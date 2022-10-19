Лучшие игроки НБА прямо сейчас – составьте свой рейтинг!

Кто сейчас в НБА лучшие игроки? Кто главный претендент на MVP? Вокруг каких баскетболистов нужно строить чемпионскую команду?

Есть много версий. Вот, к примеру, один рейтинг лучших. А вот второй, с совсем другими критерями. И несогласных с такими рейтингами всегда намного больше, чем довольных расстановкой звезд по местам.

Теперь право голоса есть у каждого пользователя Sports.ru! Со стартом сезона мы запускаем всеобщее голосование за лучших игроков НБА прямо сейчас: иерархию определяете только вы, без вмешательства редакции.

В форме ниже можно расставить главных звезд НБА по местам. Выбирайте из предложенных или вписывайте имя игрока сами, меняйте их местами (перетягивайте строки, держась за левый край), собирайте свой топ-10. А лучше даже топ-20, ведь звезд в НБА гораздо больше десяти! При желании – хоть топ-50 или топ-100!

Если опрос не отображается в приложении, нажмите на изображение ниже.