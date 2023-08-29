26 комментариев

Исследование Sports.ru.

Продолжаем наш сериал о самых популярных видах спорта, футболистах, клубах и лигах. В первой серии рассматривали, в каких странах чаще ищут в поиске футбол, а в каких – крикет, хоккей и американский футбол. Теперь – какие футболисты популярнее всего по запросам в гугле.

С игроками ситуация прогнозируемая. На первом месте – Лионель Месси и Криштиану Роналду. Но есть и неожиданные результаты.

Почти во всех странах на третьем месте Неймар, но где-то его вытесняют Мбаппе, Салах или местные игроки.

Напомним методологию

Данные Google Trends позволяют сравнить по странам, городам и в среднем по миру количество запросов по разным темам.

Можно сравнить до пяти тем и увидеть, какая доля запросов у каждой из них. Например, ввести: «Манчестер Сити», «Спартак», «Зенит», ЦСКА, «Барселона» и увидеть, сколько процентов запросов в России или любой другой стране приходится на каждую тему. Так можно выявить, какой клуб/лига/вид спорта/спортсмен, чаще ищут в поиске в каждой стране.

Однако Google Trends не показывает абсолютных значений. Нельзя увидеть количество запросов каждой темы или увидеть список самых популярных спортсменов/клубов/видов спорта. Можно только сравнивать вручную.

Поэтому мы выбрали для сравнения четыре параметра – самый популярный в поиске вид спорта, футболиста (выборка всех спортсменов слишком большая для подбора вручную), футбольного клуба и футбольного турнира (здесь только ежегодные национальные лиги, поэтому нет ни чемпионата мира, ни Лиги чемпионов, ни Копа Либертадорес). И сравнили данные за пять лет.

Европа и Азия

В Европе, Азии и Океании доминирует Роналду – он на первом месте почти во всех странах. Например, в Хорватии его ищут чаще Модрича, а в Боснии – чаще Джеко и Пьянича.

Месси на первом месте в Испании, Андорре, Армении, Йемене, Китае, Бангладеше и Кирибати.

На Соломоновых островах и Вануату на первом месте Неймар. Да, там он популярнее и Месси, и Роналду.

В Ираке и Непале разница между количеством запросов Месси и Роналду совсем небольшая, данные могут постоянно меняться (даже несколько раз в день).

Только в пяти странах Европы, Азии и Океании популярнее всего местный футболист. В Португалии – Роналду, во Франции – Килиан Мбаппе, в Польше – Роберт Левандовски, в Южной Корее – Сон Хын Мин, в Японии – Такефуса Кубо.

Кто на вторых и третьих местах?

В комментариях к предыдущему посту вы просили изучить не только лидеров, но и вторые-третьи места. В этот раз мы это сделали.

Большая тройка футболистов почти везде – Роналду, Месси и Неймар (или иногда Мбаппе). Но есть страны, где Лео подвинули со второй позиции местные. В Европе это:

• Дания – Кристиан Эриксен;

• Швеция – Златан Ибрагимович;

• Норвегия – Эрлинг Холанд;

• Хорватия – Лука Модрич;

• Исландия – Гильфи Сигурдссон;

• Монако – Мбаппе;

Где-то Роналду и Месси непоколебимы, но Неймара из топ-3 вытеснили. Это:

• Германия – Мануэль Нойер;

• Нидерланды – Френки Де Йонг;

• Сербия – Душан Влахович;

• Украина – Александр Зинченко;

• Босния – Эдин Джеко;

• Венгрия – Доминик Собослаи;

• Финляндия – Теему Пукки;

• Армения – Генрих Мхитарян;

• Грузия – Хвича Кварацхелия.

В Турции Неймар делит третье место с Месутом Озилом, а в Узбекистане – с Элдором Шомуродовым.

А есть страны, где Неймар даже не четвертый.

В Бельгии его обходят Де Брюйне, Лукаку и Мбаппе, в Испании – Пике, Рамос и Мбаппе, в Великобритании – Кейн, Грилиш и Рэшфорд, в Иране – Тареми и Азмун.

Из конкретных игроков выделяется Мохамед Салах, который очень популярен на Ближнем Востоке: он на третьем месте в Йемене, Кувейте и Иордании и делит с Неймаром №3 в Саудовской Аравии (а если брать все арабские страны, то и в Сомали в Африке).

И совсем интересно в Австралии, где на третьем месте лидер женской сборной Сэм Керр – она выше всех австралийских футболистов-мужчин и Неймара, уступает только Месси и Роналду.

Африка

В Африке нетипичное разделение. Почти вся англоязычная и португалоязычная Африка (кроме Либерии, Зимбабве, Сьерра-Леоне, Судана и Эсватини) – за Роналду, франкоязычная – скорее за Месси (кроме Марокко, Туниса, Того, Мадагаскара, Сейшел и Комор).

В Египте на первом месте с отрывом Мохаммед Салах, а в Алжире – Рияд Марез.

В Сенегале на втором месте после Месси – Садьо Мане.

В Марокко третьим идет Хаким Зиеш (но Неймара и Мбаппе обходит еще Ашраф Хакими).

В Габоне №3 по популярности – Пьер-Эмерик Обамеянг.

В Замбии в тройку ворвался местный герой Патсон Дака.

А в Уганде третьим внезапно стал Маркус Рэшфорд.

Южная Америка

В Южной Америке непросто. Большая часть континента – за Месси, Гайана – за Роналду, а в Колумбии и Парагвае у Лео и Криша равенство.

В Уругвае и Бразилии любят своих: Луиса Суареса и Неймара.

В Чили Алексис Санчес на втором месте после Месси.

В Колумбии Хамес Родригес – третий после Роналду и Месси.

Северная Америка

В Северной Америке тоже разделение. В Канаде, Мексике и на большинстве островов популярнее Роналду, в США, Белизе, Гватемале, Гондурасе, Сальвадоре, Никарагуа, Панаме, Доминиканской республике, на Кубе и Гаити – Месси.

В Коста-Рике главный герой – капитан сборной вратарь Кейлор Навас.

Правда, для этого сравнения не учитывалась популярность спортсменов из других видов спорта – с учетом особенностей работы Google Trends их очень сложно подобрать. Но вот несколько примеров, в которых спортсмены из других видов спорта популярнее футболистов:

Новак Джокович (теннис) – Сербия, Босния и Герцеговина, Черногория, Северная Македония, Австралия;

Леброн Джеймс (баскетбол) – США, Филиппины, Багамы, Сент-Китс и Невис, Доминиканская республика;

Хабиб Нурмагомедов (ММА) – Россия, Таджикистан, Туркменистан;

Роджер Федерер (теннис) – Швейцария;

Конор Макгрегор (ММА) – Ирландия;

Ига Швентек (теннис) – Польша;

Лука Дончич (баскетбол) – Словения;

Макс Ферстаппен (Формула-1) – Нидерланды;

• Юдзуру Ханю (фигурное катание) – Япония;

• Рафаэль Надаль (теннис) – Испания;

• Арина Соболенко (теннис) – Беларусь;

• Стефанос Циципас (теннис) – Греция;

• Доминик Тим (теннис) – Австрия;

• Симона Халеп (теннис) – Румыния;

• Кристапс Порзингис (баскетбол) – Латвия;

• Махендра Дони (крикет) – Индия;

• Григор Димитров (теннис) – Болгария;

• Александр Усик (бокс) – Украина;

• Онс Жабер (теннис) – Тунис.

Есть еще два любопытных примера, в которых спортсмен популярен не в родной стране. Например, британский боксер Энтони Джошуа – первый в поиске на Тонга, а итальянский теннисист Янник Синнер популярнее Месси и Роналду в Сан-Марино.

Фото: Gettyimages.ru/Stu Forster, Dan Mullan; AFP/Hussein Malla