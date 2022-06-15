«Мы быстры больше за счет мозгов, а не быстрых ног». В чем сила тренера Федотова

Самый интересный и востребованный российский тренер прямо сейчас Владимир Федотов подписал контракт с ЦСКА. Гонка за ним обострилась весной: Борис Ротенберг считал, что «Сочи» все-таки договорится о продлении после серебра, но Федотовым, говорят, интересовались «Динамо», «Спартак» и ЦСКА.

Федотов – один из лучших тренеров России. Сначала он построил интересный «Оренбург», обучая игроков новым позициям – например, именно он раскрыл Алексея Сутормина и Сергея Терехова, – и дошел с ними до 7-го места в РПЛ (взлететь с новичком лиги так высоко – мегарезультат). Затем выжал максимум в первой половине сезона-2019/20: 12-е место, 1 очко до зоны вылета, но было смягчающее обстоятельство – в команде осталось 16 футболистов. После прихода Владимира Федотова в конце 2019-го «Сочи» – на втором месте по набранным очкам в РПЛ и разнице голов.

Карьера Федотова в «Сочи» разделилась на три этапа:

• борьба за выживание во второй части ковидного сезона (омрачена матчем с детским «Ростовом» – 10:1, но перед ним команда набрала 9 очков в 4 турах и поднялась с 16-го места на 12-е);

• прорыв в еврокубки (в Лигу Конференций) благодаря вертикальному футболу в РПЛ-2020/21 (игра на Заболотного плюс скоростные фланги);

• серебряные медали в комбинационном стиле в последнем чемпионате.

Ключевые качества Федотова – постоянная и качественная адаптация к новым условиям (командный микроклимат + ставка на сильные качества игроков) и внимание к деталям (мощная тактическая подготовка).

Ниже – главные цитаты, показывающие тактический портрет тренера.

Психология команд Федотова: игроки не стесняются задавать вопросы и заводят друг друга

Владимир Федотов много говорит о психологии.

Первая часть его тезисов посвящена лидерству в команде. Тренер уверен, что футболисты обязаны разговаривать и заводить друг друга.

По его словам, скованность – среди главных проблем нашего футбола, у нас мало ментальных лидеров, способных на нестандартные и смелые действия.

Вот объяснение Федотова: «Мало примеров, когда игрок ведет за собой. Мы хотим, чтобы ребята руководили во время игры, проявляли инициативу, потому что подсказ снимает много вопросов по тактике. Если у тебя есть игроки с такими качествами в каждой линии, команда становится намного сильнее. Детским тренерам важно распознавать и развивать такие качества в молодых парнях. На мой взгляд, этих качеств сильно не хватает всему российскому футболу».

Дальше Федотов рассматривал состояние игроков как часть тактического пазла, необходим личный подход к каждому: «Нужно слово. Какой бы ни был профессионал, ему все равно нужен настрой, посыл на матч. У нас 20-25 футболистов – они все разные по складу характера, по темпераменту, по менталитету. Объединить настроем и какими-то мотивационными делами просто необходимо, через это проходят все. Игроки должны выходить на матч в одинаковом состоянии.

Нужно почувствовать, когда нужна дополнительная вибрация. Бывает какой-то ступор, какие-то вещи нужно сдвинуть с мертвой точки. Как разовая акция это имеет под собой основания. Кого-то нужно успокоить, кого-то похвалить – все разные люди. На каждого кричать нельзя – человек может замкнуться, и тогда мы вообще от него не получим то, чего хотим.

Главное – чтобы работала система. Мы говорим про какие-то тактические вещи. Например, сделать передачу за линию обороны. Если после нескольких подсказок игроки не реагируют, то нужно сделать жест, чтобы это было ясно и понятно. Это должно быть резко, взрывно – тогда игроки просыпаются. Но это разовая акция».

Федотов говорит, что атмосфера важна и при подготовке к играм: «Мы показываем слайды, задаем вопросы. Всегда просим, чтобы игроки не стеснялись, спрашивали, когда чего-то не понимают. Потому что могут возникать ситуации, когда один спросит, а другие скажут: «Ну а что тут непонятного? Тут же простые вещи, зачем о них спрашивать?» Не должно быть стеснения – это принесет пользу всей команде».

Федотов учился у Моуринью, Симеоне и Гвардиолы контролю и оборонительным ловушкам. И добился реальной эволюции в «Сочи» – от забросов до тонких комбинаций

Федотов следит за тактическими трендами – смотрит европейские чемпионаты и изучает применимость новых идей в наших реалиях. С одной стороны, тактические идеалы никого не удивят (контроль Гвардиолы, построение тактических ловушек Моуринью, дисциплина и организация Симеоне).

С другой – Федотов реально многое из любимого применяет. Например, тренер рассказывал, как на него повлиял Виталий Кафанов: «Я смотрел, как он выстраивает командные взаимодействия, делая упор на «второй мяч», подбор («Сочи» – третий по подборам в РПЛ-2021/22 – Sports.ru). В зоне обороны, в зоне атаки, на стандартных положениях – вплоть до выбива от ворот. Очень важно реагировать на то, куда упадет мяч, пытаться сразу его забрать».

Мы видели прессингующий и скоростной «Сочи», вертикализацию из-за Заболотного, объемный и комбинационный футбол благодаря Нобоа, Цаллагову и Юсупову. «Сочи» умеет перекрывать пространство и выбегать в контратаки, придумывает разные детали для владения (движение полузащитников, качество Прохина на мяче, рывки Родригао в опорную зону). Вот что о стилях и тактической эволюции «Сочи» говорил сам Федотов:

О сезоне-2019/20: «Кокорин и Мостовой – два очень скоростных игрока, благодаря которым «Сочи» быстро выходил в атаку и интенсивно прессинговал. «Сочи» обладал быстрыми игроками, мы были агрессивны, хорошо использовали пространство на чужой половине».

О сезоне-2020/21: «Сочи» все равно был быстрой командой, у нас есть быстроногие Терехов и Заика. Бурмистрова точно не назвать медленным. Но в целом мы были быстры больше за счет мозгов, а не быстрых ног. У нас больше игроков, умно двигающих мяч и находящих свободные зоны, чем тех, кто бежит и обводит».

О сезоне-2021/22: «Пришлось искать какие-то другие решения. Если Антон [Заболотный] снимал весь верх и мы спокойно выходили из-под прессинга через длинные передачи, то после его ухода нужно было перестраиваться на несколько другую игру. Тем более что у нас в обороне появились футболисты, способные качественно работать с мячом. Да, стало больше потерь на своей половине поля, но мы ушли от вертикального футбола к более комбинационному».

Тактика складывается из способностей футболистов. Федотов всегда стремится быстро вскрывать соперника в переходной фазе

Федотов однозначно один из самых въедливых тренеров России. Тотальное внимание к деталям, изучение статистики и особенностей игроков – все это его сильные стороны.

Федотов чуть ли не первым публично заговорил о деталях статистики, о важности правильной интерпретации xG.

Тренер внимательно относился к исследованиям еще в ФНЛ: «Вероятность травмы при еженедельном графике игр – три процента, при выходе на поле два раза в неделю – более 20%. Естественно, при высоком темпе матчей в ФНЛ травмируется много игроков, и в первую очередь возрастные. Я и сам с этим сталкивался, когда в 30 лет был травмирован. Врач сказал мне: «Ты уже старый». Я немного обиделся – мне было всего 30 лет. Тогда он поправился, уточнив: «Твои мышцы старые». Тогда мне удалось найти оптимальный метод лечения, мы обратились к врачу, который удалял мышечные спайки, и вскоре я вернулся на поле».

В «Оренбурге» Федотов не раз объяснял, что необходимо подбирать тактику под игроков – футболист должен делать то, что умеет, иначе возникнет дисбаланс. Федотов хотел, чтобы его команда контролировала мяч, но приходилось учитывать уровень игроков. Какие-то подстройки происходили на уровне командной тактики, какие-то – на личном:

«Мы перевели Дениса Поповича в опорную зону – там он играл еще в Польше. Отбор – точно не самое сильное его качество, но мы ставили на перехват, потому что у Поповича все в порядке с выбором позиции. За счет перехода Поповича «Оренбург» подрос в плане владения и позиционных атак».

Ключевой элемент философии Федотова – игра в переходных фазах. Он детализировал классическое «В защите поуже, в атаке – пошире»: «Главный принцип современного футбола – команда уязвима в переходных фазах игры. Когда команда атакует, игроки занимают широкие позиции. Сразу после потери, естественно, важно искать первый ход между линиями, пока соперник не организовался.

Сейчас все команды работают над контрпрессингом. И очень важно из этого контрпрессинга выходить так, чтобы оставить за линией передач большую группу футболистов соперника. У нас есть принципы, как инсайды и нападающие открываются в этой ситуации. Они корректируются при изучении соперника.

Мы смотрим, где появляются свободные зоны, и придумываем, как можем их использовать при переходе владения. Чаще всего у вас не много времени. Поэтому важно первым касанием найти игрока, который окажется без давления и получит пространство, через него организуем выход из-под давления и быструю атаку». ***

Владимир Федотов – сильный системный тренер. Он умеет перестраивать команды на длинной дистанции, оттачивая мелкие детали, переводя игроков на новые позиции и подкрепляя тактическую подготовку тонкой психологической работой.

Ключевая интрига – стилистика ЦСКА. Федотов, всегда отталкивающийся от возможностей игроков, приходит в несбалансированную команду. Возможно, ЦСКА поначалу будет напоминать «Сочи»-2020/21: Федотов прокачает фланги и поставит на Заболотного. Но возможен и усложненный, сразу тонкий вариант. Похоже, что в ЦСКА остаются Хорхе Карраскаль, Хесус Медина и Чидера Эджуке (еще держим в уме Федора Чалова и Юсуфа Языджи) – с ними можно задуматься и о комбинационном футболе.

Одно точно: с Федотовым всегда интересно.

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Фото: РИА Новости/Артур Лебедев, Александр Вильф; globallookpress.com/Edgar Breshchanov