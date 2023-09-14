ЧМ-2034 отдадут Саудовской Аравии, потому что нет альтернатив. Как так получилось?

У ФИФА нет других вариантов?

В начале октября ФИФА отдала ЧМ-2030 сразу шести странам: Испании, Португалии и Марокко (они проведут большую часть турнира), а также Аргентине, Уругваю и Парагваю (у них матчи открытия).

Такое странное (и даже немного издевательское) решение максимально сузило круг претендентов на ЧМ-2034: с 99-процентной вероятностью он пройдет в Саудовской Аравии.

Дело в ротации регионов. ЧМ-2022 прошел в Азии, ЧМ-2026 отдан Северной Америке (США, Канада, Мексика), а ЧМ-2030 – сразу Европе, Африке и Южной Америке. Если ФИФА не откажется от принципа смены регионов (соблюдается с 2002-го), то для ЧМ-2034 вариантов нет – либо Азия, либо Океания.

Заявки на турнир принимаются до 31 октября, но пока претендент всего один – Саудовская Аравия.. Которую поддерживают более 100 стран (по крайней мере, так пишут местные медиа), в том числе Марокко, Египет, Бахрейн, Кувейт, Пакистан, Азербайджан и другие.

Планы конкурентов саудовцев в борьбе за ЧМ сорвались.Несколько лет о заявке думали страны АСЕАН (Индонезия, Филиппины, Таиланд, Сингапур, Мьянма, Малайзия, Лаос, Камбоджа, Вьетнам и Бруней), Казахстан вместе с Узбекистаном и Австралия с Новой Зеландией после успешного женского ЧМ-2023.

В Казахстане и Узбекистане от идеи быстро отказались, у Австралии и Новой Зеландии проблемы с инфраструктурой – ее достаточно для женского ЧМ на 32 команды, но не для мужского на 48. У австралийцев и новозеландцев было предложение об объединении с Индонезией, Малайзией и Сингапуром, но Индонезия отвалилась – она поддерживает Саудовскую Аравию.

Так что реальных конкурентов у Саудовской Аравии нет

Почему Саудовской Аравии так нужен чемпионат мира?

С 2016 года королевство провозгласило курс на уход от нефтяной зависимости и сейчас активно вкладывается в другие источники дохода по госпрограмме Vision 2030.

Главные цели – зарабатывать на инвестициях, увеличить ненефтяной экспорт с 16 до 50 процентов ВВП, привлечь паломников и туристов.

Кроме того, Саудовская Аравия меняет имидж страны. И футбол (как и весь спорт) – важная часть этой стратегии.

Для привлечения внимания королевство купило этап «Формулы-1», изначально нацеливаясь вообще на всю франшизу. В Саудовской Аравии запустили альтернативные мировые серии в гольфе и паделе, инвестировали в бокс и теннис, купили «Ньюкасл» и перевезли десятки футбольных звезд.

Впереди наивысшая цель – чемпионат мира. Тем более что перед глазами суперуспешный опыт Катара, главного политического соперника Саудовской Аравии.

Отношения соседей усложнились с начала XXI века, когда Катар запустил реформы для экономической независимости от Саудовской Аравии, стал крупнейшим производителем сжиженного природного газа в мире и подружился с Ираном и Турцией. Позже поддерживал движение «Братья Мусульмане»* (запрещено в РФ), которое возглавило революцию в Египте, а в Саудовской Аравии было объявлено террористическим.

В разгар кризиса Саудовская Аравия инициировала морскую и воздушную блокаду Катара, к которой присоединились ОАЭ, Бахрейн, Египет, Мальдивы, Мавритания, Маврикий, Судан, Сенегал, Джибути, Коморские Острова, Иордания, Ливия и Йемен.

К ЧМ-2022 отношения улучшились – семья Саудовской Аравии пригласила «ПСЖ» на несколько товарищеских матчей (парижский клуб регулярно проводит такие туры в Катаре), а инвестиционный фонд Саудовской Аравии размышлял о покупке доли катарской сети спортивных каналов beIN Sport.

Но соперничество никуда не делось, Саудовская Аравия планирует затмить катарский ЧМ. Изначально королевство нацеливалось на турнир 2030 года и планировало преодолеть ротацию, выступив в альянсе с Египтом и Грецией.

Но заявку сняли за пару месяцев до выборов, чтобы сконцентрироваться на ЧМ-2034, которым королевство ни с кем не хочет делиться. Правда, никаких деталей заявки пока нет, масштаб планов не раскрывается.

ФИФА отдает ЧМ Саудовской Аравии, потому что нет альтернатив? Или есть другой мотив?

Для ФИФА саудовцы – самый богатый и перспективный азиатский претендент на турнир, поэтому с ним хочется дружить. Близость подтверждается тем, что президент ФИФА Джанни Инфантино сидел рядом с наследным принцем страны Мухаммедом ибн Салманом на открытиях ЧМ-2018 и ЧМ-2022.

Получается, два футбольных центра притяжения выбрали себе по ближневосточному союзнику. УЕФА уже давно тесно сотрудничает с Катаром (босс «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи – председатель ECA и глава клубного профсоюза, Qatar Airways спонсировал Евро-2020), а ФИФА хочет такого же партнерства с Саудовской Аравией.

В Эр-Рияде проходил форум FIFA Forward 3.0 о развитии футбола в Западной Азии, в Джидде пройдет Клубный чемпионат мира-2023 (там будет и победитель Азиатской ЛЧ «Урава Ред Даймондс», и чемпион Саудовской Аравии «Аль-Иттихад»).

Цель ФИФА – деньги. На цикл 2022-2026 ставятся очень амбициозные задачи: увеличить стоимость телеправ на миллиард (с 3 до 4), маркетинговые права – тоже на миллиард (с 1,7 до 2,6), но главный рывок планируется в доходах от продажи билетов (с 500 миллионов до 3 миллиардов). В этом должны помочь расширенный клубный ЧМ-2025, большие американские стадионы ЧМ-2026, а потом и гостеприимство Саудовской Аравии.

ФИФА помогает Саудовской Аравии менять имидж. Для этого запустила проект Football for Schools (четыре учебных центра с обучением женщин-тренеров и девочек-футболистов) и много говорит о женском футболе в королевстве.

В общем, взаимовыгодное сотрудничество.

Фото: Gettyimages.ru/Ryan Pierse, Justin Setterfield, Yasser Bakhsh, Dan Kitwood; IMAGO/Marc Schueler/Global Look Press