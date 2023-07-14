Ольга Смородская: «Честно говоря, удивлена переходом Медины. Мне кажется, он не подойдет «Спартаку»
Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская призналась, что ее удивил переход полузащитника Хесуса Медины из ЦСКА в «Спартак».
«Спартак» в понедельник объявил о переходе Медины. Клуб подписал с 26‑летним парагвайским футболистом контракт до 30 июня 2026 года.
— Честно говоря, удивлена этим переходом. Подойдет ли Медина «Спартаку»? Не знаю, но мне кажется, что нет. Посмотрим.
— Как вам действия Медины на поле? Хороший игрок? — Я бы сказала, что средний, — выразила мнение Смородская в разговоре с корреспондентом «Матч ТВ».
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