Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская призналась, что ее удивил переход полузащитника Хесуса Медины из ЦСКА в «Спартак».

«Спартак» в понедельник объявил о переходе Медины. Клуб подписал с 26‑летним парагвайским футболистом контракт до 30 июня 2026 года.

— Честно говоря, удивлена этим переходом. Подойдет ли Медина «Спартаку»? Не знаю, но мне кажется, что нет. Посмотрим.

— Как вам действия Медины на поле? Хороший игрок? — Я бы сказала, что средний, — выразила мнение Смородская в разговоре с корреспондентом «Матч ТВ».

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