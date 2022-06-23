Самое важное про европейцев на драфте НБА-2022. Коротко и понятно

Знакомимся с талантами из Европы.

Всем привет! Вы наверняка удивились, увидев в заголовке поста моего блога «НБА». Мы ведь тут про европейский баскетбол разговариваем, верно? Поясню: в этом посте я буду вкратце рассказывать вам про европейцев на драфте НБА-2022 который состоится уже сегодня ночью. LET’S GO!

Паоло Банкеро (Италия)

Тяжелый форвард, «Дьюк», 19 лет, 208 см

Итальянский форвард Банкеро обладает отличным броском со средней дистанции. Паоло – очень атлетичный “большой”, но он именно тяжелый форвард, а не центровой. Банкеро имеет у себя в арсенале отличные проходы и не боится идти на контакт, много забивает с фолом. Дриблинг у Паоло также неплохой.

У Паоло есть и минусы. Например, он не любит играть в защите. Но тут хочется отметить, что он именно не любит, а не не может. Ведь когда итальянец старается, то хорошо защищается на мяче. Еще из минусов – иногда бывает слишком агрессивен.

Мнение автора канала «Белый не умеет прыгать» и друга канала Кудри Ларкина Никиты Белоголовцева:

«Паоло Банкеро, конечно, совершенно формальный европеец. Американцы считают его за своего и иногда (примерно в каждом пятом тексте) вспоминают про его итальянское происхождение. С Банкеро сегодня происходит что-то очень странное: его котировки меньше, чем за сутки до драфта начали стремительно расти. И вот он уже не третий, а потенциальный первый пик у букмекеров.

С игровой точки зрения, он самый готовый и понятный среди топовых проспектов. Он готов физически и умеет в атаке более-менее всё: создаёт сам, отдаёт, проходит, бросает (пусть и неидеально) со всех дистанций. Сомнения связаны с его игрой в обороне и не лучшим в сравнении с конкурентами дальним броском.»

В Европе Банкеро был бы вообще лучшим игроком континента как минимум по таланту, да и по игре скорее всего тоже. Паоло должен стать суперзвездой НБА, если не окажется очередным бастом.

Прогноз: 1-3 пик

Никола Йович (Сербия)

Атакующий защитник, «Мега», 19 лет, 208 см

Сербский защитник Йович (не путать с Йокичем) выступает за «Мегу». Да, да, за ту самую Мегу владельцем которой является Мишко Разнатович, самый влиятельный агент в Европе. Среди его клиентов есть игроки НБА такие как: Никола Йокич, Бобан Марьянович, Дарио Шарич, Ивица Зубац и другие. Безусловно, он поможет Йовичу выстроить карьеру в НБА.

Несмотря на свой высокий рост (208 см) Никола играет на позициях атакующего защитника и лёгкого форварда. Йович обладает отличным проходом и часто идет в него. Любит идти на данк, имеет высокий баскетбольный IQ

Из минусов: достаточно худой для своего роста, хотя наверное это не так важно, ведь он играет на 2-3 номере. Не идет в контакт, боится.

Никита Белоголовцев:

«Не видел ни одной игры Николы Йовича целиком, поэтому вступаю на сколький путь хайлайт-аналитики и пересказов. В НБА странное отношение к проспектам вроде Йовича. Когда на драфт выходит высокий форвард с задатками розыгрыша и дриблинга в нём видят талант и перспективы. Но при этом практически никогда не дают пространство для развития и превращают его в унылого ролевика.

Этим грустным путём уже прошли куда более готовые к лиге Дарио Шарич и Дени Авдия. В случае Йовича очень многое будет зависеть от того, в какую систему он попадёт. Если это будет терпеливая команда, которая даст ему хотя бы немного владений с мячом в руках у него есть шанс. В противном случае его будущее в лиге зависит от того, сможет ли он попадать издали хотя бы 35+%.»

Йович хорошо провел свой сезон в «Меге», в Европе он был бы подающим надежды молодым талантом. В НБА он будет выходить максимум минут на 15.

Прогноз: 18-22 пик

Самсон Руженцев и Павел Савков (оба – Россия)

АЗ-ЛФ оба, ЦСКА и «Баскония», 20 лет, 201 см

Два российских игрока на драфте этого года. Оба, скорее всего, либо будут выбраны в конце 2-го раунда, либо вообще не будут выбраны, но надеемся на лучшее. Два очень похожих игрока с одинаковым возрастом и ростом, да даже позиции у них одинаковые.

Начнем с Савкова. Павел умеет атаковать с абсолютно любой дистанции, что безусловно, поможет в НБА если он туда когда-нибудь доберется. Но у него есть недостаток массы. Если бы он побольше весил, то ему было бы гораздо проще играть в “посту”. Возможно, Савков еще наберет вес, но пока это в любом случае не так уж и критично.

Руженцев во многом похож на Савкова и Йовича. Набирает Самсон меньше чем Йович, но в конце сезона у него прям «пошло», он тоже может забивать с любой дистанции. Из минусов: все тоже самое – недостаток массы и не самая лучшая игра в защите. В общем, Самсон во многом схож с Йовичем и Савковым, но набирает меньше чем Никола.

Никита Белоголовцев:

«Мне бы очень хотелось услышать фамилию Самсона Руженцева этой ночью, но, честно говоря, не вижу для этого более-менее ни одной причины. Он не так много играл в «Меге», и хотя у него были яркие вспышки, он показал довольно средний уровень.

Для сравнения куда более продуктивный Филипп Петрушев в прошлом году был выбран только 50-м. Чтобы всерьёз надеяться на место в НБА, Руженцеву нужно показать хотя бы один элитный навык. Да, у него приличный процент издали, но на очень скромной выборке. Элитных навыков в защите я там тоже не разглядел.

Руженцева, скорее всего, никто не выберет, но это не повод переживать. С точки зрения, развития карьеры статус свободного агента даже лучше. Если он сможет выйти на принципиально иной уровень в ЦСКА, шанс у него ещё будет.

Про Павла Савкова мне совсем нечего сказать, потому что его я особо не видел даже в нарезках. Но его нет в моках по вполне понятным причинам. Ему уже 20 лет, а он пока даже не играл на взрослом уровне. Европейцев с таким бэкграундом драфтуют если там есть какое-то редкое сочетание навыков или уникальная физика. У Савкова я не вижу ни того, ни другого. Это не приговор, просто пока реалистичная следующая ступень не НБА, а хотя бы один сезон на взрослом уровне.»

В Европе эти два игрока уже совсем скоро могли бы получать достойные минуты. В НБА оба будут полировать лавку.

Прогноз: от 55 пика, до не выбора на драфте

Усман Дьенг (Франция)

Да он на всех позициях играет!, «Нью Зеланд Брейкерс», 19 лет, 206 см

Антропометрические данные и умения позволяют Усману реально играть на всех пяти позициях. Дьенг хорошо защищается и имеет неплохой баскетбольный IQ, умный игрок. Классный дриблинг, Усман видит площадку.

По описанию плюсов кажется что он один из 5 лучших на драфте, но нет. Как и у многих в этом списке, у него не получается играть в с контактом, его выталкивают. И та же самая проблема с весом. И к НБА он вообще не готов, от слова совсем. Ему нужно еще поиграть в Европе, попробовать себя в Евролиге, Еврокубке. Он сырой, но из него точно можно что-то да слепить.

Никита Белоголовцев:

«Усман Дьенг один из самых интересных игроков на этом драфте. У него редчайшее сочетание размеров и подвижности с дриблингом, розыгрышем и броском. В смелых мечтах это кто-то вроде Пола Джорджа, способный защищаться со второй по четвёртую позиции и при этом готовый быть ключевой фигурой в нападении.

Проблема в том, что пока это ОЧЕНЬ смелые мечты и надежды. Ужасное начало сезона в Австралии можно списать на то, что 18-летний парень один приехал на другой конец света и тут же угодил в максимальной жёсткий ковидный локдаун. В общем, пик для тех, кто готов ждать и не боится рисковать. Мне кажется, идеальные команды для него «Сан-Антонио» или «Оклахома».»

В Европе он мог бы подавать надежды и играть столько же, сколько и Виктор Вембаньяма. В НБА он может стать (и лично я думаю что скорее всего станет) вторым Айзеком Окоро, но его потолок, как правильно заметил Никита – Пол Джордж.

Прогноз: 13-15 пик

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Фото: slamdunk.ru, worldnationnews, slamdunk.ru, РФБ, cavaliersnation.

Фото: Gettyimages.ru/Joe Buglewicz, Robert Cianflone, Jamie Squire