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Вендел и Малком вернули «Зенит» в игру после 0:2, но идеи Семака заработали только во втором тайме

Ярослав Ракицкий Ярослав Ракицкий
Малком Малком
Вендел Вендел
Андрей Мостовой Андрей Мостовой
Сергей Семак Сергей Семак
Артем Дзюба Артем Дзюба
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Илья Васильев – о возобновлении сезона достойных поражений.

1. Зимняя пауза – сложнейший отрезок для Сергея Семака. В конце первого сбора тренер подчеркивал, что из-за проблем с составом главная цель – подвести всех в ручном режиме к физической готовности. 

В каждой линии были трудности. Станислав Крицюк вне состава с ноября, Михаил Кержаков пропустил часть подготовки – в итоге на предматчевом брифинге Семак даже допускал выход Даниила Одоевского. Дмитрий Чистяков, Деян Ловрен, Ярослав Ракицкий и Вячеслав Караваев практически не тренировались на первом сборе. Вендел восстановился только ко второму сбору, Иван Сергеев столкнулся с похожей ситуацией.

Перед матчем Семак обратил на это внимание: «К сожалению, у нас были непростые первые сборы: многие футболисты не смогли принять участие, к нам пришли новички. Естественно, мы не сыграли столько, сколько нужно для получения игровой практики, чтобы встроить новичков в наш стиль.

Считаю, что наши новички стали хорошим усилением для команды. Правда, почти никто из них не отработал два сбора. У каждого футболиста своя история. Смена чемпионата, клуба, у ­кого-то – смена страны. Есть сложности в адаптации к тренировочному процессу, налаживании взаимодействий».

В итоге ситуация больше всего затронула защиту – «Зенит» обошелся без Ловрена и Крицюка. Сергей Семак использовал 4-2-3-1 при атаке (Кузяев был десяткой), а при обороне команда перестраивалась на линейные 4-4-2.

2. «Бетис» тоже потерял несколько игроков: Набиль Фекир пропускал матч из-за дисквалификации, а Серхио Каналес не прилетел в Петербург после положительного теста на коронавирус. Также Мануэль Пеллегрини дал отдохнуть нескольким лидерам: Эктор Бельерин, Марк Бартра и Вильям Карвалью остались в запасе.

Пеллегрини сохранил 4-2-3-1, где Хоакин играл десятку, Хуанми и Руибаль – вингеров, а Виллиан Жозе вышел в центре нападения.

3. Матч разделился на несколько частей:

– провальный старт – «Зенит» не справлялся с давлением «Бетиса». Команда Сергея Семака почти не касалась мяча на финальной трети, испытывала проблемы при контроле, допускала глупые ошибки на мяче и при обороне;

– после 0:2 «Бетис» снизил давление и дал необходимую свободу Венделу. «Зенит» прижал к воротам испанскую команду, создал несколько опасных моментов, но все испортила очередная ошибка;

– в перерыве Семак изменил схему на 3-4-3, в середине второго тайма перешел на 4-4-2. Второй тайм логично объединить в единый отрезок: «Зенит» больше владел мячом, чаще бил по воротам и реже ошибался.

4. «Мы плохо вошли в игру, неважно начали как в защите, так и в атаке. Совершили много ошибок – грубых, индивидуальных, в результате чего пропустили три мяча в первом тайме», – анализировал Семак.

«Зенит» ужасно стартовал. В первые 20 минут «Бетис» вел 3:0 по ударам и 13:1 по касаниям в штрафной, забил два мяча. «Зенит» испытывал большие проблемы с доставкой мяча вперед. Команда сделала 100 передач, 57 из них – на своей трети, 32 – в середине, 19 – в финальной части поля. 

Дополнительная деталь – их успешность, плюс касания «Зенита» на чужой половине:

– в первые 20 минут петербуржцы сделали 8 длинных передач на чужую половину, но зацепились всего за одну (привела к единственному касанию Дзюбы в штрафной за начало игры);

– 6 коротких розыгрышей через фланги тоже закончились потерями (у Кузяева отобрали мяч, Малкома останавливали фолами, второй пропущенный гол – результат выхода в атаку через пас);

– всего 3 атаки дошли до чужой финальной трети.

5. Стартовый план «Зенита» состоял во фланговых механизмах для коротких переходов в атаку и забросах на Дзюбу (ожидалось, что партнеры будут открываться под его скидки). 

По краям команда Семака планировала треугольники: крайний защитник пасовал в середину или на Малкома/Клаудиньо, открывающихся в глубину. Несколько проходивших комбинаций «Бетис» останавливал фолами (2 фола на Малкоме в первые 13 минут).

«Бетис» выбрал менее интенсивный прессинг-план, чем в Ла Лиге (10,8 PPDA в чемпионате, 14,2 – против «Зенита»), но команда Семака все равно не справилась со стратегией Пеллегрини.

Испанская команда практически не встречала Чистякова, Ракицкого и Кержакова (на первом скрине зенитовцы пасовались около 40 секунд на своей трети), зато плотно работала в опорной зоне хозяев.

Данные и графика – InStat

Ниже – карта касаний в стартовые 20 минут, на которой видно, что «Зенит» чаще владел мячом на флангах и практически не развивал атаки через центр.

Данные и графика – Whoscored

Когда мяч был у Ракицкого и Чистякова, Хоакин и Виллиан Жозе располагались около Барриоса и Вендела, прессингуя при передачах на фланг или неосмотрительных пасах назад (вингеры встречали крайних защитников, а нападающие подбирали защитников/полузащитников). Выбирая момент, «Бетис» играл смело и до упора, поэтому «Зенит» регулярно терялся под давлением на флангах.

6. «У Ракицкого не получилась игра сегодня, связано ли это с тем, что он пропустил сбор, или с его состоянием – посмотрим. Но не только у него игра не удалась. Возможно, сказалось отсутствие тонуса», – объяснял Семак. 

5 ударов «Бетиса» из 7 за весь матч – привозы «Зенита». «Бетису» даже не пришлось позиционно атаковать. Команда Пеллегрини спокойно отдала мяч хозяевам: 40% владения в первые 20 минут, 38,9% – во второй половине тайма, 37% – во втором тайме. По сути, гости всего дважды били после позиционок (первый удар – после аута в начале матча, еще один – вторым темпом после некачественных перестроений «Зенита» на 69-й минуте).

Пропущенные голы и остальные удары – результат грубых ошибок (виноват не только Ракицкий):

– фол Ракицкого – из-за разбитой структуры. Сабали отыграл Вендела стеночкой, а Клаудиньо ориентировался на Родригеса, а не на огромную зону в полуфланге. В итоге Ракицкий агрессивно выбросился, а потом проиграл воздух на стандарте;

– второй гол – плохая передача Кузяева на ход Караваеву, после которой Вендел и Барриос неудачно выбросились на Хоакина, полностью оголив опорную зону;

– через пару минут Ракицкий и Сантос едва не организовали еще один гол: Дуглас сделал неудобную передачу под давлением, а Ярослав выбил мяч на Хуанми – Виллиан Жозе пробивал с линии штрафной, но Чистяков заблокировал удар;

– решающий гол – не только из-за Ракицкого и Кержакова. Начало эпизода – неожиданная передача Клаудиньо в зону, где не было партнеров.

– забег Тельо в конце матча – обрез от Ивана Сергеева.

7. Доминирование «Зенита» после шокирующего начала – не совсем логичный отрезок. План на игру все равно почти не работал, несмотря на забитые голы (доказательство – замены и ход второго тайма) – «Зенит» спасала гениальность Вендела и смещения Малкома.

«Зенит» создал несколько голевых моментов: Клаудиньо и Малком били из штрафной после скидки Дзюбы, Артем замкнул навес Караваева, плюс чуть не реализовал подачу Малкома, а Вендел изящно вывел Малкома 1-на-1 с Руем Силвой.

Каждую атаку организовал именно Вендел – он находил свободные зоны в прессинге «Бетиса». Забросы все так же не проходили, а комбинации с правого фланга блокировались фолами или прессингом.

Первый голевой момент «Зенита» – едва ли не первое коллективное смещение бразильцев в одну зону. Вендел ускользнул от Виллиана, после чего стянул на себя Родригеса, а затем перевел на Барриоса – дальше Малком, Клаудиньо и Вендел разыграли пару треугольников, выведя Дугласа на навес.

Через минуту активность Вендела помогла «Зениту» в двух переходах на половину испанцев: сначала полузащитник создал тройку с Чистяковым и Ракицким, что позволило Ярославу пройти на фланг и забросить на Дзюбу, а в следующей фазе – отобрал мяч у Родригеса и перевел его в свободную зону.

Вторую голевую комбинацию тоже начал Вендел: попытался протащить мяч на дриблинге, но после неудачи сохранил его и отдал свободному Ракицкому, которому легко нашел Дугласа.

В этом эпизоде классно сыграл Малком – вингер насытил середину в первой части эпизода, а во второй – грамотно открылся в штрафной с левого фланга. Похожий момент был с Дзюбой: Вендел разогнал атаку после перехвата и нашел Малкома на левом углу штрафной.

8. «Мы не следовали нашему плану в первом тайме – мы неправильно располагались, играли не так, как хотели, ошибались. В обороне играли плохо, и нужно было что-то менять, чтобы не получить еще три гола. Сделали перестановки, исходя из наших возможностей», – прокомментировал смену схемы Семак. Он убрал Ракицкого и Караваева, выпустив Кругового и Мостового.

После перерыва «Зенит» перешел на 3-4-3: Сантос, Чистяков и Барриос – тройка защитников, Круговой и Кузяев – латерали, Клаудиньо и Вендел – в опорной зоне, Мостовой, Дзюба, Малком – атакующая группа.

Отрезок запомнился странной структурой прессинга: Клаудиньо, Малком, Дзюба, Мостовой накрывали четверку защитников или смещались к флангам (разбирали 1-в-1), из-за чего Вендел оставался один в опорной зоне (или даже поддерживал давление) – так возникали большие разрывы, которые решались высокими смещениями Барриоса и Сантоса.

Важная деталь давления – Мостовой и Малком накрывали крайних защитников, а Круговой и Кузяев, не поднимавшиеся высоко, (на скрине Малком и Далер поменялись местами) – вингеров.

В некоторых эпизодах Клаудиньо и Вендел теряли середину. Например, здесь Клаудиньо не подстраховал полуфланг – «Бетис» организовал опасный прострел через эту зону.

Но агрессия Сантоса на волне новой схемы спровоцировала главный момент «Зенита» во втором тайме (перекладина Кузяева). К этому моменту хозяева уже перешли на 4-4-2, но Дуглас снова агрессивно доиграл эпизод: сначала он дважды выиграл борьбу в центре, а затем отобрал мяч у Сабали на фланге.

9. «Зенит» подкорректировал атакующую структуру во втором тайме. Во-первых, тройка защитников позволяла Круговому и Кузяеву высоко подниматься – команде было проще выходить на фланги. Во-вторых, атакующая группа эффективнее открывалась в глубину.

До перехода на 4-4-2 «Зенит» нанес всего 1 удар – попытку Клаудиньо из-за штрафной заблокировали. Команда Семака активно атаковала флангами, но часто ошибалась в простых ситуациях: например, Круговой и Мостовой не рассчитывали силу передач, а классная комбинация Кузяева и Вендела закончилась неточным навесом Дзюбы (Сабали выбил на угловой).

10. Семак объяснил, что переход на 4-4-2 – ответная реакция на замены Пеллегрини: «План не выдерживали, поэтому и делали замены. «Бетис» заменил Хуанми на Тельо, который стал играть широко. Держать пятерых защитников в этой ситуации было не нужно, поэтому перестроились. С выходом Вильяма Карвалью Бетис освежил центр – мы туда опять выдвинули игрока».

Правда, новая схема практически не изменила атакующие алгоритмы. В 3-4-3 и 4-4-2 «Зенит» активно заполнял финальную треть – вся атакующая группа открывалась на одной линии с защитниками «Бетиса». Периодически структура слегка менялась: нападение открывалось в одной точке (эпизод с офсайдом Дзюбы).

Атакующая группа «Зенита» открывалась в глубину. Выглядело перспективно, но не приводило к ударам. Во втором тайме «Зенит» нанес всего 4 удара по воротам: 3 – заблокированы (только 1 – из штрафной), плюс перекладина Кузяева.  

Например, выход Дзюбы 1-на-1 из офсайда – результат классного смещения Мостового в глубину. Прострел Алберто на Сергеева (Сабали прервал в последний момент) – классная стенка Малкома на Юри после игры спиной к воротам. Даже комбинация со скидкой Сергеева на Алберто началась с отскока назад от Мостового.

11. Вендел, Малком, Сантос – лучшие игроки «Зенита» в матче:

– Малком сделал 2 передачи под удар, 9 – с продвижением, 16 – на трети соперника (лучший результат), забил и отдал предголевой пас, самый опасный игрок встречи по модели xThreat (суммарное увеличение вероятности забить гол) – 0,29;

– Дуглас – лидер по возвратам владения (9), третий по продвижению (7 передач), третий по xThreat (0,27), сыграл на трех позициях (крайний защитник, левый центральный в тройке, центральный в паре);

– Вендел замаскировал проблемы плана Семака. Участвовал во всех острых атаках «Зенита», оформил ассист, был лидером по продвижению – без него «Зенит» не навязал бы борьбу «Бетису».

Данные и графика – телеграм-канал «Футбол в цифрах»

12. «В первом тайме был гол, еще один момент. У нас есть игроки, которые могли поддержать интенсивность, движение – Алберто, Сергеев. Поэтому заменили Дзюбу, чтобы освежить игру, но сегодня его игру оценю хорошо», – сказал Семак.

Артем был очень хорош: выиграл 69% единоборств в атаке (9 из 13), забил, сбросил мяч на Клаудиньо и несколько раз хорошо открывался в глубину в каждом из таймов. 

Но «Зенит» провел неудачную игру на подборах – только в 5 случаях «Зенит» извлекал выгоду из его борьбы. Дзюба дважды сохранял мяч (в первом случае навесил, во втором – скинул под удар Клаудиньо), два раза бил по воротам, плюс на нем нарушили правила – получается, что Дзюба побеждал в единоборствах, самостоятельно удерживая владение, а в остальных ситуациях партнеры ему не помогали.

Алберто и Сергеев вышли очень энергично: Юри поучаствовал в атаке с перекладиной Кузяева и был готов замыкать, а Сергеев выиграл несколько единоборств и классно сбрасывал на партнера. Мостовой – еще одна классная замена. Андрей обострял и цеплялся за мяч по всему полю – именно он точно навесил на Сергеева и отыгрывался с бразильцами во время забеганий Дзюбы и Алберто.

13. «По игре, по количеству моментов мы смотрелись не хуже, а может и лучше. По ожидаемым моментам, по проценту вероятности победы – статистическим данным, которые в принципе не повлияли на итоговый результат.

Но даже при таком счете был прекрасный момент у Кузяева, который мог покатить вдоль ворот. Был сброс Сергеева на Алберто, был момент Дзюбы в первом тайме. Моментов создали много, но, к сожалению, ненадежно сыграли в обороне. Плюс реализация. Могли три забить? Могли. По Opta «Бетис» создал на 0,9, а забил три. Мы – на 1,2, а забили 2.

Итоговый результат не самый приятный, но ничего не потеряно. Мы понимаем, что будет очень сложно, учитывая все моменты, связанные с выездными матчами, с атмосферой на стадионе. Сделаем все возможное, чтобы победить», – анализировал Семак.

Неуверенная игра обороны позволила «Бетису» забыть о Фекире и Каналесе – гости практически не включались в позиционное нападение и легко отдали петербуржцам владение. К сожалению, команда Семака сама создала себе трудности, которые пришлось преодолевать.

«Зенит» оставил приятное впечатление: команда переломила ход матча и перестала бояться соперника в первом тайме.

Главный недостаток – не очень удачный стартовый план. В первом тайме «Зенит» плохо справлялся с фланговым давлением «Бетиса», но бразильцы вовремя сориентировались – Вендел и Малком топово распоряжались мячом и пространством. Во втором – «Зенит» стал еще смелее, но игра в атаке казалась очень сумбурной.

В Испании будет еще сложнее – теперь у Семака нет права на ошибку при выборе плана на игру.

Зенит Россия – Бетис Испания 2:3 (2:3, 0:0)
Дата проведения
17 февраля, 20.45, «Газпром Арена»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
0:1 – Родригес, 0:2 – 18 Виллиан Жозе, 1:2 – 25 Дзюба, 2:2 – 28 Малком, 2:3 – 41 Гуардадо.
ЗенитКержаков, Караваев (Мостовой, 46), Ракицкий (Круговой, 46), Чистяков (Ерохин, 88), Дуглас Сантос, Клаудиньо (Юри Алберто, 65), Кузяев, Барриос, Вендел, Малком, Дзюба (Сергеев, 73).
БетисРуй Силва, Сабали, Песселья, Эдгар Гонсалес, Морено, Гуардадо, Хоакин (Вильям Карвалью, 58), Родригес, Хуанми (Тельо, 58), Виллиан Жозе (Иглесиас, 79), Руибаль (Бельерин, 86).
Предупреждения:
Ракицкий (7), Тельо (75), Барриос (90).

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Фото: REUTERS/Anton Vaganov

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