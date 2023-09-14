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ЧМ-2034 отдадут Саудовской Аравии, потому что нет альтернатив. Как так получилось?

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У ФИФА нет других вариантов?

В начале октября ФИФА отдала ЧМ-2030 сразу шести странам: Испании, Португалии и  Марокко (они проведут большую часть турнира), а также Аргентине, Уругваю и Парагваю (у них матчи открытия).

Такое странное (и даже немного издевательское) решение максимально сузило круг претендентов на ЧМ-2034: с 99-процентной вероятностью он пройдет в Саудовской Аравии.

Дело в ротации регионов. ЧМ-2022 прошел в Азии, ЧМ-2026 отдан Северной Америке (США, Канада, Мексика), а ЧМ-2030 – сразу Европе, Африке и Южной Америке. Если ФИФА не откажется от принципа смены регионов (соблюдается с 2002-го), то для ЧМ-2034 вариантов нет – либо Азия, либо Океания.

Заявки на турнир принимаются до 31 октября, но пока претендент всего один – Саудовская Аравия.. Которую поддерживают более 100 стран (по крайней мере, так пишут местные медиа), в том числе Марокко, Египет, Бахрейн, Кувейт, Пакистан, Азербайджан и другие.

Планы конкурентов саудовцев в борьбе за ЧМ сорвались.Несколько лет о заявке думали страны АСЕАН (Индонезия, Филиппины, Таиланд, Сингапур, Мьянма, Малайзия, Лаос, Камбоджа, Вьетнам и Бруней), Казахстан вместе с Узбекистаном и Австралия с Новой Зеландией после успешного женского ЧМ-2023.

В Казахстане и Узбекистане от идеи быстро отказались, у Австралии и Новой Зеландии проблемы с инфраструктурой – ее достаточно для женского ЧМ на 32 команды, но не для мужского на 48. У австралийцев и новозеландцев было предложение об объединении с Индонезией, Малайзией и Сингапуром, но Индонезия отвалилась – она поддерживает  Саудовскую Аравию.

Так что реальных конкурентов у Саудовской Аравии нет

Почему Саудовской Аравии так нужен чемпионат мира?

С 2016 года королевство провозгласило курс на уход от нефтяной зависимости и сейчас активно вкладывается в другие источники дохода по госпрограмме Vision 2030.

Главные цели – зарабатывать на инвестициях, увеличить ненефтяной экспорт с 16 до 50 процентов ВВП, привлечь паломников и туристов.

Кроме того, Саудовская Аравия меняет имидж страны. И футбол (как и весь спорт) – важная часть этой стратегии.

Для привлечения внимания королевство купило этап «Формулы-1», изначально нацеливаясь вообще на всю франшизу. В Саудовской Аравии запустили альтернативные мировые серии в гольфе и паделе, инвестировали в бокс и теннис, купили «Ньюкасл» и перевезли десятки футбольных звезд.

Впереди наивысшая цель – чемпионат мира. Тем более что перед глазами суперуспешный опыт Катара, главного политического соперника Саудовской Аравии.

Отношения соседей усложнились с начала XXI века, когда Катар запустил реформы для экономической независимости от Саудовской Аравии, стал крупнейшим производителем сжиженного природного газа в мире и подружился с Ираном и Турцией. Позже поддерживал движение «Братья Мусульмане»* (запрещено в РФ), которое возглавило революцию в Египте, а в Саудовской Аравии было объявлено террористическим.

В разгар кризиса Саудовская Аравия инициировала морскую и воздушную блокаду Катара, к которой присоединились ОАЭ, Бахрейн, Египет, Мальдивы, Мавритания, Маврикий, Судан, Сенегал, Джибути, Коморские Острова, Иордания, Ливия и Йемен.

К ЧМ-2022 отношения улучшились – семья Саудовской Аравии пригласила «ПСЖ» на несколько товарищеских матчей (парижский клуб регулярно проводит такие туры в Катаре), а инвестиционный фонд Саудовской Аравии размышлял о покупке доли катарской сети спортивных каналов beIN Sport.

Но соперничество никуда не делось, Саудовская Аравия планирует затмить катарский ЧМ. Изначально королевство нацеливалось на турнир 2030 года и планировало преодолеть ротацию, выступив в альянсе с Египтом и Грецией.

Но заявку сняли за пару месяцев до выборов, чтобы сконцентрироваться на ЧМ-2034, которым королевство ни с кем не хочет делиться. Правда, никаких деталей заявки пока нет, масштаб планов не раскрывается.

ФИФА отдает ЧМ Саудовской Аравии, потому что нет альтернатив? Или есть другой мотив? 

Для ФИФА саудовцы – самый богатый и перспективный азиатский претендент на турнир, поэтому с ним хочется дружить. Близость подтверждается тем, что президент ФИФА Джанни Инфантино сидел рядом с наследным принцем страны Мухаммедом ибн Салманом на открытиях ЧМ-2018 и ЧМ-2022.

Получается, два футбольных центра притяжения выбрали себе по ближневосточному союзнику. УЕФА уже давно тесно сотрудничает с Катаром (босс «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи – председатель ECA и глава клубного профсоюза, Qatar Airways спонсировал Евро-2020), а ФИФА хочет такого же партнерства с Саудовской Аравией.

В Эр-Рияде проходил форум FIFA Forward 3.0 о развитии футбола в Западной Азии, в Джидде пройдет Клубный чемпионат мира-2023 (там будет и победитель Азиатской ЛЧ «Урава Ред Даймондс», и чемпион Саудовской Аравии «Аль-Иттихад»).

Цель ФИФА – деньги. На цикл 2022-2026 ставятся очень амбициозные задачи: увеличить стоимость телеправ на миллиард (с 3 до 4), маркетинговые права – тоже на миллиард (с 1,7 до 2,6), но главный рывок планируется в доходах от продажи билетов (с 500 миллионов до 3 миллиардов). В этом должны помочь расширенный клубный ЧМ-2025, большие американские стадионы ЧМ-2026, а потом и гостеприимство Саудовской Аравии.

ФИФА помогает Саудовской Аравии менять имидж. Для этого запустила проект Football for Schools (четыре учебных центра с обучением женщин-тренеров и девочек-футболистов) и много говорит о женском футболе в королевстве.

В общем, взаимовыгодное сотрудничество.

А ЧМ-2030 будет в шести странах – и это издевательство. Колонка Ярослава Сусова

Фото: Gettyimages.ru/Ryan Pierse, Justin Setterfield, Yasser Bakhsh, Dan Kitwood; IMAGO/Marc Schueler/Global Look Press

161 комментарий

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Fulyan
С каждым годом пропадает интерес к футболу. Не знаю, может просто из-за того что становлюсь взрослым дяденькой, а может потому что УЕФА и ФИФА каждый раз что-то придумывают ради денег? Увеличивают число команд на своих турнирах (что сильно сказывается на качестве), дают ЧМ таким странам как Катар или СА, или какие-то турне от Южной Америки до Африки придумывают, новые турниры типа Лиги Нации, Лига конференции, новый формат ЛЧ и тд и тп. Больше склоняюсь ко второму варианту.

Помню раньше я за пару лет с нетерпением ждал условный Евро, зная, что там соберутся 16 лучших сборных и практически не будет проходных матчей. Даже на групповом этапе стабильно были 1-2 группы смерти. А сейчас квота увеличилась до 24, туда спокойно попадают Словакии, Албании и другие страны. Лично мне не интересно на финальном этапе смотреть игру Словакия - Албания, или Венгрия - Македония, при всём уважении к этим странам.

Боюсь представить, что будет на ЧМ, где и 32 команд оказалось мало, теперь уже будет 48. Прям какой-то проходной двор.

В общем, футбола стало слишком много, и от этого пропадает интерес. Возможно у многих также судя по комментариям и возмущениям.

Коротко мысли вслух)
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KIN-174
"Как так получилось ?" - бабки
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MikhaL
Снова ломать привычный календарь и проводить ЧМ зимой...
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Agent Smith
Все по катарской схеме. Сейчас получат денежки, выбирут СА. А ближе к турниру вспомнят про права человека и климатические условия⚽️
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Andrey Maximkin
Ответ Fulyan
С каждым годом пропадает интерес к футболу. Не знаю, может просто из-за того что становлюсь взрослым дяденькой, а может потому что УЕФА и ФИФА каждый раз что-то придумывают ради денег? Увеличивают число команд на своих турнирах (что сильно сказывается на качестве), дают ЧМ таким странам как Катар или СА, или какие-то турне от Южной Америки до Африки придумывают, новые турниры типа Лиги Нации, Лига конференции, новый формат ЛЧ и тд и тп. Больше склоняюсь ко второму варианту. Помню раньше я за пару лет с нетерпением ждал условный Евро, зная, что там соберутся 16 лучших сборных и практически не будет проходных матчей. Даже на групповом этапе стабильно были 1-2 группы смерти. А сейчас квота увеличилась до 24, туда спокойно попадают Словакии, Албании и другие страны. Лично мне не интересно на финальном этапе смотреть игру Словакия - Албания, или Венгрия - Македония, при всём уважении к этим странам. Боюсь представить, что будет на ЧМ, где и 32 команд оказалось мало, теперь уже будет 48. Прям какой-то проходной двор. В общем, футбола стало слишком много, и от этого пропадает интерес. Возможно у многих также судя по комментариям и возмущениям. Коротко мысли вслух)
Безусловно, чем старше ты становишься, тем больше усилий требуется приложить футболу или чему-то еще, чтобы вызывать прежний трепет. Мы повышаем пороги качества книг, юмора, фильмов - это вполне естественный процесс. А еще у нас становится меньше свободного времени и больше альтернатив как его потратить. Можно смотреть все и даже Словакия - Албания, а можно только финальные игры.
Мне международные турниры все еще интересны, а вот национальные турниры я бы сократил, допустим до 16 команд максимум. Было бы 30 игр, а не 34-38, ценность каждой игры и осечки была бы значительно выше, непредсказуемости было бы больше. Но меня никто не спрашивает и вообще мысль не популярная) Ну и я ничего никому не навязываю, тоже просто мысли)
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Антон Князев
С инфраструктурой у Австралии все прекрасно, да несколько стадионов для регби и австралийского футбола надо будет временно перестроить но это решаемая проблема. В остальном в плане инфраструктуры и привлекательности для болельщиков из других стран как бы очевидно что Австралия в миллион раз лучше Сауд. Аравии. Но Австралия не даст ФИФА столько бабок сколько Бен Салман поэтому выберут Сауд, Аравию(((
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felix-sanchez
Ответ banchik1
Новые геополитические и экономические реалии вообще много что меняют в настоящее время. Это может нравится или не нравится, но следует просто принимать это как факт. В такие времена живем.
Какие реалии? Что очередной чемодан денег занесли кому-то из ФИФА?
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DM121
Ответ Fulyan
С каждым годом пропадает интерес к футболу. Не знаю, может просто из-за того что становлюсь взрослым дяденькой, а может потому что УЕФА и ФИФА каждый раз что-то придумывают ради денег? Увеличивают число команд на своих турнирах (что сильно сказывается на качестве), дают ЧМ таким странам как Катар или СА, или какие-то турне от Южной Америки до Африки придумывают, новые турниры типа Лиги Нации, Лига конференции, новый формат ЛЧ и тд и тп. Больше склоняюсь ко второму варианту. Помню раньше я за пару лет с нетерпением ждал условный Евро, зная, что там соберутся 16 лучших сборных и практически не будет проходных матчей. Даже на групповом этапе стабильно были 1-2 группы смерти. А сейчас квота увеличилась до 24, туда спокойно попадают Словакии, Албании и другие страны. Лично мне не интересно на финальном этапе смотреть игру Словакия - Албания, или Венгрия - Македония, при всём уважении к этим странам. Боюсь представить, что будет на ЧМ, где и 32 команд оказалось мало, теперь уже будет 48. Прям какой-то проходной двор. В общем, футбола стало слишком много, и от этого пропадает интерес. Возможно у многих также судя по комментариям и возмущениям. Коротко мысли вслух)
Ни убавить ни прибавить! Лично я с Вашей точкой зрения полностью согласен! Мне 35, раньше и правда с нетерпением ждал четный год (Евро, ЧМ, ОИ летние и зимние), сейчас как то ровно:) На ОИ стало куча всяких скандалов и непонятных видов спорта, а футбол с расширением количества команд и правда потерял в зрелищности...
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Всё знаю
Ответ Георгий Большаков
Комментарий скрыт
ну так большинство игроков с чм и играют в европе.
+42
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Коэн Варвар
До 2034 ещё как-то дожить нужно
+40
-3
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Всё знаю
Ответ Коэн Варвар
До 2034 ещё как-то дожить нужно
Причем всем странам по ходу дела.
+37
-5
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Expert
Цель ФИФА – деньги

Неправильно сказано

ЕДИНСТВЕННАЯ цель ФИФА - ДЕНьГИ

Вот так правильно:)
+23
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a2wai
ЧМ 2034, как и ЧМ прошлой зимой, будет не про футбол, а про коммерцию по большей части. ФИФА банально хочет заработать. Больше, чем шейхи, отбеляющие свою репутацию за счет спорта, им никто не даст.

Саудовской заявке на ЧМ может помешать только несвоевременное вмешательство Китая, если они захотят провести турнир. Может что-то пойти не так с поддержкой саудовской заявки в той же Африке.

Но Китаю, видимо, это уже не очень интересно, поэтому подавать заявку они не хотят.

Ну а то, что сделали с ЧМ-2030, это чистое издевательство как над южноамериканцами, так и над Испанией/Португалией/Марокко.
+17
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mamama
Ответ Антон Князев
С инфраструктурой у Австралии все прекрасно, да несколько стадионов для регби и австралийского футбола надо будет временно перестроить но это решаемая проблема. В остальном в плане инфраструктуры и привлекательности для болельщиков из других стран как бы очевидно что Австралия в миллион раз лучше Сауд. Аравии. Но Австралия не даст ФИФА столько бабок сколько Бен Салман поэтому выберут Сауд, Аравию(((
и к тому же саудиты сами могут дать австралии столько бабла, что ей самой не захочется проводить чм
+16
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Серый Кот
Ответ Фан Рубина
Помимо продвижения большого футбола в новые регионы и просто проведения турнира на свежих стадионах в приличной и безопасной стране вместо европейских клоак и клоповников, у ЧМ в Саудовской Аравии есть ещё один прекрасный бонус - бессильное нытьё всяких борцунишек. )
Ути-пути, какая патологическая ненависть к западу.
Безопасной не может быть страна, где за физиологические потребности смертная казнь.
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Tigran Shuts
Ответ Антон Князев
С инфраструктурой у Австралии все прекрасно, да несколько стадионов для регби и австралийского футбола надо будет временно перестроить но это решаемая проблема. В остальном в плане инфраструктуры и привлекательности для болельщиков из других стран как бы очевидно что Австралия в миллион раз лучше Сауд. Аравии. Но Австралия не даст ФИФА столько бабок сколько Бен Салман поэтому выберут Сауд, Аравию(((
основная проблема это трансляции. Из Австралии их неудобно показывать ни в Америке, ни в Европе.
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<=Ubriaco_Belloccio=>
Ответ Fulyan
С каждым годом пропадает интерес к футболу. Не знаю, может просто из-за того что становлюсь взрослым дяденькой, а может потому что УЕФА и ФИФА каждый раз что-то придумывают ради денег? Увеличивают число команд на своих турнирах (что сильно сказывается на качестве), дают ЧМ таким странам как Катар или СА, или какие-то турне от Южной Америки до Африки придумывают, новые турниры типа Лиги Нации, Лига конференции, новый формат ЛЧ и тд и тп. Больше склоняюсь ко второму варианту. Помню раньше я за пару лет с нетерпением ждал условный Евро, зная, что там соберутся 16 лучших сборных и практически не будет проходных матчей. Даже на групповом этапе стабильно были 1-2 группы смерти. А сейчас квота увеличилась до 24, туда спокойно попадают Словакии, Албании и другие страны. Лично мне не интересно на финальном этапе смотреть игру Словакия - Албания, или Венгрия - Македония, при всём уважении к этим странам. Боюсь представить, что будет на ЧМ, где и 32 команд оказалось мало, теперь уже будет 48. Прям какой-то проходной двор. В общем, футбола стало слишком много, и от этого пропадает интерес. Возможно у многих также судя по комментариям и возмущениям. Коротко мысли вслух)
Для себя определил три причины. Первая - футбол стал душным из-за новых трендов с прессингами и контрпрессингами. Да, это естественное развитие футбола. Но оно почти полностью задушило креативных игроков. Второе это конечно деньги. Игроки стали получать неприлично много денег. Плюс гранды выкупают слишком много проявивших себя футболистов. Раньше такого не было. Во многих средних командах можно было найти действительно крутых игроков. Ну и третье это лютая коррупция и неумелые действия ФИФА.
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кuraakula belov
Ответ Fulyan
С каждым годом пропадает интерес к футболу. Не знаю, может просто из-за того что становлюсь взрослым дяденькой, а может потому что УЕФА и ФИФА каждый раз что-то придумывают ради денег? Увеличивают число команд на своих турнирах (что сильно сказывается на качестве), дают ЧМ таким странам как Катар или СА, или какие-то турне от Южной Америки до Африки придумывают, новые турниры типа Лиги Нации, Лига конференции, новый формат ЛЧ и тд и тп. Больше склоняюсь ко второму варианту. Помню раньше я за пару лет с нетерпением ждал условный Евро, зная, что там соберутся 16 лучших сборных и практически не будет проходных матчей. Даже на групповом этапе стабильно были 1-2 группы смерти. А сейчас квота увеличилась до 24, туда спокойно попадают Словакии, Албании и другие страны. Лично мне не интересно на финальном этапе смотреть игру Словакия - Албания, или Венгрия - Македония, при всём уважении к этим странам. Боюсь представить, что будет на ЧМ, где и 32 команд оказалось мало, теперь уже будет 48. Прям какой-то проходной двор. В общем, футбола стало слишком много, и от этого пропадает интерес. Возможно у многих также судя по комментариям и возмущениям. Коротко мысли вслух)
Ну Албания и Венгрия с первого места на Евро проходит, Словакия со второго. Они бы и при 16 играли в следующем году
+13
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Кавабунга Шреддоголовый
Такие инфантины, которые кроме денег ничего не видят, только снижают интерес к футболу. То, что сделали с ЧМ-2030 и как отнеслись к истории турнира как раз про это. Просто унизили Аргентину и Уругвай, которые в 1930 году в финале играли.
Футбола становится все больше и больше и он начинает лезть из ушей. Про права человека и про невозможность играть летом в СА спокойно забудут, потому что отсыпят денег кому надо.
У Австралии с Новой Зеландией нет инфраструктуры, а у СА она есть? Бабла у них хватит все отстроить, но тогда не инфраструктура является проблемой. Просто у Австралии нет столько денег и лысого это не устраивает
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mootoo
Ответ Tigran Shuts
основная проблема это трансляции. Из Австралии их неудобно показывать ни в Америке, ни в Европе.
да и много болельщиков до туда не доедет
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Expert
У Австралии и Новой Зеландии нет инфрастуктуры на 48 команд, а у саудов есть? Как-то сомнительно, тем более к 2034 команд уже будет может не 48, а 64:)

Ну и что - снова здравствуй чемпионат мира в декабре?
+10
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Дима Дуров
Помню совсем зелёный смотрел ЧМ - 82. Это было вообще самое лучшее по впечатлением, что я посмотрел в этой жизни(может немного не в тему).
+8
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G.H.O.S.T.
Моя шутка про антилопу и копытце не прошла модерацию. Спортс, ах ты ж хитрая..
+7
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GibsonFlyingV
Инфантино по-моему гребет бабки даже больше своего предыдущего босса, которого он подсидел.
+7
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СержМиранэн
Ответ neo63
"С 2016 года королевство провозгласило курс на уход от нефтяной зависимости" - а они там не дураки, верно мыслят эти арабы.
недалеко же они ушли....с такими законами, там долго еще будет нечего делать, кроме прогулок на верблюдах по пустыне.
+8
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