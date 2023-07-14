Спартак ТВ
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Ольга Смородская: «Честно говоря, удивлена переходом Медины. Мне кажется, он не подойдет «Спартаку»

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Ольга Смородская Ольга Смородская
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Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская призналась, что ее удивил переход полузащитника Хесуса Медины из ЦСКА в «Спартак».

«Спартак» в понедельник объявил о переходе Медины. Клуб подписал с 26‑летним парагвайским футболистом контракт до 30 июня 2026 года.

— Честно говоря, удивлена этим переходом. Подойдет ли Медина «Спартаку»? Не знаю, но мне кажется, что нет. Посмотрим.

— Как вам действия Медины на поле? Хороший игрок? — Я бы сказала, что средний, — выразила мнение Смородская в разговоре с корреспондентом «Матч ТВ».

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6 комментариев

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Лёша Васильев
тебя блин не спросили!
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Ильдар Фарукшин
Ваше мнение было очень" важно "для нас 😊😊😊😊
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Сироткин Александр
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Я вот тоже удивлен, какое ей дело до Спартака.
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Артем Сергеев
Главное что Локо при ней «блистал»
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Ma Rsik
Мнение дэпошницы очень важно,его нужно записать на листочке,сделать из него самолёт и послать на фиг...
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Владимир Дмитриев
Какое хоть ей дело??? Эксперд #₽енов
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