26 комментариев

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Кто самый популярный футболист в мире? Сравниваем Роналду, Месси и других

Мохамед Салах Мохамед Салах
Неймар Неймар
Килиан Мбаппе Килиан Мбаппе
Рияд Марез Рияд Марез
Роберт Левандовски Роберт Левандовски
Сон Хын Мин Сон Хын Мин
Лионель Месси Лионель Месси
Криштиану Роналду Криштиану Роналду
Такефуса Кубо Такефуса Кубо
Кейлор Навас Кейлор Навас
Луис Суарес Луис Суарес
Эрлинг Холанд Эрлинг Холанд
Златан Ибрагимович Златан Ибрагимович
Садьо Мане Садьо Мане
Лука Модрич Лука Модрич
Алексис Санчес Алексис Санчес
Кристиан Эриксен Кристиан Эриксен
Гильфи Сигурдссон Гильфи Сигурдссон
Футбол Футбол

Исследование Sports.ru.

Продолжаем наш сериал о самых популярных видах спорта, футболистах, клубах и лигах. В первой серии рассматривали, в каких странах чаще ищут в поиске футбол, а в каких – крикет, хоккей и американский футбол. Теперь – какие футболисты популярнее всего по запросам в гугле.

С игроками ситуация прогнозируемая. На первом месте – Лионель Месси и Криштиану Роналду. Но есть и неожиданные результаты. 

Почти во всех странах на третьем месте Неймар, но где-то его вытесняют Мбаппе, Салах или местные игроки.

Напомним методологию 

Данные Google Trends позволяют сравнить по странам, городам и в среднем по миру количество запросов по разным темам.

Можно сравнить до пяти тем и увидеть, какая доля запросов у каждой из них. Например, ввести: «Манчестер Сити», «Спартак», «Зенит», ЦСКА, «Барселона» и увидеть, сколько процентов запросов в России или любой другой стране приходится на каждую тему. Так можно выявить, какой клуб/лига/вид спорта/спортсмен, чаще ищут в поиске в каждой стране.

Однако Google Trends не показывает абсолютных значений. Нельзя увидеть количество запросов каждой темы или увидеть список самых популярных спортсменов/клубов/видов спорта. Можно только сравнивать вручную.

Поэтому мы выбрали для сравнения четыре параметра – самый популярный в поиске вид спорта, футболиста (выборка всех спортсменов слишком большая для подбора вручную), футбольного клуба и футбольного турнира (здесь только ежегодные национальные лиги, поэтому нет ни чемпионата мира, ни Лиги чемпионов, ни Копа Либертадорес). И сравнили данные за пять лет.

Европа и Азия

В Европе, Азии и Океании доминирует Роналду – он на первом месте почти во всех странах. Например, в Хорватии его ищут чаще Модрича, а в Боснии – чаще Джеко и Пьянича.

Месси на первом месте в Испании, Андорре, Армении, Йемене, Китае, Бангладеше и Кирибати.

На Соломоновых островах и Вануату на первом месте Неймар. Да, там он популярнее и Месси, и Роналду.

В Ираке и Непале разница между количеством запросов Месси и Роналду совсем небольшая, данные могут постоянно меняться (даже несколько раз в день).

Только в пяти странах Европы, Азии и Океании популярнее всего местный футболист. В Португалии – Роналду, во Франции – Килиан Мбаппе, в Польше – Роберт Левандовски, в Южной Корее – Сон Хын Мин, в Японии – Такефуса Кубо.

Кто на вторых и третьих местах?

В комментариях к предыдущему посту вы просили изучить не только лидеров, но и вторые-третьи места. В этот раз мы это сделали.

Большая тройка футболистов почти везде – Роналду, Месси и Неймар (или иногда Мбаппе). Но есть страны, где Лео подвинули со второй позиции местные. В Европе это:

• Дания – Кристиан Эриксен;

• Швеция – Златан Ибрагимович;

• Норвегия – Эрлинг Холанд;

• Хорватия – Лука Модрич;

• Исландия – Гильфи Сигурдссон;

• Монако – Мбаппе;

Где-то Роналду и Месси непоколебимы, но Неймара из топ-3 вытеснили. Это: 

• Германия – Мануэль Нойер;

• Нидерланды – Френки Де Йонг;

• Сербия – Душан Влахович;

• Украина – Александр Зинченко;

• Босния –  Эдин Джеко;

• Венгрия – Доминик Собослаи;

• Финляндия – Теему Пукки;

• Армения – Генрих Мхитарян;

• Грузия – Хвича Кварацхелия.

В Турции Неймар делит третье место с Месутом Озилом, а в Узбекистане – с Элдором Шомуродовым. 

А есть страны, где Неймар даже не четвертый.

В Бельгии его обходят Де Брюйне, Лукаку и Мбаппе, в Испании – Пике, Рамос и Мбаппе, в Великобритании – Кейн, Грилиш и Рэшфорд, в Иране – Тареми и Азмун.

Из конкретных игроков выделяется Мохамед Салах, который очень популярен на Ближнем Востоке: он на третьем месте в Йемене, Кувейте и Иордании и делит с Неймаром №3 в Саудовской Аравии (а если брать все арабские страны, то и в Сомали в Африке).

И совсем интересно в Австралии, где на третьем месте лидер женской сборной Сэм Керр – она выше всех австралийских футболистов-мужчин и Неймара, уступает только Месси и Роналду.

Африка

В Африке нетипичное разделение. Почти вся англоязычная и португалоязычная Африка (кроме Либерии, Зимбабве, Сьерра-Леоне, Судана и Эсватини) – за Роналду, франкоязычная – скорее за Месси (кроме Марокко, Туниса, Того, Мадагаскара, Сейшел и Комор).

В Египте на первом месте с отрывом Мохаммед Салах, а в Алжире – Рияд Марез. 

В Сенегале на втором месте после Месси – Садьо Мане. 

В Марокко третьим идет Хаким Зиеш (но Неймара и Мбаппе обходит еще Ашраф Хакими).

В Габоне №3 по популярности – Пьер-Эмерик Обамеянг. 

В Замбии в тройку ворвался местный герой Патсон Дака.

А в Уганде третьим внезапно стал Маркус Рэшфорд.

Южная Америка

В Южной Америке непросто. Большая часть континента – за Месси, Гайана – за Роналду, а в Колумбии и Парагвае у Лео и Криша равенство.

В Уругвае и Бразилии любят своих: Луиса Суареса и Неймара.

В Чили Алексис Санчес на втором месте после Месси.

В Колумбии Хамес Родригес – третий после Роналду и Месси.

Северная Америка

В Северной Америке тоже разделение. В Канаде, Мексике и на большинстве островов популярнее Роналду, в США, Белизе, Гватемале, Гондурасе, Сальвадоре, Никарагуа, Панаме, Доминиканской республике, на Кубе и Гаити – Месси.

В Коста-Рике главный герой – капитан сборной вратарь Кейлор Навас.

Правда, для этого сравнения не учитывалась популярность спортсменов из других видов спорта – с учетом особенностей работы Google Trends их очень сложно подобрать. Но вот несколько примеров, в которых спортсмены из других видов спорта популярнее футболистов:

Новак Джокович (теннис) – Сербия, Босния и Герцеговина, Черногория, Северная Македония, Австралия;

Леброн Джеймс (баскетбол) – США, Филиппины, Багамы, Сент-Китс и Невис, Доминиканская республика;

Хабиб Нурмагомедов (ММА) – Россия, Таджикистан, Туркменистан;

Роджер Федерер (теннис) – Швейцария;

Конор Макгрегор (ММА) – Ирландия;

Ига Швентек (теннис) – Польша;

Лука Дончич (баскетбол) – Словения;

Макс Ферстаппен (Формула-1) – Нидерланды;

• Юдзуру Ханю (фигурное катание) – Япония;

• Рафаэль Надаль (теннис) – Испания;

• Арина Соболенко (теннис) – Беларусь;

• Стефанос Циципас (теннис) – Греция;

• Доминик Тим (теннис) – Австрия;

• Симона Халеп (теннис) – Румыния;

• Кристапс Порзингис (баскетбол) – Латвия;

• Махендра Дони (крикет) – Индия;

• Григор Димитров (теннис) – Болгария;

• Александр Усик (бокс) – Украина;

• Онс Жабер (теннис) – Тунис.

Есть еще два любопытных примера, в которых спортсмен популярен не в родной стране. Например, британский боксер Энтони Джошуа – первый в поиске на Тонга, а итальянский теннисист Янник Синнер популярнее Месси и Роналду в Сан-Марино.

Какой спорт самый популярный? Футбол – первый, в Азии правит крикет, в США – американский футбол, в Японии – бейсбол 

Фото: Gettyimages.ru/Stu Forster, Dan Mullan; AFP/Hussein Malla

26 комментариев

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AntonIQ
sports.ru филигранно сделал выноску в Европе, чтобы не показывать актуальные границы России и Украины
+39
-1
+38
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Sarazino Genovese
Ответ Вован Сидорович 136
Маленько надоели атлет и гном
скорее надоели фанаты этих замечательных футболистов.
+19
-1
+18
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igls54
Раз нет Сапогова - это не рейтинг, а какое-то фуфло
+9
0
+9
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Tursus
Если данные верны, то для меня несколько неожиданны, думал конкуренция более острая. Хотя я тоже за Роналду :)
+7
-2
+5
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Balgali Myrzahmet
Ватикан за Месси кажется)
+3
0
+3
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statistic5
опять не указан период, за который собраны данные
+3
0
+3
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vovagabur
В Гренландии — Месси
+3
-1
+2
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Alex Moorag
Я иногда гуглю Роналду, чтобы поржать с очередного треша. Месси не гуглю от слова совсем, он в избранных на всех платформах. Большинство делает так же. Толку от статьи - 0
+2
0
+2
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maxdk9
Ответ Sarazino Genovese
скорее надоели фанаты этих замечательных футболистов.
Бывших футболистов. Теперь это инфлюенсеры -тревелблоггеры.
+2
0
+2
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Anton Kortenko
ну что можно сказать - вау! теперь, если в Кабо Верде спросят "чей ты", сможем ответить правильно.
+2
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Saveliy Ivanov
Ответ Машина Мощная
хз кто популярный, но кто лучший футболист мира на данный момент это всё тот что и раньше
Кевин де Брёйне?
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Джон Мщузавсех
А какая разница? Он всё равно не сможет выйти сразу на два матча.
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Любезный Коссутий
спасибо, узнал о существовании страны Кирибати.
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Cearvm
Никогда бы не подумал, что Роналду в Европе популярнее. И вроде вы по косвенным запросам брали, т.е. бразилец Ronaldo здесь ни при чем. Пиар-машина просто нереальная...
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Денис Заев
Чем чер ти Роналду и Мбапппе так популярны в мире? Свои что-ли неинтересны? В России что, нет нормальных футболистов? Да, Россия не гранд в футболе, но эго ист и ма ка ка чем лучше наших кривоногих
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Lavrentiy0602
а конкретно на Волоколамском шоссе сегодня самая популярная - Алина Горбачева
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Caterina
Ответ Tursus
Если данные верны, то для меня несколько неожиданны, думал конкуренция более острая. Хотя я тоже за Роналду :)
А где сказано, что Роналду популярнее?
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Машина Мощная
Ответ Saveliy Ivanov
Кевин де Брёйне?
статистика говорит что Рыжий не подходит. мало личных трофеев, мало командных трофеев
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Saveliy Ivanov
Ответ Машина Мощная
статистика говорит что Рыжий не подходит. мало личных трофеев, мало командных трофеев
Тогда наверное кто-то из Реала.
А вообще, выяснение, кто лучший игрок в командном виде спорта — отличное занятие для школьной перемены.
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Saveliy Ivanov
Ответ Leon Betov
Мессифаны могут сколько угодно истерить, но даже Кубок Мира не помог аргентинцу стать фигурой номер 1 в футболе
фигура номер 1 в футболе — это Хосеп Гвардиола, да?
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