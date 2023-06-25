32 комментария

Ярослав Сусов узнал о ролике все.

Спартак небанально расшевелил пока спокойное межсезонье: на ютуб-канале клуба вышел ролик с анонсом календаря нового сезона. И не просто ролик – а в стиле аниме! С классными отсылками на каждого соперника.

Рассказываем, как создавали видео («Спартак» ориентировался на НФЛ и ловит волну популярности аниме), и разбираем каждую отсылку – от дельфинов с номерами Соболева и Комличенко до газеты 123News и Месси в «Оренбурге» (да-да!).

«Спартак» вдохновился роликом «Лос-Анджелес Чарджерс» из НФЛ – он собрал почти миллион просмотров. В плагиате не видят ничего страшного

«Мы ориентируемся на клубы НФЛ, – рассказали Sports.ru в медиа-команде Спартака – У них представление календаря – особое крупное событие. Каждый клуб старается, промоутирует не только себя, но и всю лигу. Если зацикливаться чисто на футболе, то мы ограничиваем зону поиска идей.

Мы уже пытались зародить это в РПЛ. Сделали видео с представлением соперников, вдохновляясь немецким «Аугсбургом». Там придумали нарезку из мемов, а мы – из «Ералаша». В этом году подошли профессиональнее, начали готовиться за несколько недель до объявления календаря.

«Лос Анджелес Чарджерс» представляли календарь в стиле аниме в 2022-м и 2023-м. Видео 2022-го собрало почти миллион просмотров. Мы захотели адаптировать это под российские реалии.

Специально сделали два типа отсылок: футбольные – для наших болельщиков в качестве фан-сервиса, а отсылки к поп-культуре и аниме – для привлечения нового, не интересующегося футболом молодого зрителя.

Нас часто обвиняют в плагиате. А мы не считаем, что это плохо. Если есть какая-то успешная зарубежная практика, то почему не привнести ее в российский футбол? Если кто-то адаптирует тактику или матчдей-активности, то это хвалят, а в медиа ищут, кто у кого украл. Мы считаем, что привносить и адаптировать успешные зарубежные практики, – это хорошо.

Надеемся, что в следующие годы у календаря будет анонсированная дата выхода, чтобы все клубы и болельщики о ней знали и были готовы. Мы потратили три недели. Сценарий писали в клубе, а потом пришли с ним к студии Rikanimation. Они делали клипы в стиле аниме для Егора Крида, Славы Мэрлоу и Ice Cube. Мы хотели заколлабиться, потому что во время ЧМ-2022 был популярен аниме-сериал Blue Lock. Сборная Японии даже выпускала особую форму с кадрами оттуда. Заплатили примерно столько же, сколько за анонс дерби с ЦСКА – несколько сотен тысяч рублей.

В студии не удивились. Мы объяснили, что именно хотим, скинули референс на НФЛ и показали сценарий. Так все и получилось».

Полный список отсылок: дельфины, Месси, судейство с «Зенитом», пустые трибуны в Казани. Каждая команда – новое аниме

Первые кадры – отсылка к аниме «Тетрадь смерти». На волосах у главного героя – 4 звезды, как на эмблеме «Спартак».

1-й тур – против «Оренбурга». Аргентинцы Мансилья, Вера и Месси (в центре) стоят в форме «Оренбурга». Прямо как персонажи аниме «Атака титанов».

2-й тур – против «Балтики». Безалкогольное пиво против «Спартак-колы».

3-й тур – против «Рубина». Отсылка к посещаемости «Ак Барса» и «Рубина».

4-й тур – против «Урала». Обаятельный Борис Аболин в оранжевом галстуке со шмелями в стиле комментатора из аниме «Первый шаг» .

5-й тур – против «Зенита». Судья на ВАР читает газету Раз-два-три News, а не смотрит в монитор с «неакценитрованным наступом». Обратите внимание на заголовки: «Экскурсии для гостей из Рио-де-Жанейро» (Артем Дзюба называл «Зенит» командой из Рио-де-Жанейро), «Билеты на футбол со скидкой 100%» («Зенит» раздавал бесплатные билеты на РПЛ) и «Российский паспорт – быстро» (паспорта Малкома и Клаудиньо).

6-й тур – против «Ахмата». Никаких шуток и отсылок. Просто красивая природа и горы. Может, чтобы не извиняться потом?

7-й тур – против «Краснодара». Антон Зиньковский останавливает быка с отсылкой к аниме «Ван-Пис».

8-й тур – против «Сочи». Квинси Промес меняет прическу и трансформируется в суперсильную версию, как персонаж аниме «Драконий жемчуг».

9-й тур – против «Динамо». Наиль Умяров ломает синий динамовский бумеранг.

10-й тур – против «Крыльев Советов». Красно-белый покебол ловит покемона Rattata, грызуна, похожего на крысу. Талисман «Крыльев» – Крыс Лютик.

11-й тур – против ЦСКА. Судья-металлист Сергей Карасев, который часто судит дерби, с электрогитарой в стиле аниме «Магическая битва», у него за спиной – монитор ВАР.

12-й тур – против «Пари НН». Забег Гильермо Абаскаля в стиле «Наруто». Тренер убегал в раздевалку сразу после матчей второй части сезона.

13-й тур – против «Факела». Александр Селихов ловит мяч в стиле персонажа аниме «Охотник x Охотник».

14-й тур – против «Локомотива». Данил Пруцев останавливает поезд как персонаж аниме «Боруто: новое поколение Наруто». Пруцев забил два победных гола в гостевых матчах против «Локомотива» – и в чемпионате России, и в Кубке.

15-й тур – против «Ростова». Заплыв дельфинов с номерами Соболева и Комличенко.

Финал видео – тоже с отсылками. Это тизер домашней формы «Спартака» (в ней были футболисты в анонсе каждого тура), а удар – с отсылкой на аниме «Синяя тюрьма: Блю Лок». В 27 номере пасхалок нет.