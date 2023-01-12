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Новая сказка английского подземелья: физрук за 6 лет добрался из 6-й лиги до АПЛ и рвется на чемпионат мира

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Джамал Лоу
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Давайте порадуемся за Джамала Лоу.

«Эдгар Давидс выгнал меня с тренировки. Я отдал плохой пас, мяч отскочил от газона и прилетел ему в грудь. Он сказал мне: «Если собираешься так тренироваться, иди домой». А потом добавил: «Уйди с поля и переоденься».

Давидс и Джамал Лоу пересеклись случайно. Великому голландцу было 39, и он уже два года не играл в футбол. В 2012-м Эдгар от скуки подписал контракт с «Барнетом» из четвертой английской лиги. Давидс и играл, и тренировал. Получалось так себе – «Барнет» вылетел из футбольной Лиги в полулюбительский пятый дивизион, а Эдгар схватил две красные за сезон.

В пятой лиге Давидс с Лоу и встретились. 40-летний опорник продолжил тренировать, почти в каждом матче получал карточки, а 18-летний Лоу как раз подбирался к основе.

«Я пытался отдать мяч в ноги, но он подпрыгнул и отскочил Давидсу в грудь, и он меня выгнал. Это было жестко, потому что мне было всего 18 лет. Я был опустошен, не знал, как реагировать. Подумал: «Стоит ли мне оставаться и бороться?» Я же ребенок, а тренер – легенда мирового футбола. И заставил уйти с тренировки. Казалось, это был конец – больше за «Барнет» мне не сыграть», – сказал Джамал Лоу The Sun в январе 2022-го.

Этот эпизод изменил жизнь Джамала. Теперь Лоу мечтал доказать, что Давидс ошибался. 

Лоу никогда не везло. Не попал в академию «КПР», играл в шестом дивизионе, чуть не бросил футбол и работал физруком

Карьера Лоу начиналась как-то нездорово. В детстве он не смог попасть в академию «КПР». Джамал играл слева в атаке, но ему никак не предлагали стипендию. 

В «КПР» объясняли, что Лоу играет неплохо, но вот другой парень, чуть моложе, будет звездой. Так что ему стоит поискать другую команду. Тогда Джамал обижался, сейчас – нет. Пацана помоложе звали Рахим Стерлинг.

В 17 лет Лоу пошел в колледж. Там платили стипендию в 200 фунтов за семестр. А параллельно его позвали в основу «Барнета». Чтобы позорно выгнать через год.

Лоу сыграл за «Барнет» 15 матчей, а с конца 2012-го до начала 2015-го катался по арендам: 6 клубов за 3 года в пятом и шестом дивизионах. Денег почти не платили, не хватало даже на базовые потребности.

Летом 2015-го Джамал играл за «Хемел Хэмпстед Таун» в шестой лиге. Поехал на выезд против «Госпорт Боро». Главный тренер Дин Бреннан зачитал стартовый состав и четыре запасных вместо пяти. Джамал подумал, что тренер просто что-то перепутал и забыл его фамилию. 

«Я все равно переоделся, подумал, что это просто ошибка, – говорил Лоу. – Но один из тренеров оттащил меня в сторону и сказал, что меня не включили в заявку и мне нельзя даже на скамейку запасных. Потому что тренер решил, что лучше вообще без Джамала, даже в запасе». 

Лоу разрушило изнутри. Он не мог понять, зачем было брать его на выезд и даже не включать в заявку. Госпорт – на южном побережье Англии, недалеко от Борнмута, это 2,5 часа на машине от Лондона.

Джамал вышел со стадиона и встретил папу, который приехал из столицы смотреть матч с трибуны. Они перелезли через забор и уехали. В этот момент 21-летний футболист понял: пора что-то менять.

«Иногда я думал, что уже никогда не сыграю хотя бы в четвертом дивизионе, – говорил Лоу. – Потому что все было совсем не так, как я представлял. Я был очень наивным. Мне давали деньги в конверте, этого ни на что не хватало. Мне нужна была другая постоянная работа».

Тогда друг пригласил Джамала в Кингстон, юго-западный пригород Лондона. Там нужен был учитель физкультуры в группу продленного дня. Лоу согласился – и катался через весь город каждый день. 

«Мне нужно было сводить концы с концами, – объяснял Джамал. – Сначала я работал всего два дня в неделю. Шли месяцы, годы… И меня повысили до штатного учителя физкультуры! Это был восторг!»

Лоу кайфовал от работы. Тогда он был обычным футболистом из низшей английской лиги. После основной работы Джамал уходил на тренировки и получал какие-то деньги за игру в футбол. 

«Поначалу было тяжело что-то объяснять 30 детям, которые могут захотеть или не захотеть тебя слушать, – рассказывал Лоу. – Детям все равно, что после урока тебе надо ехать на «Фраттон Парк» и играть перед 18 тысячами зрителей. И дети, и болельщики ждут классный перфоманс».

Лоу три года совмещал работу в школе с футболом. Он наконец-то устроился в жизни, хорошо зарабатывал и мог уже ни о чем не беспокоиться. Больше всего ему нравилось раскрепощать скромных детишек.

«В каждом классе есть дети, которые не очень уверены в себе, – объяснял Лоу. – На физкультуре их обычно выбирают в конце. Эти ребята стоят сзади и стараются не лезть вперед. Но после семестра работы с ними и уроков они все больше вовлекаются и вылезают из скорлупы. Я очень хотел, чтобы эти застенчивые ребята становились активнее и не боялись. Кстати, недавно мне написали бывшие ученики. Это так необычно, сюрреалистично. Хотя я же был их учителем физкультуры».

Родители и жена просили Лоу закончить с футболом, но он пошел в седьмую лигу – и взлетел за несколько лет

Никто уже не хотел, чтобы Джамал продолжал играть в футбол. Но Лоу был уверен, что его футбольная карьера еще не закончена. Он убеждал себя, что не играл просто потому, что не везло.

«Я числился в командах из низших лиг и не выходил на поле, но знал, что я лучше тех, кто играет, – говорил он. – Просто все зависит от того, нравишься ли ты тренеру, какое отношение показываешь к нему и к игре, подходишь ли под тактику».

Жена и родители просили закончить с футболом. Потому что нормальная работа уже есть, зачем мучить себя и ездить по деревням по всей Англии? Но Лоу не остановился. 21-летний Джамал Лоу перешел в «Хэмптон энд Ричмонд» в седьмой лиге Англии и постучал по дну.

Вскоре оказалось, что переход в «Хэмптон энд Ричмонд» был одним из лучших решений. У Джамала начало получаться, он наконец-то забивал, а его команда выиграла седьмой дивизион – и вышла в шестой.

Лоу впервые получал удовольствие от футбола. На него никто не давил, а тренер попросил просто расслабиться и играть. Джамал тащил команду, понял, что может больше, чем играть в шестой лиге и сделал самую нерациональную вещь в жизни.

Он бросил работу в школе и полностью вложился в себя. Купил абонемент в крутой тренажерный зал, во вторник и четверг работал с командой, а в остальные дни выходил в парк с мячами, конусами и фишками, раскладывал все и тренировался сам.

«Это было безумное решение, – позже вспоминал Лоу. – Мне нужно было платить за телефон и бензин, покупать протеиновые коктейли (а это дорого). Денег не было, я жил с мамой. К счастью, вскоре появился «Портсмут».

Успех Лоу быстро заметили. Он много забивал за «Хэмптон энд Ричмонд», им заинтересовались клубы из более высоких лиг. Раньше и активнее всех был «Портсмут». На очередной матч Лоу в 2016-м пришли скауты «Портсмута» в кроссовках с логотипом команды и длинных пуховиках в стиле Арсена Венгера. На них обратил внимание весь стадион.

Через три дня после матча Джамала позвали в «Портсмут» за 15 тысяч фунтов. За полсезона в шестой лиге он забил 15 голов в 22 матчах, за полсезона в четвертой, куда к тому времени скатился недавний обладатель Кубка Англии, – 4 гола в 14 матчах (5 в старте, 9 – на замену). 

За пять лет Лоу поднялся из 6-й лиги в АПЛ, сыграл против Месси и забил «Эвертону»

Лоу исполнил мечту. Он всегда хотел сыграть хотя бы в Лиге 2 (четвертый дивизион). А тут поднялся в Лигу 1 (третий дивизион) и стал постоянно играть за «Портсмут». В сезоне-2017/18 сделал 6+9 в 44 матчах Лиги 1, в сезоне-2018/19 – 15+9 в 45 матчах.

Джамал почти пробился в Чемпионшип. «Портсмут» лидировал половину сезоне-2018/19, но проиграл «Сандерленду» в плей-офф за выход. Пора было двигаться дальше. «Уиган» купил Лоу за 2,7 миллиона евро. Парня, который три года назад работал в школе, а два с половиной – стоил 20 тысяч.

В «Уигане» вышло не очень. Просто это предпоследняя команда Чемпионшипа-2019/20. 

В «Суонси» в сезоне-2020/21 – лучше, Лоу был лидером с 14 голами в 44 матчах (больше только у Андре Айю), 4-е место.

Еще через год Джамал перебрался в «Борнмут» с максимально крепким составом, тренером Скоттом Паркером и уверенным желанием вернуться в АПЛ. Там сразу стало понятно, что Лоу останется в ротации. Какой Лоу, если в основе Соланке, купленный у «Ливерпуля» за 21 миллион?

Джамал часто выходил на замену, забил 7 голов – и добрался до АПЛ. Добился такого успеха, о котором не мог и мечтать пару лет назад. В сезоне-2022/23 в 28 лет он почти не выходит. Но первый матч в АПЛ теперь навсегда в его памяти.

«Я огляделся и увидел Холанда и Де Брюйне, – говорил Лоу. – Не мог поверить, что это правда. Иногда чувствую себя зрителем какой-то большой игры. Как будто я – маленький ребенок, который смотрит на всех этих звезд вокруг. Хотя нужно вбить в голову, что я на своем месте и должен конкурировать с этими ребятами. Надеюсь, не оцепенею, когда буду играть против лучших игроков мира на лучших стадионах».

Пока Джамал отыграл в АПЛ 21 минуту. Одну против Холанда и Де Брюйне, 20 – против Гехи и Заа из «Кристал Пэлас». Зато забил «Эвертону» в Кубке и попал в сборную Ямайки (у Джамала ямайские корни).

Там Лоу тоже не слишком частый гость – в атаке чаще выбирают Шамара Николсона из «Спартака» и Микаэла Антонио из «Вест Хэма». Но ямайско-английскому нападающему этого достаточно. Он и так понимает, что прыгнул очень высоко.

А в октябре исполнил еще одну маленькую мечту. Он вышел на одну минуту на поле в матче со сборной Аргентины – и сыграл против Лео Месси и будущих чемпионов мира.

«Он совсем другой, когда видишь его вживую, – делился Лоу. – Я не мог остановиться. Все время улыбался, даже когда был на поле. Никогда не радуюсь, когда моя команда пропускает, но тут… Я не мог не улыбнуться и не порадоваться, потому что видел это своими глазами».

Джамал продолжает мечтать. Следующая цель – чемпионат мира. Он пройдет в США, Мексике и Канаде, так что квот у Северной Америки будет больше, чем обычно. Идеальный шанс для Ямайки:

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Фото: Gettyimages.ru/Jordan Mansfield, Harry Trump, Ryan Pierse, Elsa, Charlie Crowhurst; globallookpress.com/IMAGO/Graham Hunt; Instagram/jamzlowe

8 комментариев

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кuraakula belov
У Ямайки действительно неплохой шанс пробиться на ЧМ. В отборе не будет США, Мексики и Канады и за три путёвки придётся толкаться с Коста-Рикой, Панамой, Гондурасом и совсем уж пляжниками
0
0
0
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Денис Мартин
Ответ tverd1
Булатов, Широков, Заболотный, Варди... Много людей кто не опустил руки и добился успехов в уже зрелом по футбольным меркам возрасте.
Ну не так уж и много, честно говоря, с пару десятков тяжело будет набрать.

Плюс надо учитывать, что Булатов, Широков и Заболотный, это уровень РПЛ, что не так серьезно, как уровень АПЛ.

Ну и Варди никогда не играл в 7-ом дивизионе, да и играя в низших лигах он был на хорошем счету там, Варди и забрался по итогу намного выше.

А тут, грубо говоря парень, которого даже в командах 6-7 лиг(я думаю это уровень наших ЛФЛ 8х8 в регионах) в основу не шибко то брали, и вот он допыхтел до АПЛ:)
+3
-1
+2
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Контрольный выстрел
в атаке чаще выбирают Шамара Николсона из «Спартака» .... Все зло от этой команды)
0
-2
-2
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Шухрат Кесикбаев
Немного опоздали с постом, он уже в КПР на правах аренды перешел
0
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0
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Cearvm
Это еще что! Вот если он закончит карьеру и станет настоящим "физруком" в АПЛ, на небе точно взойдут все солнца разом)
+2
0
+2
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tverd1
Булатов, Широков, Заболотный, Варди... Много людей кто не опустил руки и добился успехов в уже зрелом по футбольным меркам возрасте.
+7
0
+7
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trav
Удивительная история если честно
+23
-1
+22
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Kappa Pride
Один физрук там даже до сборной добрался, так что неудивительно
+34
0
+34
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