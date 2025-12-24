  • Спортс
27

Заварзин о Карседо: «Спартак» допускает очередную ошибку. Опять брать кота в мешке – потерять очередной год. Нужен тренер с чемпионским опытом»

Юрий Заварзин: «Спартак» допускает очередную ошибку, приглашая Карседо.

Бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Заварзин считает возможное назначение Хуана Карлоса Карседо ошибкой.

«Спартаку» нужен тренер, который может привести их к чемпионству. Не думаю, что Карседо сможет это сделать. «Спартак» допускает очередную ошибку, приглашая Карседо.

Я так понимаю, что у «Спартака» раньше был неограниченный бюджет, а теперь из-за санкций в отношении «Лукойла» могут появиться ограничения. Я бы рассматривал кого-то из лучших европейских тренеров, если «Спартак» действительно хочет быть чемпионом. Опять брать кота в мешке… Потеряют год в очередной раз. Надо брать того, кто имеет за спиной чемпионский опыт», – сказал Заварзин.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Metaratings
logoХуан Карлос Карседо
logoСпартак
logoвысшая лига Кипр
logoпремьер-лига Россия
logoПафос
Юрий Заварзин
