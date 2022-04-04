«Сочи» заблокировал две схемы «Зенита». Вот как сработала идея Федотова

Детали ничьей (0:0) в Сочи.

Перед «Зенитом» «Сочи» потерял очки с «Химками» (0:0) и «Крыльями Советов» (2:3) после двух сухих побед над «Арсеналом» (2:0) и «Ростовом» (1:0). Владимир Федотов сделал несколько изменений в составе по сравнению с последней игрой: с первых минут дебютировал Артем Макарчук (уже забил «Крыльям», заменил дисквалифицированного Сергея Терехова) и вернулся Кристиан Нобоа.

Сергей Семак использовал несколько схем после возобновления сезона: 4-2-3-1 в домашней игре против «Бетиса» (2:3), 3-4-3 с «Рубином» (3:2, перешел на 3-5-2 по ходу матча), «Уфой» (2:0) и «Крыльями» (1:1, перестроился на 4-4-2 во втором тайме), 4-3-3 в последнем матче с «Арсеналом» (3:0).

На «Сочи» «Зенит» сохранил 4-3-3, но с одним изменением: Алексей Сутормин вместо Вячеслава Караваева, у которого мышечное повреждение (по этой же причине отсутствовал Вендел).

«Вязкая, тяжелая игра. В первом тайме, на мой взгляд, недостаточно активно и агрессивно играли. Во втором тайме немного прибавили, но, к большому сожалению, те моменты, которые мы создали, хоть их и было немного, не смогли реализовать. В обороне сыграли неплохо, за исключением опасного углового. В атаке было маловато остроты у нас. Сегодня немножко медленно развивали атаки, медленно шли на завершение. Немножко скорости в атакующих действиях нам не хватало», – анализировал Сергей Семак.

Недостаток скоростей связан со стилем Владимира Федотова. В первые 22 тура средняя интенсивность прессинга «Сочи» составляла 11,24 PPDA, но против петербуржцев показатель упал до 21,47 PPDA (данные Understat).

Федотов подчеркнул, что «Сочи» хорошо прессинговал. Команда допускала зенитовский контроль, но классно перекрывала фланги – сочинцы гибко включались по краям. Алгоритм был достаточно простым: латераль включался по крайнему защитнику «Зенита», Юрганов/Дркушич подхватывали вингера, еще к эпизоду смещались Нобоа или Цаллагов. Важная деталь – игра Юрганова и Дркушича до упора и подстраховка Родригао/Цаллагова. Это защищало «Сочи» от смещений зенитовцев в глубину и попыток забежать за спину.

Здесь именно такой эпизод: Заика встретил Кругового, Дркушич выскочил за Мостовым.

Данные и графика – InStat

Дркушич выдавил Мостового, а Заика забрал мяч на встречном движении. «Сочи» качественно оборонял левый фланг – за первый тайм Круговой и Мостовой только по одному разу подали в штрафную с игры.

Для правого фланга Семак придумал другую идею. Ему даже пришлось объяснять, что Сутормин не играл правого центрального защитника при контроле (Малком и Кузяев часто держали ширину, а Алексей оставался глубже и несколько раз забегал через центр): «Мы играли в четверке, а он просто меньше подключался, потому что здесь ширину атаки нам обеспечивал Малком.

Маловато его снабжали мячами и немножко медленно перемещали мяч. Поэтому те моменты, которые должны были получаться, не получались. Нужно играть быстро, двигаться, мяч перемещать быстро, и тогда будет преимущество против команд, которые обороняются достаточно глубоко и многочисленно».

Но одна из лучших атак с игры пришла после редкого включения Сутормина – Алексей качественно навесил на Дзюбу, после чего Артем выиграл борьбу и пробил из штрафной. Но в целом игра не задалась: «Зенит» сделал всего 4 точные передачи с игры, но нанес всего 1 удар (три остальных случая – мгновенные потери после приема мяча).

Во втором тайме Семак перестроил «Зенит» на 3-4-3 (Барриос вернулся в центр защиты), но ситуация не улучшилась. «Сочи» допустил 13 ударов, 8 – из штрафной (7 – с игры), после обновления схемы и последующих замен «Зенит» не использовал возможности для ударов. Например, Мостовой с линии штрафной ударил прямо в Джанаева, а Малком неудачно исполнил из отличной позиции после передачи Клаудиньо.

Переход на 3-4-3 стал удобнее для «Сочи». Перед матчем Семак рассказывал, что перешел на треугольник в центре поля, потому что при зеркалке команда не получила бы нужного преимущества – именно в такую ситуацию «Зенит» попал во втором тайме. Малком пытался компенсировать ситуацию смещениями в глубину, но помогала подвижная структура «Сочи» – Юрганов и Дркушич выдвигались к инсайдам, блокируя атаки.

Родригао – важнейшая часть оборонительного пазла. Он проиграл только одно ключевое единоборство – Дзюба пробил выше ворот с линии вратарской в начале второго тайма. Бразилец удерживал Дзюбу, несколько раз выжал Алберто, Клаудиньо и Сергеева из штрафной и страховал партнеров.

«Сочи» атаковал через забросы и ошибки «Зенита». В первом тайме Юсупов не использовал супермомент: Кержаков ошибся на выходе, но Артур неудачно подстроился под мяч (Кузяев легко подобрал мяч из створа).

Во втором тайме «Сочи» едва не воспользовался численным превосходством в середине (несколько раз Цаллагов, Нобоа, Ангбан и Юсупов оказывались против Клаудиньо и Кузяева). В первом эпизоде Клаудиньо потерял мяч на левом фланге.

В ответной атаке Кузяев остался против Нобоа, Юсупова и Ангбана (Малком бежит на подстраховку), но Викторьен обыграл Далера на встречном движении, после чего покатил на Кассьерру (Дуглас заблокировал удар). Второй такой эпизод привел к угловому с топ-шансом Кассьерры – Сантос вытащил мяч с ленточки.

«Моменты, которые у нас были, блокировались или мы не смогли их реализовать. Все, что мы создали – после стандартных положений: штрафной, пару моментов у Артема Дзюбы, у Димы Чистякова. С игры было достаточно сложно создавать сегодня», – рассказывал Семак.

За счет территориального преимущества «Зенит» был активнее:

• 11-3 – удары из штрафной;

• 16-2 – точные передачи в радиусе штрафной;

• 1,91-0,79 – ожидаемая опасность передач (данные «Футбол в цифрах»).

Несмотря на оборонительный футбол, «Сочи» оказался рядом по xG (0,93-1,11) благодаря топ-шансу в концовке. «Зенит» создал несколько неплохих подходов, но не конвертировал их в реальные моменты (заблокированный прострел Малкома в первом тайме, его удар уже во втором, удар Дзюбы с линии вратарской, стандарты) – в итоге Федотов сказал, что его команда выглядела достойно.

Фото: fc-zenit.ru/Вячеслав Евдокимов; кадры трансляции «Матч ТВ»