Владимир Гомельский: «Матчи между «Зенитом» и ЦСКА – самое интересное в нашем баскетболе»

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В преддверии старта полуфинальной серии плей-офф Единой Лиги ВТБ между «Зенитом» и ЦСКА в нашей студии побывал самый известный баскетбольный комментатор страны Владимир Гомельский. Итоги противостояния сине-бело-голубых с «Уралмашем», оценка игры новичков нашей команды, подробности турнира памяти Александра Гомельского – все это и многое другое – в расшифровке беседы.

- Давайте начнем с заключительного матча серии против «Уралмаша»? Как вам атмосфера в Петербурге на КСК «Арена»?

- Спасибо клубу «Зенит». Мы с женой Ларисой на арене были, матч наблюдали. Итог меня порадовал. А вот то, что я до начала матча всем говорил, что «Зенит» выиграет больше 20 очков... Конечно, 3 очка – это не 20. С другой стороны, нельзя не отметить «Уралмаш», который не смог выставить на игру одного из сильнейших своих баскетболистов, Гарретта Невелса, тем не менее навязал борьбу и не сдавался. Был момент в четвертой четверти, когда «Зенит» повел плюс 13. Я думаю, ну вот сейчас мой прогноз сбудется. И нет. И тренер, и игроки «Зенита» приложили максимум усилий для того, чтобы создать и с честью провести очень напряженную концовку, когда шансов у «Уралмаша» я уже не видел. «Зенит» вместе с тренером Паскуалем концовку провел грамотно и эту разницу в две атаки все время поддерживал. Конечно, я понимаю, что болельщики ожидали другого хода от серии, но ведь главное – результат. Результат достигнут, все в порядке.

- Вы сказали, что концовка была спокойной, но ведь за 22 секунды до конца, когда «Уралмаш» перехватил мяч, разница в счете была три очка. Это ведь было неспокойно. Как вам кажется, почему гости в итоге до броска не довели? Показалось, что некоторые игроки просто побоялись.

- Пойми правильно. Три очка преимущества. Не два. Даже для того, чтобы попасть в пятиминутку, нужен был точный трехочковый. Кто в команде «Уралмаш» отличался точностью из-за трехочковой дуги? Один Даглас. И его очень хорошо держали, и Уиттакера, который может забить дальний бросок, тоже очень хорошо опекали. Внимание было к ним. Потом, «Зенит» грамотно приглашал соперника: «А вы забейте нам из-под кольца двухочковый мяч». Это баскетбол очень высокого уровня. Встречаются две команды, одна из которых обладает опытом проведения напряженных матчей в серии плей офф, когда практически навылет, а другая не обладает. И поэтому я был спокоен за результат. Понимаешь, если бы «Уралмаш» в этой последней атаке забил трехочковый мяч, я бы очень удивился.

- Как вам кажется, за счет чего екатеринбуржцы провели такой внушительный сезон? Напомню, дебютный.

- Во-первых, следует отметить менеджмент клуба за отличную селекционную работу. Ведь с прошлого сезона только Даглас и остался, а остальные четыре легионера – это находки. Причем Уиттакер – это находка по ходу сезона. Эллис, с моей точки зрения, лучший центровой Единой лиги ВТБ. Кроме этого, еще игроки с российскими паспортами. И я бы отметил и Глазунова, который, несмотря на возраст, точно из российских игроков был лучшим разыгрывающим, и Писклова, и Захарова, эти ребята, которые внесли свой вклад в этот сезон, причем вклад измеряющейся не в набранных очках, а в игре в обороне, в той помощи, которую они оказывают по организации позиционного нападения. А если мы возьмем Глазунова и Захарова, то еще и надо отметить, что «Уралмаш», выигрывая за счет Эллиса и Дагласа свой щит, очень здорово переходит от обороны к атаке. Здесь много тактических нюансов, за которые команду следует похвалить, и начать эту похвальбу я бы хотел все равно с характера команды. Они профессионалы, выходят на площадку, и им стыдно показывать баскетбол ниже того уровня, к которому привыкли их болельщики. И они его регулярно показывают. Хороший баскетбол, может быть, не очень зрелищный, но качественный.

- Наверное, стоит отметить Ростислава Вергуна, который пришел из Минска. Я думаю, многие болельщики странно относились к этому назначению. Кто-то считал, что раз у Минска нет побед, значит, тренер плохой. Однако он показал свой уровень и доказал, что, если дать хороших исполнителей, то результат придет.

- Несомненно. Я тогда закончу работой Ростислава Аргуна, но и опять я вернусь к менеджменту. Нашли, пригласили, подписали. Теперь уже успели продлить контракт на два ближайших сезона. Вот и тут хочется предупредить. Показать хороший результат — это одно. Сохранить эту игру, эту команду – этот результат гораздо сложнее. Поэтому смотреть за «Уралмашем» в следующем сезоне буду крайне внимательно».

- Что про «Зенит» сказать? Потому что болельщики, я думаю, в какой-то степени разочарованы тем, как сложилась эта серия. В чем вы видите главную проблему? Как она так продлилась до пяти матчей?

- После двух достаточно уверенных побед на домашней площадке «Зенит» дважды уступил в гостях. В гостях играть всегда сложнее, но мне кажется, что после этих двух домашних побед большинство игроков «Зенита» в матче третьем, в Екатеринбурге, на полную не выкладывались. И такой опытный специалист, как Паскуаль, не почувствовал этого момента. А в четвертом матче уже «Уралмаш» запах крови почуял и выложился. Кстати, оба матча закончились с одинаковым счетом в пользу екатеринбуржцев: 72:69. Я на цифре 69 хочу сделать упор. Бывает, когда у всей команды не идет бросок. Но все-таки 69 очков для команды, укомплектованной так, как укомплектован «Зенит», это явный недобор. Причем недобор, который исчисляется, скажем так, 12-ю 15-ю очками. И в чем дело? Почему такие высококлассные игроки, как Эртель и Фрейзер, своих очков не набрали? Я объяснить не могу. Наверное, этим и объясняется неудовольствие болельщиков. Но в полуфинал прошли.

- Вообще получается, что выездные матчи не удались «Зениту» с точки зрения атаки, а в домашних пропускали больше, чем по сезону. Хотя, казалось бы, лучшая оборона в Единой лиге ВТБ. Причем, возможно, на протяжении последних сезонов. В этом плане «Уралмаш» чем-то удивил или опять же сказались немного расслабленные действия зенитовцев?

- Ни то, ни другое. Вы же понимаете, что команды, особенно на стадии плей офф, друг друга изучают досконально. И что делает «Зенит» в защите, и какие смены происходят при защитных построениях «Зенита», все уже изучили. Так что «Уралмаш» был хорошо готов. При высоких пик- н -роллах смена игроков «Зенита» далеко не всегда эффективна. Например, когда на площадке Фрейзер, то эта смена бывает эффективна, а когда на площадке Эртель, то далеко не всегда. Она практически не дает того эффекта, которого ожидает Паскуаль. Так что в этом отношении сюрпризы надо готовить друг к другу. А по обороне «Зенита» сюрпризы к Уралмашу были подготовлены к пятому матчу, и здесь невозможно не отметить то, как искал перехват Георгий Жбанов. И находил. Он три раза мяч перехватил. Это много. Что будет в обороне «Зенита» против «ЦСКА»? Я не могу сказать. Не знаю. Паскуаль опытный тренер и, наверное, что-нибудь придумает. Однако мне, как болельщику «ЦСКА», этого бы явно не хотелось.

- Посмотрим. Мне кажется, серия с «ЦСКА» может и все семь матчей продлиться. Я думаю, все этому будут рады.

- Нет.

- В Петербурге точно, особенно, учитывая, что седьмая игра пройдет в нашем городе.

- Вот видишь, я об этом тоже помню, поэтому не согласен.

- Ну ладно, в любом случае ждем от этого, противостояния, качественного баскетбола. Про новичков «Зенита» хочется поговорить. На ваш взгляд, способен ли Карлтон как-то прибавить?

- Вот, как правильно сказать? Давай я никого обижать не буду. Карлтон – очень полезный игрок, для Единой лиги ВТБ высокий, очень физически мощный, широкоплечий, прыгучий. Карлтон имеет навык отсечения одного, а то и полутора соперников от щита с тем, чтобы забрать подбор. И по этому элементу игры центрового к нему никаких претензий. Он является и в своей трехсекундной, и в чужой трехсекундной зоне равноценной заменой Хантера, а Хантеру нужна замена. Он не железный. Может ли Карлтон набирать очки? Ну, в общем, для меня пока понятно, что дайте ему в пик- н- ролле навесную передачу, он сверху мяч вколотит. При этом, что он еще умеет делать, я пока не видел. Так что я оцениваю приобретение Карлтона вместо Дублевича положительно. Нормально он помогает. Он гораздо полезнее, чем Клименко.

- А Джувэн Морган? Он оставил, наверное, более яркое впечатление. И первая игра еще в регулярке против «Пармы», и в последней встрече с «Уралмашем» ни разу не промахнулся. Он, получается, вместо Моэрмана, который доступен был, у него травмы не было, в отличие от Дублевича. Здесь получается тоже правильное решение от менеджмента?

- Вы про Моэрмана историю-то знаете?

- Какую именно?

- «Олимпиада в Париже». Ему Федерация баскетбола Франции сказала, что он будет принимать участие в Олимпиаде в составе сборной Франции, если покинет «Зенит».

- А что с Эртелем в таком случае? Его не увидим или Эртелю можно участвовать в Единой лиге ВТБ?

- А вот тут Эртель с федерацией находится в конфликте. Но не с тренером сборной Франции, который понимает, что несмотря на то, что у него есть стареющие де Коло и Фурнье, ему один разыгрывающий очень нужен. А Эртель сильнейший французский разыгрывающий. Я думаю, что, если решится эта проблему с федерацией, то мы и Эртеля в Париже увидим.

- Это было бы любопытно.

- Это было бы интересно, потому что, состав сборной США на Олимпиаду уже объявлен, и он очень серьезный. Однако, если представить себе, что у французов будут играть такие центровые, как Гобер, Пуарье и, возможно, Вембаньяма. Вот тут американцам придется задумываться. А если такой разыгрывающий, как Эртель и такой снайпер, как Фурнье, и еще такой классный защищающийся игрок, как Батюм, то, в общем, финал Франция – США, с моей точки зрения, может вызвать повышенный интерес. Тем более, что американцы, с моей точки зрения, пошли по пути наименьшего сопротивления. Ну, согласился Леброн играть за сборную США и отлично. Пусть играет. А после такого сезона как будет выглядеть, несмотря на весь свой профессионализм, Леброн в Париже? Бабушка надвое сказала.

- Ну, видимо, за атмосферу в раздевалке будет отвечать. Хотя там звезда на звезде.

- Нет-нет, точно не может. Как не может отвечать за атмосферу в раздевалке в «Лос-Анджелес Лейкерс», так и здесь не сможет. Но там есть кому отвечать за атмосферу».

- И все-таки, про Джувэна Моргана. Как его игру оцените?

- Очень хорошо. Он мне очень нравится. Он универсален, разнообразен. Когда он играл за «Руну», я все время задавался вопросом: «а может ли он защищаться эффективно?». Не эффектно, а эффективно. Потому что то, что он может смахнуть, поставить пару эффектных блокшота, это с его прыгучестью не фокус. Другое дело, что при распределении игроков «Зенит» защищается персонально. Однажды получилось, что в момент, когда вместе были Даглас и Зубков на площадке, то в защите как раз наступил провал. И это не вина Дагласа, я тебя уверяю. Нет, несмотря на весь опыт Андрюши Зубкова, он в решающем матче с «Уралмашем» сыграл из рук вон плохо.

- А в принципе вот такая история с подписанием новичков прямо на флажке, перед последним туром: как вы к ней относитесь? И просто есть ощущение, что это и деструктивно может на внутреннюю атмосферу в команде повлиять?

- Не придумывай. Правилами разрешено? Разрешено. Подписали. За атмосферу в раздевалке отвечает тренер. Конкуренция внутри команды должна быть, иначе наступает застой. И если в раздевалке между собой подерутся два игрока одной команды, то во многих случаях это очень хорошо.

- Я вспоминаю слова Александра Секулича. В самом начале второго этапа, после разгромного поражения от «Зенита» в Петербурге его спросили о подписании Мориса Ндура. Может быть, так повлиял неудачный результат, но у него в глазах была такая печаль, и создалось ощущение, что он сам не особо понял, зачем подписали игрока.

- Если это сказал тренер, я его понимаю. Это звучит как оправдание. Но, честно говоря, подписание игроков, начиная с середины сезона и до дедлайна, не может происходить без одобрения, без просьбы главного тренера. И значит, Ндура подписали, потому что Секулич просил еще одного высокорослого игрока. Вот тебе, получи, единственный, кто был на рынке в этом амплуа. А теперь учи его играть в составе своей команды.

- Справедливости ради, кажется, у него получилось. «Локомотив» в неплохой форме подходит к полуфиналу. Вы в своем телеграм-канале предположили, что, скорее всего, подписание и Карлтона, и Джувэна Моргана — это подготовка к УНИКСУ. А нет ли ощущения, что с учетом того перформанса, который показал Эллис во всей этой серии, против «УНИКСА» будет еще тяжелее? И большой вопрос о готовности Карлтона и Моргана с учетом того, что еще впереди и ЦСКА.

- Вот представь себе Рейнольдса, который пытается спихнуть со своей дороги Карлтона. Не получится. Вот тебе физическая сила и атлетизм против физической силы и атлетизма. Так что это хороший вариант. Другое дело, что Карлтон может испытывать определенные затруднения по игре в обороне против Бако. Но тут уж что поделаешь. Есть Клименко, который, если будет внимателен в обороне и вовремя Бако отсекать от щита, тот его не перепрыгнет, потому что Клименко выше ростом и руки у него длиннее. В шахматы за тренеров играем. Давайте лучше партию потом разберем.

- Мы на самом деле не просто обсуждали партию, которая еще не состоялась. Мы обсуждали партию, которая, может быть, и не состоится, потому что «Зенит» ждет противостояние с «ЦСКА». Что вы ждете от этой серии? Можно ли сказать, что в принципе противостояние «Зенита» и армейцев – это такая новая классика, пришедшая на замену битве «Химок» и «ЦСКА»?

- Это уже привычное противостояние. Я считаю, что это самое интересное, что может случиться в Единой лиге ВТБ. И тренерская дуэль на этот раз, и состав другой. Пистиолис – главный тренер «ЦСКА» – против такого опытного специалиста, как Паскуаль. Новички «Зенита», особенно в сравнении, как они будут защищаться и нападать против Амата Мбайе. Тут много интересных моментов. Кому Пистиолис поручит опеку Курича? В общем, все эти вопросы меня занимают. Но я не хочу ломать голову. Я хочу увидеть первые два матча.

- Как я понимаю, вы приветствуете решение руководства клуба о смене главного тренера в самом конце регулярки?

- Несомненно. Обрати внимание, «ЦСКА» под руководством Пистиолиса от игры к игре прибавляет.

- Да, это бесспорно. Однако у вас нет ощущения, что если бы армейцы в последнем матче обыграли «УНИКС», то есть стали первыми в регулярке, то изменений не было бы? Оставили бы Райковича?

- Ты хочешь, чтобы я гадал, какие мысли в голове у Ватутина? Я отказываюсь. Он сам принимает решение. Он за это отвечает, понимаешь? И вот если он взял на себя ответственность заменить главного тренера перед решающей стадии сезона, значит, мысли у него работают.

- Тут ведь еще важно, что Пистиолис обладает не самым большим опытом.

- Я не хочу говорить плохо о ЦСКА, не провоцируй.

- В любом случае это важная деталь – смена главного тренера.

- Это для тебя важная деталь, а для меня нормальная.

- Ну хорошо, давайте поговорим про другую серию: «УНИКС» – «Локомотив-Кубань». Можно ли сказать, что казанцы, как прошли здорово регулярку, так и остаются главными фаворитами, в том числе и за счет первого раунда?

- Несомненно, казанцы – главные фавориты текущего сезона. Однако я хотел напомнить, что команда «Локомотив-Кубань» обладает очень несговорчивым характером и бороться будет до конца. И мне интересно посмотреть, потому что Александр Секулич – тренер с фантазией. Знаешь, такой изобретатель. Матчи, которые «Локо» проведет в Казани, будут очень отличаться по тактике игры в обороне от тех, что пройдут в Краснодаре. И я могу только предполагать, какие будут введения в тактические построения обороны «Локо» у себя на поляне. Это интересно, и я абсолютно уверен, что нет, «УНИКС» 4-0 не выиграет».

- К тому же это повторение прошлогоднего финала.

- Потом, понимаешь еще, что баскетбол – травмоопасный вид спорта. Что произойдет в первых двух матчах? Дай бог, чтобы обошлось без серьезных травм, чтобы сохранили обе команды свои сильнейшие составы, что очень важно. А то ведь придумывать заплатки на дыры – ни один, даже самый опытный тренер, в этом не преуспел за всю историю баскетбола».

- Да, и «УНИКС» прекрасно знает, что такое травмы. Концовку второго этапа проводили без очень важных игроков: без Найта, без Кулагина, но при этом всем – первое место завоевали. Нет ли ощущения, что за этот год с учетом молодого состава «Локомотива-Кубани», краснодарцы стали еще сильнее?»

- Несомненно, немножко сдал Барфорд, а все остальные прибавили. А уж как прибавили центровые наши. Они же россияне оба и Мартюк, и Елатонцев. Кирилл мне очень нравится. Он может быть помедленнее и чуть ниже прыгает, чем Мартюк, но в голове у него светло, умный парень.

- Как вам кажется, в чем секрет «Локомотива-Кубани»? По сути, чуть ли не единственная команда, которая делает такой активный акцент на своих воспитанников. И они ведь не подводят.

- Ну, я бы не сказал, что никто из них не подводит. Однако, честно говоря, работа краснодарской Академии баскетбола вызывает уважение. И они правильно используют этот по соседству находящийся интернат. И группа тренеров, работающих с этой возрастной компанией – она очень сильная, хорошо подготовленная методически, это видно и по техническому арсеналу молодых игроков, и по их быстрому вхождению. То есть они тактические схемы какие-то очень важные изучили, еще будучи 16-17 летними. Поэтому их дебютные сезоны в «Локо» оказались гораздо легче, чем у их сверстников в других командах. Это заслуга Ведищева, который уделяет этому очень большое внимание, как я считаю. В итоге если бы завтра руководство Единой лиги ВТБ приняло решение о том, что легионеры больше не участвуют в чемпионате, я бы спокойно назвал следующего чемпиона. «Кубань» выиграла бы все.

- Как вам кажется, с учетом их успехов, это как-то повлияло на другие команды? На протяжении последних лет вы видите, чтобы клубы действительно больше и лучше работали с академиями?

- Нет.

- Вообще никто?

- Ну, пока вот так. Как работает «Академия Зенита», я видел. Меня интересует продукт.

- Ждем Егора Рыжова, может быть, уже в следующем сезоне его увидим

- Дай бог, я на него посмотрел, удовольствие получил».

- На всякий случай слушателям напомню, что «Зенит-2» вышел в финал за третье место, где будет играть против «Ревды», и серия начнется на выезде...

- Как ты смешно сказал: «финал за третье место».

- Ну, финал же.

- Нет. Это за третье место. Знаешь, я процитирую великого тренера. Мы жили в одном доме с Анатолием Владимировичем Тарасовым, и они с моим отцом, занятые люди, но все-таки иногда находили время для того, чтобы бутылку водки вдвоем выпить на кухне у кого-нибудь. Как-то в разговоре Анатолий Владимирович сказал: «В спорте есть только одно место – первое, а остальные все – последние.

- О российских баскетболистах тоже хочется поговорить, потому что, несмотря на сложившуюся ситуацию, когда, казалось бы, акцент должен переходить на игроков с российским паспортом, многие болельщики отмечают, что толком ничего не поменялось. Что должно произойти и через сколько, может быть, десятков лет мы увидим, наконец, российских игроков, которые действительно тянут вперед свои команды?

- Я бы вопрос по-другому поставил: «Сколько должно пройти времени, прежде чем мы сможем с гордостью назвать имена и фамилии наших тренеров, которые воспитывают таких игроков, которых ты упомянул?». Проблема ведь не в том, что у нас не рождаются таланты для баскетбола. Высокорослых полно, хорошо развитых, координированных полно. Их вовремя находить, да учить надо. А вот тренеров, которые методически подготовлены для того, чтобы учить играть в современной баскетбол у нас нет. Мы этих тренеров не готовим. Наши вузы физкультурно-спортивные, как бы потеряли интерес к этой качественной работе.

- Как это можно исправить? Должен быть, не знаю, посыл от РФБ или еще выше? И как вообще заставить вузы учить тренеров работать над этим?

- Нужно заинтересовать. Во-вторых, помочь вузам подготовить правильное современное учебное пособие. Это же ведь не секреты создания атомной подводной лодки или каких-нибудь необыкновенных радиоуправляемых бомб. Работают над методиками современными во многих странах. Мы раньше говорили только про США, а теперь и Сербия, и Испания, и Франция, еще Германия добавилась. В Европе две сильнейшие академии находятся в бывшей Югославии. Одна носит имя Душана Ивковича в Белграде, а другая в Загребе. Эти методические материалы можно перевести. Этим здорово занимались, пока был жив Яхонтов здесь, в Лесгафта. И все это рассылать, сброшюровать, получится учебник. Как это пособие для тренеров, которое вышло в восемнадцатом или девятнадцатом году. Это учебник, который написали ведущие тренеры НБА. Разбили баскетбол на семнадцать составных частей. И семнадцать тренеров написали семнадцать глав. Когда эту книгу переводили на русский язык, я был ее редактором. Я читал, у меня глаза от радости светились, как говорит моя жена Лариса. Там тоже есть вещи, посвященные тактике. Какой смысл работать над тактикой позиционного нападения с людьми, которые технически к этому не готовы? База техническая должна быть закончена к 15 годам. И потом уже мы начинаем плести всякие восьмерочки, пик-н-роллы и все остальное, что изобретают тренеры профессиональных команд. Я считаю, что так. Именно поэтому думаю, что Академия баскетбола «Локомотива -Кубани» самая эффективная в смысле выдачи продукта, потому что там тренеры работающие. Во-первых, они выбраны были правильно, они хотят, они любят свою работу? А во-вторых, для них были сделаны пособия. И еще момент, который меня, как бывшего тренера, очень угнетает. Мы когда-нибудь начнем работать над восстановлением престижности профессии детского тренера, не только в баскетболе, и в футболе, и в плавании, и в легкой атлетике, и в стрельбе из лука? Мы хотим воспитать подрастающее поколение здоровыми, сильными и умными? Или нет? Или это никого не интересует?

- Судя по последним годам и результатам в этой сфере, видимо, не интересует.

- Ну, это очень пессимистично. Я надеюсь, что до этого не дойдет.

- В завершении, конечно, хочется поговорить о турнире, который проходит в Кронштадте в эти дни. Как впечатления об организации, что вообще чувствуете в тот момент, когда смотрите на молодых баскетболистов, которые играют на турнире памяти вашего отца?

- 1 мая в Кронштадте, в городе, в котором мой папа 18 января 1928 года родился и всегда этим фактом в своей биографии гордился, никогда не говорил, что он в Ленинграде родился, всегда подчеркивал, что родился он в Кронштадте, начался 10-й юбилейный турнир памяти Александра Яковлевича Гомельского. В этом турнире принимают участие 10 команд. Это для самых младших. Это игроки 12-13 года рождения. 10 команд девочек, 10 команд мальчиков. У девочек в финале играют две сильнейшие команды: московская «Тринта» и СДЮШОР Василеостровского района города Петербурга. Естественно, испытываю самые приятные, самые классные чувства, в том числе и чувство гордости за то, что такой турнир, представительный, носит имя моего отца. ГБУ, детская спортивная школа Кронштадтского района города Петербурга взяла на себя все сложности по организации такого представительного турнира и отлично справилась. Хочется поблагодарить и спорткомитет Петербурга, и спорткомитет Кронштадтского района, которые помогли. Замечательные церемонии открытия, я участвую в церемонии награждения турнира для девочек. Вот начиная с этого возраста, нужно вести наиболее талантливых, одаренных детей с тем, чтобы со временем предложить им выбор, хотят ли они стать профессиональными баскетболистами. Здесь уже спорткомитету городскому или районному не справиться. Этим должна заниматься Федерация баскетбола России. Ну дай бог, что и до этого у нас тоже дойдет. Потому что, посмотрев игры всех команд девчоночьих, я пятерку-то уже по амплуа себе представил, с кем нужно работать, кому нужно уделять особое внимание. Низкий поклон их тренерам. Команду «Тринта» привезла многократная чемпионка Европы, заслуженный мастер спорта – Юля Скопа. У нее в команде играет лучший нападающий этого турнира. Зовут Анечка. Я ей сегодня обязательно вручу приз.

Фото: vk.com/bc_uralmash ; cskabasket.ru ; Maksim Konstantinov/Global Look Press/Global Look Press ; vk.com/lokobasket