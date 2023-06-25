32 комментария

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Разбор всех отсылок из аниме «Спартака» про календарь. Это просто супер! 😍

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Футбол Футбол

Ярослав Сусов узнал о ролике все.

Спартак небанально расшевелил пока спокойное межсезонье: на ютуб-канале клуба вышел ролик с анонсом календаря нового сезона. И не просто ролик – а в стиле аниме! С классными отсылками на каждого соперника.

Рассказываем, как создавали видео («Спартак» ориентировался на НФЛ и ловит волну популярности аниме), и разбираем каждую отсылку – от дельфинов с номерами Соболева и Комличенко до газеты 123News и Месси в «Оренбурге» (да-да!).

«Спартак» вдохновился роликом «Лос-Анджелес Чарджерс» из НФЛ – он собрал почти миллион просмотров. В плагиате не видят ничего страшного

«Мы ориентируемся на клубы НФЛ, – рассказали Sports.ru в медиа-команде Спартака – У них представление календаря – особое крупное событие. Каждый клуб старается, промоутирует не только себя, но и всю лигу. Если зацикливаться чисто на футболе, то мы ограничиваем зону поиска идей.

Мы уже пытались зародить это в РПЛ. Сделали видео с представлением соперников, вдохновляясь немецким «Аугсбургом». Там придумали нарезку из мемов, а мы – из «Ералаша». В этом году подошли профессиональнее, начали готовиться за несколько недель до объявления календаря. 

«Лос Анджелес Чарджерс» представляли календарь в стиле аниме в 2022-м и 2023-м. Видео 2022-го собрало почти миллион просмотров. Мы захотели адаптировать это под российские реалии.

Специально сделали два типа отсылок: футбольные – для наших болельщиков в качестве фан-сервиса, а отсылки к поп-культуре и аниме – для привлечения нового, не интересующегося футболом молодого зрителя.

Нас часто обвиняют в плагиате. А мы не считаем, что это плохо. Если есть какая-то успешная зарубежная практика, то почему не привнести ее в российский футбол? Если кто-то адаптирует тактику или матчдей-активности, то это хвалят, а в медиа ищут, кто у кого украл. Мы считаем, что привносить и адаптировать успешные зарубежные практики, – это хорошо.

Надеемся, что в следующие годы у календаря будет анонсированная дата выхода, чтобы все клубы и болельщики о ней знали и были готовы. Мы потратили три недели. Сценарий писали в клубе, а потом пришли с ним к студии Rikanimation. Они делали клипы в стиле аниме для Егора Крида, Славы Мэрлоу и Ice Cube. Мы хотели заколлабиться, потому что во время ЧМ-2022 был популярен аниме-сериал Blue Lock. Сборная Японии даже выпускала особую форму с кадрами оттуда. Заплатили примерно столько же, сколько за анонс дерби с ЦСКА – несколько сотен тысяч рублей. 

В студии не удивились. Мы объяснили, что именно хотим, скинули референс на НФЛ и показали сценарий. Так все и получилось».

Полный список отсылок: дельфины, Месси, судейство с «Зенитом», пустые трибуны в Казани.  Каждая команда – новое аниме

Первые кадры – отсылка к аниме «Тетрадь смерти». На волосах у главного героя – 4 звезды, как на эмблеме «Спартак».

1-й тур – против «Оренбурга». Аргентинцы Мансилья, Вера и Месси (в центре) стоят в форме «Оренбурга». Прямо как персонажи аниме «Атака титанов».

2-й тур – против «Балтики». Безалкогольное пиво против «Спартак-колы».

3-й тур – против «Рубина». Отсылка к посещаемости «Ак Барса» и «Рубина».

4-й тур – против «Урала». Обаятельный Борис Аболин в оранжевом галстуке со шмелями в стиле комментатора из аниме «Первый шаг» .

5-й тур – против «Зенита». Судья на ВАР читает газету Раз-два-три News, а не смотрит в монитор с «неакценитрованным наступом». Обратите внимание на заголовки: «Экскурсии для гостей из Рио-де-Жанейро» (Артем Дзюба называл «Зенит» командой из Рио-де-Жанейро), «Билеты на футбол со скидкой 100%» («Зенит» раздавал бесплатные билеты на РПЛ) и «Российский паспорт – быстро» (паспорта Малкома и Клаудиньо).

6-й тур – против «Ахмата». Никаких шуток и отсылок. Просто красивая природа и горы. Может, чтобы не извиняться потом? 

7-й тур – против «Краснодара». Антон Зиньковский останавливает быка с отсылкой к аниме «Ван-Пис».

8-й тур – против «Сочи». Квинси Промес меняет прическу и трансформируется в суперсильную версию, как персонаж аниме «Драконий жемчуг».

9-й тур – против «Динамо». Наиль Умяров ломает синий динамовский бумеранг.

10-й тур – против «Крыльев Советов». Красно-белый покебол ловит покемона Rattata, грызуна, похожего на крысу. Талисман «Крыльев» – Крыс Лютик.

11-й тур – против ЦСКА. Судья-металлист Сергей Карасев, который часто судит дерби, с электрогитарой в стиле аниме «Магическая битва», у него за спиной – монитор ВАР.

12-й тур – против «Пари НН». Забег Гильермо Абаскаля в стиле «Наруто». Тренер убегал в раздевалку сразу после матчей второй части сезона.

13-й тур – против «Факела». Александр Селихов ловит мяч в стиле персонажа аниме «Охотник x Охотник».

14-й тур – против «Локомотива». Данил Пруцев останавливает поезд как персонаж аниме «Боруто: новое поколение Наруто». Пруцев забил два победных гола в гостевых матчах против «Локомотива» – и в чемпионате России, и в Кубке.

15-й тур – против «Ростова». Заплыв дельфинов с номерами Соболева и Комличенко.

Финал видео – тоже с отсылками. Это тизер домашней формы «Спартака» (в ней были футболисты в анонсе каждого тура), а удар – с отсылкой на аниме «Синяя тюрьма: Блю Лок». В 27 номере пасхалок нет.

Наконец знаем календарь РПЛ и группы Кубка России! Главное о новом сезоне

Где у клубов РПЛ сборы? Почти все в России и у себя на базах, выделяется только «Оренбург»

32 комментария

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Александр Ерохин
Когда хорошо, тогда молодцы
+18
-1
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Егор Егор
Ответ Денис Чернов
Кажется мне, что идею взяли у Чарджерс из НФЛ)
Чел...

«Спартак» вдохновился роликом «Лос-Анджелес Чарджерс» из НФЛ – он собрал почти миллион просмотров. В плагиате не видят ничего страшного

это не то, что текстом, а жирным подзаголовком...
+10
0
+10
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Фарид Харисов
Ответ Victor Kravtsov
Годно) только опенинг могли бы поинтереснее выбрать) из Наруто например )
у Наруто слишком много опенингов, а вот первый опенинг Тетради Смерти — это эталон на века.
+4
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Генадий Филимонов
Ответ teto
Форсят ролик нещадно. Не скажу что он плохой, но и ничего оригинального нет.
Покажи оригинальность от других клубов, хочется сравнить
+3
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Одноглазый пират
дельфины позабавили, зачёт!
+2
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Фарид Харисов
Промеса видимо торкнуло конкретно, вот это честная отсылка :)
+3
-1
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Pok_Toholo
Даже здесь нашли возможность поныть про судейство, хотя с другой стороны это единственное что не является плагиатом с НФЛ
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Посторонним В
перефразируя известный анекдот про трех зверей в яме ловушке, могу сказать так: а я-то на кой сюда полез, мне же 60 лет?)))
+1
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urashima
Прикольно ) отличное превью!

Позабавила трактовка эпизодов - я воспринял, что Зенит первым наступит на ногу Спартаку, в самом видео не успеть увидеть заголовки из газеты (на экране тлф)

Соревнование дельфинов с Ростовом - это гонка за количеством пенальти? )

Некоторые моменты понятны сразу - а некоторые «догнал» благодаря этой заметке )

В любом случае, зачёт! Красочно и необычно!
+1
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kokabil
Ответ Денис Чернов
Кажется мне, что идею взяли у Чарджерс из НФЛ)
Ну если почитать статью,то они об этом и говорят )))
+1
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Артём Попов
Ответ Зубы Дзюбы
Сюжетные линии тоже плагиат?
Судейство у него не плагиат, зато видимо Дельфины,бумеранг Динамо, Карасёв-рокер, это всё в НФЛ тоже присутствует:)
Гениальный человек.
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Зубы Дзюбы
Ответ Pok_Toholo
Даже здесь нашли возможность поныть про судейство, хотя с другой стороны это единственное что не является плагиатом с НФЛ
Сюжетные линии тоже плагиат?
+1
-1
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блокад блокадыч
Ответ Victor Kravtsov
Годно) только опенинг могли бы поинтереснее выбрать) из Наруто например )
ну этож опенинг из аниме про футбол (Блю лок) взяли , да и звучит прикольно)
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Зубы Дзюбы
Ответ Артём Попов
Судейство у него не плагиат, зато видимо Дельфины,бумеранг Динамо, Карасёв-рокер, это всё в НФЛ тоже присутствует:) Гениальный человек.
И комментатор из екб и символ крылышек
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impaled
Ответ Victor Kravtsov
Годно) только опенинг могли бы поинтереснее выбрать) из Наруто например )
Из "Евангелиона"
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Зубы Дзюбы
Ответ Честный контроль
Кто то всерьез обсуждает это..? В мясе похоже перепутали Футбол с Медиафутболом.
Ты вот сейчас поучаствовал в обсуждении. Мог мимо пройти
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Честный контроль
Ответ Зубы Дзюбы
Ты вот сейчас поучаствовал в обсуждении. Мог мимо пройти
Мимо ромбовова клуба я без смеха не хожу...
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Зубы Дзюбы
Ответ sokolspb
Так это не идея Спартака🤦 Борща съели на века!
Ждём газовое творчество. Там точно будет оригинальность

Ничего что сюжетные линии у персонажей связаны именно со Спартаком?
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JBa
Ответ Денис Чернов
Кажется мне, что идею взяли у Чарджерс из НФЛ)
не кажется. если что-то сделано в россии, то в 99% случаев спижжжжжено
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Честный контроль
Кто то всерьез обсуждает это..? В мясе похоже перепутали Футбол с Медиафутболом.
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Amalfitano
Я конечно сейчас буду бурчать на правах старого зануды, но это уже другой мир футбола. Я его всё меньше и меньше понимаю.
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Tresk2
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Треш какой-то.
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блокад блокадыч
прикольно)
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gukmamop
Хорошее видео
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Фарид Харисов
Вчера видимо тоже была отсылка на аниме — Евген Вагнер запустил Гул Земли и был остановлен перед самым концом.
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