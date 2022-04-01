От «Жигулей» до самодельного суперкара: крутейшие авто российского дрифта

От редакции: Привет! Вы в официальном блоге Российской Дрифт Серии – одного из крупнейших чемпионатов в мире. Здесь вам простым и понятным языком рассказывают о красоте нашего дрифта. Поддержите начинание плюсами и подписками – тогда таких постов будет больше!

Вся история российского дрифта и RDS GP – наглядная иллюстрация технического прогресса и эволюции дрифт-каров. Поклонники «езды боком» начинали со стандартных «Тойоты» Altezza и «Ниссана» Silvia. Сейчас на этапах Гран-при РДС эти модели тоже встречаются, но уже в виде серьезных проектов, поражающих уровнем проработки и подготовки.

Но особенно круто, что не все российские пилоты идут проторенной дорожкой – есть те, кто выбирают в качестве «исходника» необычные для дрифта автомобили.

Рассказываем, какими спорткарами удивляли и восхищали поклонников дрифта (уверены, что не только в России!) в чемпионате RDS GP 2021 года.

«БМВ» 2-й Серии (F22): Антон Клямко

Антон Клямко за рулем своего «БМВ» F22 Eurofighter

Заднеприводные спорткары баварской марки давно стали отличной основой для постройки автомобилей под дрифт, но обычно под эту дисциплину готовят более крупную «трешку БМВ». Причем в дело идут все поколения этой модели — от вышедшей в 1982 году E30 до представленной в 2006 году E92.

А вот «двушка» — вариант отнюдь не самый распространенный. Для RDS GP и вовсе уникальный. Дебютант RDS GP прошлого сезона петербуржец Антон Клямко выбрал в качестве платформы компактное купе «БМВ» 2-й Серии (F22).

Кристапс Блушс, автор F22 Eurofighter, в сезоне-2021 был напарником Антона Клямко по команде

Постройкой машины для пилота, представлявшего команду Carville Racing, занималась рижская компания HGK Racing Team, которая сделала имя на подготовке автомобилей к дрифту. Их фирменное обозначение Eurofighter даже стало именем нарицательным – синонимом профессиональных дрифт-каров.

Мощный, надежный и невероятно стильный «БМВ» F22 Eurofighter помог Антону Клямко набраться бесценного опыта в RDS GP. А команде из Санкт-Петербурга подарил уникальное достижение: в сезоне-2021 все пилоты Carville Racing выступали на автомобилях от HGK Racing Team.

«Ниссан» 370Z: Аркадий Цареградцев и Степан Азаров

Степан Азаров дал своей «зетке» имя «Агрессор» ...

Дрифтовых «Сильвий» и «Скайлайнов» история знает немало, а вот подготовленные к езде в заносе «Ниссаны» 370Z — редкие экземпляры. Особенно в России, где это купе никогда не продавалось официально.

Что совсем не помешало автомобилю громко заявить о себе в RDS GP, да еще сразу двумя достойными экземплярами – Степана Азарова и Аркадия Цареградцева, причем каждый дал спорткарам свое имя.

...а машина Аркадия Цареградцева получила имя BadAss VR-Z

«Агрессор» москвича Степана Азарова принимал участие не во всех этапах сезона-2021, но свой вклад в сражение за чемпионство он внес. На финальном этапе в Сочи, где загорелся «Ниссан» 370Z BadAss VR-Z Аркадия Цареградцева, часть запчастей для восстановления машины взяли как раз с автомобиля Азарова.

И пусть Аркадий Петрович не смог завоевать чемпионский титул, зато вместе со Степаном Азаровым пилоты навсегда вписали себя в историю Гран-при РДС как символ настоящего дрифтерского товарищества и взаимопомощи.

«Тойота» GR Supra (A90): Никита Шиков

Потенциал новой GR Supra в российском дрифте пока не раскрыт...

Москвич Никита Шиков хранит верность автомобилям «Тойота» и их современным купе. Откатав несколько лет на серьезно подготовленной GT86, пилот RDS GP решил построить машину на основе «Тойоты» GR Supra — новейшего спорткара из «Страны восходящего солнца».

Проект, ставший поистине международным, слегка затянулся, но, к счастью, в 2021 году стал реальностью. Только представьте: стандартное купе марки из Японии собрали на заводе в Австрии, после чего привезли в Россию, откуда машина отправилась на постройку в Латвию, а ее двигатель – в Украину. Автомобиль получил имя GRoza.

...но у Никиты Шикова есть все, чтобы добиться успеха

Сезон RDS GP 2021 стал для Никиты Шикова первым за рулем этого спорткара, но семи этапов хватило, чтобы полностью освоиться на новой технике, выявить все «детские болезни» автомобиля, а болельщикам – влюбиться в харизматичное купе.

Не весь потенциал дрифтовой GR Supra пока раскрыт, но у «Грозы», ставшей одной из первых подготовленных к дрифту машин поколения A90 в мире (!), все впереди. Ждем, что в новом чемпионате RDS GP 2022 этот спорткар заявит о себе. И увеличит армию поклонников брутальной GRoza.

«ВАЗ»-2105: Федор Воробьев

За долгие годы ВАЗ-2105 Федора Воробьева серьезно изменился, но сохранил узнаваемый облик

Пилот и автомобиль, которых любят все без исключения фанаты российского дрифта, – это Федор Воробьев и его монструозный «ВАЗ»-2105. На протяжении всей дрифтерской карьеры он не изменяет верным «Жигулям», и за десятилетие выступлений в Гран-при РДС машина изменилась так сильно, что даже «АвтоВАЗ» не узнал бы в этом ощетинившемся брутальным обвесом седане свое детище. А ведь это действительно самая что ни на есть родная и близкая сердцу каждого россиянина «пятерка».

Эволюция отечественного седана, который по ходу всех изменений обзавелся именем «Жигацарь», напрямую связана с развитием дрифта в России. Чем серьезнее становились соперники, а их автомобили мощнее, тем больше видоизменялся «ВАЗ»-2105 Дяди Федора, как именуют пилота в дрифтерских кругах.

Сезон 2021 года пилот провел за рулем «Жигицаря» в «ковровой» ливрее

В последней итерации 2021 года – это сверхбрутальный угловатый седан с мотором мощностью под 800 л.с., множеством эксклюзивных деталей и запоминающейся ливреей «а-ля ковер». И хотя Федор Воробьев готовит новый оригинальный проект, которым станет дрифтовый «Кадиллак» , история «Жигицаря» не закончилась – ждите ее на этапах RDS GP 2022!

Flanker F: Сергей Кабаргин

За один сезон за рулем Flanker F побывали Сергей Кабаргин, Аркадий Цареградцев и Данила Скоробогатов

С суперкарами в России как-то исторически не складывается, и даже попытка небезызвестного Николая Фоменко создать бренд Marussiа и выпускать под этой маркой спорткары не особо увенчалась успехом. Зато петербуржец Сергей Кабаргин предпочел не говорить, а делать и воплощать мечту в реальность.

Так появился Flanker F – уникальный автомобиль, разработанный ddKaba (так в дрифтерской тусовке знают пилота). Проект не просто воплотили в металле, а точнее, в карбоне, но и не первый год используют по прямому назначению ­– дымить покрышками и радовать фанатов RDS GP красивым дрифтом.

Слава самого Flanker F вышла на международный уровень после дебюта суперкара на Интерконтинентальном кубке FIA по дрифту

Работа над Flanker F и его тонкой доводкой не прекращается ни на минуту. На сегодняшний день построены несколько автомобилей, отличающихся двигателями и настройками. Кстати, помимо самого Сергей Кабаргина за рулем российского дрифт-кара выступал и Аркадий Цареградцев.

Сам Flanker F стал не только звездой RDS GP и участником Интерконтинентального кубка FIA по дрифту, но и рекордсменом России по скорости парной постановки в дрифт на льду озера Байкал! А еще Кабаргин и Цареградцев дрифтовали на Flanker F на горных серпантинах Сочи и в историческом центре Санкт-Петербурга – круче уже быть не может!

В новом сезоне Гран При РДС ждем новых пилотов и новых автомобилей

Впрочем, в RDS GP никогда не говорят никогда. Сезон-2021 стал одним из сильнейших в истории российского и мирового дрифта, а в 2022 году можно ждать новых сюрпризов. И необычных автомобилей тоже!

Хотите больше интересных автомобилей RDS GP? Подписывайтесь на официальный YouTube-канал Гран-при РДС. А пока – смотрите этот обзор «БМВ» F22 Eurofighter Антона Клямко, на котором пилот дебютировал в RDS GP в 2021 году. В этом же видео и другие интересные российские дрифт-кары.

Бонус: Flanker F на льду Байкала и в горных серпантинах Сочи

Читать о достижениях суперкара Сергея Кабаргина интересно, но еще круче увидеть его в дрифте своими глазами. Так что приезжайте на этапы RDS GP — не пожалеете!

А в ожидании старта нового сезона Гран-при РДС насладитесь яркими заездами Flanker F в разных уголках нашей родины.

Всем дрифт!

Фото: RDS GP, Monster Energy

Фото: vdrifte.ru