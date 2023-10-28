В чем секрет успеха Новой Зеландии в регби? Про них написали книгу, которую обожает Ларионов

15 уроков от All Blacks.

Cовсем недавно главный тренер «Торпедо» и легенда «Детройта» Игорь Ларионов признался, что рекомендовал игрокам прочитать пару книг. Одну из них – неожиданно – про регби:

– Эта книга не только о спорте, а о жизни – о [регбийной] команде Новой Зеландии All Blacks и почему они успешны. Мы не хотим никого копировать, но только так добиваются успехов большие организации, которые знают, что мелочей не бывает.

С бывшими боссами All Blacks, самой титулованной сборной в мире регби (три Кубка мира, 14 побед в Кубке трех наций, который сейчас называется Чемпионат регби), часто консультировался главный тренер сборной Англии по футболу Гарет Саутгейт; опорник «Арсенала» Деклан Райс говорил в интервью, что всем нужно учиться стойкости и философии у регбийной Новой Зеландии, а ментального тренера All Blacks Гилберта Эноку приглашал в «Челси» владелец клуба Тодд Боули.

Что такого придумала сборная Новой Зеландии по регби и почему у нее надо учиться?

Новая Зеландия очень эффективна: самая титулованная команда из страны, где живут 5+ млн человек. Ее хаку и черную форму знают все

Да, Новая Зеландия не выигрывает каждый Кубок мира (в 2019-м заняла третье место, в 2023-м проиграла в стартовом матче французам 13:27, но дошла до финала), но стабильно высокий уровень и регулярные медали удивительны для команды из не самой густонаселенной страны.

Каждую деталь образа All Blacks разбирают под микроскопом – до цвета формы, эмблемы и танца. Все это важно для самосознания новозеландцев, причастности к сборной и внутренней мотивации.

Например, All Blacks – это не расизм. Первый полинезиец сыграл за Новую Зеландию только в 1976-м, а прозвище появилось в 1905-м из-за забавной ошибки. Во время турне по Великобритании журналисты заметили необычный ультраоборонительный стиль. Казалось, все 15 игроков – защитники или «all backs». Из-за ошибки в типографии новое название закрепилось и стало брендом.

Как и абсолютно черная форма. Это тоже часть стиля Новой Зеландии. Минималистичную черную форму с воротником примеряли принц Гарри, Тейлор Свифт, Робби Уильямс, Эд Ширан, Дуэйн «Скала» Джонсон. Для Кубке мира-2019 в Японии форму в коллабе с adidas придумал культовый японский дизайнер Йоджи Ямамото.

Впрочем, не все атрибуты сборной черные и мрачные.

На черной форме есть небольшая светлая эмблема. Это серебряный папоротник, символ Новой Зеландии, который мог попасть на флаг страны, но 56% граждан на референдуме попросили ничего не менять. Поэтому флаг Новой Зеландии не меняется с колониальных времен (и очень похож на австралийский), а вот сборные выступают с папоротником.

Знаменитая хака, о которой знают даже те, кто ничего не слышал про регби, – важный ритуал для концентрации перед матчем.

Хака – великий ритуал регби. Что означают все эти движения и крики?

Все эти образы так важны, а Новая Зеландия так успешна по нескольким причинам.

Во-первых, в Океании – культ регби.

Во-вторых, сборная Новой Зеландии – уникальный пример использования человеческого потенциала в большой команде.

Каким урокам управления учат All Blacks?

1. Нельзя становиться слишком великим для маленьких дел

All Blacks – гордые и отважные. Это самая популярная и просто лучшая регбийная команда мира.

Но даже после разгрома сильнейшего врага ты не можешь позволить себе расслабиться и зазнаться.

После победы сборная Новой Зеландии собирается в круг в раздевалке. Сначала говорят помощники тренера, потом специалист по физподготовке, потом – главный. Каждый высказывается, говорит, что понравилось, а что можно улучшать.

В это время телеканалы обсуждают победу All Blacks, болельщики допивают очередную кружку пива за победу.

А регбисты берут в руки веники и подметают пол в раздевалке. Так, чтобы за ними не надо было убирать заново.

«Ты не ждешь, что кто-то сделает работу за тебя, учишься не надеяться, что тебе принесут все готовое, – говорит для книги «Наследие: 15 уроков лидерства от All Blacks» защитник Эндрю Мертенс (у него 70 матчей за сборную и серебро Кубка мира, третий по количеству очков в истории). – Если у тебя есть личная дисциплина в жизни, то и на поле ты организованнее. Хочешь, чтобы игроки действовали сообща, – добейся, чтобы они захотели этого. Никому не нужна группа одиночек. Это не принесет победы в каждом матче, но сплотит команду в долгосрочной перспективе».

Убирать раздевалку, делать работу до конца и не мнить себя звездами – это база для сборной Новой Зеландии.

2. Никаких придурков

Убирать раздевалку после матча – не значит смиренно подчиняться любому слову. Просто нужно ставить интересы команды выше своих.

«Если что-то не пойдет на пользу команде, то не говори и не делай этого, – продолжает Мертенс. – У каждого своя роль, и если ты уважаешь всех остальных в группе, то делаешь больше».

Сборная Новой Зеландии считает себя лучшей в мире. Сюда нелегко попасть, от игроков максимально высокие ожидания, а еще надо ассоциировать себя с командой.

Да, играть в All Blacks – привилегия.

«Это самая привилегированная команда в мире, – уверен Уэйн Смит, главный тренер сборной Новой Зеландии в 2000-2001 годах . – Надо заработать право находиться в ней».

Смит придумал «Регбийный клуб», регулярное общение лидеров с новичками в неформальной обстановке – для того чтобы укрепить горизонтальные связи вне поля и дать игрокам легально развлечься. Если ты получаешь удовольствие от общения и игры в сборной, то и достигать цели проще.

В неформальной обстановке проверяются человеческие качества. «Придурков», которые не подходят по характеру, просто не возьмут в сборную или перестанут вызывать после первого сбора. Характер и атмосфера в коллективе важнее одного талантливого игрока.

He iti wai kowhao waka e tahuri te waka или «Даже тоненькая струйка воды через крошечную дырочку может потопить каноэ» – так гласит поговорка маори.

Каждого новичка проверяют на соответствие ценностям команды. В 2010-м нового центрового сборной Бенсона Стэнли поймал один из опытных игроков. Он похлопал Бенсона по плечу и задал два вопроса на подумать: «Что ты можешь предложить команде?» и «Чем ты готов пожертвовать?»

На командном вечере на эти вопросы новичкам ответили лидеры и поделились командным наследием и историями об игроках, которые не щадили себя за сборную. Потом все исполнили хаку, а Бенсон Стэнли подумал: «Это мой звездный час».

Правда, ненадолго. Стэнли дебютировал за All Blacks только в 36 лет и отыграл три матча, а через два года вообще завершил карьеру.

3. Иди навстречу ожиданиям

Такая спартанская суровость объяснима. Цель Новой Зеландии – большие победы над Англией, Францией, ЮАР, Австралией, а поражение в четвертьфинале Кубка мира – провал.

«Когда играешь за All Blacks, тебе дают понять, что поражения нужно помнить лучше побед, – рассказывал Шон Фитцпатрик, хукер сборной Новой Зеландии в 1986-1997 годах. – Тобой движет страх, что ты сделаешь что-то не так. Он заставляет готовиться как следует. Все успешные команды и в спорте, и в бизнесе побеждают, если они хорошо готовы. Если вы будете честны с собой, то превратите угрозу неудачи в мотивирующий фактор. Знаете, неудачи обычно терпят те, кто готовится в три часа ночи накануне».

Регбистам из Новой Зеландии внушают ненависть к поражениям. Страна ждет победы в каждом матче и полной взаимовыручки игроков.

«Мы говорим: не будь хорошим игроком Новой Зеландии, будь великим, – продолжает Фитцпатрик. – Не останавливайся, достигнув целей. Целься выше».

Игроки внушают себе, что просто не могут проиграть. Маорийская поговорка гласит: whaia te iti kahurangi: ki te tuohu koe, me he maunga teirei или («Целься в самое высокое облако, если промахнешься, то попадешь в высокую гору»).

4. Тренируйся работать под давлением

Делать больше – значит каждый день работать на тренировках. Но не просто быстрее бегать, лучше бороться и бросать мяч.

Главное – тренировки под давлением.

«Принимать мудрые решения должно быть сложнее, чем играть, – рассказывает Уэйн Смит. – Мы создаем неожиданные события, заставляя [игроков] решать проблемы».

Чем больше неожиданностей отработано на тренировках, тем проще воспринимать их в игре. Несмотря на давление (которое новозеландцы называют привилегией, а не проблемой), ты можешь играть с холодной головой и сохранять ясность мыслей.

Мало хотеть побеждать, бояться проигрывать и целиться в облака.

«Если вы хотите стать сильнее, идете в спортзал и работаете три раза в неделю над своей силой, – рассказывал журналу Real Estate Гилберт Энока, ментальный тренер Новой Зеландии. – Если вам хочется усовершенствовать концентрацию и гибкость ума, почему бы не применить аналогичный подход?»

Тренировочный цикл в Новой Зеландии строят так: сначала техника, потом интенсивность, дальше все то же самое, только еще и под давлением. Далее интенсивные тренировки без давления – и финальная коррекция техники. Такой цикл можно повторять до автоматизма с любым упражнением или навыком.

«Напряженная игра, в которой ты можешь действовать точно, полностью противоположна ситуации «проклятье, нужно срочно выиграть, ты только посмотри на табло, там чертовы 8:8, мы в дерьме!» – рассказывает Грэм Генри, главный тренер Новой Зеландии в 2004-2011 годах. – В такой момент ты застываешь, задыхаешься, перестаешь доверять товарищам по команде».

Поэтому цель All Blacks – не быть перемотивированными, а заряжаться, находить новые силы и сохранять ясный ум и спокойствие. Все благодаря тренировкам.

«У мозга, по сути, три части, – рассказывал Гилберт Энока. – Одна отвечает за инстинкты, вторая – за мышление, третья – за эмоции. Под давлением часть, отвечающая за мышление, отключается. И это значит, что вы полагаетесь на эмоции и инстинкты и не можете воспринимать информацию для принятия решений».

Главное в такие моменты – отключить эмоции и думать не о задаче выбить мяч или пронести его подальше. Легенда All Blacks Ричи Маккоу объяснял, что под давлением начинает дышать медленно и осознанно, переключает внимание на ноги или мяч в руках, смотрит на трибуну или думает, как шевелить пальцами.

При стрессе эти медитативные лайфхаки возвращают новозеландским регбистам холодную голову и рабочее состояние.

5. Создай обучающую среду и делегируй ответственность

Новая Зеландия не всегда умела так хладнокровно справляться с трудностями.

В 2004-м All Blacks не были похожи на лучшую команду в мире, о которой напишут книгу по менеджменту.

Новая Зеландия не выигрывала Кубок мира с 1987 года (следующий успех случился только в 2011-м) С 1996-го появился Кубок трехи наций, но и тут Новая Зеландия не была гегемоном: в 2000 и 2001-м титул забрала Австралия, в 1998 и 2004 году – ЮАР (у Новой Зеландии 5 побед в 9 турнирах). За следующие 19 лет Новая Зеландия выиграет 15 кубков.

Новозеландцы заняли последнее место (из трех) в Кубке трех наций-2004 и после поражения от ЮАР 26:40 страшно напились. В южноафриканском отеле один из недавних соперников вытаскивал новозеландцев из кустов, чтобы они не захлебнулись рвотой.

«Нельзя всю неделю работать, а потом с вечера субботы до утра понедельника напиваться в стельку, – говорил Гилберт Энока про сборную Новой Зеландии. – Мы работали недостаточно хорошо для профессионального регби».

Капитан Тана Умага говорил, что больше не получает удовольствия от регби, не хочет и боится играть. Новая Зеландия совсем потеряла командный дух.

Нужно было менять ситуацию, пока не поздно.

Вернувшись в Новую Зеландию, новый главный тренер Грэм Генри собрал главных людей сборной: помощников Уэйна Смита (бывшего главного тренера 2001-2003) и Стива Хэнсена (будущего главного тренера 2012-2019), ветерана и бывшего тренера сборной Брайана Локхора, капитана Умага и вице-капитана Маккоу.

Главные люди сборной поняли, что нужно работать над внутренней культурой, обозначить цели игрокам и создать дополнительную мотивацию для игры за сборную.

«Мы чувствовали, что нужно передавать лидерство игрокам, – объяснял потом Генри. – Они ведут игру и будут вести за собой команду. «Ты и они» должно превратиться в «мы».

В Новой Зеландии выбрали новых лидеров среди игроков и делегировали им часть ответственности. Потому что ответственные лидеры создают других лидеров.

Все началось с маленьких шагов. Например, распорядка тренировочной недели.

Воскресенье: утром – восстановительная тренировка, вечером – планирование недели с группой лидеров

Понедельник: Легкая тренировка и работа над психологией

Вторник: Тренажерный зал с тяжелыми весами, стандартные положения

Среда: Выходной

Четверг: утром – работа над техническими аспектами, вечером – интенсивная тренировка

Пятница: капитанская тренировка, ее проводят игроки

Суббота: утром – разбор соперника и короткая отработка некоторых технических аспектов, вечером – матч

Тренеры задают цели и параметры, а ответственность за детали отдают команде.

В All Blacks тренеры не рассказывают игрокам вдохновляющие речи перед игрой. Время перед матчем – для игроков. Так они могут подумать, сосредоточиться и настроиться на игру.

«Мы полностью перешли от принятия решений в одностороннем порядке к двустороннему руководству, и сами игроки сыграли важную роль в установке стандартов и приемлемого поведения», – говорил Уэйн Смит, помощник главного тренера в 2004-2011 годах.

Двустороннее руководство и ответственность поменяли среду. Теперь не тренеры, а команда проверяла характеры игроков, избавлялась от «придурков». Регбисты сами видели, кто и как выкладывается на тренировках и могли откровенно сказать об этом друг другу. У них есть эмоциональная связь и цели.

В такой обстановке ключевым стало обучение.

«Для каждого игрока был разработан игровой профайл, – рассказывал Грэм Генри. – Он состоял из 7-8 важных пунктов и превращался в ежедневную карту самосовершенствования. Если каждый спортсмен играл лучше на 5-15%, то сильнее становилась вся команда. Если сложить все проценты вместе, то получится выдающийся результат».

Пока игроки учились друг у друга, тренеры – у других команд. Генри, Смит и Хэнсен подсматривали за «Нью-Йорк Джайентс» из НФЛ и «Сидней Суонс» из австралийского футбола. У «Сиднея» новозеландцы скопировали фразу «никаких придурков».

Через афоризмы и ритуалы All Blacks создавали новую внутреннюю культуру и эмоциональную связь друг с другом и с командой

6. Создавай культуру и ритуализируй

Мы привыкли, что хака – ритуал, неотделимый от Новой Зеландии и ее главная фишка. Но вообще-то от нее чуть не отказались.

«Люди даже не догадываются, насколько близко мы были к тому, чтобы полностью отказаться от хаки, – вспоминал Гилберт Энока, ментальный тренер Новой Зеландии для книги «Наследие: 15 уроков лидерства от All Blacks». – Мы потеряли суть и понимание. Ведущие игроки говорили: «Нам суют в лицо камеры, а мы хотим, чтобы это все поскорее закончилось и уже началась игра. И вообще, это не для нас, а для маори»

В 2005 году в Новой Зеландии меняли самосознание команды и методы управления.

У сборной уже был собственный язык и традиции: например, игроки записывали главные афоризмы в «Черную книгу» (к ней есть доступ только у игроков под угрозой исключения из сборной) и писали там, что главное – команда, нужно быть не хорошими, а великими.

Новая Зеландия искала новые смыслы и ценности, ритуалы, которые могли бы перепридумать команду. Сборная теряла не только мотивацию, но и сплоченность и не видела связи друг с другом.

«Новозеландское общество изменилось, – рассуждал для книги «Наследие: 15 уроков лидерства от All Blacks» Грэм Генри, главный тренер Новой Зеландии в 2004-2011 годах. – Оно уже не делится на маори и европейцев. За All Blacks играют и тонганцы, и самоанцы, и фиджийцы, и европейцы, и маори. Мы могли поговорить о культуре Фиджи и перекусить самоанскими блюдами. Это привело к тому, что мы стали лучше понимать игроков и новозеландское общество».

Все игроки и тренеры сели в круг и обсудили, что для них значит быть новозеландцем и игроком сборной. Каждый говорил о своем: родителях, родной земле, священной черной регбийке, папоротнике на эмблеме и других деталях.

Тогда тренеры вместе с лидерами команды пообщались с Дереком Ларделли, исполнителем танцев маори, художником татуировок маори и исследователем вакапапа (генеалогии и наследия маори)

Вместе они придумали новую хаку «Капа о панго»:

«Это стало началом мощного возрождения, – рассказывал для книги «Наследие: 15 уроков лидерства от All Blacks» хукер Новой Зеландии 1996-2007 Антон Оливер. – Мы становились единым целом, потому что восстанавливали связь и с маори, и с другими культурами. Теперь все могли сказать: да, я это понимаю, это мои слова, моя страна и земля».

Есть и другой очень красивый символ.

В сборной Новой Зеландии есть длинная льняная веревка – из трех переплетенных нитей. Черная – в честь наследия, названия и цвета формы, серебристая – в честь новозеландского папоротника и красная – в честь крови, потому что вне зависимости от места рождения у всех в All Blacks кровь одного цвета.

К веревке привязаны разноцветные ленточки в честь побед. Голубая – над Аргентиной, багровая – над Уэльсом, красная – над Англией. После поражений ленточки тоже прикрепляют. Только они черные, вне зависимости от соперника. Веревка ездит со сборной на каждый матч и напоминает о прошлом и наследии перед каждым матчем.

Новозеландцы с особым почтением относятся к черной форме. Тут тоже есть ритуалы. Когда 11-й номер сборной заканчивает карьеру, он передает регбийку следующему 11-му номеру, а команда заклинает новичка быть лучшим в истории под этим номером.

«Игроки сборной говорят прекрасную вещь: ты не владелец регбийки, ты просто тело, на которое она сейчас надета, – говорил главный тренер Грэм Генри. – И твоя работа – продолжать наследие и приумножать его».

Регбисты понимают, что они не вечные: и времени в сборной, и жизни придет конец, а черная форма, серебряный папоротник и All Blacks – навсегда.

Джок Хоббс играл за Новую Зеландию с 1983 по 1986 годы и даже недолго был капитаном сборной. В 2002-м Хоббс стал президентом Федерации регби Новой Зеландии, а в 2006-м благодаря его усилиям Новая Зеландия получила право самостоятельно провести Кубок мира.

За год до турнира Хоббс покинул пост главы федерации. Он уже не мог справляться с обязанностями из-за борьбы с лейкемией.

Но перед началом Кубка мира-2011 в Новой Зеландии зашел в раздевалку и сказал регбистам: «Никогда не позволяйте музыке внутри вас умолкнуть».

Они знали, что у Хоббса рак.

Новая Зеландия выиграла домашний трофей. Первый за 24 года.

Джок Хоббс передал наследие и силу духа и умер в 2012-м. После Кубка мира главный тренер сэр Грэм Генри в пятый раз за семь лет стал лучшим тренером мира – и ушел из сборной. Он закончил перестройку команды, его Новая Зеландия побеждала в 86% матчей.

Наследие Генри перенял его ассистент сэр Стив Хэнсен. С ним Новая Зеландия выиграла 87% матчей и взяла Кубок мира-2015. Второй подряд.

В 2023-м главный тренер Новой Зеландии и проводник философии – ученик и ассистент Хэнсена Иэн Форстер.

Хотя он пока еще не сэр. Телеграм-канал Ярослава Сусова про спортивный бизнес

Фото: /Chris Hyde, Hannah Peters, Dan Mullan, Joe Allison