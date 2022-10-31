25 лучших молодых игроков НБА по версии пользователей Sports.ru

25 до 25.

Недавно мы спросили вас: кто лучшие игроки НБА?

Две недели собирались ответы, более 2000 человек составили свои рейтинги топ-10, топ-20, топ-100 игроков нового сезона. Настал момент объявить результаты голосования, проведенного в новом формате.

И эти результаты мы опубликуем в несколько частей. Перед основным рейтингом еще будет пара дополнительных, которые удалось собрать по вашим голосам. Сегодня – лучшая молодежь лиги.

«Молодой» – понятие растяжимое, поэтому воспользуемся традиционным для баскетбола форматом «25 до 25»: в рейтинг попали только те игроки, кому по ходу сезона-22/23 не исполнится 26 лет или больше. Да, как будто странно, что Адебайо – в рейтинге, а Маркканен, который всего на два месяца старше, уже нет. Но где-то все равно пришлось бы провести границу по возрасту.

А граница самого рейтинга отсекла Лонзо Болла – травмированный разыгрывающий «Чикаго» оказался 26-м, совсем немного отстав от Портера и Бэйна.