ЧМ-2034 отдадут Саудовской Аравии, потому что нет альтернатив. Как так получилось?
У ФИФА нет других вариантов?
В начале октября ФИФА отдала ЧМ-2030 сразу шести странам: Испании, Португалии и Марокко (они проведут большую часть турнира), а также Аргентине, Уругваю и Парагваю (у них матчи открытия).
Такое странное (и даже немного издевательское) решение максимально сузило круг претендентов на ЧМ-2034: с 99-процентной вероятностью он пройдет в Саудовской Аравии.
Дело в ротации регионов. ЧМ-2022 прошел в Азии, ЧМ-2026 отдан Северной Америке (США, Канада, Мексика), а ЧМ-2030 – сразу Европе, Африке и Южной Америке. Если ФИФА не откажется от принципа смены регионов (соблюдается с 2002-го), то для ЧМ-2034 вариантов нет – либо Азия, либо Океания.
Заявки на турнир принимаются до 31 октября, но пока претендент всего один – Саудовская Аравия.. Которую поддерживают более 100 стран (по крайней мере, так пишут местные медиа), в том числе Марокко, Египет, Бахрейн, Кувейт, Пакистан, Азербайджан и другие.
Планы конкурентов саудовцев в борьбе за ЧМ сорвались.Несколько лет о заявке думали страны АСЕАН (Индонезия, Филиппины, Таиланд, Сингапур, Мьянма, Малайзия, Лаос, Камбоджа, Вьетнам и Бруней), Казахстан вместе с Узбекистаном и Австралия с Новой Зеландией после успешного женского ЧМ-2023.
В Казахстане и Узбекистане от идеи быстро отказались, у Австралии и Новой Зеландии проблемы с инфраструктурой – ее достаточно для женского ЧМ на 32 команды, но не для мужского на 48. У австралийцев и новозеландцев было предложение об объединении с Индонезией, Малайзией и Сингапуром, но Индонезия отвалилась – она поддерживает Саудовскую Аравию.
Так что реальных конкурентов у Саудовской Аравии нет
Почему Саудовской Аравии так нужен чемпионат мира?
С 2016 года королевство провозгласило курс на уход от нефтяной зависимости и сейчас активно вкладывается в другие источники дохода по госпрограмме Vision 2030.
Главные цели – зарабатывать на инвестициях, увеличить ненефтяной экспорт с 16 до 50 процентов ВВП, привлечь паломников и туристов.
Кроме того, Саудовская Аравия меняет имидж страны. И футбол (как и весь спорт) – важная часть этой стратегии.
Для привлечения внимания королевство купило этап «Формулы-1», изначально нацеливаясь вообще на всю франшизу. В Саудовской Аравии запустили альтернативные мировые серии в гольфе и паделе, инвестировали в бокс и теннис, купили «Ньюкасл» и перевезли десятки футбольных звезд.
Впереди наивысшая цель – чемпионат мира. Тем более что перед глазами суперуспешный опыт Катара, главного политического соперника Саудовской Аравии.
Отношения соседей усложнились с начала XXI века, когда Катар запустил реформы для экономической независимости от Саудовской Аравии, стал крупнейшим производителем сжиженного природного газа в мире и подружился с Ираном и Турцией. Позже поддерживал движение «Братья Мусульмане»* (запрещено в РФ), которое возглавило революцию в Египте, а в Саудовской Аравии было объявлено террористическим.
В разгар кризиса Саудовская Аравия инициировала морскую и воздушную блокаду Катара, к которой присоединились ОАЭ, Бахрейн, Египет, Мальдивы, Мавритания, Маврикий, Судан, Сенегал, Джибути, Коморские Острова, Иордания, Ливия и Йемен.
К ЧМ-2022 отношения улучшились – семья Саудовской Аравии пригласила «ПСЖ» на несколько товарищеских матчей (парижский клуб регулярно проводит такие туры в Катаре), а инвестиционный фонд Саудовской Аравии размышлял о покупке доли катарской сети спортивных каналов beIN Sport.
Но соперничество никуда не делось, Саудовская Аравия планирует затмить катарский ЧМ. Изначально королевство нацеливалось на турнир 2030 года и планировало преодолеть ротацию, выступив в альянсе с Египтом и Грецией.
Но заявку сняли за пару месяцев до выборов, чтобы сконцентрироваться на ЧМ-2034, которым королевство ни с кем не хочет делиться. Правда, никаких деталей заявки пока нет, масштаб планов не раскрывается.
ФИФА отдает ЧМ Саудовской Аравии, потому что нет альтернатив? Или есть другой мотив?
Для ФИФА саудовцы – самый богатый и перспективный азиатский претендент на турнир, поэтому с ним хочется дружить. Близость подтверждается тем, что президент ФИФА Джанни Инфантино сидел рядом с наследным принцем страны Мухаммедом ибн Салманом на открытиях ЧМ-2018 и ЧМ-2022.
Получается, два футбольных центра притяжения выбрали себе по ближневосточному союзнику. УЕФА уже давно тесно сотрудничает с Катаром (босс «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи – председатель ECA и глава клубного профсоюза, Qatar Airways спонсировал Евро-2020), а ФИФА хочет такого же партнерства с Саудовской Аравией.
В Эр-Рияде проходил форум FIFA Forward 3.0 о развитии футбола в Западной Азии, в Джидде пройдет Клубный чемпионат мира-2023 (там будет и победитель Азиатской ЛЧ «Урава Ред Даймондс», и чемпион Саудовской Аравии «Аль-Иттихад»).
Цель ФИФА – деньги. На цикл 2022-2026 ставятся очень амбициозные задачи: увеличить стоимость телеправ на миллиард (с 3 до 4), маркетинговые права – тоже на миллиард (с 1,7 до 2,6), но главный рывок планируется в доходах от продажи билетов (с 500 миллионов до 3 миллиардов). В этом должны помочь расширенный клубный ЧМ-2025, большие американские стадионы ЧМ-2026, а потом и гостеприимство Саудовской Аравии.
ФИФА помогает Саудовской Аравии менять имидж. Для этого запустила проект Football for Schools (четыре учебных центра с обучением женщин-тренеров и девочек-футболистов) и много говорит о женском футболе в королевстве.
В общем, взаимовыгодное сотрудничество.
А ЧМ-2030 будет в шести странах – и это издевательство. Колонка Ярослава Сусова
Фото: Gettyimages.ru/Ryan Pierse, Justin Setterfield, Yasser Bakhsh, Dan Kitwood; IMAGO/Marc Schueler/Global Look Press
Помню раньше я за пару лет с нетерпением ждал условный Евро, зная, что там соберутся 16 лучших сборных и практически не будет проходных матчей. Даже на групповом этапе стабильно были 1-2 группы смерти. А сейчас квота увеличилась до 24, туда спокойно попадают Словакии, Албании и другие страны. Лично мне не интересно на финальном этапе смотреть игру Словакия - Албания, или Венгрия - Македония, при всём уважении к этим странам.
Боюсь представить, что будет на ЧМ, где и 32 команд оказалось мало, теперь уже будет 48. Прям какой-то проходной двор.
В общем, футбола стало слишком много, и от этого пропадает интерес. Возможно у многих также судя по комментариям и возмущениям.
Коротко мысли вслух)
Мне международные турниры все еще интересны, а вот национальные турниры я бы сократил, допустим до 16 команд максимум. Было бы 30 игр, а не 34-38, ценность каждой игры и осечки была бы значительно выше, непредсказуемости было бы больше. Но меня никто не спрашивает и вообще мысль не популярная) Ну и я ничего никому не навязываю, тоже просто мысли)
Неправильно сказано
ЕДИНСТВЕННАЯ цель ФИФА - ДЕНьГИ
Вот так правильно:)
Саудовской заявке на ЧМ может помешать только несвоевременное вмешательство Китая, если они захотят провести турнир. Может что-то пойти не так с поддержкой саудовской заявки в той же Африке.
Но Китаю, видимо, это уже не очень интересно, поэтому подавать заявку они не хотят.
Ну а то, что сделали с ЧМ-2030, это чистое издевательство как над южноамериканцами, так и над Испанией/Португалией/Марокко.
Безопасной не может быть страна, где за физиологические потребности смертная казнь.
Футбола становится все больше и больше и он начинает лезть из ушей. Про права человека и про невозможность играть летом в СА спокойно забудут, потому что отсыпят денег кому надо.
У Австралии с Новой Зеландией нет инфраструктуры, а у СА она есть? Бабла у них хватит все отстроить, но тогда не инфраструктура является проблемой. Просто у Австралии нет столько денег и лысого это не устраивает
Ну и что - снова здравствуй чемпионат мира в декабре?