Карпин строит в «Ростове» позиционную атаку. Уже оставил «Динамо» без мяча

«Ростов» был точнее при выходе из обороны в атаку и чаще пасовал на чужой трети.

«Ростов» – один из самых пострадавших клубов после отъезда легионеров. Валерий Карпин, вернувшийся в команду после 20-го тура РПЛ-2021/22, доигрывал сезон молодежью. По словам Виталия Кафанова, главный тренер проводил много времени за теорией и психологией – это помогло сохранить агрессивный стиль и стать пятыми по набранным очкам во второй части РПЛ.

Летом «Ростов» потерял последнего легионера – контракт приостановил Али Соу. Но ростовчане качественно усилились: подписали Даниила Уткина, Кирилла Щетинина, Евгения Чернова и Николая Комличенко, еще раз арендовали Александра Сильянова и вернули Данилу Прохина.

Все, кроме Уткина и Прохина, уже играли под руководством Карпина, поэтому команда сохранила сыгранность и точечно улучшила некоторые механизмы. В матче против «Динамо» мы уже видели некоторые детали – «Ростов» сильно влиял на игру смелостью, подвижностью и гибкостью.

Например, гости заставили хозяев владеть мячом всего 33% игрового времени – хуже было только год назад в матче с «Сочи» (1:0), плюс сильно превзошли «Динамо» по ожидаемой угрозе от передач (2,53 xThreat – 1 xThreat), точным передачам в радиус штрафной соперника (22-6) и проценту передач при выходе из обороны в атаку (87-69,1). Длительное владение «Ростова» – заслуга Карпина, а не прагматизм «Динамо». «Ростов» забирал мяч на разных отрезках: до пропущенного гола было 65,5%, а в первые 20 минут второго тайма – 58%.

Валерий Карпин выставил 4-3-3 при обороне и гибридную схему при владении, чтобы защитники обязательно организовывали тройку при розыгрыше (за это отвечал Даниил Глебов плюс помогал Сергей Песьяков), Хорен Байрамян и Даниил Уткин искали фланги под давлением (стремились к коротким продвигающим передачам, когда не было опеки), а Роман Тугарев и Дмитрий Полоз часто опускались в глубину и выдергивали защитников «Динамо».

В первые 10 минут задумка отлично работала: Макаров и Грулев минимально прессинговали Осипенко и Прохина (Макаров неоднократно опускался на одну линию с полузащитой), поэтому защитники достаточно легко находили партнеров. Еще и Моро-Захарян-Фомин позволяли Байрамяну и Уткину принимать мяч, поэтому «Ростов» легко и разнообразно выходил из обороны в атаку.

«Ростов» классно выбежал уже на второй минуте. Для этого он использовал несколько приемов. Во-первых, Песьяков начал атаку короткой передачей на Осипенко, который уже открывался в широкой позиции. Во-вторых, Полоз опустился в глубину – он оторвался от Варелы, просил пас между Моро и Макаровым, а затем отыграл опорную зону динамовцев через взаимодействие с Уткиным и Комличенко.

Скриншоты сделаны в InStatScout

Дальше «Ростов» сыграл широко: Чернов высоко открылся и дистанцировался от крайнего защитника «Динамо». Еще был важен Комличенко – его рывок выманил Паршивлюка и вынудил Варелу сделать еще несколько шагов в середину, что совсем освободило Чернова от потенциальной опеки. В итоге Моро спас команду в последний момент.

В следующем эпизоде «Ростов» разогнался уже через тройку с Песьяковым: он нашел Уткина и благодаря пасу Даниила атака переехала направо (Скопинцев не доиграл за Тугаревым), а проникающая передача снова заузила оборону «Динамо» – в итоге Чернов вышел один на один с Шуниным.

«Ростов» стремился к разным розыгрышам. Он выманивал «Динамо» в прессинг, растягивал их полузащиту, а затем переводил мяч на крайних защитников. Очень помогала активность и правильный менталитет Байрамяна и Уткина – они нацеливались на разрезающие фланговые передачи и не пожарили под давлением (даже когда в середине первого тайма прессинг «Динамо» стал более слаженным), а Осипенко и Прохин активно использовали переводы с одного фланга на другой.

Верхний скрин – карта передач Глебова, Уткина и Байрамяна, нижний – касания Чернова и Сильянова

«Ростов» активно атаковал через полуфланги и пасовался перед штрафной. По данным InStat, гости создали 10 голевых моментов (особенность статистики в том, что в шансы записываются эпизоды, когда до реальной опасности не хватило еще одного действия), 5 из них – результат коротких и длительных розыгрышей от ворот.

Данные и графика – телеграм-канал «Футбол в цифрах»

При этом важно понимать, что в начале второго тайма «Ростов» просел – было много диагоналей, но до штрафной команда почти не доходила и в первые 10 минут ни разу не пробила по воротам. Но команда Карпина все равно была ближе к победе: Щетинин не забил после навеса Тугарева, Голенков сначала попал в крестовину на угловом, а через несколько минут еще раз опасно выскочил на ближнюю штангу.

Еще раз зафиксируем главные черты «Ростова» в матче против «Динамо»:

• начало позиционных атак через тройку разыгрывающих, за создание тройки отвечал Глебов, периодически включался Песьяков;

• цель тройки – расчертить диагональ на крайних защитников в высокой и широкой позиции или найти центральных полузащитников;

• Уткин и Байрамян использовали три алгоритма для продвижения или контроля: искали крайних защитников, продвигали мяч к тройке нападения, отыгрывались с Осипенко и Прохиным, чтобы сохранить владение;

• Тугарев и Полоз часто смещались в середину, чтобы принимать передачи (так могли выманивать защитников в глубину) или вынуждали крайних защитников играть уже.

Важно, чтобы Карпин развивал структуру – она уже интересно работала против «Динамо». Возможно, вскоре мы увидим новые надстройки.

Карпин сказал, что цель «Ростова» – как можно скорее обеспечить отрыв от зоны вылета. Эта команда вполне может замахнуться на большее.

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Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков; ФК «Динамо»