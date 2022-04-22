Чемпионы российского дрифта готовы защищать титул: запаслись запчастями по максимуму, учли новые шины. А будут ли легионеры?

От редакции: Привет! Вы в официальном блоге Российской Дрифт Серии – одного из крупнейших чемпионатов по дрифту в мире. Авторы продолжают цикл текстов о подготовке к новому сезону RDS GP – на очереди рассказ о действующих чемпионах дрифт-серии.
В прошлом году московская команда «Фреш Авто Дрифт» уверенно взяла оба чемпионских титула Гран-при Российской Дрифт Серии – ирландец Джек Шанахан стал чемпионом, а сибиряки Евгений Лосев и Дамир Идиятулин помогли завоевать Кубок в командном зачете. Вдобавок команда взяла и неофициальный Кубок механиков.
К новому дрифт-сезону московская команда подходит с новым титульным спонсором SINTEC Group и единственной целью — удержать оба чемпионских титула.
Знакомьтесь, «Синтек Фреш Авто Дрифт»
История чемпионской гоночной команды началась в 2017 году с… оценщика одного из автосалонов Fresh Auto. Антон Сваринский, сам выступавший тогда в дрифте, предложил Денису Мигалю, основателю и бессменному руководителю компании Fresh Auto, заявить о себе в RDS GP. Сначала просто разместив логотипы компании на его боевой «Тойоте» Supra A80 в обвесе Top Secret.
Будучи, в первую очередь, бизнесменом, Денис Мигаль увидел в дрифте не только неплохую возможность для маркетинга, но и огромные перспективы… и сам с головой окунулся в атмосферу большого дрифта, в том же году дебютировав в RDS GP в качестве пилота.
А уже в 2018 году появилась команда «Фреш Авто Дрифт». После первого полноценного гоночного сезона образовался прочный костяк механиков, пришло понимание, какие пилоты нужны. И в 2019 году к команде присоединился красноярец Дамир Идиятулин, который по сей день неизменно защищает цвета команды.
2019 год также ознаменовался для команды первым опытом работы с легионером – опытнейший дрифтер, японец Тецуя Хибино, принес в команду не только новые знания, но и до последнего боролся за чемпионский титул RDS GP. В тот год «Фреш Авто Дрифт» впервые претендовала на первое место в командном зачете, но особые правила и двойные очки на последнем этапе в Сочи, а также обидные технические сходы фаворитов команды, не дали покорить заветную вершину.
Однако практика приглашения иностранцев показала свои преимущества – и после не самого яркого ковидного сезона-2020, к RDS GP-2021 команда подошла со значительным усилением в лице легендарного сибирcкого пилота Евгения Лосева и 22-летнего дарования из Ирландии Джека Шанахана. Именно грамотная трансферная политика команды в 2021-м стала залогом заветного чемпионства.
Сам же Денис Мигаль, к слову, тоже выступал в RDS GP-2021, но не заявлял себя в основной состав своей команды, отведя себе скромную роль запасного пилота.
Что нового в сезоне-2022?
Предусмотрительность «Синтек Фреш Авто Дрифт» сыграла на руку – думать о новом сезоне RDS GP они начали еще до завершения чемпионата 2021 года! Так что более 95% запчастей и комплектующих для апгрейда автомобилей уже в боксе, и глобальные проблемы с логистикой команде не страшны.
Хотя график работы над двумя новыми машинами все-таки был скорректирован. В начале сезона RDS GP пилоты сядут за руль не совсем тех машин, о которых они мечтали.
Две «японки» Дамира Идиятулина: 2JZ против LS
В боксе «Синтек Фреш Авто Дрифт» уже готова к сезону полюбившаяся фанатам российского дрифта «Тойота» Altezza с легендарным двигателем 2JZ. Машина Дамира Идиятулина прошла полный ребилд после непростого сезона-2021, но с технической стороны осталась практически той же. Доработки коснулись в основном развесовки автомобиля.
Машина первой получила новую гоночную ливрею и со дня на день пройдет предсезонные тесты на подмосковном автодроме ADM Raceway.
К слову, Дамир планировал начать сезон-2022 на новой машине – «Лексус» IS с культовым американским V8 серии LS под капотом. Переход на нее скорее всего состоится уже по ходу чемпионата (сдвинулись сроки доставки некоторых агрегатов). В команде рассчитывают, что к третьему этапу RDS GP «японка» с американским «сердцем» под капотом и левым рулем должна выехать на трек.
С переходом на новый двигатель Дамир рассчитывает решить сразу несколько вопросов. Во-первых, повысить надежность, не потеряв в мощности. Во-вторых, новый двигатель лучше подойдет под «моношину», которая с 2022 года будет обязательной в RDS GP (все участники будут использовать на задней оси шины от одного производителя, это позволит уравнять соревновательные возможности).
По мнению Дамира, задуманный им проект «Лексуса» с V8 – достойный вариант для соревнований в высшей лиге RDS GP. Но не исключено, что по ходу чемпионата мы увидим Дамира за рулем и другой «Тойоты»!
«Сотый» Mark II будет! Но потом
Пилоту Евгению Лосеву из Иркутска пока придется запастись терпением и подождать воплощения его давней мечты по постройке дрифтовой «Тойоты» Mark II (JZX100). Проект затянулся, но точно будет реализован, уверены в «Синтек Фреш Авто Дрифт».
Но, вероятнее всего, не в чемпионате 2022 года, который Евгений проведет за рулем хорошо знакомой его болельщикам «Тойоты» Mark II (JZX81).
Естественно, этот автомобиль несколько изменится. Помимо обязательного ребилда основных агрегатов в седан вносятся доработки по пожеланиям Евгения. Машина практически готова – двигатель собран и остались мелкие нюансы, после которых Mark II будет готов оклеиться в новую ливрею 2022 года.
«Шершень 2.0»
Несмотря на долгие прения внутри команды по выбору нового легионера, место третьего пилота единогласно отдано Денису Мигалю, и это большой вызов для него. Как говорит сам Денис, он готов поставить для себя эту высокую цель, ведь без такой цели невозможно быть профессиональным пилотом. К масштабным вызовам готовится не только пилот, но и его гоночная техника.
В межсезонье Денис получил новый автомобиль, так как его боевой «Лексус» по прозвищу «Шершень» сильно пострадал на последнем этапе RDS GP-2021 в Сочи (кузов не подлежал восстановлению). Механики «Синтек Фреш Авто Дрифт» собрали ему «Шершень 2.0», применив массу новых технических решений. Машина проходит завершающий этап сборки и вот-вот окажется на предсезонных тестах.
Кому достанется «чемпионская» Supra?
Чемпионская «Тойота» Supra – купе поколения A80, в прошлом году принесшее победу ирландцу Джеку Шанахану, в новом сезоне RDS GP не будет стоять без дела. Она займет место резервной машины команды, а возможно и основной машины Дамира!
Пока утрясаются организационные вопросы, команда активно работает над автомобилем. Уже совсем скоро «Тойота» Supra будет вновь готова к старту. Главная интрига – кто сядет за руль?
Ехали тренироваться – завоевали два титула
К баттлам RDS GP в межсезонье готовились не только машины, но и гонщики. Для «Синтек Фреш Авто Дрифт» основной тренировочной площадкой стал зимний чемпионат Winter Drift Battle в Красноярске.
Пятиэтапный турнир на «Красном кольце» принес команде еще два титула – Евгений Лосев одержал четыре победы из пяти возможных и уверенно выиграл Winter Drift Battle-2022 в личном зачете. Успехи сокомандников Дамира Идиятулина и Максима Гроссмана помогли команде взять титул в командном первенстве. Последний, к слову, завоевал титул вице-чемпиона WDB 2022, а еще стал обладателем Кубка ЗИМХАНА-2022, который прошел в стенах «Форвард Авто» в феврале 2022 года.
Для пилотов «Синтек Фреш Авто Дрифт» именно Winter Drift Battle стал основой для полноценных зимних тренировок. Евгений, Дамир и Максим говорят, что именно в таких условиях – многоэтапный турнир с сильными соперниками – можно эффективно поддерживать водительские навыки и учиться чему-то новому. Толк именно от участия в соревнованиях, а не от простых «покатушек» на ледяном озере.
Но не только в руле проходили тренировки пилотов в межсезонье. Физическая форма важна даже в таких коротких заездах, как дрифт. Именно поэтому Евгений Лосев с начала этого года вступил в марафон Дениса Мигаля «Ни дня без спорта». Участие в нем подразумевает ежедневные занятия спортом для поддержания хорошей физической и ментальной формы.
Так что в RDS GP-2022 появятся не только обновленные машины, но и обновленный Евгений Лосев – еще более спортивный и еще более опытный.
Отключиться, чтобы победить
Помимо спортивной составляющей в «Синтек Фреш Авто Дрифт» уделяют особое внимание психологической подготовке пилотов. В дрифте испытываешь колоссальное давление в достаточно короткие промежутки времени, и умение справится с этим невероятным прессингом – одна из составляющих победы.
Все секреты в команде, конечно, не раскрывают, но индивидуальный подход к каждому спортсмену и правильно подобранные упражнения для развития психологической устойчивости очень помогают.
Ведь главное для пилота – научиться на время заезда полностью абстрагироваться, отключиться от внешних факторов и всецело сосредоточиться на гонке и итоговом результате.
В этом видео Денис Мигаль рассказывает об идеологии команды, о машинах и планах на сезон-2022.
Судя по тому, что команда «Синтек Фреш Авто Дрифт» ударно потрудилась в межсезонье, их соперникам будет непросто. Но и они не сидели сложа руки.
Приезжайте на 1 этап RDS GP-2022 на Moscow Raceway или смотрите прямую трансляцию на RDS TV. Старт сезона – 30 апреля!
Всем дрифт!
Фото: RDS GP, SINTEC FRESH AUTO DRIFT
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