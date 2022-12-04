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От редакции: Вы в официальном блоге Российской Дрифт Серии – одного из главных чемпионатов по дрифту в мире. Здесь увлекательно и максимально авторитетно рассказывают о RDS и самом дрифте. Такое точно заслуживает плюса!

Это в кольцевых гонках можно без труда посчитать количество пройденных кругов и время каждого из них, а в ралли и дрэг-рейсинге – время на дистанции от старта до финиша. Но дрифт – совершенно особая дисциплина, к которой нужен особый подход.

В дрифте оценивается не скорость, а совсем иные параметры – это угол заноса, траектория движения автомобиля и стиль пилотирования. Общераспространенные системы телеметрии тут не подходят, а потому в Российской Дрифт Серии разработали собственный комплекс Drift Dynamics. Аналогов нет ни в одной стране мира! Рассказываем, как работает система и на что она способна.

От гаишного радара – к оценке «wow-фактора»

Первые шаги в том, чтобы предоставить судьям дрифта технические данные для оценки заездов, были сделаны Александром Нечаевым и Владимиром Ивановым в 2013-2014 гг., когда появилась система DEMS (Drift Event Management System). По сути, она играла роль радара ГИБДД – могла измерить только скорость пилота на постановке. Но на заре дрифта это уже было серьезным подспорьем для судей.

Александр Нечаев – один из создателей Drift Dynamics. Он знает о системе все

Следующим шагом в развитии телеметрии для дрифта стали 2015-2016 годы, когда в нескольких соревнованиях была протестирована новая версия комплекса. Она отличалась и от первого варианта DEMS, и от современной Drift Dynamics – была значительно проще и работала совсем по другим технологиям. Эта система уже могла получать данные о скорости, угле, траектории заезда, но хранила всю информацию локально – на компьютере телеметрии. Она сыграла свою роль и позволила опробовать некоторые идеи, которые затем воплотились в использующемся сейчас комплексе.

В 2017 году к проекту подключился руководитель Российской Дрифт Серии, Дмитрий Добровольский, и началась разработка системы RDS Drift Dynamics. С тех пор она используется на всех без исключения официальных соревнованиях RDS GP. Современные корпуса датчиков, которые устанавливаются на автомобили, остались еще с 2017 года, а вот вся техническая начинка, способы получения данных, алгоритмы их обработки, хранения и отображения шагнули далеко-далеко вперед.

Узнаваемый оранжевый датчик обязателен для всех автомобилей, участвующих в RDS GP

Сейчас основной упор делается на хранении и обработке информации в web, прямо на сервере. То есть и судьи, и пилоты могут в любой момент, с любого устройства зайти в систему, чтобы посмотреть данные по заездам. Плюс постоянно расширяется объем информации. К привычным углу заноса и скорости движения вскоре добавятся показатели стабильности угла и скорости перекладки, а в перспективе должен появиться интересный параметр «Drift Performance». По задумке Александра Нечаева, система научится оценивать «wow-уровень» заезда, эксперименты в этом направлении продолжаются.

Присоска, датчик, сервер и искусственный интеллект

Принцип работы RDS Drift Dynamics прост, как и все гениальное. На каждый автомобиль, участвующий в заезде, устанавливается датчик – он крепится с помощью присоски и подключается к бортовой сети машины для электропитания. В процессе работы – от старта до финиша – датчик собирает данные и по радиоканалу передает их на базовую станцию, где информация обрабатывается, перекодируется в заданный формат и отправляется на сервер. Этот сервер – сердце системы Drift Dynamics.

Система предоставляет массу интересных и полезных данных для судей и пилотов

Информацию с сервера можно получить через сайт, телеграм-бот и мобильное приложение – оно установлено на планшеты судей. Там отображаются полезные для оценки заезда данные: угол, положение автомобиля в каждой точке на трассе, скорость.

В современной системе судейства RDS GP максимальная оценка за «траекторию» составляет 30 баллов, за «угол» – 30 баллов и за «стиль» – 40 баллов. Дополнительные критерии «скорость» и «стабильность темпа» входят в оценку за «стиль».

Для оптимизации процесса судейства разработан и уже протестирован функционал, позволяющий судьям сразу на планшете выставлять оценки, добавлять свои комментарии и одним кликом отправлять информацию режиссерам трансляции, комментатору и команде Российской Дрифт Серии. Переход от бумажных протоколов в цифру сэкономит судьям массу времени.

В планах на 2023 год – добавить в приложение некий вариант искусственного интеллекта, который за счет анализа данных в режиме реального времени будет подсказывать судьям, на чем акцентировать внимание в конкретном заезде. Например, завышенная или заниженная скорость, пилот «зауглил» и тому подобное. Понятно, что судьи со своей вышки и так все это видят, но когда такие моменты дополнительно «подсвечены» технологиями, – это гораздо удобнее.

Данные системы Drift Dynamics открыты для всех пилотов

Смотри и изучай, комментируй и помогай

У команд тоже есть доступ к графикам Drift Dynamics, как и у судей. За исключением данных с тренировок: у пилотов в распоряжении информация только по своим автомобилям. А вот «боевые» заезды – начиная с квалификации и заканчивая финальной битвой за победу – доступны всем участникам соревнований. Можно проанализировать и свои результаты, и соперников. Никакого секрета из этого в RDS не делают, поскольку у судей нет задачи скрыть информацию. Наоборот, все заинтересованы в том, чтобы каждый пилот ехал максимально точно по судейскому заданию.

Без камеры GoPro можно ехать, а без датчика Drift Dynamics на трассу не выпустят

Судьи, команда RDS, комментатор и сами спортсмены помогают развивать систему. Она постоянно дорабатывается именно на основе отзывов. Судьям система нравится – хотя Drift Dynamics и не является основополагающим фактором судейства, а только предоставляет дополнительную информацию, она облегчает работу. Но если компьютер и способен посчитать физику, только судьи могут оценить красоту заезда и другие параметры, которые невозможно оцифровать.

Вот так наглядно данные Drift Dynamics выглядят в трансляции RDS GP

Эксклюзив, которого нет в Японии и США

Система RDS Drift Dynamics хранит данные каждого официального заезда, начиная с 2017 года – не потеряно ни одного файла. На самом деле это небольшой объем данных. Каждый уик-энд RDS генерирует примерно десятки мегабайт, поскольку основной массив информации – это текстовые данные, которые сжимаются, а потому в архивах занимают не так много места. Например, заезд одного пилота занимает примерно 5 Кб в архиве.

Drift Dynamics – эксклюзивная разработка российского дрифта

У российской системы общеизвестных конкурентов на мировом уровне нет. Есть отдельные разработки для индивидуальной телеметрии, есть японская система электронного судейства DOSS (D1 Original Scoring System), которую часто критикуют: система выставления оценок достаточно спорная. Но такой эффективной и функциональной системы, как Drift Dynamics, нет ни у одного чемпионата по дрифту. RDS может этим гордиться!

До открытия нового сезона RDS GP остаются считанные дни! Встречаемся на автодроме «Москоу Рейсвей» 29-30 апреля – билеты тут, а трансляцию квалификации и парных заездов как всегда покажет RDS TV.

Всем дрифт!

Фото: RDS GP