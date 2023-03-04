38 комментариев

Ярослав Сусов сходил на «Спартак» – «Урал». И он в шоке.

Fan ID пришел в Москву.

И с оформлением документов тут все не так сладко, как хотелось бы государственным ведомствам. По данным Минцифры, в начале этой недели в Москве было оформлено 46 тысяч карт болельщика – на тысячу больше, чем вмещает стадион «Спартака», вот только документ оформляли болельщики 5 московских клубов, а не одного.

Так что заполниться «Открытие Банк Арена» не могла.

Посещаемость «Спартака» – близкая к антирекорду. Так плохо не было с 2004 года

Но получилось еще хуже, чем можно было ожидать. Чрезвычайно расстроились даже сотрудники «Спартака».

«Меня удивила пустая площадь перед Гладиатором. Никогда не видел такого перед официальными матчами, если не брать эпоху ковида, – говорит Sports.ru глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов. – Лучше поднять статистику, но такого не было давно».

По официальным данным, на трибунах были 4281 человек. Так плохо не было с 2004 года, когда «Спартак» провалился на 8-е место и вгонял болельщиков в стыд. Вот список худших матчей в истории «Спартака» по посещаемости матчей РПЛ:

3000 – 7 июля 2004-го, против «Кубани» в «Лужниках» (1:1) 3500 – 6 октября 2002-го, против «Крыльев» на стадионе имени Эдуарда Стрельцова (3:1) 3500 – 1 ноября 2003-го, против «Торпедо-Металлурга», стадион им. Стрельцова (0:2) 4000 – 4 ноября 2001-го, против «Торпедо» в «Лужниках» (2:2) 4000 – 17 ноября 2002-го, против «Торпедо» в «Лужниках» (0:1) 4281 – 4 марта 2023-го, против «Урала» на «Открытие Банк Арене».

Чтобы попасть на матч «Спартак» – «Урал», немногочисленные болельщики должны были:

• Подать заявление на карту болельщика в Госуслугах

• Прикрепить фотографию и подождать пару минут проверки

• Прийти в МФЦ с паспортом

• Подождать, пока сотрудник МФЦ проверит паспорт и соответствие фотографии

• Подождать подтверждения от силовых ведомств

•Купить билет на матч по карте болельщика или привязать Fan ID к абонементу

• Выпустить QR-код на матч «Спартак» – «Урал» (если у болельщика абонемент на матчи «Спартака»)

Фух.

После этой процедуры можно прийти на стадион, приложить QR-код к считывателю, пройти через турникет и металлоискатель, подождать проверки стюардов, дойти до входа на стадион, приложить билет к считывателю и пройти на матч.

Всего ничего.

Но не у всех получалось. Некоторые не могли сразу попасть на территорию стадиона, потому что подошли к турникету на другой сектор (да, турникетам присвоены разные сектора на трибунах, зайти с любой стороны нельзя – только в тот, что указывает на вашу трибуну). У этого мужчины был номер карты болельщика, но почему-то не было QR-кода. Он долго не мог найти его на Госуслугах, звал старшего стюарда, а потом его куда-то увели – видимо, в группу разбора.

Слово болельщикам: кто-то 30 минут стоял у турникетов на морозе, кто-то вернулся с СВО и оформил Fan ID из-за страха больше не попасть на футбол

Один из болельщиков, у которого тоже возникли сложности – Тимур. Он тоже долго не мог зайти на стадион из-за проблемы с QR-кодом и 30 минут провел в ожидании.

«Люди мучаются. Карту надо привязать, получить QR-код, не все понимают, как это делать, – рассказывает Тимур. – Я вроде привязал карту к абонементу, а это не совсем то. Оказывается, надо привязать ее к Госуслугам, а они висят. Полчаса не мог зайти в Госуслуги, стоял на морозе возле турникетов. Если бы девочки из группы разбора «Спартака» не помогли привязать номер Fan ID к QR-коду, то и сейчас бы не прошел.

Я оформил карту болельщика, потому что хочу ходить на стадион, а без нее это невозможно. Хотя это лишняя история. Мало, что ли, биометрии, паспортов, СНИЛС и так далее? Зачем нужна эта история? Все и так все знают.

Есть знакомые, которые не оформляли карту. Говорят: «Будем смотреть по телевизору или в барах, но не будем делать Fan ID». Мы дискутировали. Говорил им, что Fan ID был на чемпионате мира-2018, не было же ни у кого проблем, все делали. Но ребята говорили: «Зачем это делать, если и так много всего электронного?»

Я хожу на стадион 30 лет. Что мне остается делать? Да, есть фанаты с трибуны B, которые не ходили и не будут ходить сознательно. Я сознательно ходить хочу. С детьми. У меня нет выхода».

Артем и Егор тоже не хотели оформлять карту болельщика, но пришлось. Только обстоятельства совсем разные.

Егор, 24 года (слева) и Артем, 18 лет (справа)

Артем: «Оформил карту болельщика, потому что я всегда с командой. Ее надо поддерживать в любой момент. Да, трудная ситуация. Fan ID ввели, как говорят, для безопасности. Ну что, приходится делать».

Егор: «У меня это, может быть, один из последних шансов побывать на домашнем матче «Спартака». Только ради этого пришлось оформить Fan ID. Я не сторонник этой задумки. Мы ждем, когда это все отменят и вернут болельщиков на стадион. Сам постоянно приходил на фанатскую трибуну. Больно смотреть, что не будет активной поддержки и посещаемость в десятки раз меньше, чем вместимость.

Мы должны присутствовать там, где нам хочется, а не там, куда нас впускают и говорят, как себя вести. «Спартак» – это наш дом и семья. Мы должны находиться здесь как дома, а не как в клетке в цирке.

У меня категорическое отношение к Fan ID, система не доработана, ее выводят и рушат футбольный мир, а болельщиков ограничивают во всем. Это [бойкот] – правильный выбор активных фанатов. Я с ними рядом. Просто это, может быть, мой последний шанс попасть на «Спартак». Только ради этого пришел на стадион.

– Почему это, возможно, последний шанс?

– Я нахожусь на СВО, приехал в отпуск на 15 дней и решил посетить домашний матч «Спартака». После отпуска вернусь в зону СВО. В этом нет ничего такого, все идет хорошо, мы достигаем поставленных целей и надеемся, что бардак, который творится в мире, прекратится. Провел там уже полгода. Меня мобилизовали в сентябре, до этого я работал на складе.

Если бы не оказался в такой ситуации, то, конечно, не оформлял бы Fan ID».

Трибуны «Спартака» выглядели печально, это признали даже в РПЛ. Но никто не знает, что с этим делать

Всего 4281 человек на ярчайшем матче «Спартак» – «Урал» – это удручающе.

Пять голов (пусть один и отменен из-за слишком раннего свистка судьи Виталия Мешкова), Александр Селихов в подкате в центре поля, приятный контратакующий «Урал», яркий дубль Руслана Литвинова. И у такого бурного матча после четырех месяцев паузы без РПЛ и всего в -1 – такая тишина и пустота вокруг.

По картинке к середине матча могло показаться, что болельщики сидят кучно – пусть с проплешинами, но заполняют центральные сектора. Но это маленькая футбольная хитрость, ведь верхний ярус стадиона пуст (не считая 20-30 фанатов «Урала» на гостевом секторе), фанатская трибуна – пуста, угловой сектор под фанаткой «Урала» – пуст. Болельщики могут садиться только на центральные трибуны и за одни ворота. Поэтому при правильном ракурсе и несколько тысяч человек на 45-тысячной арене выглядят не так плохо.

Хотя и тихо. Без активной поддержки матерные выкрики с центральной трибуны (Fan ID же не запрещает кричать) звучат четче обычного.

Болельщики «Спартака» старались заводить команду, но их сил и численности явно не хватало. Это признал даже президент РПЛ Александр Алаев:

«Спартаку» не хватило поддержки болельщиков. Клуб потерял деньги, болельщики остались дома. [Такое] точно никому не нужно. Не хочу быть агитатором, но нам всем нужно поставить цель, чтобы болельщик вернулся на стадион. Бойкот ни к чему хорошему не приводит».

Грустил и глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов:

«Очевидно, что атмосфера не та, что раньше, но не нужно недооценивать вклад тех людей, которые все-таки пришли. Болельщики все равно гнали команду вперед, делали все возможное.

Думаю, все увидели, как было и как стало. Наш капитан Георгий Джикия сказал: «Очень грустно, что молодые игроки не видели заполненную «Открытие Банк Арену». Когда наш стадион заполнен до отказа, это очень круто. Потрясающая атмосфера. Не от нас зависит, когда это будет в следующий раз».

Даже президент РПЛ не знает точно, от кого это зависит.

– Такая картинка [как на матче «Спартак» – «Урал»] бьет по имиджу лиги, клуба и футбола, – сказал Александр Алаев. – Это не то, что должно быть на матчах РПЛ.

Посыпать голову пеплом мы точно не будем. Картинка неприятная, печальная. Надо сделать все так, чтобы в ближайшее время она изменилась в корне. Картина в Воронеже была принципиально иной.

– В Воронеже пришло 10 тысяч человек, средняя посещаемость до Fan ID – 15.

– Тоже уменьшение. Но это была пятница, первый матч, погода… Не хочу сейчас делать выводы после двух матчей. Давайте посмотрим.

– На ваш взгляд, есть ли один человек, который все это придумал? Человек, которому должны быть благодарны все непришедшие болельщики?

– Не знаю, кто это один придумал.

– Это группа людей?

– Буду повторять это как мантру: я чту законодательство. Для меня не так важно, кто это придумал и инициировал. Я знаю, что это закон и его надо исполнять. В любых законах есть время на адаптацию и привыкание, да и любой закон можно улучшить и доработать. Это надо сделать всем, кто придумывал, реализовывал и занимается этим. Вот это [посещаемость матча «Спартак» – «Урал»] точно никому не радует глаз.

– Любой закон принимается, чтобы стало лучше. Кому от этого закона стало лучше?

– Не буду комментировать закон. Не провоцируйте меня. Закон есть, надо его исполнять. Зрители должны быть на трибунах, наша общая задача – их вернуть. Бойкот ни к чему хорошему не приводит. Клубам как никогда нужна помощь. Они теряют деньги. Всем надо, чтобы болельщики вернулись. Один раз потратить время и оформить Fan ID! Коллеги, мы больше разговариваем об этом, тратим силы и нервы. Вы же все оформили!

– Пришлось.

– Мне тоже пришлось. Тоже пошел. Надо пройти досмотр, рамки. Ничего страшного. Для меня футбол важнее, я хочу смотреть футбол. И такие же болельщики… Можно смотреть в баре, но хочется же на стадионе.

***

Но пока захотелось 4281 человеку.

Все о Fan ID: где дно посещаемости? почему убытки клубов выше 1 млрд? сколько уже потратило государство?

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Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов