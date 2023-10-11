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У нашего футбола нет шансов снять бан. УЕФА пытался, но сделал только хуже

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Тоска Ярослава Сусова.

УЕФА передумал и отозвал допуск сборной России до 17 лет на международные турниры. Предполагалось, что юношеские команды смогут играть без флага, гимна и на нейтральной территории, но во вторник нас вернули в реальность.

Есть соблазн обвинить УЕФА в развороте на 180 и неумении держать слово, но похоже, возвращение России хоть в каком-то виде просто объективно невозможно. 

Аргумент, что дети точно не заслужили бана, никак не трогает Европу

Мне очень жалко парней и девушек, которые теряют международные матчи из-за ситуации, на которую они не могли повлиять.

Логика простая: гражданин до 18 лет не может ни голосовать, ни служить в армии, то есть не участвует в политических процессах. Получается, ему запрещают играть только из-за цвета паспорта?

В УЕФА об этом говорили и немцы Карл-Хайнц Румменигге с Хансом-Йоахимом Ватцке, и швед Карл-Эрик Нильссон (он ссылался на Конвенцию ООН о правах ребенка). За эту позицию проголосовали еще как минимум представители Италии, Турции и Дании.

Результаты первого голосования УЕФА были в пользу России, отсюда и решение о допуске.

Но резонанс показал, что такой довод недостаточно убедителен для остальных, а попытка возвращения – преждевременна. 

Проблема – не в «развороте» УЕФА и отказе федераций. Похоже, дискуссия о возвращении сборной пока невозможна

С Россией U-17 не захотели играть Украина, Англия, Швеция, Норвегия, Дания, Финляндия, Польша, Латвия, Литва и Румыния. Массовый отказ не удивляет. Спортивные федерации глубоко в политической конъюнктуре. Такова реальность.

Без глубоких исследований невозможно узнать, какая доля обычных людей поддерживает решение, но поддерживают многие. И это тоже реальность. 

Например, вот самый заплюсованный комментарий под новостью на The Athletic об отставке вице-президента УЕФА из-за голоса за допуск юношеской сборной России:  

«Как швед могу сказать, что когда наш крупнейший спортивный писатель сообщил об этом, это вызвало возмущение. Все шведы знают, что это могли быть мы вместо Украины, а Готланд вместо Крыма. Этот человек (бывший футбольный судья, президент шведской национальной спортивной федерации Карл-Эрик Нильссон – Sports.ru) – позор для нашей страны, и ни один россиянин не должен быть допущен к спорту или ЕС ни при каких обстоятельствах. За исключением политических беженцев».

А вот самое популярное мнение под новостью, что УЕФА отменил решение о допуске:

«К счастью, страны противостояли клоунам из УЕФА и заставили их отступить от этой нелепой идеи».

И еще одно.

«Так получит ли Россия свои деньги обратно от того, кого они подкупили, чтобы снять запрет?»

И речь не про комментарии в таблоиде, а про платное медиа, где привыкли в первую очередь читать про спорт, а не политику.

Да, там есть мнения про жалость к российским детям, которые даже не имели права голоса и про запрет сборной Израиля до окончания конфликта. Но они получают 2-3 плюса (у топовых не менее 40) и жестко оспариваются.

Раньше я не мог принять и понять формулировку «нет технического решения», с которой, кстати, и CAS (Спортивный арбитражный суд) оставлял в силе бан российского футбола. Ее смысл такой: РФС, может быть, ни в чем и не виноват, но участие сборной чрезвычайно усложнило бы проведение ЧМ-2022 и других турниров.

Мне казалось, что выход все равно можно найти: на нейтральном поле в Турции или Сербии, без флага или гимна.

Но сейчас я представляю, в чем проблема.

Если даже при решении о допуске детей поднимается такой шум, то дискуссия о полноценном возвращении и правда невозможна. Со сборной России отказались играть 10 стран из 54 – это очень много. Как строить календарь? Что делать, если по ходу к ним присоединятся еще 5-10-15 из-за грохота в местных медиа? Банить тех, кто отказался? А если откажутся и остальные? 

Вернуть расклад, который был до 24 февраля, невозможно до наступления мира (а может, и какое-то время после него). УЕФА попытался всех помирить, но сделал только хуже.

Это грустно, но больнее другое – юные футболисты теряют возможности и ориентиры. И сейчас это последнее, что заботит европейцев, принимающих решения.

А российские спортсмены (и не только) получают сигнал: вы не должны быть допущены к соревнованиям на территории ЕС. После такого сложнее тянуться к Европе и смеяться над словами про «русофобию».

Что же тогда? Азия? К сожалению, и это путь в никуда  

Да, там есть шансы играть и соревноваться.

Но мне кажется, что это ошибка.

Азия растет, Саудовская Аравия примет ЧМ-2034 и вкладывает огромные деньги в спорт, большая часть азиатских стран официально не отказывалась играть с Россией (хотя сыграть с Японией, Южной Кореей и Австралией, вероятно, не получится). Вариант получше, если говорить об официальных матчах.

Только на ЧМ-2026 через Азию уже не попасть (отбор начался), официальные матчи в АФК и квалификацию Кубка Азии-2027 нам никто не гарантирует (те же Австралия, Япония и Южная Корея вполне могут отказаться). А с потенциальном выходом на ЧМ тоже могут быть проблемы (из-за очередных бойкотов).

Кроме того, нынешние соперники по товарнякам (Камерун, Катар и Кения) по силе вряд ли уступают потенциальным конкурентам в азиатском отборе (Индия, Китай и ОАЭ). 

Получается, из-за гипотетических соревновательных матчей мы теряем доступ к благам УЕФА, которые все еще есть.

Да-да, даже в условиях бана ФИФА и УЕФА сотрудничают с РФС и выделяют миллионы евро на развитие детского футбола в стране (в Азии о таком можно только мечтать) и, как видим, хотя бы пытаются делать следующие шаги навстречу. 

Попытка вернуть юношеские сборные – уже прецедент. Ни в одном командном виде спорта (кроме футбола) обсуждение не доходило даже до стадии голосования. Наши выступают только в теннисе (хотя есть проблемы с визами), фехтовании и борьбе (допускают не всех) под нейтральным флагом.

Так что УЕФА – все еще союзник российского футбола, несмотря на всю злость и разочарование, которые мы сейчас испытываем. 

Другое дело, что попытка помочь и прийти к миру провалилась и усложнила дальнейшие действия. УЕФА не рассчитал последствия и получает со всех сторон.

В Европе видят пророссийскую позицию и глупость, а в России – непоследовательность и трусость.

Теперь примирить всех станет еще сложнее.

УЕФА вернул бан юношей U-17 спустя две недели. Что об этом известно?

Фото: rfs.ru; Maxim Thore/Keystone Press Agency/Global Look Press; Gettyimages.ru/Yasser Bakhsh / Freier Fotograf, Sebastian Widmann / Freier Fotograf; РИА Новости/Алексей Даничев

54 комментария

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KillFish
Ответ Заяцволк
Да, это скоро случится. Запад перестанет спонсировать Украину, и ей придётся принять условия России, всё проще некуда, тогда и Россия вернётся в спорт
Сразу после того, как доллар рухнет, вот-вот
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Koulmann
Здравый, адекватный взгляд с больше технической части.
Не совсем согласен, что дело чисто в политике.
Будет ли хотеть играть та же Румыния, если по ней сейчас прилетают ракеты и дроны из России?

Уход в Азию - тоже не панацея с текущим агрессивным поведением и заявлениями русских политиков.
На Востоке ведь не только Иран и Сирия. Там еще Япония, Тайвань, Сингапур и другие. Много кто Россию признал агрессором. И вполне вероятно, что у некоторых могут возникнуть технические вопросы и вопросы безопасности.
А несколько "выпавших" стран и уже тот же вопрос возникает.
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Koulmann
Также стоит напомнить Ярославу, что россяине выступают и в дзюдо, и в велоспорте. Только то, что сразу вспомнилось.
Играют во многих командных видах спорта в составе клубов, даже в крайне "недружественных" странах.
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Игорь М.
Ответ юзеру Mohnatiy:
везде политика, в любых сферах общества.

Пример 1: из-за мракобесия нам, студентам 4 курса факультета психологии, поставили предмет "Основы национальной безопасности" и рассказывают про плохой Запад и то, что мы защищаемся (а, ещё были слова про то, что "В России все равны" спустя 2 дня после избиения сынком Кадырова журналиста). Зачем нам на 4 курсе этот предмет?

Пример 2: стоимость книг с каждым месяцем растёт, доходя до 250 рублей за книгу (например, "Пол и характер" О. Вайнингер, или "О скоротечности жизни" Сенеки), в то время как пиво, водка и сигареты стоят меньше.

К сожалению, политика травит все сферы жизни
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брайан гриффин
Давно пора понять, что до окончания сво, никто нигде играть не будет, и не надо никуда уходить, потому что в Африках и Азиях играть тоже не дадут. После окончания конфликта, в зависимости от его окончания, уже надо будет смотреть и делать выбор
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Денис Давыдов
Ответ Заяцволк
Да, это скоро случится. Запад перестанет спонсировать Украину, и ей придётся принять условия России, всё проще некуда, тогда и Россия вернётся в спорт
И Россия будет на вершине мира и диктовать свои условия. Да да да, все мы не раз слушали эту шизофрению
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4eburan71
Ответ Заяцволк
Да, это скоро случится. Запад перестанет спонсировать Украину, и ей придётся принять условия России, всё проще некуда, тогда и Россия вернётся в спорт
и тогда все вышеперечисленные в статье страны дружно захотят с нами соревноваться очевидно
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Черный Дворник
Ответ s3mp3riuv3nis
а зачем румыния предоставляет свою территорию для провоза оружия и товаров украинского режима?
боится ,что следующая..
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паяльная лампа
Ответ Яна Хазина
Репутация нарабатывается сотнями лет. И сливается за несколько минут. У уефы есть правила и регламенты. По уму должно быть так. Сначала по правилам влепить технари или баны всем возникавшим. На всякий случай. Потом поменять правила если в этом есть надобность. Технари оставить, а баны можно пересмотреть, потом.
ах, мечты
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Michael Scott
Ответ Яна Хазина
Репутация нарабатывается сотнями лет. И сливается за несколько минут. У уефы есть правила и регламенты. По уму должно быть так. Сначала по правилам влепить технари или баны всем возникавшим. На всякий случай. Потом поменять правила если в этом есть надобность. Технари оставить, а баны можно пересмотреть, потом.
Этого никто не будет делать, потому что "возникавших" как минимум 10, а Россия – одна.

Правила и регламенты – это на бумаге. А в реальной жизни – национальные футбольные федерации, не желающие играть с Россией.
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Алексей Сырчин
Ответ Валера, уходи!!!
так и не надо... сколько можно каяться? с их стороны это воспринимается как слабость и поражение. 20 лет после развала Союза каялись и подлизывались и что поимели? оборзели до того что уже в наглую лезут на исконно русские территории...
В Херсон?
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Koulmann
Ответ Andy93
Ну вообще странный мув от УЕФА. Если продвигать решение голосованием большинства, и условно 51% за и все, несогласные могут организовывать свое ПШЕЕФА и жить дальше. Или если нужно согласие всех, то ничего и не оглашать. А давать заднюю совсем нелепо выглядит.
Обычный процесс проб и ошибок.
Попробовали, не получилось, посмотрели на реакцию, отменили. Признали ошибку.

Непривычно россиянам, понимаю, когда просто слова чиновников или одного известного чиновника, уже на 100% обязательное решение к исполнению. И не отменяют, даже понимая полный провал. Как тоже фан айди.
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Олег Клаутов
Ответ Яна Хазина
Репутация нарабатывается сотнями лет. И сливается за несколько минут. У уефы есть правила и регламенты. По уму должно быть так. Сначала по правилам влепить технари или баны всем возникавшим. На всякий случай. Потом поменять правила если в этом есть надобность. Технари оставить, а баны можно пересмотреть, потом.
Невозможно дать технари 10+ командам ради одной России. Это более сильный удар по репутации УЕФА с потерей спонсоров и неизвестно какой реакцией общественности и спортивных федераций
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Michael Scott
Ответ Mohnatiy
Политика, политика, политика...
Аполитичность, аполитичность, аполитичность...
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Денис Давыдов
Ответ Валера, уходи!!!
так и не надо... сколько можно каяться? с их стороны это воспринимается как слабость и поражение. 20 лет после развала Союза каялись и подлизывались и что поимели? оборзели до того что уже в наглую лезут на исконно русские территории...
Поимели мы мало только потому, что вместо того, чтобы развивать страну на ту кучу денег, что Россия получила, развивались только яхты и счета у олигархов.
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Рома Емельченков
Пока нет возможности вернуться в Европу, надо плотно заниматься развитием своего футбола, с самых низов. Радует что развиваются лиги ЮФЛ и расширяется их охват. Материальная база улучшается. Ещё бы методики подтянуть и вытащить детских тренеров(как класс) из нищеты.

Что касается возвращения, то когда закончатся боевые действия, тогда и будем договариваться.
Только в нормальном формате и на адекватных, равных с остальными условиях.
Национал-куколдизм про "возвращение любой ценой, на любых условиях" - это бред, потому что в таком виде однозначно будут провокации, отказы, проблемы с визами и прочая фигня.
Нельзя позволять вытирать о себя ноги, иначе дальше будет только хуже.
Как видим, УЕФА не очень сильная организация и в текущих условиях неспособна отстаивать собственные (даже относительно нейтральные) решения.
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Yuri ...
Читаю сейчас путевые дневники Жана-Франсуа де Лаперуза (легендарного мореплавателя, если кто не знает).
Так вот, в 1778 году была война между Англией и Францией. Лаперуз в этой связи пишет про Джеймса Кука: "Капитана Кука, упорно добывающего новые знания во благо всего человечества, следует считать другом каждой европейской страны".
К этому высказыванию следует комментарий редактора: "Когда начались военные действия против Англии, все французские корабли получили приказ в случае встречи с кораблями капитана Кука пропускать их без проверки и оказывать ему любую возможную помощь".
Вот так. На минуточку, речь идёт не о представителе какой-то там страны, воюющей где-то и с кем-то, а непосредственно о вражеской. И не просто о случайном человеке (условном футболисте или музыканте, если проецировать на нынешнюю ситуацию), а высокопоставленном военном офицере.
А сейчас доходит до "котиков из России не допустили до участия в европейской выставке".

PS: А буквально через год после окончания той войны англичане прислали Лаперузу навигационные инструменты Кука. Никаких истерик. Повоевали - и всё нормально.
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s3mp3riuv3nis
Ответ Евгений Михайлов
Статья какая-то пустая. Будто комментарий просто. Но по теме: у нас тут зазеркалье. У Запада тоже есть дикие перегибы. Но вполне понятно почему они не хотят иметь с нами дело. Если бы наша страна имела хоть какие-то основания начать конфликт, то не скрывала бы правду и не ввела бы ответственность за слово "вобла". Честным нечего скрывать и никакая пропаганда не переиграет другую, если за первой фейки, а за другой жизнь
ты сам тот еще фейкомет, никакой ответственности за слово "война" нет
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IntoTheRainBow
"дети до 18 лет не участвуют в политических процессах" - увы, участвуют, разные Загитовы и иже с ними по митингам как на работу, причем не первый год
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goshforever
Ответ Koulmann
Здравый, адекватный взгляд с больше технической части. Не совсем согласен, что дело чисто в политике. Будет ли хотеть играть та же Румыния, если по ней сейчас прилетают ракеты и дроны из России? Уход в Азию - тоже не панацея с текущим агрессивным поведением и заявлениями русских политиков. На Востоке ведь не только Иран и Сирия. Там еще Япония, Тайвань, Сингапур и другие. Много кто Россию признал агрессором. И вполне вероятно, что у некоторых могут возникнуть технические вопросы и вопросы безопасности. А несколько "выпавших" стран и уже тот же вопрос возникает.
"Вопросы безопасности" - это игра на нейтралке максимум, а не бойкот.
Япония и компания прекрасно выступали на ЧМ IBA в мае вместе с Россией (с гимном и флагом), а также поддержали переход ФШР в Азию.
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Евгений Михайлов
Статья какая-то пустая. Будто комментарий просто. Но по теме: у нас тут зазеркалье. У Запада тоже есть дикие перегибы. Но вполне понятно почему они не хотят иметь с нами дело. Если бы наша страна имела хоть какие-то основания начать конфликт, то не скрывала бы правду и не ввела бы ответственность за слово "вобла". Честным нечего скрывать и никакая пропаганда не переиграет другую, если за первой фейки, а за другой жизнь
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Заяцволк
Ответ Денис Давыдов
И Россия будет на вершине мира и диктовать свои условия. Да да да, все мы не раз слушали эту шизофрению
Не будет конечно, зачем это России ? Главное обезопасить свои границы и своих жителей, а там у них пусть американцы продолжают диктовать, сами разберутся ) Если немцам выгодно простилаться, и закупать более дорогой американский газ, Россия не будет им мешать, это их выбор )
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Валера, уходи!!!
Ответ Денис Давыдов
Поимели мы мало только потому, что вместо того, чтобы развивать страну на ту кучу денег, что Россия получила, развивались только яхты и счета у олигархов.
а ты сам лично сильно развился за нулевые? или тоже всю тучу денег как и вся толпа просрали в прямом смысле на курортах Турции? а то задним умом все умные, но в нулевые все стали "богаче" относительно девяностых, но что-то сильного развития я не вижу.
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Просто я
Ответ s3mp3riuv3nis
а зачем румыния предоставляет свою территорию для провоза оружия и товаров украинского режима?
Это странный вопрос. Румыния считает Россию агрессором нравится вам это или нет. Также как еще 142 другие страны (резолюция ООН по территориальной целостности Украины от 12.10.22 вам в помощь). И, соответственно, предоставляет свою территорию для тех или иных действий, исходя из этой позиции.
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justbored
Ответ Игорь М.
Ответ юзеру Mohnatiy: везде политика, в любых сферах общества. Пример 1: из-за мракобесия нам, студентам 4 курса факультета психологии, поставили предмет "Основы национальной безопасности" и рассказывают про плохой Запад и то, что мы защищаемся (а, ещё были слова про то, что "В России все равны" спустя 2 дня после избиения сынком Кадырова журналиста). Зачем нам на 4 курсе этот предмет? Пример 2: стоимость книг с каждым месяцем растёт, доходя до 250 рублей за книгу (например, "Пол и характер" О. Вайнингер, или "О скоротечности жизни" Сенеки), в то время как пиво, водка и сигареты стоят меньше. К сожалению, политика травит все сферы жизни
Есть старая еврейская поговорка: "For example" is no proof.
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