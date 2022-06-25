Овечкин забил за «Динамо»! Вот тактический разбор: выиграл 100% единоборств за 11 минут

Идеальное шоу.

«Динамо» стартовало в межсезонье с уникального матча – команда устроила шоу с медийным клубом «Амкал». Самое яркое событие связано с появлением Александра Овечкина в стартовом составе.

Хоккеист отыграл 11 минут и забил отличный гол.

Новый тренер «Динамо» Славиша Йоканович еще до матча анализировал игровые качества Александра Овечкина. Разумеется, футбольные: «Он много забивает в хоккее, так что, наверное, поставлю его в нападение. Было бы странно выпускать его в качестве голкипера или защитника». В перерыве Овечкин отдельно рассказал об установке – Йоканович просил получать удовольствие и пару раз сыграть в тело.

Агент Глеб Чистяков добавил деталей, рассказав о запланированном игровом времени: «У Овечкина очень хороший удар, он способен завершить атаку, поэтому место настоящего форварда впереди для него. Насчёт 45 минут на поле не знаю, неизвестно, посмотрим, я думаю, он проведет на поле меньше минут».

Славиша выставил 4-4-2, где Овечкин вышел в паре с Федором Смоловым и относительно свободно передвигался. Команда намеренно искала Александра, а он не был привязан к конкретной позиции: появлялся слева и справа, периодически рушил оборонительную структуру (несколько раз садился сильно ниже Смолова и пассивно встречал соперников)

Эпизодически пара нападающих «Динамо» была близка к праймовому «Локо» Марко Николича: в первые минуты садились в низкий блок и ситуативно выдвигались в прессинг, а взаимодействие в атаке было построено на контратаках и импровизации Федора – получилась почти идеальная копия игр против «Динамо» и «Краснодара», когда Смолов разрывал на мастерстве и быстрых атаках.

В первые минуты Александр вообще не касался мяча, но несколько раз изобразил прессинг, располагаясь около центральных защитников «Амкала», плюс едва не перехватил продвигающую передачу (задел, но не удалось обработать).

Если бы InStat обсчитывал игру, Овечкин закончил бы игру со 100% выигранных единоборств. Именно силовое давление обеспечило первый полумомент «Динамо» (плюс Александр совершил успешную обводку через игру корпусом) – Ови оттеснил соперника и отыгрался со Смоловым. В перерыве Овечкин рассказал, что намеренно искал Смолова, но не обработал ответную передачу и изобразил клоуна на льду. Был и другой эпичный эпизод – дриблинг через силовой прием, когда Овечкин ускорился по левому флангу и оттеснил защитника «Амкала».

Овечкин был нацелен на штрафную, а команда подготовилась к игре на него. Например, Смолов пытался забросить в штрафную и сыграл в стенку после отбора Ови. В другом эпизоде Овечкин врывался вторым темпом, но Скопинцев не нашел вариант для передачи.

В итоге Александр забил из своего левого офиса: сначала выдерживал линию офсайда, а затем пробил после передачи пяткой от Смолова из левого угла штрафной. По его словам, это обговоренная история – Федор просил Овечкина открываться в штрафной, чтобы катить под левую ногу – так сработала их связка.

Бомбардир!

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Фото: РИА Новости/Алексей Никольский