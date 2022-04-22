Чемпионы российского дрифта готовы защищать титул: запаслись запчастями по максимуму, учли новые шины. А будут ли легионеры?

От редакции: Привет! Вы в официальном блоге Российской Дрифт Серии – одного из крупнейших чемпионатов по дрифту в мире. Авторы продолжают цикл текстов о подготовке к новому сезону RDS GP – на очереди рассказ о действующих чемпионах дрифт-серии.

В прошлом году московская команда «Фреш Авто Дрифт» уверенно взяла оба чемпионских титула Гран-при Российской Дрифт Серии – ирландец Джек Шанахан стал чемпионом, а сибиряки Евгений Лосев и Дамир Идиятулин помогли завоевать Кубок в командном зачете. Вдобавок команда взяла и неофициальный Кубок механиков.

К новому дрифт-сезону московская команда подходит с новым титульным спонсором SINTEC Group и единственной целью — удержать оба чемпионских титула.

Чемпионы RDS GP-2021 в личном и командном зачетах

Знакомьтесь, «Синтек Фреш Авто Дрифт»

История чемпионской гоночной команды началась в 2017 году с… оценщика одного из автосалонов Fresh Auto. Антон Сваринский, сам выступавший тогда в дрифте, предложил Денису Мигалю, основателю и бессменному руководителю компании Fresh Auto, заявить о себе в RDS GP. Сначала просто разместив логотипы компании на его боевой «Тойоте» Supra A80 в обвесе Top Secret.

Будучи, в первую очередь, бизнесменом, Денис Мигаль увидел в дрифте не только неплохую возможность для маркетинга, но и огромные перспективы … и сам с головой окунулся в атмосферу большого дрифта, в том же году дебютировав в RDS GP в качестве пилота.

А уже в 2018 году появилась команда «Фреш Авто Дрифт». После первого полноценного гоночного сезона образовался прочный костяк механиков, пришло понимание, какие пилоты нужны. И в 2019 году к команде присоединился красноярец Дамир Идиятулин, который по сей день неизменно защищает цвета команды.

Денис Мигаль в новом сезоне RDS GP выступит в основном составе своей команды

2019 год также ознаменовался для команды первым опытом работы с легионером – опытнейший дрифтер, японец Тецуя Хибино, принес в команду не только новые знания, но и до последнего боролся за чемпионский титул RDS GP. В тот год «Фреш Авто Дрифт» впервые претендовала на первое место в командном зачете, но особые правила и двойные очки на последнем этапе в Сочи, а также обидные технические сходы фаворитов команды, не дали покорить заветную вершину.

Однако практика приглашения иностранцев показала свои преимущества – и после не самого яркого ковидного сезона-2020, к RDS GP-2021 команда подошла со значительным усилением в лице легендарного сибирcкого пилота Евгения Лосева и 22-летнего дарования из Ирландии Джека Шанахана. Именно грамотная трансферная политика команды в 2021-м стала залогом заветного чемпионства.

Напарники по команде не раз встречались друг с другом в парных заездах

Сам же Денис Мигаль, к слову, тоже выступал в RDS GP-2021, но не заявлял себя в основной состав своей команды, отведя себе скромную роль запасного пилота.

Что нового в сезоне-2022?

Предусмотрительность «Синтек Фреш Авто Дрифт» сыграла на руку – думать о новом сезоне RDS GP они начали еще до завершения чемпионата 2021 года! Так что более 95% запчастей и комплектующих для апгрейда автомобилей уже в боксе, и глобальные проблемы с логистикой команде не страшны.

Хотя график работы над двумя новыми машинами все-таки был скорректирован. В начале сезона RDS GP пилоты сядут за руль не совсем тех машин, о которых они мечтали.

Две «японки» Дамира Идиятулина: 2JZ против LS

В боксе «Синтек Фреш Авто Дрифт» уже готова к сезону полюбившаяся фанатам российского дрифта «Тойота» Altezza с легендарным двигателем 2JZ. Машина Дамира Идиятулина прошла полный ребилд после непростого сезона-2021, но с технической стороны осталась практически той же. Доработки коснулись в основном развесовки автомобиля.

Машина первой получила новую гоночную ливрею и со дня на день пройдет предсезонные тесты на подмосковном автодроме ADM Raceway.

Фанатам дрифта пора привыкать к новым цветам «Тойоты» Altezza Дамира Идиятулина

К слову, Дамир планировал начать сезон-2022 на новой машине – «Лексус» IS с культовым американским V8 серии LS под капотом. Переход на нее скорее всего состоится уже по ходу чемпионата (сдвинулись сроки доставки некоторых агрегатов). В команде рассчитывают, что к третьему этапу RDS GP «японка» с американским «сердцем» под капотом и левым рулем должна выехать на трек.

С переходом на новый двигатель Дамир рассчитывает решить сразу несколько вопросов. Во-первых, повысить надежность, не потеряв в мощности. Во-вторых, новый двигатель лучше подойдет под «моношину», которая с 2022 года будет обязательной в RDS GP (все участники будут использовать на задней оси шины от одного производителя, это позволит уравнять соревновательные возможности).

В 2021 году для успеха Дамиру Идиятулину не хватило надежности техники. Теперь же он полностью готов к сражению в новом сезоне

По мнению Дамира, задуманный им проект «Лексуса» с V8 – достойный вариант для соревнований в высшей лиге RDS GP. Но не исключено, что по ходу чемпионата мы увидим Дамира за рулем и другой «Тойоты»!

«Сотый» Mark II будет! Но потом

Пилоту Евгению Лосеву из Иркутска пока придется запастись терпением и подождать воплощения его давней мечты по постройке дрифтовой «Тойоты» Mark II (JZX100). Проект затянулся, но точно будет реализован, уверены в «Синтек Фреш Авто Дрифт».

Но, вероятнее всего, не в чемпионате 2022 года, который Евгений проведет за рулем хорошо знакомой его болельщикам «Тойоты» Mark II (JZX81).

Легендарный «81-й» Марк мы снова увидим на трассах RDS GP в этом сезоне

Естественно, этот автомобиль несколько изменится. Помимо обязательного ребилда основных агрегатов в седан вносятся доработки по пожеланиям Евгения. Машина практически готова – двигатель собран и остались мелкие нюансы, после которых Mark II будет готов оклеиться в новую ливрею 2022 года.

Впрочем, знакомый фанатам дрифта автомобиль без доработок к новому сезону не останется

«Шершень 2.0»

Несмотря на долгие прения внутри команды по выбору нового легионера, место третьего пилота единогласно отдано Денису Мигалю, и это большой вызов для него . Как говорит сам Денис, он готов поставить для себя эту высокую цель, ведь без такой цели невозможно быть профессиональным пилотом. К масштабным вызовам готовится не только пилот, но и его гоночная техника.

Денис Мигаль, основатель команды SINTEC FRESH AUTO DRIFT, готов принять новый вызов

В межсезонье Денис получил новый автомобиль, так как его боевой «Лексус» по прозвищу «Шершень» сильно пострадал на последнем этапе RDS GP-2021 в Сочи (кузов не подлежал восстановлению). Механики «Синтек Фреш Авто Дрифт» собрали ему «Шершень 2.0», применив массу новых технических решений. Машина проходит завершающий этап сборки и вот-вот окажется на предсезонных тестах.

Кому достанется «чемпионская» Supra?

Чемпионская «Тойота» Supra – купе поколения A80, в прошлом году принесшее победу ирландцу Джеку Шанахану, в новом сезоне RDS GP не будет стоять без дела. Она займет место резервной машины команды, а возможно и основной машины Дамира!

Пока утрясаются организационные вопросы, команда активно работает над автомобилем. Уже совсем скоро «Тойота» Supra будет вновь готова к старту. Главная интрига – кто сядет за руль?

На счету заслуженной «Тойоты» Supra уже много побед

Ехали тренироваться – завоевали два титула

К баттлам RDS GP в межсезонье готовились не только машины, но и гонщики. Для «Синтек Фреш Авто Дрифт» основной тренировочной площадкой стал зимний чемпионат Winter Drift Battle в Красноярске.

Пятиэтапный турнир на «Красном кольце» принес команде еще два титула – Евгений Лосев одержал четыре победы из пяти возможных и уверенно выиграл Winter Drift Battle-2022 в личном зачете. Успехи сокомандников Дамира Идиятулина и Максима Гроссмана помогли команде взять титул в командном первенстве. Последний, к слову, завоевал титул вице-чемпиона WDB 2022, а еще стал обладателем Кубка ЗИМХАНА-2022, который прошел в стенах «Форвард Авто» в феврале 2022 года.

Команда «Фреш Авто Дрифт» на Winter Drift Battle на «Красном кольце» в Красноярске

Для пилотов «Синтек Фреш Авто Дрифт» именно Winter Drift Battle стал основой для полноценных зимних тренировок. Евгений, Дамир и Максим говорят, что именно в таких условиях – многоэтапный турнир с сильными соперниками – можно эффективно поддерживать водительские навыки и учиться чему-то новому. Толк именно от участия в соревнованиях, а не от простых «покатушек» на ледяном озере.

Но не только в руле проходили тренировки пилотов в межсезонье. Физическая форма важна даже в таких коротких заездах, как дрифт. Именно поэтому Евгений Лосев с начала этого года вступил в марафон Дениса Мигаля «Ни дня без спорта». Участие в нем подразумевает ежедневные занятия спортом для поддержания хорошей физической и ментальной формы.

Так что в RDS GP-2022 появятся не только обновленные машины, но и обновленный Евгений Лосев – еще более спортивный и еще более опытный.

Евгений Лосев к новому дрифт-сезону подойдет в лучшей форме

Отключиться, чтобы победить

Помимо спортивной составляющей в «Синтек Фреш Авто Дрифт» уделяют особое внимание психологической подготовке пилотов. В дрифте испытываешь колоссальное давление в достаточно короткие промежутки времени, и умение справится с этим невероятным прессингом – одна из составляющих победы.

Все секреты в команде, конечно, не раскрывают, но индивидуальный подход к каждому спортсмену и правильно подобранные упражнения для развития психологической устойчивости очень помогают.

Ведь главное для пилота – научиться на время заезда полностью абстрагироваться, отключиться от внешних факторов и всецело сосредоточиться на гонке и итоговом результате.

В этом видео Денис Мигаль рассказывает об идеологии команды, о машинах и планах на сезон-2022.

Судя по тому, что команда «Синтек Фреш Авто Дрифт» ударно потрудилась в межсезонье, их соперникам будет непросто. Но и они не сидели сложа руки.

Приезжайте на 1 этап RDS GP-2022 на Moscow Raceway или смотрите прямую трансляцию на RDS TV. Старт сезона – 30 апреля!

Всем дрифт!

Фото: RDS GP, SINTEC FRESH AUTO DRIFT