33 комментария

Репортаж Ярослава Сусова.

Вернется ли пиво на российские стадионы? Этот вопрос мучает индустрию более 10 лет. К ответу приближались много раз, но каждый раз процесс замораживался.

И вот когда в российском футболе критически рухнула посещаемость, не стало еврокубков и вообще возникла угроза потери части спонсорских доходов, пиво вдруг постучалось.

В Госдуме внезапно достали с полки запылившийся с 2019 года закон и даже обеспечили плюрализм мнений: пиво обсудили на публичном круглом столе со всеми министерствами, РФС, РПЛ, клубами и даже представителями других видов спорта.

А почему на стадионах вообще нет пива?

Его запретили в 2005-м. Считается, что одна из главных причин – погром на Манежной площади после матча России с Японией на ЧМ-2002.

После тех беспорядков в Госдуме почти сразу приняли закон «О противодействии экстремизму» и ужесточили закон о хулиганстве . О запрете пива тогда еще не говорили. Но постепенно правила его продажи и рекламы ужесточали, а в 2011-м законодательно приравняли к остальному алкоголю – и убрали со стадионов совсем.

Десять лет назад российский футбол не чувствовал себя ущемленным из-за такого ограничения. Денег от госкорпораций и регионов хватало, пиво просто не могло дать больше.

Закон ослабляли только ради крупных турниров. Во время чемпионата мира-2018 и Евро-2020 в России можно было чуть больше, чем обычно. Например, пить пиво на стадионах и в фан-зонах.

«Свободная продажа на финале ЛЧ-2008, ЧМ-2018 и Евро-2020 была обязательством нашей страны перед спонсорами, – говорит генеральный директор оргкомитета ЧМ-2018 и Евро-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин. – За время ЧМ-2018 стадионы посетили 3 миллиона 50 тысяч человек, фан-зоны – 3,7 млн. По скромным оценкам ФИФА, на стадионах было употреблено около 1,5 миллиона литров пива.

При этом ни одного эксцесса не было.

Мы не смогли бы организовать эти турниры так успешно, если бы болельщики готовились к посещению стадионов путем потребления большого количества алкоголя до матча и введения себя в соответствующее состояние».

«Объясню, почему во время чемпионата мира не было ни одного нарушения, – добавил Валерий Ботвин, который отвечает в МВД за безопасность на публичных, международных и массовых мероприятиях. – У нас была разработана комплексная система безопасности».

После успеха чемпионата мира в Госдуме заговорили о пиве на стадионах. Вообще-то его просили вернуть еще Мутко, Фурсенко, Дюков и Федун. Но теоретические аргументы не работали . Безопасный ЧМ – совсем другое дело.

Закон разрабатывали Игорь Лебедев от ЛДПР (больше не депутат Госдумы) и Дмитрий Свищев (глава комитета по физической культуре и спорту, курирует закон о пиве теперь).

«В прошлый раз, в 2019-м, когда закон утверждался в первом чтении, отгремел лучший чемпионат мира в истории, – говорит президент РПЛ Александр Алаев. – РПЛ была в топ-10 в Европе, в том числе по посещаемости, и являлась одной из самых конкурентоспособных лиг в Европе. Клубы выступали в еврокубках, получали призовые и могли продавать футболистов».

Тогда проект застопорился из-за деталей возвращения (пивовары просили вернуть не только продажу, но и рекламу алкоголя) и негативных отзывов МВД, Минздрава и Генпрокуратуры.

Сейчас ситуация изменилась.

РПЛ и РФС просят помощи. На пиве не заработать, но оно может вернуть часть болельщиков, ушедших из-за Fan ID

Теперь дискуссия строится под другим ракурсом – не про деньги. Потому что пиво уже точно не обогатит российский футбол, даже если ограничения отменят.

Коллега Денис Пузырев объяснял, что большая часть потенциальных доходов дает не продажа, а реклама. При этом крупнейшие пивные компании Carlsberg и Heineken публично говорили об уходе с российского рынка, а AB InBev Efes ограничила свое присутствие.

Так что обсуждается даже не спасение российского футбола пивными деньгами (спонсорский контракт лиги с условным Heineken + партнер-пивовар у каждого клуба + продажа алкоголя могли бы принести по 150 млн рублей для топ-команд), а просто разрешение продажи на стадионе . И это совсем другие объемы.

«Сколько болельщик может купить пива на стадионе? Ну, кружку, две. Это 10 миллионов рублей за сезон, – считает президент ЦСКА Евгений Гинер. – При наших бюджетах в 100 миллионов долларов… Понятно, что мы это отправим на развитие детских школ».

По расчетам генерального секретаря РФС Максима Митрофанова, потенциальный доход клубов чуть больше, но в масштабах их бюджетов все равно ничтожный.

«В сезоне-2018/19, самом посещаемом в истории РПЛ, на стадионы пришли около четырех миллионов человек. Исходя из мировой статистики (450 миллилитров на человека) – за год было бы выпито 1,8 миллиона литров пива.

Валовая выручка – всего 1,2 миллиарда рублей на всех. При этом сами клубы получили бы около 360 млн рублей, потому что большую долю получают операторы питания. Клуб как площадка не так много зарабатывает» .

Поэтому чиновники и руководители клубов видят другую роль закона о пиве – он должен вернуть часть болельщиков на трибуны и сгладить проблемы с посещаемостью, вызванные Fan ID.

«На стадионах точно стало безопаснее, но нужно время для адаптации, чтобы потребитель привык, – говорит Александр Алаев. – Сейчас средняя посещаемость с внедрением системы идентификации болельщика – 6,5 тысячи человек. Нетрудно посчитать разницу с сезоном-2018/19 (около 18 тысяч человек – прим. Sports.ru).

Мы призываем клубы уходить от государственного финансирования, а они каждую неделю теряют деньги. Мы все хотим, чтобы трибуны заполнялись, деньги, вложенные в инфраструктуру, не пропали.

Решит ли пиво все вопросы? Мы не в розовых очках. Конечно, нет. Но клубам нужно помочь . Даже противникам закона. Давайте постараемся найти возможность. Пиво надо возвращать».

Максим Митрофанов выступает еще прямее: « Возвращение пива однозначно поможет увеличить посещаемость. Сейчас она снизилась по объективным причинам. Наша задача – вернуть людей на стадионы . Без дополнительного стимулирования посещаемости добиться этого будет крайне сложно».

Роль пива в возвращении зрителей отмечает и Евгений Гинер.

– Надо делать все условия. Почему такое количество людей до [Fan ID] ходило на стадионы? Потому что построены новые стадионы. У нас заполняемость была 27-28 тысяч на матчах при вместимости в 30 тысяч, а сейчас – 7.

– Возвращение пива – не спасение. Из-за Fan ID…

– Так никто об этом и не говорит.

– Вернуться к старым цифрам уже невозможно.

– Почему невозможно? Вы считаете, что на стадион должны ходить только те, кто против закона о Fan ID? Другие не должны?

– Все должны ходить.

– Я получил, но не понимаю, почему паспорт болельщика должен получать Акинфеев. Он болельщик? Это паспорт того, кто любит футбол? Или [Акинфеева] не знают? Но для безопасности стадиона Акинфееву надо получить… Футболисты, тренеры, доктора, массажисты… Не понимаю! Если государство решило, что Fan ID нужен для болельщиков, значит, так и должно быть. Нормально. Люди идут. Сделали идеальную систему получения Fan ID. 5-10 минут – и все.

У Fan ID и закона о пиве – прямая связь. МВД не против продажи, но только по карте болельщика

Законы о Fan ID и возвращении пива тесно переплетены. Только логика у ведомств противоположная .

Футбольные власти, инициатор закона Свищев и клубы говорят о пиве на стадионах как о способе компенсировать потери от Fan ID (хотя карту болельщика все называют «объективной реальностью» или «текущей ситуацией», из-за которой падает посещаемость).

«Что касается безопасности – такой совершенной системы, как система идентификации болельщика в РПЛ, в мире нет, – говорит Максим Митрофанов. – Это самая совершенная система в мире. Есть огромная индустрия, на «Газпром-Арене», например, на каждом матче 1200 контролеров-распорядителей, а в штате больше трех тысяч».

Председатель комитета Госдумы Свищев в начале круглого стола высказал очень смелую, даже немного крамольную мысль:

«У нас и так перебор с безопасностью. Мы и так внедрили систему Fan ID. Куда уж больше заниматься безопасностью? Кажется, наши коллеги из силовых структур сегодня расскажут, но мне видится, что система безопасности благодаря Fan ID внедрена и работает – этого достаточно, чтобы разрешить продажу пива на стадионах».

Но в МВД и Генпрокуратуре видят другую связь. Не закон о пиве компенсирует потери от Fan ID, а Fan ID – необходимое условие для продажи пива. Так считает представитель МВД Ботвин .

«За последние полтора года позиция МВД по данному законопроекту не изменилась. Розничная продажа пива и пивных напитков осуществляется при проведении официальных спортивных соревнований при условии наличия в указанных местах системы идентификации болельщиков».

– Вы сказали, что условие продажи – наличие системы идентификации болельщика. Клубы ФНЛ не попадают под эту категорию. Хотелось бы узнать позицию МВД – спросил Ботвина гендиректор «Спартака» Евгений Мележиков.

– Я озвучил требование и предложение. Сами можете ответить на этот вопрос.

То есть, по версии МВД, пива не будет ни на хоккее, ни на баскетболе, ни на ФНЛ, ни на матчах сборной – только РПЛ и финал Кубка России, где действует Fan ID.

Однозначно против пива только Генпрокуратура. Но ей жестко ответил Гинер – он главный защитник нового закона

На этом дискуссия не закончилась. Каждый по-своему объяснял, почему пиво надо разрешить или запретить.

Депутат Евгений Ревенко (заместитель руководителя фракции «Единая Россия») сказал, что «пиво – природный изотоник», и задавался вопросом, «почему зритель в театре может заправиться коньячком или шампанским и смотреть балет, но не может выпить пива и пойти смотреть футбол?»

Комментатор Георгий Черданцев говорил, что «аргументы про здоровье не работают», а если у молодого болельщика родители «пьют на завтрак пиво», то запрет рекламы и продажи на стадионе не поможет.

Сомнения выражал заместитель министра здравоохранения Сергей Глаголев: «Инициатива должна рассматриваться с двух сторон.

С тактической позиции – общественного порядка, возможности эвакуации, контролирования и профилактики правонарушений. По нашим данным, порядка 80 процентов тяжких и особо тяжких правонарушений производятся в состоянии алкогольного опьянения.

И вопрос стратегический – формирование восприятия спорта и его воспитательное значение для несовершеннолетних».

Однозначно против – только Генпрокуратура: «Позиция неизменна. Мы не поддерживаем принимаемые изменения, поскольку они противоречат основополагающим принципам государственного регулирования оборота алкогольной продукции , в котором закреплен приоритет защиты здоровья граждан над экономическими интересами».

С вопросами к футбольной общественности пришел и болельщик «Химок», депутат «Единой России» Роман Терюшков:

«Мы помним чемпионат мира. В очереди за бокалом можно было отстоять по полтайма! Думаю, потребление пива может сказаться только на увеличении талии.

Тут сидят представители «Динамо», «Спартака», моего любимого ЦСКА – после «Химок», конечно. Хочется узнать у них. Москва в рамках экспериментального режима разрешила продавать пиво на стадионах в течение 2022 года. Есть ли результаты этого? Возросшие правонарушения или другие последствия от этой инициативы.

Второй вопрос – к Александру Александровичу [Алаеву]. Мы же понимаем, что продажа пива – позитивный опыт. Но нужно ли пиво в минус 20 в Екатеринбурге? При календаре РПЛ по системе «осень-весна» это вызывает проблемы. Есть ли комплекс мер по переходу на «весну-осень», чтобы создать цивилизованные условия для болельщиков?»

«Поясню, что по постановлению правительства Москвы была предоставлена возможность продавать пиво на стадионах, но она не была реализована», – дополнил Терюшкова Ботвин из МВД.

– А знаете почему? – спросил Ботвина Гинер.

– Нет, не знаю.

– Потому что следом мы получили письмо, что это противоречие федеральному закону, а значит, это делать нельзя. Так что результатами поделиться не могу .

Гинер ответил и на вопрос про переход на «весна-осень»:

«Мало того что мы нет-нет да играем в еврокубках. Почему-то у нас в стране считают, что в +36 летом в июне, когда все на даче, а стадионы пустые, футболистам легче играть, чем в минусовую температуру. Мы в -20 не играем! При -15 матчи отменяются!

Вспомните матч «Спартак» – ЦСКА 2002 года на стадионе «Торпедо». Тогда вся страна ждала два часа, пока уберут снег. [При системе «весна-осень»] это нормально, а перенести нельзя. [При системе «осень-весна»] это 15-й тур, а не 30-й».

А потом президент Евгений Гинер еще раз срезал:

« Скажу по-простому, с земли. Нам говорят про здоровье и все остальное. Да они [болельщики] что делают! Они выпивают бутылку водки перед матчем, приходят и два часа в глаза не видят, что делают и кричат. И здоровье нормальное! И дальше будут выполнять указания президента по, так сказать, увеличению численного состава Российской Федерации.

Это может косвенно повлиять на увеличение посещаемости. Смотря в баре, дерясь, выпивая, прибивая друг друга и доливая водку – это нормально. Потому что для русского человека пиво без водки – деньги на ветер. Там это нормально, это же не на стадионе, а в ресторанах и барах. Я понимаю, что вы [сейчас не ответите]. Но задайте в Генпрокуратуре этот вопрос.

Болельщик может прийти и провести два часа на стадионе или напиться в баре. [Напиться в баре] – лучше, конечно...

Вы не задаетесь вопросом, что отмена пива прошла за два с половиной года, а тут первое слушание было четыре года назад. Почему пытаемся все время запретить?

Старшее поколение помнит, как наш великий генеральный секретарь, а потом президент страны [речь про Михаила Горбачева] сделал сухой закон. Народ меньше пить стал? Зато выкорчевали все виноградники.

Мы для чего запрещаем? «А давайте запретим, тогда все будет хорошо»? Давайте вообще закроем стадионы. А люди будут смотреть футбол по телевизору, как в пандемию» .

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов, Павел Бедняков, Владимир Астапкович, Владимир Федоренко, Александр Вильф; East News/Jonathan Moscrop/CSM via ZUMA Wire; Gettyimages.ru/Oleg Nikishin