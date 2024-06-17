Сергей Карасев: «Я болен баскетболом»

От редакции: вы читаете материал официального блога радио «Зенит».

- По правилам хорошего тона хочется начать с вопроса о здоровье, поскольку и вы, и Чави Паскуаль говорили, что в плей-офф приходилось играть на уколах. Как чувствуете себя сейчас?

- Уколы закончились и это хорошая новость. Остаток сезона после того падения, которое случилось в декабре в Москве, я действительно провел на уколах. Было тяжело, в какой-то момент – больно, но что делать? Это профессиональный спорт и нужно выжимать из себя максимум.

- Планируются ли какие-то дополнительные обследования, курс лечения на лето или все проблемы уже преодолены?

- Дети будут меня обследовать каждый день, спрашивая: «Папа, а это что?» Это лучшее лекарство, мне кажется.

- Расскажите, как прошла первая за долгое время неделя без баскетбола? Эмоции от победы над «Локомотивом-Кубанью» поутихли?

- Да, уже поутихли. Первые два дня вообще выпали, потому что мы возвращались из Краснодара, а в наших реалиях это не самая близкая поездка. Немножко отметили с ребятами окончание сезона, поболтали, потом была встреча с болельщиками и закрытие.

- За финальной серией следили? А за НБА удается?

- Я за всем слежу. Просто очень люблю баскетбол, без него вообще никуда. Можно сказать, что я больной в этом плане, смотрю всё, что можно, любой баскетбол, который показывают.

- Насколько я помню, и за футболом вы тоже следите.

- И за футболом слежу, да.

- Получается, у вас вообще свободного времени нет. Но вернемся к завершившемуся сезону. Как вы уже сказали, на протяжении долгого времени у вас были проблемы со здоровьем, играли на уколах, но при этом по цифрам сезон получился лучшим за всю карьеру. По числу очков суммарно, по подборам, по перехватам, по передачам. Это точно были только лечебные уколы?

- Точно. Но я старался держать себя в хорошей форме, тренер и партнёры по команде мне доверяли, я выходил и стремился делать свою работу на максимуме. В каких-то играх получалось очень хорошо, в каких-то удавалось не всё, но в целом, думаю, сезон можно занести в копилку.

- А если оценивать сезон для команды в целом? С одной стороны, бронза Единой Лиги ВТБ, с другой – первая в истории клуба победа в Кубке России и первая победа в этом турнире для вас. Это ведь тоже особенное событие.

- Согласен. Кстати, на встрече с болельщиками я это же говорил. Многие могут считать, что сезон был неудачным, потому что все хотели выиграть Единую Лигу ВТБ. Не вышло, было много травм и других факторов. И тем не менее, я очень горжусь командой, потому что взяли два кубка, да и третье место в этом сезоне, я бы сказал, с золотым оттенком.

- Думаю, такой оттенок появляется, когда уступаешь итоговому чемпиону.

- Именно. Плюс, учитывая наши проблемы, мы всё равно показывали хороший результат, и выиграли у ЦСКА больше игр, чем УНИКС.

- Для вас это уже шестой сезон в команде. Какую основную черту нынешней сборки «Зенита» вы бы выделили, с точки зрения игры на паркете и внутренней атмосферы?

- Атмосфера была очень хорошей, все ребята коммуникабельные, отзывчивые, как на площадке, так и вне её. Очень приятный был сезон, и я на 100 % запишу его в актив.

- По игре было заметно, что по ходу сезона в некоторых матчах вы мало бросали, хотя проводили на паркете по 30 минут. Это был не совсем тот Сергей Карасев-снайпер, к которому мы привыкли. Сложилось впечатление, что Чави Паскуаль пробует вас в новой оборонительной роли. Насколько это близко к реальности?

- Все верно. Главным человеком в обороне у нас был Жора Жбанов, но так получилось, что при Чави я сам в себе открыл какие-то новые грани в плане того, что могу защищаться. В принципе, я никогда не был защитником, и все команды меня атаковали в нападении, а сейчас, наоборот, пытаются этого избегать. Мне кажется, надо постоянно прогрессировать, а если ты этого не делаешь, то деградируешь, поэтому нужно всегда искать в себе новые плюсы. Если я забиваю 2-3 очка за игру, но при этом отрабатываю в защите, а команда побеждает, когда я нахожусь на площадке, думаю, это тоже очень многого стоит.

- Если говорить о прогрессе, со стороны «Зенита» он был явно заметен при переходе от одного этапа регулярки к другому. Если в первом уступили многим фаворитам, то второй этап прошли на одном дыхании, потерпев единственное поражение от УНИКСа, причём всего в одно очко. Что в тот момент поменялось внутри команды?

- Собрались, поговорили. Мы понимаем, что все-таки мы – «Зенит», и просто не можем так играть. Ребята выходили и бились под девизом: «Один за всех, и все за одного». Кстати, то роковое поражение от УНИКСа на втором этапе сыграло большую роль, потому что если бы мы выиграли, то стали бы первыми в регулярке, и неизвестно, как бы всё сложилось в итоге. Это спорт, надо жить дальше и продолжать.

- По ходу второго этапа многие говорили, что «Зенит» находится на пике формы. Можно ли в таком случае утверждать, что ближе к плей-офф физические кондиции пошли на спад?

- Так очень часто бывает. Даже в матче, когда ты начинаешь уступать в 20 очков, потом во второй половине выжимаешь из себя максимум, возвращаешься в игру, а на концовку тебя не хватает. Наверное, с нами что-то подобное случилось, доставали из себя максимум, и многие ребята, те же Боян Дублевич или Кайл Курич, травмировались. Наверное, если бы они были в строю, это была бы абсолютно другая команда, была бы серьезная ротация, более агрессивная игра под кольцом.

- Поговорим о серии с «Уралмашем». Так вышло, что «Зенит» второй год подряд играет с новичками Единой Лиги ВТБ. Однако, наверное, «Уралмаш» и МБА не стоит сравнивать, потому что у них банально разный подход к комплектованию состава?

Да, так и есть. МБА – чисто русский проект. Хотя в «Уралмаше» тоже было очень много русских игроков, но больший акцент делался на легионеров. Серия была реально очень тяжелой.

- Как так получилось? Диванных болельщиков так и подмывает сказать, что в Екатеринбурге два матча проиграли, потому что верили в то, что уже вышли в полуфинал.

- Не то чтобы верили, просто играли немножко спустя рукава что ли… Когда мы туда ехали, у меня брали интервью, и я сразу сказал, что с Екатеринбургом будет очень тяжело играть на их площадке, при их болельщиках, потому что они реально заряжают команду, гонят вперед. Так и получилось. Мы немножко недонастроились и, может быть, они нас в какой-то мере эмоционально переиграли.

- Понятно, что вы человек очень опытный, проходили и через серии из семи матчей. Но может быть перед началом пятой игры на секунду появилась мысль: «Если мы сейчас проиграем, это будет катастрофа»?

- Если бы такие мысли были, мы бы проиграли. Так всегда бывает. Если выходишь на площадку с мыслью о том, как бы не проиграть, то 99 % результат будет плачевным. Надо выходить только с мыслями о том, как выиграть.

- Перед стартом серии с ЦСКА велись классические разговоры о том, кому лучше в эту серию заходить. Армейцы сыграли три матча и отдыхали недельку, «Зенит», наоборот, все пять отбегал против «Уралмаша». На паркете эта разница чувствовалась?

- В первой игре разница чувствовалась очень сильно. Не помню, как именно она складывалась, но во второй половине нас как будто выключили. Словно на тумблер нажали, и энергия закончилась, причём у всех одновременно. Вторая игра была диаметрально противоположной, так что серия получилась очень интересной.

- Один вопрос после неё возник. Как такое возможно, чтобы два чуть ли не сильнейших клуба Единой Лиги ВТБ проводили такие разные матчи в одной полуфинальной серии? Первые четыре игры завершались разгромом то в одну, то в другую сторону.

- Честно скажу – даже не знаю. Вообще нет предположений. Мне кажется, это связано с эмоциями, исключительно история в голове. Других вариантов у меня нет, потому что все – игроки высокого класса, плюс-минус в одинаковых физических кондициях. Да, может быть у ЦСКА была чуть лучше ситуация с количеством травмированных, да и усилились они под конец сезона, и Каспер Уэйр вернулся, но всё-таки это чистая психология.

- Изменились ли предматчевые собрания в команде и как сильно поменял ЦСКА Андреас Пистиолис? Понятно, что Чави Паскуаль подробно изучил его подход. Из того, что рассказывал он и тренерский штаб, в чём были основные изменения у армейцев?

- Да не было никаких изменений, даже в плане тактики на первые три игры. Думаю, он просто эмоционально их настраивал. В любом случае, смена тренера перед началом плей-офф – это встряска для всей команды, поэтому отступать им было некуда. Наоборот, ребята сплотились и выдали вот такой плей-офф.

- Если подводить черту под этой серией – чего, как вам кажется, не хватило нашей команде? Безусловно, глупо списывать всё на потерю Томаса Эртеля в последней игре за несколько секунд, когда можно было сравнять счет.

- Скорее всего, мы проиграли серию в пятом матче, потому что сначала отдали преимущество своей площадки, потом на выезде ее вернули, приехали домой… Можно было проиграть, но мы не должны были уступить так беззубо, нам могла улыбнуться удача, как это было два года назад, когда мы проиграли четвёртую встречу в двух первых четвертях. Баскетбольные боги хотели, чтобы в тот день всё сложилось именно так, а мы эту пятую игру отдали. Нельзя было так играть, здесь мы и отдали серию.

- То есть, даже события шестой игры отходят на второй план?

- Пятая игра должна была быть такой, как шестая. Очко в очко, кость в кость, и в концовке должно было всё решаться, тем более, на нашей площадке.

- Насколько вас удивило, что армейцы в финальной серии справились с УНИКСом в пяти матчах? Ведь абсолютно все говорили, что и полуфиналы, и финал, и серия за третье место – это максимум игр.

- Реально удивился. До серии я отдавал предпочтение УНИКСу, но увидел, в каком физическом состоянии они находятся, когда смотрел первую игру, и понял, что ЦСКА гораздо свежее, а в такие моменты это очень многое решает. Было видно, что у того же Ненада Димитриевича, который провел отличный сезон и убивал практически все команды, энергия закончилась.

- А как с этим бороться? На протяжении регулярки больше заигрывать остальных, поменьше давать играть лидерам?

- Ротация играет очень большую роль, медицинский штаб, процесс восстановления ребят, да и подход баскетболистов к своему режиму. Как мелочи на площадке решают исход игры – кто возьмет решающий подбор, кто забьет штрафной – так и вне площадки – кто лучше восстановится, кто больше отдохнет.

- Если говорить о серии с «Локомотивом-Кубанью», насколько по ходу сезона было тяжело выбиваться из тренировочного ритма, учитывая не самые простые условия поездки в Краснодар?

- Тяжело, это выматывает. Непривычно, когда до Красноярска в 2,5 раза быстрее добираться, чем до Краснодара. Ну а что делать? Жизнь такая, мы изменить ничего не можем. Как они каждую игру летают туда-сюда и у них еще остаются силы играть, вот это для меня очень большая загадка. А мы-то что, один-два раза слетали.

- Какие у вас впечатления от этой серии? Многие болельщики говорили о том, что она получилась сродни финальной: очень бодрые игры в Петербурге, с шансами и у тех, и у других до последней секунды. Да и в Краснодаре нечто похожее было.

Так всегда происходит. Думаю, что и они, и мы к этой серии подходили с мыслями, мол, кому нужно это третье место. Но выходишь на площадку – и все меняется, все хотят выиграть, у всех горят глаза, поэтому матчи и получились такими напряженными. После того, как они взяли третью игру у себя дома, четвёртая тоже получилась очень боевой, поскольку они понимали, что могут вернуть серию обратно в Петербург и здесь попытаться выиграть. Хорошая серия получилась. В первую очередь, для болельщиков.

- Думаю, главное подтверждение настроя команд на эту серию – действия Окаро Уайта по ходу первой игры. Человек, которому всё равно, не может так реагировать на происходящее на площадке. А как с точки зрения атмосферы? Насколько я понимаю, в Краснодаре тоже было много зрителей на всех играх.

- Да, людей было очень много, и это здорово. Хочется сказать большое спасибо нашим болельщикам, которые на протяжении всего сезона приходили нас поддерживать. Мне трудно кого-то выделить, во всех городах, куда мы приезжали, была хорошая поддержка, что в первую очередь говорит о том, что наш баскетбол набирает обороты и становится более популярным, а это не может не радовать.

- Как вам кажется, нужно ли лиге расширение, добавление новых команд? Разговоры об этом идут, и болельщики об этом говорят, и президент лиги. Наверное, примеры «Уралмаша», «Руны» и МБА говорят: «Да, берите».

- Я всегда только «за». Для нас, баскетболистов, лучше играть, чем тренироваться, а чем больше команд, тем больше матчей.

- Сейчас рассматривают один из форматов, и в случае одобрения в итоге может получиться 44 игры в регулярном сезоне. Это много или мало?

- В этом году было 36, стало быть, на 8 больше. Ну а почему нет? Серию плей-офф сократим чуть-чуть и будет столько же.

- Серию плей-офф можно позаимствовать из кубка России по футболу, с двойным вылетом, чтобы еще больше матчей было.

- Да-да.

- В целом, как вам этот формат с переходами на восьмерки, на 8 и 6 после первой регулярки вот уже второй сезон? Полностью устраивает с точки зрения конкуренции? Не надоедает ли играть с одними и теми же соперниками?

- В первую очередь, это для болельщиков интересно, потому что во втором круге все матчи получаются очень напряженными. Да и для игроков в этом есть свой кайф, когда встречи очко в очко, так что думаю, что этот переход очень хорош.

- Не могу уйти от вопроса, который беспокоит не только меня, но и многих болельщиков. Если верить социальным сетям нашего клуба, ваш контракт истекает этим летом. Есть ли какие-то новости?

- Если точнее, он истекает 25 июля. Пока разговоров о продлении не было, но я очень люблю Петербург, и всегда это говорил. Это мой родной город, я здесь родился и очень надеюсь, что мы с «Зенитом» пойдём одной дорогой, но как это будет, пока только одному богу известно. Будем ждать новостей.

- Какие у вас планы на это лето? На встрече с болельщиками вы их примерно обрисовали, сказали, что будете просто лежать. Что-то изменилось?

- Лежать буду чуть попозже. После игры на экономическом форуме у меня ещё одна встреча запланирована, а потом полечу к своим детям и буду проводить время с ними. Ближе к концу июля начну индивидуальную подготовку к сезону.

- Найдется ли в вашем графике время для чемпионата Европы по футболу? Планируете за ним следить?

- Еще и Олимпиада в этом году, так что много чего интересного будет. Как бы тут на детей времени хватило! Буду следить обязательно и за чемпионатом Европы, и за Олимпиадой. Я с детства за всем слежу.

- За кого будете болеть на чемпионате Европы?

- Хороший вопрос… Хорваты мне нравятся, такая темная лошадка. Посмотрим, что они в этом году покажут, но все последние турниры проводили очень неплохо.

- Что касается Олимпиады, я так понимаю, что исключительно баскетболом вы не ограничитесь? Я, например, открыл для себя скалолазание. Просто залип во время Олимпиады в Токио, смотрел безостановочно.

- А вы не знаете, падел-теннис внесли в олимпийские виды спорта?

- По-моему, нет.

- Жаль. Не так давно открыл его для себя и периодически поигрываю. Легкая атлетика мне очень нравится, буду следить. Да все буду смотреть, что покажут по телевизору.

- Если говорить о баскетбольных сборных, есть ли тут какие-то симпатии? Или только на стороне сборной России?

- Конечно, на стороне сборной России. Но готов братьев-сербов поддержать, тем более, что многих ребят знаю.

- А кто вам близок в финальной серии НБА, «Даллас Мэверикс» или «Бостон Селтикс»?

- С одной стороны, мне хочется, чтобы Дончич взял титул, он реально заслужил. А с Ирвингом я играл вместе в Кливленде… Но мне нравится и «Бостон Селтикс», их подход, их молодая команда, и Порзингиса я знаю очень хорошо. Так что тут мне сложно определиться.

- Вас не удивило, как Кайри Ирвинг поменялся после того, как перешел в «Даллас»? Вроде уже меньше разговоров о плоской Земле и вакцинациях.

- Он очень сильно поменялся. Видимо, правильно говорят, что с возрастом мужики за голову берутся. Девочки-то раньше взрослеют, а парни позже. Он же 1992 года?

- Да, 23 марта был день рождения.

- Все верно, у моей супруги 24-го, и когда мы жили в США, они друг друга поздравляли, это я точно помню. Вот как раз к 30 годам человек, как и я, начал браться за голову, следить за здоровьем, и это дает большой результат.

- Каким он был, когда вы вместе играли?

- Я не могу об этом говорить на радио.

- Я хотел продолжить, что, наверное, апогей был сравнительно недавно, но видимо нет.

- Нет, раньше он прямо человек-отрыв был. Полный. Сумасшедший талант, просто нереальный, и я думаю, что сейчас он еще и работы добавил. Знаю много примеров, когда даже большие таланты угасают с возрастом, если не работать. А в случае с ним – наоборот, так что работу он 100% добавил в свой арсенал.

- Как вам кажется, молодые российские баскетболисты – Влад Голдин, который в NCAA, Егор Демин, который тоже туда отправляется – способны так же работать и проявить свой талант, чтобы заиграть в НБА?

- Я наблюдал за игрой Демина в Мадриде, и скажу, что это реально хороший проспект для НБА. Посмотрим, что будет дальше. Понятное дело, надо много работать, но парень очень талантливый. Радует, что у нас есть ребята, которые могут стать основой нового поколения для сборной. Надеюсь, что рано или поздно у нас будет всё хорошо, во всём мире, и сборные России снова начнут участвовать в международных соревнованиях. У нас реально хорошее подрастающее поколение.

- Можно ли в этой связи говорить о том, что потихоньку наш баскетбол становится лучше, и подготовка молодых игроков в том числе? Или пока рано делать выводы, звезды ведь в каждом поколении были?

- Не знаю. Это палка о двух концах, они ведь не в России выросли. Выросли бы они в России, я бы снял шляпу перед их тренерами и сказал: «Спасибо вам огромное, теперь я спокоен за наше будущее». Нам как раз этого не хватает, развивать своих, русских баскетболистов. У нас немножко другие приоритеты, важно выигрывать турниры. А вот разыгрывать, развивать ребят, использовать их на всех позициях, потому что нельзя ограничивать в детстве, надо давать пробовать все – этого нет. А ведь тогда могут вырасти такие игроки, как Дончич, Йокич. Поставьте Йокича просто под кольцо в детстве – вряд ли он смог бы водить, отдавать передачи и так далее.

- Вы видите какие-то сигналы, что все-таки это начинает меняться?

- В первую очередь начинает меняться вот что: всё больше молодых ребят сами хотят идти в баскетбол. Теперь надо немножко поменять подход, не ограничиваться только победами на детском уровне, а именно добавить в развитии.

- По ходу этого сезона за основу «Зенита» дебютировал Павел Земский, он долго тренировался с главной командой. Какие у вас впечатления от работы с ним?

- Пашка – молодец. Ему обязательно нужно добавить немножко в работоспособности, это же хочется сказать и о Егоре Рыжове. Два талантливых парня, помогли нашей молодёжке выиграть чемпионат, и в Суперлиге себя очень неплохо показывали, и на тренировках у нас, и в Кубке России. Надо немножко добавить характера, я со своей стороны приложу максимум усилий, чтобы дурь из головы у них выбить и поставить парней на правильные рельсы.

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press/Global Look Press ; Gettyimages.ru /Tom Pennington