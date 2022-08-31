«Меня выгнали из «Строгино» из-за тиктока». Монолог лучшего игрока «Амкала» – его зовут в ФНЛ

Прокоп – о зависти и фирменных ассистах.

20-летний Михаил Прокопьев – главная молодая звезда «Амкала» и, возможно, всего медиафутбола. На старте Кубка России, где «Амкал» в среду прошел в 1/64 финала, у Прокопа (так его зовут в тусовке) две голевые передачи против «Зоркого» (1:1, победа по пенальти) и «Твери» (1:0) – фактически он сотворил оба гола команды. И сделал это очень красиво.

Прокоп – неудавшийся профессионал. Он играл в академии «Зенита» и «Строгино», но два года назад сошел с этой дороги, перешел в медиафутбол – и взлетел. Он играл за «На Спорте», 2Drots и «Амкал». И теперь может вернуться в профи – оказывается, у Прокопа есть предложения из Первой лиги.

После победы над «Тверью» Прокопьев рассказал корреспонденту Sports.ru Ярославу Сусову о своем пути.

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«Очень сильно рад, что победили и что я отдал голевой пас. В чем секрет передач? В партнерах. Я просто отдаю, верю, что там бежит кто-то из игроков. Наверное, я и сам мог забить «Твери», если бы в одном моменте пробил, а не отдал Гасилину. Но я не родился нападающим, не хватило эгоизма. Сразу решил, что отдам пас, хотя в моменте надо было бить в дальний угол.

Я начинал в команде «Факел» из Киришей (Ленинградская область), потом три года – в «Алмаз-Антее», оттуда меня забрали в академию «Зенита». Но я год отсидел на банке. Это мне дало важное понимание: надо выбирать место, где играешь и прогрессируешь. Из «Зенита» перешел в «Строгино», специально под ЮФЛ. Там был капитаном, мы даже сыграли вничью с «Зенитом». Но нас закрыли из-за коронавируса. Иногда меня привлекали на тренировки с основой «Строгино», выпускали в товарищеских матчах, но там я не выделялся. А дальше – три медийные команды: «НаСпорте», 2Drots и «Амкал».

Меня выгнали из «Строгино» из-за тиктока. Мы поехали на сборы, там я был в топ-3 команды среди молодежи и старших. Но после возвращения со сборов нас собрали, и тренер Смирнов сказал: «Вы не подходите». А мне делали замечания из-за тиктока во время сборов (у меня уже было больше миллиона подписчиков) и потом поставили в такие рамки: либо снимаешь, либо играешь.

Кстати, тот тренер Смирнов, который выгнал из «Строгино», звал две недели назад в медийную команду «Титан». Может, ему было все равно, [что он меня выгнал], но у меня остался осадок. Сказал, что мне это неинтересно.

Я бы очень хотел проверить себя на просмотре хотя бы во Второй лиге. Да, мы сыграли в Кубке. Кажется, все не так плохо. Герман рассказывал, что про меня уже спрашивали некоторые команды. Есть даже команда из верхней части таблицы ФНЛ.

Понимаю, что нам завидуют команды Второй лиги и ФНЛ. Считают, что нас смотрят незаслуженно, думают: «###, опять нам с ними играть». Если бы мы проигрывали и вылетели в первых стадиях, то клубы Второй лиги бы подтвердили, что у них все супер, а в медиафутболе – не очень. Может, после наших побед у них что-то стукнет в голове?

Смешно слышать претензии, что у нас состав лучше, чем у команд Второй лиги. У меня вообще никогда не было профессионального контракта, да и с профи я уже два года не тренировался. Я же не зацикливаюсь на футболе – много рекламных проектов, мероприятия и три тренировки в неделю. В профессиональном футболе люди отдаются больше. Это [слова про профессиональный уровень «Амкала»] смешно и абсурдно. Они решили за нас, что мы – профи. Говорят так до игры и смягчают поражение.

Да, на них больше психологическое давление. Мы понимаем, что можем сделать чудо, а если проиграем – не будет так критично. Теперь мы два раза сделали чудо, а они – получили двойной удар по репутации.

Но мне их не жалко. Я же ушел [из профессионального футбола], потому что меня что-то не устраивало. Это выбор каждого – оставаться или нет. В «Строгино» я больше выживал, чем тренировался и играл. Мне мама давала тысячу рублей в неделю, я тратил по 500 рублей (2 тысячи за месяц).

Мне кажется, если в команде Второй лиги игроки получают 30 тысяч рублей, то всех все устраивает. Там все замкнуто, люди смотрят в одном направлении. Думаю, игроки с зарплатами в 30 тысяч не голодают – и живут на 15 тысяч в месяц. Каждый подстраивается под жизнь. Мне кажется, если их что-то не устраивает, они могли бы поменять [жизнь]. Но боятся рискнуть.

Я вот принял решение уйти, потому что меня не устраивало. Это был риск, потому что я девять лет готовился стать профи.

Многие видят, что у нас меньше тренировок и все на расслабоне – и хотят так же. Но если ты просто придешь в медийный футбол и не будешь ничего снимать, то тоже не будешь зарабатывать. Медиа – это тоже работа».

Фото: Instagram/prokop_02