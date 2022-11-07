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50 лучших игроков НБА по версии пользователей Sports.ru

Зайон Уильямсон Зайон Уильямсон
Джимми Батлер Джимми Батлер
Дариус Гарлэнд Дариус Гарлэнд
Леброн Джеймс Леброн Джеймс
Расселл Уэстбрук Расселл Уэстбрук
Девин Букер Девин Букер
Зак Лавин Зак Лавин
Паоло Банкеро Паоло Банкеро
Руди Гобер Руди Гобер
Дэмиан Лиллард Дэмиан Лиллард
Брэдли Бил Брэдли Бил
Джа Морэнт Джа Морэнт
Клэй Томпсон Клэй Томпсон
Шэй Гилджес-Александер Шэй Гилджес-Александер
Маркус Смарт Маркус Смарт
Джамал Мюррэй Джамал Мюррэй
Джеймс Харден Джеймс Харден
Джейсон Тейтум Джейсон Тейтум
Дрю Холидэй Дрю Холидэй
Деандре Эйтон Деандре Эйтон
Ламело Болл Ламело Болл
Паскаль Сиакам Паскаль Сиакам
Кевин Дюрэнт Кевин Дюрэнт
Яннис Адетокумбо Яннис Адетокумбо
Крис Миддлтон Крис Миддлтон
Трэй Янг Трэй Янг
Бэм Адебайо Бэм Адебайо
Брэндон Ингрэм Брэндон Ингрэм
Кайри Ирвинг Кайри Ирвинг
Лука Дончич Лука Дончич
Никола Вучевич Никола Вучевич
Никола Йокич Никола Йокич
Си Джей Макколлум Си Джей Макколлум
Энтони Дэвис Энтони Дэвис
Эван Мобли Эван Мобли
Энтони Эдвардс Энтони Эдвардс
Деджонте Мюррэй Деджонте Мюррэй
Дрэймонд Грин Дрэймонд Грин
Пол Джордж Пол Джордж
Джоэл Эмбиид Джоэл Эмбиид
Домантас Сабонис Домантас Сабонис
Демар Дерозан Демар Дерозан
Кавай Ленард Кавай Ленард
Бен Симмонс Бен Симмонс
Донован Митчелл Донован Митчелл
Карл-Энтони Таунс Карл-Энтони Таунс
НБА НБА
Стефен Карри Стефен Карри
Крис Пол Крис Пол
Эндрю Уиггинс Эндрю Уиггинс
Джейлен Браун Джейлен Браун
Баскетбол Баскетбол

На первой неделе сезона мы спросили вас – кого вы считаете лучшими игроками НБА прямо сейчас?

Более 2000 человек составили свои рейтинги, вспомнив 269 разных баскетболистов (без учета голосов за тех, кто в НБА не играет или не играл вообще никогда – да, были и такие голоса). То есть в бюллетени попало больше половины всех игроков лиги!

Конечно, из этих 269 больше сотни игроков получили по 1-2 голоса. Но 60 баскетболистов получили минимум 120, и из этой группы можно было собрать вполне репрезентативный рейтинг лучших игроков НБА. С меньшим числом сюрпризов, как рейтинги лучших молодых или лучших европейцев (мы не ожидали, что они будут объективными, просто захотелось поделиться интересными результатами).

А после старта сезона интересно и сравнить, как ожидания болельщиков совпадают с реальными возможностями игроков НБА в 2022 году:

Удивлены или недовольны результатами? Расскажите в комментариях, кому вы отдавали свой голос в нашем опросе.

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