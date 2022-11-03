«Спал на вокзалах и в лесу, еще пару месяцев – и спился бы». Капитан «Торпедо» победил зависимость ­и в 33 добрался до РПЛ

Артем Самсонов – единственный чемпион великого юношеского Евро-2006, который сейчас играет в РПЛ.

Он начинал в «Торпедо» нулевых со Смольниковым и Мамаевым, много лет скитался по ПФЛ, ФНЛ и Казахстану, в 29 лет вернулся в «Торпедо», а в 33 – впервые сыграл в РПЛ, причем почти во всех матчах выходил с капитанской повязкой.

За полсезона Самсонов успел пошуметь: пообещал, что «Торпедо» не вылетит, сломал нос и играл в маске как у Бэйна из фильма про Бэтмена.

«Верю, что еще ничего не произошло. Мы соберемся, надо просто начать выигрывать. Верю в своих пацанов, – говорит Самсонов, когда «Торпедо» после первого круга идет на последнем месте. – Я для них не кто-то вроде отца. Просто старше большинства из них и прожил другую жизнь, больше повидал. Не каждый выжил бы в такой жизни, которую я прожил. Рассказываю ребятам истории, они говорят: «Ого, как ты еще жив?»

В жизни было все. Пил, чудил, много чего творил… Но всегда возвращался на правильный путь».

Ниже – искренняя история о том, как чуть не утопить карьеру в алкоголе и азарте от игровых автоматов, но все-таки исправиться, бросить пить и в 33 оказаться в совсем другой жизни.

У Самсонова железные зубы – упал на металлолом в 7 лет. Еще он бил датчан на детском турнире

Самсонов с детства попадал в неприятности. О них сразу напоминает улыбка как у хоккеиста. Вместо четырех передних зубов – железный мост. Оказалось, у Самсонова с 7 лет нет зубов.

«Когда мне было 7 лет, мы в Старом Осколе поехали к родственникам в другой район, – рассказывает Самсонов. – Папа сидел с родными дома, а мы с братом и сестрой играли на улице в войнушку. Бегали вокруг дома, стреляли друг в друга из пистолетов с пульками. Рядом с домом был недостроенный бассейн и несколько открытых подвалов. И вот я оббегаю недостроенный бассейн, отворачиваюсь, чтобы выстрелить, и бегу изо всех сил. Поворачиваю голову – и падаю в открытый подвал рядом с бассейном. Передние зубы выбило, весь в крови, губу проткнул насквозь. Но мне повезло. Потом оказалось, что в эту яму сбрасывали металлолом: палки и штыки. А я так удачно упал, что всего лишь губу проткнул.

Два зуба вообще не выросли, два – криво и с огромными промежутками. Вот и сделал себе вместо них железный мост. Сначала на нем было пластмассовое покрытие для красоты. Но пластмасса быстро отвалилась – сначала что-то не так укусил, потом ударили локтем по зубам на сборах. После этого решил ничего не менять – оставить железные зубы. Это моя фишка».

Уже с железными зубами маленький Самсонов ездил на турниры в Европу. В конце 90-х команда из Старого Оскола заезжала в Данию и Швецию. Там Самсонов воровал в магазинах.

«У нашей детской команды в Старом Осколе был спонсор, который купил нам автобус, – продолжает Артем. – Мы по два раза в год бесплатно ездили на турниры в Данию, Финляндию и Швецию. До сих пор помню огромный Эресуннский мост между Данией и Швецией и паромы через Балтийское море. Такие здоровые!

Родители давали на поездку 30 долларов. Мы все проигрывали в игровых автоматах – в одноруком бандите, – а потом бегали по парому и подбирали мелочь. У победителей из автомата высыпаются монетки, вот мы их выхватывали – и убегали. Один парнишка, мой близкий друг Коля Троценко, даже выиграл в автомате. Бросил одну монетку, а на него как посыпется куш! Он потом маме духи купил.

Не знаю, как с нами тренер справлялся. Он был один на 40 человек. А мы еще магазины раздевали! Там были огромные палатки со спортивными костюмами и футбольной формой, а касса – где-то далеко в углу. Мы снимали свои вещи, надевали по 5 футболок и уходили. В 8 лет так чудили и воровали. А всем было пофигу и денег не было.

Тренер нам ничего купить не мог. Но у него был друг в Скандинавии. И как-то раз его друг привез 10 сумок одежды какой-то местной фирмы. Наш тренер сказал: «Разбирайте». Я уже в детстве набирал больше всех, потом родителей одел, забрал костюмов пять. До сих пор они где-то лежат».

Самые яркие воспоминания Самсонова – про детский турнир Dana Cup в Йерринге. Туда каждый год приезжают по 20 тысяч человек (в самом городе живут 25 тысяч), а открытие местных игр – главный местный праздник. Дети со всего мира проходят парадом через город и выходят на футбольный стадион с флагами. Такие маленькие Олимпийские игры.

«После парада игрокам каждой команды дают возможность сказать приветственное слово. Тренеры с детства знали, что я могу что-нибудь ляпнуть. Поэтому дали небольшую заготовленную речь, что-то вроде: «Я, Артем Самсонов, приветствую участников турнира Dana Cup». Я произнес все, что мне написали, а потом как заору: «Рос-си-я! Рос-си-я!»

А потом мы команду из Дании избили. Они почему-то нас невзлюбили.

Мы ели в огромных надувных палатках, все команды вместе. Один шатер – как два футбольных поля. А они в нас кидали сосисками, ржали, доставали. Ну, и мы решили отомстить.

Дождались их в кафешке возле шатра. В кафе сидят люди, ужинают, а рядом трутся датчане. Только тренер поворачивается – а там уже столы летят, иностранцы летят, а мы их долбим. Один на стол залез, орет что-то типа «Спасите», а его – за ноги. Тренер потом ни слова не сказал, только: «Молодцы». Весело было. В Крым тоже ездили на турниры, дрались там с местными».

Самсонов ночевал в игровых автоматах в «Лужниках» и из-за этого не попал в сборную Москвы

Через футбол Самсонов познакомился в Старом Осколе с братьями Емельяненко. Подружился с младшим братом Александра и Федора – Иваном. Даже ночевал дома у бойцов.

«Ваня случайно попал в нашу футбольную команду в Старом Осколе. Тренер ходил по школам, видел детей – и звал всех, кто нравится. Ваня был высоким и занимался боксом. Емельяненко был неуклюжим, но много забивал головой. Там мы и подружились всей командой.

Один раз даже ночевал у Емельяненко. Приходил к ним в гости, потому что дружил с Ваней. Я знал и его старших братьев, но не понимал, чем они занимаются. Не спрашивал даже никогда. Потом я переехал в Москву, а Ваня бросил футбол – и снова стал боксом заниматься.

С Иваном мы потом еще общались, а с его старшими братьями – нет. Хотя Александра Емельяненко видел один раз в Москве. Он тренировался на Автозаводской лет восемь назад. Увидел Саню, поздоровался, сказал, что дружил с его братом Ванькой. Он вежливо сказал: «Да, конечно, помню тебя». А я смотрю в глаза и понимаю, что он вообще не помнит».

В Старом Осколе Самсонов пробовал все: занимался борьбой, балетом (оттуда забрал старший брат), брейк-дансом (до сих пор может станцевать на полу на свадьбах друзей), но футбол победил.

Отец Самсонова работал на стройке в Москве и взял сына с собой. Они жили в подвале и ходили на просмотры во все московские клубы. Артем с детства болел за «Спартак», но попасть получилось в «Торпедо» – там он несколько лет играл в интернате рядом со Игорем Смольниковым и Павлом Мамаевым. Но не взлетел. Вероятно, помешало отношение к делу.

В 14 лет Самсонов познакомился с будущей женой – и ездил к ней в Старый Оскол после тренировок.

«Ради нее я сбегал, – рассказывает Самсонов. – Я жил в интернате «Торпедо» и рассчитывал так: утром тренировка в «Лужниках», в 13 часов сажусь на автобус на Павелецкой, в 8 вечера – в Воронеже, в 10 – в Старом Осколе. Приезжал, виделся с пацанами и будущей женой, ночевал, утром уезжал в Москву к вечерней тренировке.

А потом просек одну фишку. Меня родители провожали на поезд до Москвы из Старого Оскола. Говорил им: «Не провожайте, а то буду плакать». Они уходили, а я выбегал из последнего вагона – и дальше гулять. А если они не уходили, доезжал до Губкина (следующая станция, ехать несколько минут). Оттуда брал такси – и за 300 рублей возвращался в Оскол, оставался у пацанов.

Мне тогда было 14. Жена ­– лучшая подружка сестры. Как-то раз они приехали к нам на район, очень неблагополучный: там могли и избить, и убить. Мы встретили их с пацанами, пообщались, проводили до остановки. Ну я и сказал: «Эту не трогайте, она будет со мной». Она долго не хотела [встречаться]. Но я звонил каждый день, проговаривали по 4 тысячи в день по междугороднему телефону. Мои пацаны заступались за нее, когда в колледже кто-то обижал».

В то же время Самсонов начал тренироваться с основой. 15-летний пацан бегал рядом с Семшовым и Зыряновым, а ночи проводил за игровыми автоматами.

«Это как-то само вышло. В то время многие играли в автоматы, – рассказывает Самсонов. – Думаю, их закрытие помогло многим людям, в том числе и футболистам, избавиться [от зависимости]. Если бы этой фигней не занимался, раньше бы начал в футбол играть.

В «Лужниках» на каждом углу стояли игровые автоматы, прямо на территории вокруг стадиона. Как в казино. Половину того, что зарабатывал, проигрывал всегда. Это такой азарт конкретный. Ничего никогда не выигрывал, но продолжал. Я не приходил с какими-то очень большими суммами. Мог получить зарплату – и проиграть тысяч 80-100.

Всю ночь играл, не спал – утром на тренировку. Меня в «Лужниках» каждый охранник знал. Знатный игрок был.

В 16 лет меня позвали в юношескую сборную Москвы, но я туда не поехал, потому что в игровых автоматах задержался. Мы сидели с другом из интерната «Торпедо». Нас вызвали на сбор, а я сказал: «Не поеду, мне надо отыгрываться». Ребята, кстати, выиграли какой-то турнир. А я на него не попал.

Только после этого уже меня взяли в юношескую сборную России. Нас с Яном Бобровским добрали в готовую команду после просмотра в Сочи. А потом мы поехали на Евро».

Юношеский Евро-2006: забирал у немцев футболки и кепки (среди них был Тони Кроос), пил пиво с испанцами и встречался с Путиным

Артем Самсонов – последний человек в РПЛ с золотом юношеского Евро-2006. Остальные чемпионы провалились. Почти все уже закончили, выше всех прыгнули Сапета, Прудников и Горбатенко (больше 100 матчей в РПЛ), а защитник Бобровский стал судьей и работает в Премьер-лиге.

За Венгрию, которую наши обыграли в группе, заиграл вратарь Гулачи, за Люксембург (его тоже обыграли) выходил Миралем Пьянич, Испанию вели Аспиликуэта и Боян Кркич, Германию – Кроос и братья Бендеры, Бельгию – Витцель и Алдервейрелд.

В общем, у всех карьера сложилась поярче.

«Мне больше всего запомнилось, как нас на групповом этапе испанцы отвозили рылом, – говорит Самсонов. – Боян Кркич мне два раза между ног прокинул.

В полуфинале, после побед над Венгрией и Люксембургом (хозяева турнира), мы вышли на Германию. У нас были индивидуально сильные Горбатенко и Прудников. Но выиграли мы, потому что были физически сильнее и шли напролом.

После победного полуфинала с Германией (1:0) мы зашли в какой-то бар и набрали пивища. Заходим в бар, а там играет русская песня. В Люксембурге! Я первый зашел, кричу: «Нифига, пацаны, тут русский бар, караоке!» Вот мы там и посидели, выпили пива, поднакидались чуть-чуть.

Так получилось, что мы жили с футболистами сборной Германии на одном этаже в отеле. После бара мы вернулись в гостиницу – и давай долбить их двери: «Выходите!» Помню, двоих выволакиваю из комнаты, сказал им: «Стойте здесь». И пошел, забрал у них футболки, кепки. Выхожу – в коридоре уже и другие немцы стоят. Наши кричат: «Давай меняться! Кепки, футболки, что есть?» И тут Рыжов уже идет в чужой кепке, а я – в футболке. А немцы так и стояли в коридоре».

Финал Евро-2006 против Чехии Самсонов вспоминать не очень любит. Потому что привез гол и рано начал радоваться, еще до финального свистка.

«Мы забили первыми, при счете 1:0 на угловом я стоял на штанге и сказал вратарю Помазану: «Прикинь, мы чемпионами Европы становимся». Он говорит: «Стой, молчи!» И тут нам забили с углового. Я расстроился – пипец. А потом из-под меня еще второй гол забили. Но мы отыгрались и выиграли по пенальти. Так что вышел хэппи-энд.

В тот же день испанцы победили в матче за третье место. Поэтому после победы мы пошли вместе с ними пиво пить. У нас некоторые немножко понимали английский, переводили. Хорошо так посидели с испанцами, нормальные пацаны оказались».

После чемпионата Европы 17-летние пацаны почувствовали себя супергероями. Им даже устроили встречу с Владимиром Путиным. Правда, ребята узнали об этом случайно – пока ждали призовые и тусовались после победы.

«Прошло несколько дней после финала, мы отмечаем кто-где. Я лазил по каким-то ресторанам, с кем-то пил, ночевал в лесу, в «Лужниках», – говорит Самсонов. – И тут звонок: завтра утром быть в РФС на Лужнецкой набережной в красных костюмах сборной. Думал, денег дадут – нам же обещали после чемпионства. Я прибежал к утру в костюме – а там вся команда. Заходим в РФС, нам выдают в конвертах деньги за победу. Правда, мы расстроились. Обещали золотые горы, чуть ли не по 50 тысяч евро, а дали 130 тысяч 500 рублей. Надурили.

Собираемся расходиться, а нас останавливают: «Сейчас поедем в Сочи, будет встреча с Путиным». А у нас ни документов, ничего. Посадили в автобус, повезли в аэропорт Быково и отправили в маленьком самолете в Сочи. Приезжаем в отель «Спутник» – там уже концерт, столы накрыты, девчонки танцевали русские народные танцы. Встреча с Путиным – утром на следующий день.

Вот мы и попросили у Колыванова (тренер той сборной – Sports.ru) «прогуляться по Сочи», сказали, что вернемся в 2-3 часа ночи. Он согласился. И что ты думаешь? Мы пришли к «Спутнику» в 8:30 утра, прямо перед отъездом к Путину. Зато объездили весь Сочи, понавыигрывали денег в игровые автоматы, фартило во всем! Даже в море не купались. Сначала в одни автоматы, потом – другие, везде – пивка. И так всю ночь.

Путин принимал в Мацесте, рядом с футбольными полями. Сразу после встречи меня все спрашивали: «Ну что, как Путин?» Не понимал в 17 лет, кто он и что. Но чувствовал: он идет – и какая-то энергия, мощь, сила исходит от человека. Никогда не забуду это чувство. У меня в жизни такого никогда не было.

Встреча была жесткая. Пообщались с ним. Он спрашивал: «Можете рассказать, как вы совмещаете школу с футболом?» Мутко сказал: «Пусть на этот вопрос ответит Самсонов». Знал же, что я что-нибудь ляпну. Ну, я встал и сказал: «Как совмещаем школу с футболом? Ну, никак!» Там все выпали!

А я же почти не учился. Целиком – только в девятом классе, потому что нужен был аттестат. Остальные годы – мимолетно. Учился до третьего класса, из четвертого сразу перешел в пятый, дальше до девятого вообще ничего не помню. А в девятом я даже экзамены сдавал! Сам. Нам помогали учителя, занимались дополнительно с нами, тремя футболистами в классе.

В 10-м и 11-м в школу не ходил. А в мае в 11-м классе как раз поехал на юношеский Евро. После него как раз были экзамены. И я даже был на одном! Сходил на математику. Там сидела комиссия, я им автографы раздавал. Раздавал автографы, потом переписал в тетрадку то, что было, и через 20 минут после начала экзамена вышел. Выхожу в коридор, а меня удивленные родители спрашивают: «Экзамен 4 часа же?!». А я быстренько все переписал [со шпаргалки] и пошел, сказал: «Да там писать нечего». А перед другим экзаменом у меня уже голова заболела…

После Евро звездняка не было. Мне просто по кайфу было пиво пить, ходить по автоматам и тренироваться. Как-то даже не заморачивался. Просто были деньги и возможности куда-то ходить. Так я по жизни и шел».

Самсонова обвиняли в договорных матчах. Вызывали на допрос в РФС и официально признали невиновным

Почти для всех игроков сборной Колыванова победа на Евро так и осталась лучшим моментом в карьере. Самсонов в «Торпедо» тоже забуксовал. В 18 дебютировал в Первой лиге, но выходил, только когда стало понятно, что в РПЛ уже не вернуться. Дальше год в Первом дивизионе, в Брянске и Барнауле, сезон – в «Торпедо-ЗИЛ», возвращение в «Торпедо» – и скандал.

Владелец команды Александр Тукманов обвинил Самсонова, защитника Александра Малыгина и полузащитника Владимира Бондаренко в участии в договорных матчах. Тукманов убеждал, что «Торпедо» проигрывало из-за их намеренных ошибок.

«Все из-за матча с «Нижним Новгородом» в апреле 2012-го. Мы вели со счетом 1:0, но проиграли 2:4, – объясняет Самсонов. – Тукманов обвинил нас в сдаче игры. Не знаю, зачем он это сделал. Мне кажется, это было специально. Может, ему надо было развалить команду, чтобы собрать новую. И через год реально была другая команда.

После матча защитнику Эльбрусу Зураеву в раздевалке кто-то наговорил, что это реально был договорной матч. А он – человек с Кавказа. И подрался с Бондаренко.

Изначально в списке Тукманова было семь человек, весь костяк команды. И всех обвинили в сдаче игры. Потом сократили до четырех – Самсонов, Малыгин, Чернышев и Бондаренко. Я вообще не в курсе был всех движух, сидел на заседаниях в РФС с полковниками, разговаривал с ними и объяснял. Меня вообще заменил начальник команды Кузьмин при счете 1:1. Может, это он матч сдавал? Нас вызывали на комиссию по договорным матчам, но приходили только я и Чугайнов.

Это было настоящее расследование: спрашивали, как и что было, почему не добежал, что происходит в руководстве, почему так говорят. Намеки какие-то, вопросы, почему кто-то с кем-то поговорил. Там такой длинный стол: майор ФСБ, майор уголовного розыска, бывшие сотрудники органов, сотрудники отдела по борьбе с договорными матчами, вокруг камеры, все снимают и смотрят по реакции.

Я сказал им: «А чего вы мне предъявляете? Меня вообще на поле не было в этот момент, меня заменили при счете 1:1. В чем вы меня хотите обвинить?». Расследование быстро закончилось. А с другими игроками я потом не общался. Малыгин уехал на Украину, Бондаренко закончил с футболом, Чернышев уехал в Ставрополь. Я даже с ними связь потерял. Так вот все распалось».

В апреле 2012-го из «Торпедо» ушел главный тренер Игорь Чугайнов, летом – остальные участники истории: Зураев, Малыгин, Бондаренко и Чернышев. Анзор Кавазашвили из комиссии по договорным матчам позже признал, что трое (кроме Самсонова) осознанно совершали ошибки, чтобы повлиять на ход матчей.

Самсонов ушел из «Торпедо» через год, отказавшись продлевать контракт.

«Тукманов потом сказал: «Извини, я ошибся. Давай продлим контракт», – рассказывает Артем. – Но я отказал. Сказал: «Вы меня обосрали везде».

После «Торпедо» не стало лучше. Самсонов скитался по ФНЛ и чемпионату Казахстана, а через два года, в 2015-м, оказался в ПФЛ в «Энергомаше» из Белгорода, в 150 километрах от родного Старого Оскола.

Сейчас Самсонов называет этот период худшим в карьере. Футболист на три года ушел в запой.

Самсонов пил каждый день – даже перед тренировками. Но бросил в один день – и изменил себя в 29 лет

В «Энергомаше» Самсонов провел три года, выходил почти во всех матчах правым защитником и бился за выход в ФНЛ. И пил каждый день.

«Это было самое сложное время в плане алкоголя, – рассказывает Самсонов. – Не было ни дня, когда не выпивал бы. Пил все: пиво, водку, спирт. И отыграл почти все матчи, пропускал только из-за травм.

Например, один раз задницей повис на заборе – и пропустил из-за этого матч. В августе 2016-го после матча с липецким «Металлургом» в Кубке России поехал в Старый Оскол, в тот самый двор, где потерял зубы в 7 лет. Сели с женой, братом и друзьями напротив того самого бассейна с подвалом (уже достроенного). Мы пили пиво возле забора, такого железного, с зубцами.

И тут видим, что за забором какой-то парнишка девушку колошматит. Ну и решил, что сейчас дам ему! Можно было пробежать 20 метров и обойти забор, но я решил перелезть. Перелезаю через забор, а меня кто-то подтолкнул. Поэтому залез, завалился и повис на нем.

Чувствую, что повис как будто на шортах. Вообще не больно, под пивом же. Кричу друзьям: «Снимите меня, а то этот парень сейчас убежит!» Меня снимают, а нога, оказывается, вся в крови. Получается, не на шортах, а на ноге висел. Вызвали скорую, увезли в больницу, зашили ногу. Ни одной мышцы не повредил! Но две игры пропустил, 16 дней не тренировался.

Вернулся в команду перед матчем Кубка России с «Кубанью» и сказал, что готов играть. А в голове себя спрашиваю: «Ну, как буду играть?» Все это время бухал, не тренировался, еще и шрам на ноге потягивал.

После предыгровой тренировки понимаю, что играть точно не буду. В 15 часов дня за день до матча все закончилось, вот я и пошел за пивом. Сосед по номеру Влад Фасхутдинов, помню, предупредил: «Ты смотри, мало ли чего». А я взял чекушку водочки, 0,25, две бутылки пива по два литра, забрал на закуску что-то с ужина – и сел телевизор смотреть в номере. Выпил все это за вечер – и лег спать.

Проснулся и подумал: «Надо взвеситься. И так толстый, а тут еще и понаел за ночь». Встаю на весы: 97,9 (сейчас Самсонов весит 81 килограмм – Sports.ru). Ого! И пошел сгонять. У нас была такая тема: включаешь горячую воду во всех душевых, кипяток льется – и выходит почти как в бане. Мы так постоянно делали. В день игры с утра постоял в этой бане – показало 96 кг.

Президент команды меня очень любил, ему было без разницы, что 15 дней не тренировался. Заходим в раздевалку на установку, тренер говорит: «Важная игра, хоть «Кубань» и приехала смешанным составом. Артем Самсонов – в основном составе, справа в защите». Пацаны в шоке, я думаю: «Какой состав?! Я же ужрался, вешу тонну». Но мы выиграли со счетом 3:0. Друзья потом звонили, говорили, что это была моя лучшая игра. Просто трэш!

В Белгороде зарабатывал 50 тысяч рублей в месяц. А у меня уже двое детей было. Приохренел немного, когда увидел контракт. Хорошо, что хотя бы своя квартира была. Вот и думаешь: «50 тысяч, Вторая лига, что делать?» И понеслась синька. Зарплату повышали каждые полгода, но я все пропивал. Тысяч по 150 в месяц в пивнушках и рюмочных бухал с алкашами. Всех поил. Спал на вокзалах и в лесу.

Низшая точка – весной 2017-го. Надо было выбирать: уходить в подвал или вылезать и начинать новую жизнь. Я вставал утром, выпивал пива прямо перед тренировкой. Меня любили тренеры, многое прощали, но тут даже они уже говорили: «Хорош». Жена со мной не разговаривала, домой приходил в дребедень. Дома – ругань, чуть ли не до развода. Приезжал – и нажирался. Жена даже показывала фотографии, как дети мне, пьяному, подушки под голову подкладывали.

В один из таких дней приехал домой, наорал на нее, поругались сильно. Она думала, что я уехал в Белгород на тренировку, а я остался – и пошел в рюмочную. Нашвырялся там. Помню, иду из рюмочной и чувствую, что падаю, но руки перед собой поставить не могу – и падаю плашмя. Встаю весь в кровище, иду дальше, дохожу до дома весь разодранный. Жена увидела – у нее началась паника. Ей плохо, давление, обливала себя водой.

Утром встаю, вижу в зеркало, что все лицо разбито. Смотрю на себя: весь грязный, в крови. А мне на тренировку в Белгород. Замазался зеленкой, поехал на тренировку, после нее взял пивка, поправился. Готовлюсь к игре через два дня.

И жена говорит: «После игры можешь не возвращаться». Потом мы все-таки договорились, что вернусь. Но она предупредила: «Будет хоть капля запаха – разводимся, больше вместе не живем».

После матча мы всегда останавливались, брали себе еды и пива в дорогу. Я взял себе в автобус четыре банки и сказал ребятам, нашей компании на заднем сиденье: «Смотрите, это последнее пиво. Больше в жизни не выпью ни капли алкоголя». Выпил две банки – и вернулся утром домой уже без перегара.

И все. С того дня вообще не пью. Уже пять лет и пять месяцев. И ни разу не хотелось сорваться. Наверное, в голове откладывались фотографии, дети, понимание, что я бухой постоянно.

Тогда моя жизнь пошла вниз. Если бы тогда не остановился, то спился бы. Как другие молодые пацаны в Осколе. У нас в городе многие умирают от пьянства, в том числе и мои друзья. Некоторые умерли, некоторые спились – прямо конченые алкаши. Наверное, и я бы таким стал. Если бы еще месяца два-три.

Никто не верил, что я брошу пить. Вся область знала, что я первый алкаш среди футболистов. Но я начал меняться. Вставал с пацанами рано утром, даже если тренировка только вечером. Мы уходили на поле – начал бегать, ставить фишки, подавать угловые. Просто тренировался и занимался футболом. Я даже голевые начал отдавать, голы забивал!

Жил на стадионе. Бегал по стадиону в зимней куртке, чтобы сбрасывать вес. Даже стал для кого-то примером. Говорили: «Нифига себе, Самсонов за голову взялся».

За два месяца пришел в форму. У меня всю жизнь был лишний вес. Говорил всем: «У меня организм такой, всегда буду толстеть». А все потому что я пиво пил. Бросил пить – не набираю ни грамма. Могу хоть сейчас съесть два куска торта и встать утром с тем же весом. По ходу карьеры столько диет пробовал… А надо было просто пить бросить. Синька – зло.

Мне кажется, надо понять, что надо жить. Оттого, что ты вливаешь в себя алкоголь, лучше не станет. Сто процентов. Сначала станет хуже, а потом – совсем печально. Надо взять себя в руки. Могу сказать на своем примере, что алкоголизм излечим. Надо перебороть себя хотя бы на несколько месяцев, а потом не захочешь».

Самсонов изменился: вернулся в «Торпедо» и становится примером для окружающих.

«Как я мог мечтать сыграть с «Торпедо» в РПЛ, когда заливал сливу во Второй лиге? – спрашивает Самсонов. – Просто так сложилась судьба. Я как раз взялся за голову, а «Торпедо» начало возрождаться.

У меня не было цели вернуться в РПЛ. Цель была – бросить пить, а потом как-то дальше играть. Мы закончили чемпионат, выиграли все матчи подряд, я понял, что могу попасть в какую-то нормальную команду.

Перед матчем с «Торпедо» я подошел к Игорю Викторовичу Колыванову, сказал от балды: «Если вам помощь нужна, то могу приехать и помочь». Летом 2018 года «Энергомаш» распался, я ехал подписывать контракт с «Факелом». На полпути звонит Колыванов. Я развернулся на трассе до Воронежа и поехал обратно в Оскол – на поезд до Москвы. Он увидел, что я похудел со 100 до 78 килограммов – и в 29 лет взял в «Торпедо».

Столько бухал, столько всякой фигни делал, а в 29 лет перезапустился. Гордиться, конечно, нечем. Как говорил наш тренер Генрихович (Александр Бородюк, бывший главный тренер «Торпедо» – Sports.ru): «Силен тот, кто, опускаясь на колено, встает и идет дальше». Наверное, это про меня. Да и про «Торпедо» тоже.

Когда вернулся, удивился, что болельщики «Торпедо» меня помнят. Чувствовал, что появилась какая-то нереальная сила, заряд. У нас была задача выйти в Первую лигу, мы ее выполнили не напрягаясь. Как можно было тогда мечтать об РПЛ, если я только начал жить?

Потом мы поднялись в Первую лигу, а я понял, что надо здесь до конца карьеры оставаться. Но это еще надо заслужить и доказывать. Да, отыграл за клуб больше 200 матчей, но легко могут убрать, как и любого другого, если не буду соответствовать уровню. Каждому дано свое. Кто-то техничный, у кого-то есть голова, может отдать мяч на 30 метров даже не глядя. У меня сильная сторона с детства – проявлять характер на поле. Не люблю проигрывать, не боюсь борьбы и пытаюсь отдавать все силы. Может, поэтому и смог пить бросить. Для этого же нужен сильный характер, наверное?

Если бы раньше взялся за голову, то играл бы в РПЛ намного раньше. Но не могу сказать, что жалею. Зато у меня историй – лет на 50! Всем могу рассказывать. Кто-то всю жизнь играет в топ-клубах, у него все есть, но он не видел того, что я. Он не ночевал в лесу пьяный возле дерева. Зато жив, здоров, было весело, сейчас четверо детей. У меня свой кайф!

Не знаю, как вел бы себя, если бы получал миллионы. Может, ходил бы в рестораны. Но у меня свое движение. Да, не поиграл раньше в РПЛ, зато выиграл Вторую и Первую лигу. Кто еще выиграл столько?

Фото: VK/torpedomoscowfc; torpedo.ru; РИА Новости/Александр Вильф, Григорий Соколов, Алексей Филиппов, Павел Бедняков