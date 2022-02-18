Вендел и Малком вернули «Зенит» в игру после 0:2, но идеи Семака заработали только во втором тайме

Илья Васильев – о возобновлении сезона достойных поражений.

1. Зимняя пауза – сложнейший отрезок для Сергея Семака. В конце первого сбора тренер подчеркивал, что из-за проблем с составом главная цель – подвести всех в ручном режиме к физической готовности.

В каждой линии были трудности. Станислав Крицюк вне состава с ноября, Михаил Кержаков пропустил часть подготовки – в итоге на предматчевом брифинге Семак даже допускал выход Даниила Одоевского. Дмитрий Чистяков, Деян Ловрен, Ярослав Ракицкий и Вячеслав Караваев практически не тренировались на первом сборе. Вендел восстановился только ко второму сбору, Иван Сергеев столкнулся с похожей ситуацией.

Перед матчем Семак обратил на это внимание: «К сожалению, у нас были непростые первые сборы: многие футболисты не смогли принять участие, к нам пришли новички. Естественно, мы не сыграли столько, сколько нужно для получения игровой практики, чтобы встроить новичков в наш стиль.

Считаю, что наши новички стали хорошим усилением для команды. Правда, почти никто из них не отработал два сбора. У каждого футболиста своя история. Смена чемпионата, клуба, у ­кого-то – смена страны. Есть сложности в адаптации к тренировочному процессу, налаживании взаимодействий».

В итоге ситуация больше всего затронула защиту – «Зенит» обошелся без Ловрена и Крицюка. Сергей Семак использовал 4-2-3-1 при атаке (Кузяев был десяткой), а при обороне команда перестраивалась на линейные 4-4-2.

2. «Бетис» тоже потерял несколько игроков: Набиль Фекир пропускал матч из-за дисквалификации, а Серхио Каналес не прилетел в Петербург после положительного теста на коронавирус. Также Мануэль Пеллегрини дал отдохнуть нескольким лидерам: Эктор Бельерин, Марк Бартра и Вильям Карвалью остались в запасе.

Пеллегрини сохранил 4-2-3-1, где Хоакин играл десятку, Хуанми и Руибаль – вингеров, а Виллиан Жозе вышел в центре нападения.

3. Матч разделился на несколько частей:

– провальный старт – «Зенит» не справлялся с давлением «Бетиса». Команда Сергея Семака почти не касалась мяча на финальной трети, испытывала проблемы при контроле, допускала глупые ошибки на мяче и при обороне;

– после 0:2 «Бетис» снизил давление и дал необходимую свободу Венделу. «Зенит» прижал к воротам испанскую команду, создал несколько опасных моментов, но все испортила очередная ошибка;

– в перерыве Семак изменил схему на 3-4-3, в середине второго тайма перешел на 4-4-2. Второй тайм логично объединить в единый отрезок: «Зенит» больше владел мячом, чаще бил по воротам и реже ошибался.

4. «Мы плохо вошли в игру, неважно начали как в защите, так и в атаке. Совершили много ошибок – грубых, индивидуальных, в результате чего пропустили три мяча в первом тайме», – анализировал Семак.

«Зенит» ужасно стартовал. В первые 20 минут «Бетис» вел 3:0 по ударам и 13:1 по касаниям в штрафной, забил два мяча . «Зенит» испытывал большие проблемы с доставкой мяча вперед. Команда сделала 100 передач, 57 из них – на своей трети, 32 – в середине, 19 – в финальной части поля.

Дополнительная деталь – их успешность, плюс касания «Зенита» на чужой половине:

– в первые 20 минут петербуржцы сделали 8 длинных передач на чужую половину, но зацепились всего за одну (привела к единственному касанию Дзюбы в штрафной за начало игры);

– 6 коротких розыгрышей через фланги тоже закончились потерями (у Кузяева отобрали мяч, Малкома останавливали фолами, второй пропущенный гол – результат выхода в атаку через пас);

– всего 3 атаки дошли до чужой финальной трети.

5. Стартовый план «Зенита» состоял во фланговых механизмах для коротких переходов в атаку и забросах на Дзюбу (ожидалось, что партнеры будут открываться под его скидки).

По краям команда Семака планировала треугольники: крайний защитник пасовал в середину или на Малкома/Клаудиньо, открывающихся в глубину. Несколько проходивших комбинаций «Бетис» останавливал фолами (2 фола на Малкоме в первые 13 минут).

«Бетис» выбрал менее интенсивный прессинг-план, чем в Ла Лиге (10,8 PPDA в чемпионате, 14,2 – против «Зенита»), но команда Семака все равно не справилась со стратегией Пеллегрини.

Испанская команда практически не встречала Чистякова, Ракицкого и Кержакова (на первом скрине зенитовцы пасовались около 40 секунд на своей трети), зато плотно работала в опорной зоне хозяев.

Данные и графика – InStat

Ниже – карта касаний в стартовые 20 минут, на которой видно, что «Зенит» чаще владел мячом на флангах и практически не развивал атаки через центр.

Данные и графика – Whoscored

Когда мяч был у Ракицкого и Чистякова, Хоакин и Виллиан Жозе располагались около Барриоса и Вендела, прессингуя при передачах на фланг или неосмотрительных пасах назад (вингеры встречали крайних защитников, а нападающие подбирали защитников/полузащитников). Выбирая момент, «Бетис» играл смело и до упора, поэтому «Зенит» регулярно терялся под давлением на флангах.

6. «У Ракицкого не получилась игра сегодня, связано ли это с тем, что он пропустил сбор, или с его состоянием – посмотрим. Но не только у него игра не удалась. Возможно, сказалось отсутствие тонуса», – объяснял Семак.

5 ударов «Бетиса» из 7 за весь матч – привозы «Зенита» . «Бетису» даже не пришлось позиционно атаковать. Команда Пеллегрини спокойно отдала мяч хозяевам: 40% владения в первые 20 минут, 38,9% – во второй половине тайма, 37% – во втором тайме. По сути, гости всего дважды били после позиционок (первый удар – после аута в начале матча, еще один – вторым темпом после некачественных перестроений «Зенита» на 69-й минуте).

Пропущенные голы и остальные удары – результат грубых ошибок (виноват не только Ракицкий):

– фол Ракицкого – из-за разбитой структуры. Сабали отыграл Вендела стеночкой, а Клаудиньо ориентировался на Родригеса, а не на огромную зону в полуфланге. В итоге Ракицкий агрессивно выбросился, а потом проиграл воздух на стандарте;

– второй гол – плохая передача Кузяева на ход Караваеву, после которой Вендел и Барриос неудачно выбросились на Хоакина, полностью оголив опорную зону;

– через пару минут Ракицкий и Сантос едва не организовали еще один гол: Дуглас сделал неудобную передачу под давлением, а Ярослав выбил мяч на Хуанми – Виллиан Жозе пробивал с линии штрафной, но Чистяков заблокировал удар;

– решающий гол – не только из-за Ракицкого и Кержакова. Начало эпизода – неожиданная передача Клаудиньо в зону, где не было партнеров.

– забег Тельо в конце матча – обрез от Ивана Сергеева.

7. Доминирование «Зенита» после шокирующего начала – не совсем логичный отрезок. План на игру все равно почти не работал, несмотря на забитые голы (доказательство – замены и ход второго тайма) – «Зенит» спасала гениальность Вендела и смещения Малкома .

«Зенит» создал несколько голевых моментов: Клаудиньо и Малком били из штрафной после скидки Дзюбы, Артем замкнул навес Караваева, плюс чуть не реализовал подачу Малкома, а Вендел изящно вывел Малкома 1-на-1 с Руем Силвой.

Каждую атаку организовал именно Вендел – он находил свободные зоны в прессинге «Бетиса». Забросы все так же не проходили, а комбинации с правого фланга блокировались фолами или прессингом.

Первый голевой момент «Зенита» – едва ли не первое коллективное смещение бразильцев в одну зону. Вендел ускользнул от Виллиана, после чего стянул на себя Родригеса, а затем перевел на Барриоса – дальше Малком, Клаудиньо и Вендел разыграли пару треугольников, выведя Дугласа на навес.

Через минуту активность Вендела помогла «Зениту» в двух переходах на половину испанцев: сначала полузащитник создал тройку с Чистяковым и Ракицким, что позволило Ярославу пройти на фланг и забросить на Дзюбу, а в следующей фазе – отобрал мяч у Родригеса и перевел его в свободную зону.

Вторую голевую комбинацию тоже начал Вендел: попытался протащить мяч на дриблинге, но после неудачи сохранил его и отдал свободному Ракицкому, которому легко нашел Дугласа.

В этом эпизоде классно сыграл Малком – вингер насытил середину в первой части эпизода, а во второй – грамотно открылся в штрафной с левого фланга. Похожий момент был с Дзюбой: Вендел разогнал атаку после перехвата и нашел Малкома на левом углу штрафной.

8. «Мы не следовали нашему плану в первом тайме – мы неправильно располагались, играли не так, как хотели, ошибались. В обороне играли плохо, и нужно было что-то менять, чтобы не получить еще три гола. Сделали перестановки, исходя из наших возможностей», – прокомментировал смену схемы Семак. Он убрал Ракицкого и Караваева, выпустив Кругового и Мостового.

После перерыва «Зенит» перешел на 3-4-3: Сантос, Чистяков и Барриос – тройка защитников, Круговой и Кузяев – латерали, Клаудиньо и Вендел – в опорной зоне, Мостовой, Дзюба, Малком – атакующая группа.

Отрезок запомнился странной структурой прессинга: Клаудиньо, Малком, Дзюба, Мостовой накрывали четверку защитников или смещались к флангам (разбирали 1-в-1), из-за чего Вендел оставался один в опорной зоне (или даже поддерживал давление) – так возникали большие разрывы, которые решались высокими смещениями Барриоса и Сантоса.

Важная деталь давления – Мостовой и Малком накрывали крайних защитников, а Круговой и Кузяев, не поднимавшиеся высоко, (на скрине Малком и Далер поменялись местами) – вингеров.

В некоторых эпизодах Клаудиньо и Вендел теряли середину. Например, здесь Клаудиньо не подстраховал полуфланг – «Бетис» организовал опасный прострел через эту зону.

Но агрессия Сантоса на волне новой схемы спровоцировала главный момент «Зенита» во втором тайме (перекладина Кузяева). К этому моменту хозяева уже перешли на 4-4-2, но Дуглас снова агрессивно доиграл эпизод: сначала он дважды выиграл борьбу в центре, а затем отобрал мяч у Сабали на фланге.

9. «Зенит» подкорректировал атакующую структуру во втором тайме. Во-первых, тройка защитников позволяла Круговому и Кузяеву высоко подниматься – команде было проще выходить на фланги. Во-вторых, атакующая группа эффективнее открывалась в глубину.

До перехода на 4-4-2 «Зенит» нанес всего 1 удар – попытку Клаудиньо из-за штрафной заблокировали. Команда Семака активно атаковала флангами, но часто ошибалась в простых ситуациях: например, Круговой и Мостовой не рассчитывали силу передач, а классная комбинация Кузяева и Вендела закончилась неточным навесом Дзюбы (Сабали выбил на угловой).

10. Семак объяснил, что переход на 4-4-2 – ответная реакция на замены Пеллегрини: «План не выдерживали, поэтому и делали замены. «Бетис» заменил Хуанми на Тельо, который стал играть широко. Держать пятерых защитников в этой ситуации было не нужно, поэтому перестроились. С выходом Вильяма Карвалью Бетис освежил центр – мы туда опять выдвинули игрока».

Правда, новая схема практически не изменила атакующие алгоритмы. В 3-4-3 и 4-4-2 «Зенит» активно заполнял финальную треть – вся атакующая группа открывалась на одной линии с защитниками «Бетиса». Периодически структура слегка менялась: нападение открывалось в одной точке (эпизод с офсайдом Дзюбы).

Атакующая группа «Зенита» открывалась в глубину. Выглядело перспективно, но не приводило к ударам. Во втором тайме «Зенит» нанес всего 4 удара по воротам: 3 – заблокированы (только 1 – из штрафной), плюс перекладина Кузяева.

Например, выход Дзюбы 1-на-1 из офсайда – результат классного смещения Мостового в глубину. Прострел Алберто на Сергеева (Сабали прервал в последний момент) – классная стенка Малкома на Юри после игры спиной к воротам. Даже комбинация со скидкой Сергеева на Алберто началась с отскока назад от Мостового.

11. Вендел, Малком, Сантос – лучшие игроки «Зенита» в матче:

– Малком сделал 2 передачи под удар, 9 – с продвижением, 16 – на трети соперника (лучший результат), забил и отдал предголевой пас, самый опасный игрок встречи по модели xThreat (суммарное увеличение вероятности забить гол) – 0,29;

– Дуглас – лидер по возвратам владения (9), третий по продвижению (7 передач), третий по xThreat (0,27), сыграл на трех позициях (крайний защитник, левый центральный в тройке, центральный в паре);

– Вендел замаскировал проблемы плана Семака. Участвовал во всех острых атаках «Зенита», оформил ассист, был лидером по продвижению – без него «Зенит» не навязал бы борьбу «Бетису».

Данные и графика – телеграм-канал «Футбол в цифрах»

12. «В первом тайме был гол, еще один момент. У нас есть игроки, которые могли поддержать интенсивность, движение – Алберто, Сергеев. Поэтому заменили Дзюбу, чтобы освежить игру, но сегодня его игру оценю хорошо», – сказал Семак.

Артем был очень хорош: выиграл 69% единоборств в атаке (9 из 13), забил, сбросил мяч на Клаудиньо и несколько раз хорошо открывался в глубину в каждом из таймов.

Но «Зенит» провел неудачную игру на подборах – только в 5 случаях «Зенит» извлекал выгоду из его борьбы. Дзюба дважды сохранял мяч (в первом случае навесил, во втором – скинул под удар Клаудиньо), два раза бил по воротам, плюс на нем нарушили правила – получается, что Дзюба побеждал в единоборствах, самостоятельно удерживая владение, а в остальных ситуациях партнеры ему не помогали.

Алберто и Сергеев вышли очень энергично: Юри поучаствовал в атаке с перекладиной Кузяева и был готов замыкать, а Сергеев выиграл несколько единоборств и классно сбрасывал на партнера. Мостовой – еще одна классная замена. Андрей обострял и цеплялся за мяч по всему полю – именно он точно навесил на Сергеева и отыгрывался с бразильцами во время забеганий Дзюбы и Алберто.

13. «По игре, по количеству моментов мы смотрелись не хуже, а может и лучше. По ожидаемым моментам, по проценту вероятности победы – статистическим данным, которые в принципе не повлияли на итоговый результат.

Но даже при таком счете был прекрасный момент у Кузяева, который мог покатить вдоль ворот. Был сброс Сергеева на Алберто, был момент Дзюбы в первом тайме. Моментов создали много, но, к сожалению, ненадежно сыграли в обороне. Плюс реализация. Могли три забить? Могли. По Opta «Бетис» создал на 0,9, а забил три. Мы – на 1,2, а забили 2.

Итоговый результат не самый приятный, но ничего не потеряно. Мы понимаем, что будет очень сложно, учитывая все моменты, связанные с выездными матчами, с атмосферой на стадионе. Сделаем все возможное, чтобы победить», – анализировал Семак.

Неуверенная игра обороны позволила «Бетису» забыть о Фекире и Каналесе – гости практически не включались в позиционное нападение и легко отдали петербуржцам владение. К сожалению, команда Семака сама создала себе трудности, которые пришлось преодолевать.

«Зенит» оставил приятное впечатление: команда переломила ход матча и перестала бояться соперника в первом тайме.

Главный недостаток – не очень удачный стартовый план. В первом тайме «Зенит» плохо справлялся с фланговым давлением «Бетиса», но бразильцы вовремя сориентировались – Вендел и Малком топово распоряжались мячом и пространством. Во втором – «Зенит» стал еще смелее, но игра в атаке казалась очень сумбурной.

В Испании будет еще сложнее – теперь у Семака нет права на ошибку при выборе плана на игру.

Фото: REUTERS/Anton Vaganov