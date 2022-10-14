«Мне пять минут выговаривал, а сам с трех метров не попал. И кто виноват?» Новая звезда российского судейства

Павел Кукуян – один из главных судей России прямо сейчас. Он стал лучшим по итогам сезона-2020/21 по версии РФС, а теперь работает почти на всех главных матчах. В этом сезоне: «Зенит» – ЦСКА, «Динамо» – «Спартак», «Спартак» – «Зенит».

После «Зенит» – ЦСКА Кукуян получал респекты за жесткость. Он ярко гасил эмоции Мухина и Дивеева, управлял игрой и раздавал желтые за разговоры – РФС собрал захватывающие хайлайты его действий с радиопереговорами.

В жизни Кукуян другой. Да, он бесконечно шутит над друзьями-судьями, но не обижает и не выделяется, потому что «чем тише живешь, тем дольше тебя не замечают». С рождения Кукуян живет в Сочи (и никогда не переезжал), не бывает за границей и кайфует от пляжа возле дома и поездок в Крым к родне.

Правда, такая жизнь создает Кукуяну карьерный потолок. Павел второй год подряд проваливает тест на английский, не мечтает о европейских матчах и радуется тому, что есть. Кажется, мы узнали почему.

В 90-х Кукуян фанател от «Спартака» Романцева. Его восхищали красные «Икарусы» и костюмы adidas футболистов «Жемчужины»

– Все детство не вылезал с запасного поля стадиона Центральный в Сочи, никто не выгонял. Если школа во вторую смену, то родители – на работу, я – на стадион. Потренировался – и в грязных, порванных штанах в школу. Хотя учился хорошо, одна четверка была только – по русскому.

В 10-11 лет ходил пешком смотреть тренировки «Жемчужины». В 1992-м ее тренировал Арсен Найденов. Для меня футболисты были звездами, до сих пор пофамильно весь состав могу назвать. Они подъезжали к стадиону на красном «Икарусе», в экипировке adidas! Фантастика!

А еще к нам в Сочи команды из Высшей лиги на сборы ездили.

– Кто приезжал?

– «Спартак» Романцева! Они приезжали в 1998-м перед знаменитой победой над «Аяксом». Я учился тогда в школе олимпийского резерва и смотрел их матчи. Это было незабываемо! Мне было 15 лет, видел Парфенова, Филимонова, Баранова, Кечинова! Мы всех игроков знали. Была такая гордость просто прикоснуться к ним.

После тренировки на Центральном футболисты пили водичку, а я крутился вокруг, помогал мячи собирать. Сейчас, наверное, тоже можно посмотреть тренировки «Сочи», но только ребятам из академии, а не простым ребятам со двора, как у нас было. Хотя в этом не «Сочи» виноват, просто в стране так: все закрыто, безопасность.

– До сих пор общаетесь с теми ребятами со двора?

– Да. Близко. Один – директор магазина, другой – в полиции. Вместе играем в футбол иногда, помогаем друг другу, город-то маленький. С ребятами из интерната тоже поддерживаем связь, оттуда много футболистов вышло. Иван Левенец в «Локомотиве» стоял, Александр Сторожук – главный тренер «Краснодара» – жил в интернате через стенку.

– Где сейчас Иван Левенец?

– Живет в Анапе, играет за ветеранов. В чате в ватсапе иногда присылает открытки с поздравлениями. Работает не в футболе. Подкосил его этот гол от Аршавина [в Суперкубке-2008].

– Психологические проблемы?

– Видимо, так подломило, что не смог вернуться в футбол. Хотя в интернате он был железным человеком. Мы играли на резиновом поле, вратари падали – все в крови, бедра стерты, локти стерты. Он не останавливался на тренировках, был зверем.

– Расскажите про Сторожука.

– Сторожук жил с Максимом Савостиным, который сейчас работает спортивным директором и главным тренером академии «Краснодара».

Он спокойный человек, в себе, скромный, тихий. Никогда не лез никуда, терпел, кряхтел, много не разговаривал.

– А вы?

– Я много разговаривал.

– К чему это приводило?

– Мог и подраться, и отхватить. Закаляет, вырабатывает характер. Рад, что прошел эту школу и стал самостоятельнее раньше, чем сверстники.

– Например?

– Ну, в интернате надо со всеми делиться. Одна майка на пятерых, кто первый взял, тот и прав. Дрался нечасто, умел заболтать соперника, вывести на мировуху. Умел объяснить, что я прав, а он – не прав, давай без драки.

– Что не могли поделить?

– Не так вошел к старшим, не постучался. Зашел в коридор, все спят, а ты громко кричишь в коридоре. И все, кто-то вспыльчивый решил, что тебя за это нужно наказать. Выходит в коридор, чтобы дать поджопник.

– Забалтывали?

– Ага. Говорил: «Извините, это не я, это он». Не могу объяснить, откуда это берется, но нахожу какую-то шутку. Кто-то, правда, обижается. Как разряжу, что человеку обидно становится.

– После интерната играли в «Жемчужине»?

– «Жемчужина» вылетела из высшей лиги в 1999-м, в 2000-м – упала из первой лиги. А я попал в команду в 2001-м в ПФЛ – и там было три будущих судьи: Алексей Еськов, арбитр ФИФА, Роман Борисов, арбитр ФИФА по пляжному футболу, ну и я.

Приходило по 5 тысяч человек, люди еще не забыли вкус Премьер-лиги. Тогда родители пришли на стадион, мы выиграли 2:0, получили премиальные. Жалко, что все быстро закончилось. В 2003-м «Жемчужину» уже распустили.

– Вы там успели пересечься с Арсеном Найденовым?

– Конечно. До сих пор общаюсь с его помощниками Юрием Нестеренко и Сергеем Нозиковым. В 2000-м нас брали из интерната на тренировки, а в 2003-м работали под его руководством.

Арсен Юрьевич был настоящий аферист. В хорошем смысле! Как Остап Бендер. Тому наобещал, этому. Столько историй!

– Например?

– 2003-й год. Готовимся к сбору. Арсен Юрьевич, говорит: «Сынки, скорее всего, в Турцию поедем». А он еще даже никого не знает в команде, построил всех по порядку и спрашивает:

– Сынок, у тебя есть загранпаспорт?

– Есть!

– Хорошо.

– Есть загранпаспорт? Хорошо.

А к третьему подходит: «А у тебя есть? Хотя тебе и не надо».

– Как он тренировал?

– Говорит: «Сейчас два круга пробежим, а потом разомнетесь с помощником Юрой Нестеренко». Мы бежим, а он подгоняет: «Прибавили!». Мы так 40 минут бежим по кругу, а Арсен Юрьевич все продолжает: «Прибавили». Ну, вот пробежали – и тренировка заканчивается. Мурашки по коже от хороших воспоминаний.

Или вот еще история.

Арсен Юрьевич всегда ездил на тренировки отдельно от команды. Как-то раз он так приехал на стадион, выходит на поле и видит, что ребята как-то слабо бегут. Кричит: «Прибавили!» А те бегут с той же скоростью. Он еще раз: «Прибавили!». К нему подходит другой тренер и говорит: «Арсен Юрьевич, это не ваша команда. Это «Динамо» (Москва), ваша тренировка уже закончилась».

Потом «Жемчужина» распалась, а я играл за «Сочи-04» в ПФЛ. Мы часто выходили против команд Премьер-лиги. Первый матч на сборах же проводят против «булочек». Вот мы и исполняли эту роль. Красножан привозил к нам в Сочи «Спартак-Нальчик», Бышовец и Эштреков – «Локомотив» с Пелиццоли и Корчагиным.

Потом еще поиграл в Абхазии. Жил в Сочи и ездил по 30 километров на каждый матч. На дорогу уходило максимум 1,5 часа в день. Это был дополнительный заработок, плюс выиграл чемпионат, кубок и Суперкубок Абхазии.

У Кукуяна особые отношения с Джикией. Перед каждым матчем решают, кричать друг на друга или общаться мило

– Не люблю номинации, интервью. Удача любит тишину. Мне кажется, чем тише будешь, тем дольше тебя никто не замечает. Лучше быть в серединке, но долго. А то когда проблемы, что-то не так, дисквалификации – не спрятаться.

– Хочется спрятаться?

– Иногда хочется. У меня есть где. Лег на диван и спрятался.

Но бывает два варианта. Иногда понимаю, что идет накат в новостях, но сам уверен, что поступил правильно. Например, так было в матче «Зенит» – ЦСКА. Тогда чуть сложнее выйти на улицу с семьей, посидеть в кафе.

А иногда сам понимаешь, что ошибся. Вот тогда вообще ничего не хочется. Еще повсюду ходят «доброжелатели». Каждый в душе болеет за какую-то команду, вот видит на улице в Сочи и скажет: «Ну, как ты там мог не свистнуть». А мне оправдываться.

– Что говорите таким людям?

– Да по-разному. Если свисток с собой, то даю человеку в руки и говорю: «На, сам свистни». Обычно это говорят знакомые, поэтому кидаю им примеры из их работы: «Как ты пропустил парня без ремня на переднем сиденье?». Дергаю так.

– Как переживаете критику?

– Отсидишь два-три дня дома, пока все успокоится, подождешь конец дисквалификации – и снова в бой тянет. Это как наркотик, такие эмоции. Если дома слишком долго сижу, жена говорит: «Когда ты уже уедешь?». Она же чувствует, что начинаю нервничать и психовать.

Сейчас хоть перед игрой научился абстрагироваться и не читать ничего перед матчами. Но в день игры волнение сумасшедшее. Понимаешь, что сейчас приедешь на стадион, а там крики, шум, гам, футболисты. И надо выруливать, справляться с эмоциями.

Мы же тоже люди эмоциональные. Футболисты психуют, а почему мне нельзя? А мне нельзя. И я должен их эмоции впитать и свои не выбросить. Хотя иногда тоже хочется на тренерскую скамейку махнуть: «Чего вы делаете, какие замены? Кого вы выпустили?»

– Ого.

– Часто бывает, что футболисты начинают подкусывать. Кусает-кусает меня, а потом с двух метров не забил. Вот и говорю: «Ну что ты делаешь? Это что, я виноват, судья? Ты мне пять минут выговаривал, а сам с трех метров не попал. И кто виноват, я или ты?»

Так было в матче «Ростов» – «Крылья Советов». Проспал угловой, поставил удар от ворот. Реально не видел и извинился перед футболистом. А он подкусывал весь матч: «Реф, тут не так, там не свистнул». А потом [Роман Ежов] прошел по флангу, прострелил вдоль ворот, а иностранец [Рахманович] пролетел мимо мяча. Ну, вот и сказал: «Вот здесь тоже я виноват? Ты нападающему сейчас напихай. Мне же пихал, вот и ему напихай».

– С кем эмоциональнее всего?

– С Георгием Джикией. Можем покричать друг на друга, а можем – ласково. В прошлом сезоне он подошел ко мне в подтрибунке перед матчем и спросил: «Паш, мы сегодня как разговариваем? Спокойно или наорем друг на друга?». Говорю: «Игра покажет. Только руками не маши».

Кукуян судил крымское дерби в ПФЛ, не против Fan ID. Считает, что наверху виднее

– Самый запоминающийся матч?

– В Питере и на «Спартаке» запоминающиеся матчи. Когда болельщики начинают заводить и кричать, не слышу даже ассистента в рации. Когда эти стадионы полные, то атмосфера просто супер. Стадион заводит, у всех адреналин и эмоции. Наверное, в Воронеже примерно так же?

– Сейчас на стадионах потише из-за Fan ID.

– Закон есть, все пользуемся. Мне чуть-чуть неудобно покупать билеты на матчи в Сочи, потому что надо вбить пять Fan ID, чтобы оформить билеты на всю семью. А на чемпионате мира можно было просто купить билеты и прийти на стадион с документами.

С активными болельщиками, конечно, было бы лучше. Их не хватает. Они нас всех заряжают.

Хотя «Ростов» идет на втором месте с полупустым стадионом… Два раза судил матчи «Урала» со «Спартаком» – в позапрошлом сезоне были полные трибуны, теперь – пять тысяч. Это говорит против Fan ID, а все остальное – за.

– Остальное – что именно?

– Мне бы не хотелось с женой и детьми на футболе слышать какие-то оскорбления.

Думаю, все, что ни делается, к лучшему. Просто надо доработать Fan ID. Я за 20 минут его сделал.

– В 2014-м вы судили крымское дерби «Севастополь» – «Таврия» после того, как крымские клубы приняли в ПФЛ. Что это было?

– Это вообще был мой первый матч в качестве главного арбитра. Еще в 2013-м «Севастополь» и «Таврия» играли в чемпионате Украины, а потом вместе в ПФЛ. Там собрался полный стадион, перед матчем болельщики без музыки пели гимн «Севастополя». Мурашки прямо.

– Не смущало, что судите в Крыму, который еще недавно был украинским?

– Нет. У меня жена из крымских татар, дед, тесть, теща и муж тети из Крыма. Поэтому для меня Крым – не родина, наверное, но родное. Не было мыслей, что он «чей-то» и мы его «забрали». Для меня Крым – это Крым, 600 километров от Сочи, много ниточек. Когда он был на другой стороне, я тоже не раз был на сборах, ездил в Алушту, Керчь.

– Ну, так значит, что и до 2014 года ничего не мешало связям с Крымом.

– Не мешало.

– А в 2014-м вы как ко всему отнеслись?

– Честно говоря, мы в большую политику не лезем, не понимаем. Надеемся, что люди, которые все это делают, знают, что делают.

– ???

– Ну, Крым взяли, сейчас вот это делают. Мы доверяем. Сейчас что можно сказать? «Я против» или «я за»? Это большая политика. Не вижу пользы рассуждать и говорить об этом.

Кукуян не уезжает из Сочи больше, чем на два дня, не знает английский и не был за границей

– Я вообще редко иду на перемены в жизни. Родился и вырос в Сочи, никогда отсюда не уезжал, не было и мыслей играть в другой команде. Играл за «Жемчужину» и «Сочи-04», были варианты уезжать, но за 30-50 тысяч в другой город. Зачем?

– Вы когда-нибудь жили где-то кроме Сочи?

– Только сейчас, когда из-за судейства уезжаю на гостевой матч. Тогда 2-3 дня бываю не дома. Я живу возле Центрального стадиона, там же рядом школа, в которой я учился, и ДЮСШ, в которой занимался спортом. Это все в пределах 200 метров.

– Почему такая привязанность к Сочи?

– Ну, у меня родители в Сочи, я тут родился, все близкие родственники тут, супруга из Сочи. Зачем куда-то уезжать? Когда были нужны деньги, я начинал судить и тренировать детей в Сочи. Если бы работы или семьи не было, то уехал бы. Но зачем что-то менять, если все рядом.

В местной федерации футбола организовываю соревнования и назначаю судей, параллельно работаю заместителем директора в спортивной школе №7, которую сам закончил. Там раньше и мои дети занимались, но перевел их в академию «Сочи», чтобы не было лишних разговоров.

У меня каждый день – день сурка. Утром детей в школу, после школы вожу их на футбол в Адлер, в академию «Сочи». Пока они в школе, занимаюсь работой в телефоне.

Так что мои радости – сходить с коллегами в баню или вечером в кафе с женой и детьми, схожу на пляж возле дома, чтобы никуда не ехать.

Я и отпуск в Сочи провожу.

– А за границей-то вообще были?

– Во взрослом возрасте один раз. В 2008-м в Египте отдыхал. Может, поэтому у меня и проблема с английским. Никогда никуда не ездил, ни с кем никогда не разговаривал, даже в школе немецкий учил. Хочется поехать, но то времени нет, то дети маленькие. Вот в прошлом году наконец вырвался. В Ереван. Первый раз был в Армении! Хотя в детстве мы ездили на турниры в Европу.

– Куда?

– У нас был турнир в Германии, в Кельне. Мне было 14 лет, мы жили на берегу озера и тренировались на натуральном поле! Тогда это поразило – в Сочи-то было резиновое, даже не искусственный газон. Думал тогда: «Елки-палки, вот это да!»

– В 90-х с экипировкой и вещами было туго. Некоторые футболисты на таких турнирах воровали. У вас было такое?

– Было. Ребята из Украины и Латвии как-то привезли в лагерь холодильник с мороженым. Выкатили из магазина и привезли целую тележку. Не знаю, как они это сделали. Я мороженое ел, но с ними не ходил.

– Почему не тянет смотреть другие страны?

– Ну, кому-то нравится, кто-то любит такой отдых. А у меня в Сочи все есть. И не хуже. Если бы я жил где-то в станице или деревне, хотелось бы что-то посмотреть. А я стараюсь семью на Новый год на Красную Поляну на 2-3 дня вывозить. Чтобы снег посмотреть, детям интересно же. Привык. Не езжу, не тянет и не надо, наверное.

Не представляю, как уеду из Сочи. Ну, для чего? Тут друзья, близкие и родные, гости в доме, могилы дедушек, бабушек и отца.

Телеграм-канал Ярослава Сусова

Фото: РИА Новости/Александр Вильф, Илья Питалев, Алексей Даничев, Максим Богодвид, Алексей Филиппов, Игорь Онучин, Антон Денисов; globallookpress.com/Stupnikov Alexander/spartak.com, Alexander Kulebyakin/Global Look Press