50 лучших игроков НБА по версии пользователей Sports.ru

На первой неделе сезона мы спросили вас – кого вы считаете лучшими игроками НБА прямо сейчас?

Более 2000 человек составили свои рейтинги, вспомнив 269 разных баскетболистов (без учета голосов за тех, кто в НБА не играет или не играл вообще никогда – да, были и такие голоса). То есть в бюллетени попало больше половины всех игроков лиги!

Конечно, из этих 269 больше сотни игроков получили по 1-2 голоса. Но 60 баскетболистов получили минимум 120, и из этой группы можно было собрать вполне репрезентативный рейтинг лучших игроков НБА. С меньшим числом сюрпризов, как рейтинги лучших молодых или лучших европейцев (мы не ожидали, что они будут объективными, просто захотелось поделиться интересными результатами).

А после старта сезона интересно и сравнить, как ожидания болельщиков совпадают с реальными возможностями игроков НБА в 2022 году:

Удивлены или недовольны результатами? Расскажите в комментариях, кому вы отдавали свой голос в нашем опросе.