РПЛ:

• единственный, кто несколько сезонов входит в топ-15 по прямому вкладу в атаку (только Марио Фернандес в РПЛ-2019/20 вошел в список) и три года подряд в топ-3 по косвенному (без учета ударов и передач под удар);

• лучший в РПЛ за последние три сезона по ожидаемым передачам и десятый – по реальным ассистам;

• первый по количеству передач в штрафную;

• третий в лиге по созданным голевым моментам и десятый – по явным шансам;

• лучший по созданным моментам после стандартов.

Дуглас стал центральным защитником после отъезда Ракицкого и травмы Ловрена – помогли видеоанализ и интерес к новым позициям

В сезоне-2020/21 Сантос уже играл центрального защитника: в домашней игре с ЦСКА (2:1) заменил дисквалифицированного Ярослава Ракицкого, затем вышел против «Урала» (1:1) и «Арсенала» (3:1), отыграл второй тайм на выезде в Брюгге (0:3). Но весной 2022-го пришлось играть в центре защиты постоянно – из-за травмы Деяна Ловрена и ухода Ярослава Ракицкого.

Впервые в 2022-м Сантос вышел в тройке защитников во втором тайме первой игры 1/16 Лиги Европы против «Бетиса» (2:3) – Семак изменил схему, чтобы команда лучше выходила из-под прессинга. Затем вынужденно вышел левым центральным в ответном матче – через него начинались атаки.

Дальше Семак варьировал появление Сантоса в тройке и четверке, а недостаток роста (54% выигранных воздушных единоборств при 175 см) и непривычность позиции компенсировались командной структурой («Зенит» много владел мячом и часто гасил атаки еще на чужой половине) и помощью Чистякова. По сути, в конце сезона от Дугласа почти ничего не требовалось: «Зенит» владел мячом 63% (до весны было 57%), снизил среднюю длительность атак соперников на 3 секунды (с 15 до 12) и уменьшил количество входов в финальную треть и штрафную. И не ошибался в простых эпизодах.

В октябре 2020-го Сантос уже рассказывал, что готов освоить новую позицию: «Я интересуюсь разными аспектами игры. Раньше смотрел много видео, как действуют в центре обороны футболисты, похожие на меня. И когда возникла необходимость, я постарался применить увиденное на поле, чтобы помочь команде.

Моя базовая позиция больше нацелена на атаку, на рывки вперед, поддержку нападения. Но в случае с центром обороны, разумеется, это не так – там более спокойная и статичная игра. Поэтому приходится менять привычный уклад в голове и свою манеру игры. Это непросто, но с помощью видео и тренировок привыкаю к позиции все больше и больше».

В тройке Сантос выглядел лучше: было больше подстраховки и больше возможностей выдергиваться наверх при владении, перехватах и прессинге (Дуглас плотно встречал при игре 1-в-1 и часто выжимал соперников назад). В паре Сантос сыграл только в двух матчах.

Разумеется, основная задача Дугласа – продвижение. Он комбинировал с Венделом и Клаудиньо, забрасывал на ход Круговому и искал центральных нападающих. В РПЛ-2021/22 Сантос – лучший по голам после атак, которые он начал (14), и восьмой по передачам, способствующим голевым моментам (26).

Теперь Сантос может эволюционировать в зенитовского Трента: классно передвигается внутри флангового треугольника и элитно обостряет

После перехода «Зенита» на 4-3-3 и осознания роли Сантоса-диспетчера сразу наметилась аналогия с «Ливерпулем» и Трентом. Во-первых, Дуглас и Александер-Арнолд – самые влиятельные крайние защитники своих лиг. Оба стабильно среди лидеров по ожидаемым ассистам и вносят большой вклад в построение атак. Во-вторых, они похожи зонами активных действий: готовы смещаться в середину, правильно уходят от опеки для навесов с фланга.

Трент рассказывал, что Юрген Клопп уделял огромное внимание фланговым треугольникам: один игрок создавал ширину, второй – находился в полуфланге, третий – готовился завершать, а привязка к определенной позиции была не так важна, главное – тройкой занять все необходимые пространства.

Сантос и Семак публично не говорили про задания в новой схеме «Зенита», но треугольник между Венделом, Дугласом и Клаудиньо тоже работает в свободной манере. Ключи к взаимозаменяемости – универсальность (каждый из них поиграл на разных позициях) и интеллект.

Семак и раньше использовал Дугласа в гибридных ролях. Например, в матче против «Мальме» (4:0) «Зенит» вышел в 3-4-3, где Сантос был левым латералем, но уходил в опорную зону для владения мячом. Во время первой голевой атаки Ракицкий забрасывал в штрафную с фланга, а Сантос сместился в середину и подобрал мяч около штрафной гостей.

Скриншоты сделаны в InStatScout

А затем открылся в свободную зону и ассистировал Клаудиньо.

В игре с «Челси» (3:3) Вендел и Сантос взаимозаменялись: Дуглас ситуативно оставался в середине, а Вендел поддерживал ширину. В конце эпизода крайний защитник навесил из полуфланга (за несколько секунд до этого оказались в одной точке, но Вендел сыграл по мячу и оказался левее).

В новом сезоне «Зенит» активно использует 4-3-3, где Сантос смещается в середину на дриблинге или заполняет ее, освобождая пространство для Клаудиньо и Вендела. Например, в этом эпизоде он поменялся ролями с Клаудиньо: открылся на углу штрафной, а затем забежал в лицевую и опасно прострелил.

Против «Црвены Звезды» (2:1) Сантос идеально вышел из обороны в атаку: сыграл в стенку с Мостовым, перевел на свободный фланг и пошел в штрафную на завершение.

Пока ключевое отличие от Трента – механизм смещений в середину. Дуглас почти не приходил туда для навесов во время позиционных атак (чаще освобождал зону для партнера или вбегал в быстрых отрывах, как на примере выше), периодически оказывался в середине после подборов. Однако у него есть потенциал, чтобы смещаться туда уже в роли диспетчера – несколько ассистов он сделал из середины и полуфлангов.

Голевые передачи Сантоса в матчах за «Зенит»

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Трансфер Дугласа Сантоса в «Зенит» – стопроцентное попадание. В Германии Дуглас успешно показал, что может давать высокое качество при больших объемах. В Санкт-Петербурге он продолжил развиваться: играл в середине поля (был опорником и восьмеркой), центральным защитником (в двойке и тройке), выходил справа в обороне.

Дуглас Сантос всегда, на любой позиции, воспринимается как ключевой игрок. Он очень опасен на стандартах, силен в конструировании атак и подстраивался под разных вингеров – так он наращивал влияние в «Зените».

Теперь Сергей Семак наигрывает 4-3-3 с агрессивной ролью Сантоса, где многое строится на интеллекте и взаимозаменяемости бразильцев. При такой формации Дуглас станет еще важнее.

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Фото: globallookpress.com/Maksim Konstantinov; РИА Новости/Алексей Филиппов, Алексей Даничев