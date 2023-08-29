26 комментариев

Кто самый популярный футболист в мире? Сравниваем Роналду, Месси и других
Исследование Sports.ru.
Продолжаем наш сериал о самых популярных видах спорта, футболистах, клубах и лигах. В первой серии рассматривали, в каких странах чаще ищут в поиске футбол, а в каких – крикет, хоккей и американский футбол. Теперь – какие футболисты популярнее всего по запросам в гугле.
С игроками ситуация прогнозируемая. На первом месте – Лионель Месси и Криштиану Роналду. Но есть и неожиданные результаты.
Почти во всех странах на третьем месте Неймар, но где-то его вытесняют Мбаппе, Салах или местные игроки.
Напомним методологию
Данные Google Trends позволяют сравнить по странам, городам и в среднем по миру количество запросов по разным темам.
Можно сравнить до пяти тем и увидеть, какая доля запросов у каждой из них. Например, ввести: «Манчестер Сити», «Спартак», «Зенит», ЦСКА, «Барселона» и увидеть, сколько процентов запросов в России или любой другой стране приходится на каждую тему. Так можно выявить, какой клуб/лига/вид спорта/спортсмен, чаще ищут в поиске в каждой стране.
Однако Google Trends не показывает абсолютных значений. Нельзя увидеть количество запросов каждой темы или увидеть список самых популярных спортсменов/клубов/видов спорта. Можно только сравнивать вручную.
Поэтому мы выбрали для сравнения четыре параметра – самый популярный в поиске вид спорта, футболиста (выборка всех спортсменов слишком большая для подбора вручную), футбольного клуба и футбольного турнира (здесь только ежегодные национальные лиги, поэтому нет ни чемпионата мира, ни Лиги чемпионов, ни Копа Либертадорес). И сравнили данные за пять лет.
Европа и Азия
В Европе, Азии и Океании доминирует Роналду – он на первом месте почти во всех странах. Например, в Хорватии его ищут чаще Модрича, а в Боснии – чаще Джеко и Пьянича.
Месси на первом месте в Испании, Андорре, Армении, Йемене, Китае, Бангладеше и Кирибати.
На Соломоновых островах и Вануату на первом месте Неймар. Да, там он популярнее и Месси, и Роналду.
В Ираке и Непале разница между количеством запросов Месси и Роналду совсем небольшая, данные могут постоянно меняться (даже несколько раз в день).
Только в пяти странах Европы, Азии и Океании популярнее всего местный футболист. В Португалии – Роналду, во Франции – Килиан Мбаппе, в Польше – Роберт Левандовски, в Южной Корее – Сон Хын Мин, в Японии – Такефуса Кубо.
Кто на вторых и третьих местах?
В комментариях к предыдущему посту вы просили изучить не только лидеров, но и вторые-третьи места. В этот раз мы это сделали.
Большая тройка футболистов почти везде – Роналду, Месси и Неймар (или иногда Мбаппе). Но есть страны, где Лео подвинули со второй позиции местные. В Европе это:
• Дания – Кристиан Эриксен;
• Швеция – Златан Ибрагимович;
• Норвегия – Эрлинг Холанд;
• Хорватия – Лука Модрич;
• Исландия – Гильфи Сигурдссон;
• Монако – Мбаппе;
Где-то Роналду и Месси непоколебимы, но Неймара из топ-3 вытеснили. Это:
• Германия – Мануэль Нойер;
• Нидерланды – Френки Де Йонг;
• Сербия – Душан Влахович;
• Украина – Александр Зинченко;
• Босния – Эдин Джеко;
• Венгрия – Доминик Собослаи;
• Финляндия – Теему Пукки;
• Армения – Генрих Мхитарян;
• Грузия – Хвича Кварацхелия.
В Турции Неймар делит третье место с Месутом Озилом, а в Узбекистане – с Элдором Шомуродовым.
А есть страны, где Неймар даже не четвертый.
В Бельгии его обходят Де Брюйне, Лукаку и Мбаппе, в Испании – Пике, Рамос и Мбаппе, в Великобритании – Кейн, Грилиш и Рэшфорд, в Иране – Тареми и Азмун.
Из конкретных игроков выделяется Мохамед Салах, который очень популярен на Ближнем Востоке: он на третьем месте в Йемене, Кувейте и Иордании и делит с Неймаром №3 в Саудовской Аравии (а если брать все арабские страны, то и в Сомали в Африке).
И совсем интересно в Австралии, где на третьем месте лидер женской сборной Сэм Керр – она выше всех австралийских футболистов-мужчин и Неймара, уступает только Месси и Роналду.
Африка
В Африке нетипичное разделение. Почти вся англоязычная и португалоязычная Африка (кроме Либерии, Зимбабве, Сьерра-Леоне, Судана и Эсватини) – за Роналду, франкоязычная – скорее за Месси (кроме Марокко, Туниса, Того, Мадагаскара, Сейшел и Комор).
В Египте на первом месте с отрывом Мохаммед Салах, а в Алжире – Рияд Марез.
В Сенегале на втором месте после Месси – Садьо Мане.
В Марокко третьим идет Хаким Зиеш (но Неймара и Мбаппе обходит еще Ашраф Хакими).
В Габоне №3 по популярности – Пьер-Эмерик Обамеянг.
В Замбии в тройку ворвался местный герой Патсон Дака.
А в Уганде третьим внезапно стал Маркус Рэшфорд.
Южная Америка
В Южной Америке непросто. Большая часть континента – за Месси, Гайана – за Роналду, а в Колумбии и Парагвае у Лео и Криша равенство.
В Уругвае и Бразилии любят своих: Луиса Суареса и Неймара.
В Чили Алексис Санчес на втором месте после Месси.
В Колумбии Хамес Родригес – третий после Роналду и Месси.
Северная Америка
В Северной Америке тоже разделение. В Канаде, Мексике и на большинстве островов популярнее Роналду, в США, Белизе, Гватемале, Гондурасе, Сальвадоре, Никарагуа, Панаме, Доминиканской республике, на Кубе и Гаити – Месси.
В Коста-Рике главный герой – капитан сборной вратарь Кейлор Навас.
Правда, для этого сравнения не учитывалась популярность спортсменов из других видов спорта – с учетом особенностей работы Google Trends их очень сложно подобрать. Но вот несколько примеров, в которых спортсмены из других видов спорта популярнее футболистов:
Новак Джокович (теннис) – Сербия, Босния и Герцеговина, Черногория, Северная Македония, Австралия;
Леброн Джеймс (баскетбол) – США, Филиппины, Багамы, Сент-Китс и Невис, Доминиканская республика;
Хабиб Нурмагомедов (ММА) – Россия, Таджикистан, Туркменистан;
Роджер Федерер (теннис) – Швейцария;
Конор Макгрегор (ММА) – Ирландия;
Ига Швентек (теннис) – Польша;
Лука Дончич (баскетбол) – Словения;
Макс Ферстаппен (Формула-1) – Нидерланды;
• Юдзуру Ханю (фигурное катание) – Япония;
• Рафаэль Надаль (теннис) – Испания;
• Арина Соболенко (теннис) – Беларусь;
• Стефанос Циципас (теннис) – Греция;
• Доминик Тим (теннис) – Австрия;
• Симона Халеп (теннис) – Румыния;
• Кристапс Порзингис (баскетбол) – Латвия;
• Махендра Дони (крикет) – Индия;
• Григор Димитров (теннис) – Болгария;
• Александр Усик (бокс) – Украина;
• Онс Жабер (теннис) – Тунис.
Есть еще два любопытных примера, в которых спортсмен популярен не в родной стране. Например, британский боксер Энтони Джошуа – первый в поиске на Тонга, а итальянский теннисист Янник Синнер популярнее Месси и Роналду в Сан-Марино.
Какой спорт самый популярный? Футбол – первый, в Азии правит крикет, в США – американский футбол, в Японии – бейсбол
Фото: Gettyimages.ru/Stu Forster, Dan Mullan; AFP/Hussein Malla
А вообще, выяснение, кто лучший игрок в командном виде спорта — отличное занятие для школьной перемены.