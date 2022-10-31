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25 лучших молодых игроков НБА по версии пользователей Sports.ru

Бэм Адебайо Бэм Адебайо
Кейд Каннингем Кейд Каннингем
Джордан Пул Джордан Пул
Тайлер Хирро Тайлер Хирро
Джейсон Тейтум Джейсон Тейтум
Роберт Уильямс Роберт Уильямс
Лука Дончич Лука Дончич
Энтони Эдвардс Энтони Эдвардс
Ламело Болл Ламело Болл
Джарретт Аллен Джарретт Аллен
Майкл Портер Майкл Портер
Зайон Уильямсон Зайон Уильямсон
Джа Морэнт Джа Морэнт
Брэндон Ингрэм Брэндон Ингрэм
Паоло Банкеро Паоло Банкеро
Тайриз Халибертон Тайриз Халибертон
Джейлен Грин Джейлен Грин
Деандре Эйтон Деандре Эйтон
Скотти Барнс Скотти Барнс
Эван Мобли Эван Мобли
Дариус Гарлэнд Дариус Гарлэнд
Шэй Гилджес-Александер Шэй Гилджес-Александер
Трэй Янг Трэй Янг
Десмонд Бэйн Десмонд Бэйн
Тайриз Макси Тайриз Макси
НБА НБА
Баскетбол Баскетбол

25 до 25.

Недавно мы спросили вас: кто лучшие игроки НБА?

Две недели собирались ответы, более 2000 человек составили свои рейтинги топ-10, топ-20, топ-100 игроков нового сезона. Настал момент объявить результаты голосования, проведенного в новом формате.

И эти результаты мы опубликуем в несколько частей. Перед основным рейтингом еще будет пара дополнительных, которые удалось собрать по вашим голосам. Сегодня – лучшая молодежь лиги.

«Молодой» – понятие растяжимое, поэтому воспользуемся традиционным для баскетбола форматом «25 до 25»: в рейтинг попали только те игроки, кому по ходу сезона-22/23 не исполнится 26 лет или больше. Да, как будто странно, что Адебайо – в рейтинге, а Маркканен, который всего на два месяца старше, уже нет. Но где-то все равно пришлось бы провести границу по возрасту.

А граница самого рейтинга отсекла Лонзо Болла – травмированный разыгрывающий «Чикаго» оказался 26-м, совсем немного отстав от Портера и Бэйна.

 

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