28 комментариев

Ярослав Сусов наблюдал.

От матча ЦСКА – «Зенит» ждали максимума посещаемости в Москве в эпоху Fan ID. Так и получилось. Но все равно на трибунах собралось менее 10 тысяч человек. В обычное время такой матч привлекал существенно больше людей – так плохо было лишь во времена коронавирусных ограничений.

Некоторые болельщики не могли попасть на стадион полтайма. Считыватели Fan ID выключались и висли, а люди смотрели матч по телефону

На «ВЭБ-Арене» несколько уровней контроля безопасности. На первом нужно показать билеты и пройти досмотр, а на втором (теперь он прямо возле входа на сектор) стоят огромные турникеты, которые считывают Fan ID.

Все категории болельщиков и участников матча должны проходить через предписанный турникет – иначе система не пропустит.

ЦСКА сделал еще любопытнее. Отдельный турникет здесь для прохода ЦСКА, отдельный – для команды гостей. Плюс спецпроход для сектора «ПСБ VIP 200» или для огороженного входа без названия с номером один. Обычно через этот вход заходят на стадион Максим Орешкин (председатель совета директоров ЦСКА и помощник президента России) или Сергей Иванов (болельщик ЦСКА, бывший руководитель администрации президента России, бывший министр обороны). Похоже, даже таким важным гостям приходится показывать Fan ID и проходить через турникет.

Правда, без очередей.

На других секторах такого простора не было. На один турникет – половина ВИП-лож или целый сектор на стадионе. И вот тут начинались проблемы.

За несколько минут до матча у турникетов образовались очереди.

Оказалось, система Fan ID зависла. На турникете – желтый фон и надпись: Out of service. Болельщикам с центральной трибуны повезло чуть больше – у них сдвоенный турникет, поэтому очередь хотя бы двигалась.

А на единственном турникете в левые ВИП-ложи случился коллапс. Из-за лага турникета очередь встала прямо перед стартовым свистком.

Через 10 минут после начала матча ситуация не изменилась. Турникеты отвисли, но справиться с потоком болельщиков не получалось, они все еще стояли в очереди, чтобы приложить Fan ID.

Один из стюардов заставлял пройти через турникет странными способами. Он схватил одного человека за куртку и подтянул к себе, со вторым – начал ругаться:

– Тогда мне тоже все равно. Я все оформил, – громко ответил ему болельщик.

– Ты че тут, самый умный, что ли? – ответил стюард.

– А ты че, самый умный?

– Да, я самый умный.

– После работы выйдешь [поговорить]?

– Поговорим.

В этот момент рядом негодовал сотрудник стадиона Александр Кращенко. Он пытался хоть как-то объяснять всем вокруг, что происходит:

«Основная проблема в том, что люди приходят неподготовленными, – рассказывает Кращенко Sports.ru. – Открывают почту, ищут QR-коды или [у них] старые модели телефонов. Например, человек отстоял полчаса в очереди, а только после этого ищет QR-код. Неподготовленные.

Турникет зависал. Минцифры. Не так много турникетов зависло – 3-4. Техническая вещь. Появляется ошибка – нужно удаленно перезагружать систему. На это нужно время. Если удаленно не получается, то специалист приходит и делает это вручную.

Система готова. Просто все приходят к финальному свистку. Вот и получилось, что некоторые стояли по 20 минут. Просто люди не привыкли. Стоят и ищут QR-коды. Надеюсь, теперь все распечатают QR-коды и не будут стоять и копаться в телефонах».

Антон и его сыновья Андрей и Максим – одни из тех, кто 20 минут простоял в очереди на вход уже после стартового свистка. Старший сын Антона включил в телефоне трансляцию. Потому что очередь не двигалась, а футбол пропускать не хотелось.

«Это первый поход на стадион с Fan ID, – говорит Антон. – Решили пойти, потому что это главный и центральный матч тура. Решили оформить, по-другому же на матч не попасть.

Пришли на матч в 19:15 (стартовый свисток – в 19:30 – Sports.ru), сейчас – 19:50. Ну, где-то полчаса уже стоим в очереди. Не понимаю, почему не пропускают, нам никто ничего не объясняет. Организация – на высоте! У меня изначально мнение о Fan ID не очень складывалось. Сейчас – тоже».

Меньше 10 тысяч – антирекорд матча ЦСКА – «Зенит» в истории РПЛ (без учета ковида). Футболисты грустят, а Федотов считает, что Fan ID нужно отменить

Всего на стадион зашли 9974 человека. Это новый лучший результат для Fan ID в Москве, но худший для матча ЦСКА – «Зенит» в новейшей истории без учета ковида. Хотя даже в ковидном сезоне-2020/21 на дерби в Москве пришли 11 тысяч. С 2002 года и на «Лужники», и на стадион «Динамо», и на «Арену Химки» приходило больше 10 тысяч.

При этом картинка внутри арены была не такой ужасающей. Гораздо хуже, чем осенью (на ЦСКА – «Спартак», последнем дерби без Fan ID, было 17 тысяч), но явно лучше, чем на других стадионах с Fan ID в марте. Все-таки на «Спартак» приходит пять тысяч, а на «Локомотив» – три.

Только звучат эти 10 тысяч крайне тоскливо. Судя по видео в соцсетях ЦСКА, даже 800 активных фанатов на открытой тренировке на стадионе «Октябрь» были громче и заряжали сильнее, чем целый стадион с Fan ID.

«Давайте честно. При Fan ID стало ходить меньше зрителей, – сказал защитник ЦСКА Игорь Дивеев после матча. – Не все готовы делать Fan ID. Федя Чалов говорил: «Домой по паспорту не ходят». Это так.

Когда я только пришел в ЦСКА, играл в дерби со «Спартаком». Пришло где-то 25 или даже 30 тысяч на стадион «Спартака». Это совсем другие эмоции. Стадион гудит, все поддерживают. А сейчас только нижний ярус...»

Грустил и главный тренер «Зенита» Сергей Семак.

«Нужно сказать спасибо тем болельщикам, что пришли. Мы расстроены, что не полный стадион. Еще много работы [над привлечением фанатов]. В Санкт-Петербурге приходит 20 тысяч, но до закона о Fan ID на стадионе было больше болельщиков.

Для футболистов, конечно, атмосфера, когда поддерживают, приятнее. Но что есть, то есть. Есть закон, который нужно соблюдать».

Ярче всех высказался Владимир Федотов. Тренер ЦСКА уверен, что Fan ID нужно как минимум облегчать или даже убирать.

«Не будь Fan ID, собрался бы полный стадион. Каждый раз говорим, что это тормоз в развитии футбола. Футбол для болельщиков, а их все меньше. Надо сесть за стол, подумать, поразмышлять и убрать эту преграду, которая мешает собираться стадионам. Здесь дело за компетентными людьми, которые этим занимаются.

– Как думаете, сколько болельщиков придет на матч Кубка России против «Крыльев» без Fan ID?

– Мы всех приглашаем, чтобы стадион кипел и бурлил. Это будет хороший ответ, что болельщик есть и никуда не делся, а только ждет правильных решений».

Фото: Ярослав Сусов