Главный праздник европейского баскетбола – «Финал четырех» Евролиги – уже сегодня. Превью к торжеству

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Всем привет! Уже скоро стартует «Финал четырех» Евролиги-2022, это превью к главному празднику европейского баскетбола. Те, кто подписан на наш телеграмм-канал знают, что это превью не должно было выйти, ведь я заболел. Но я собрался с силами и написал этот пост для вас. Надеюсь, получилось неплохо

Предисловие

Итак, я надеюсь, все знают что такое «Финал Четырех» Евролиги и какое он значение имеет для европейского баскетбола. Если знаете, то отлично, читайте эту статью! Если не знаете, то тем более читайте эту статью. Приступим.

История

Начнем наше погружение в атмосферу «Финала четырех» с его истории. Впервые формат «Финала Четырех» в Евролиге был применен в сезоне-1987/1988. Тогда Евролига называлась Кубок Чемпионов ФИБА. Тридцать первый сезон лучшего европейского клубного соревнования был непростым, так как введение правила «Финала четырех» сразу же увеличило зрелищность отдельно взятого матча, будь то финал, полуфинал или матч за третье место (который сейчас никому не нужен). Матчи «Финала Четырех»-1988 проводились в городе Гент, столице провинции Восточная Фландрия в Бельгии.

В первом в истории «Финале четырех» Кубка Чемпионов ФИБА принимали участие «Партизан» из Сербии, «Арис» из Греции, «Олимпия» Милан из Италии и «Маккаби» Тель-Авив из Израиля. Полуфинальные пары были следующие: «Партизан» – «Маккаби» и «Арис» – «Олимпия Милан». «Маккаби» обыграл «Партизан» со счетом 82:87 и вышел в финал, а вот «Арис» свой матч проиграл с абсолютно тем же счетом что и в первой паре. В матче за третье место сошлись «Партизан» и «Арис», баскетболисты из сербского клуба победили со счетом 105:93. В финале «Олимпия Милан» обыграла «Маккаби» со счетом 90-84. Клуб из Италии тогда очевидно был сильнейшем в турнире, забрав второй титул чемпиона подряд. В «Олимпии Милан» тогда играл знаменитый центровой Боб Макаду, который входит в официальный топ-75 лучших игроков в истории НБА. Боб получил MVP того «Финала четырех».

После «Финала Четырех» в Генте этот формат применяется в нынешней Евролиге и по сей день. Это – самое главное событие года в европейском баскетболе.

Рекорды «Финала четырех»

Рекорды «Финала четырех» – это вообще отдельная тема. Нам прямо сейчас нужно ей заняться. Представляю вам четыре самых интересных рекорда «Финала Четырех» Евролиги в истории, по моему мнению:

Рекорд «Финала Четырех» по выигранным титулам чемпиона принадлежит «Панатинаикосу», греческий клуб выиграл 6 чемпионств в «Финалах Четырех».

У Кайла Хайнса – 16 блок-шотов за все время выступлений в «Финале Четырех», это рекорд.

Рекорд среди команд по забитым очкам в отдельном матче «Финала Четырех» установил израильский «Маккаби», они набрали целых 118 очков в корзину итальянского «Фортитудо» в финале 2004 года.

У Никоса Галиса 28,9 очка в среднем за игру в «Финале Четырех», это «олл-тайм» рекорд.

Место проведения «Финала четырех» Евролиги-2022

В этом году в «Финале четырех» Евролиги пройдет в сербском городе Белград. Это место славится своими фанатами и атмосферой во время матчей, как баскетбольных, так и футбольных. Город живет спортом, а именно двумя главными командами страны: «Партизаном» и «Црвеной Звездой». Каждый болельщик выбирает свою сторону и топит за любимый клуб во всех видах спорта. Фанаты «Партизана» обожают свой клуб и ненавидят «Црвену Звезду» и все, что с ней связано. А если ты фанат «Црвены», то ты обязан орать на трибунах кричалки в поддержку «Звезды» и ненавидеть «Партизан», таково неписанное правило.

Белград уже принимал «Финал четырех» в 2018 году. Тогда победил «Реал», а многие сербские фанаты поддерживали московский ЦСКА, который занял 4 место.

Вообще лично я думаю, что атмосфера на трибунах будет шикарная, тем более целых 45 (!) процентов билетов на «Финал Четырех» приобрели греческие фанаты, которые на трибунах будут поддерживать «Олимпиакос», а еще 6 процентов болельщики из Израиля . Напомню всем, как свои команды поддерживают болельщики «Олимпиакоса» и «Маккаби» (хоть «Маккаби» и не будет в этом году играть в «Финале Четырех», но израильские болельщики – топ):

Участники и расписание «Финала четырех» Евролиги-2022

Итак, мы с вами уже узнали историю «Финала четырех», узнали рекорды «Финала Четырех», узнали место проведения «Финала Четырех». Время узнать команд-участников «Финала четырех» Евролиги-2022. В этом году в Белград поехали «Олимпиакос» из Греции, «Анадолу Эфес» из Турции, а также испанские клубы «Реал» и «Барселона».

Вот вам расписание «Финала четырех»:

Полуфиналы:

«Олимпиакос» – «Анадолу Эфес»

19 мая, 19:00 мск

«Барселона» – «Реал»

19 мая, 22:00 мск

Матч за третье место:

Проигравший в полуфинале – Проигравший в полуфинале

21 мая, 17:00 мск

Финал:

Победитель полуфинала – Победитель полуфинала

21 мая, 20:00 мск

Все матчи будут проводиться на стадионе «Штарк-Арена».

3 игрока, за которыми нужно следить в грядущем «Финале четырех»

Василье Мицич («Анадолу Эфес»)

Статистика в первом раунде плей-офф: 18,5 очка, 4,8 подбора, 4 передачи, 1,5 перехвата, 16,8 эффективность.

Статус: суперзвезда

Прогноз на «Финал четырех»: лучший игрок Ф4

Мицич будет главной силой «Эфеса» в этом «Финале четырех». Василье в прошлом году забрал себе награду MVP Ф4. «Финал четырех» – это время суперзвезд. Тут у тебя есть всего 1 игра, а не привычная серия. Исходы отдельных матчей обычно решают суперзвезды, особенно те, которые много забивают. Василье стал лидером по количеству очков в регулярном чемпионате этого сезона и забрал себе награду «лучший скорер» имени Альфонсо Форда. Вот почему именно Мицич, а не Миротич или Тавареш станет лучшим игроком этого «Финала четырех».

Почему еще Мицич будет рвать и метать в этом Ф4? Потому что у «Эфеса» вылетел из-за травмы один из четырех лучших игроков задней линии – Крунослав Симон. А второй, третий и четвертый это Ларкин, Мицич и Бобуа, которые остались в строю, но Мицич точно не третий по значению в этой четверке.

У «Эфеса» мало шансов защитить титул, так как некоторые важные игроки получили травмы. Но одно мы можем сказать точно: Мицич будет зажигать.

Кори Хиггинс («Барселона»)

Статистика в первом раунде плей-офф: -

Статус: звезда

Прогноз на «Финал четырех»: топ-5 игрок Ф4

Кори Хиггинс – еще один игрок, творивший чудеса в прошлом «Финале четырех». Прежде всего хотелось бы сказать, что у Кори стальные нервы. Кстати, насчет стальных нервов, помните этот баззер в прошлом «Финале четырех»?

Этот фантастический баззер отправил «Барселону» в финал Евролиги прошлого сезона. Несмотря на поражение от «Анадолу Эфеса», команда не расслабилась и уже в этом сезоне вернулась в Ф4.

У Хиггинса характер чемпиона. Он побеждал в ЦСКА, а сейчас побеждает в «Барселоне». У него есть настрой, хороший баскетбольный IQ, отличные партнеры, отличный тренер и стальные нервы. А что собственно еще нужно для успешного выступления в «Финале четырех»?

Кори пропустил 3 месяца из-за травмы, но сейчас Хиггинс должен громко вернуться и показать хорошую игру. У «Барселоны» есть все шансы на чемпионство. Если оно случится, то Хиггинс точно сыграет большую роль в этом знаковом для «Барсы» событии.

Томас Уолкап («Олимпиакос»)

Статистика в первом раунде: 11,2 очка, 2,2 подбора, 3,4 передачи, 1,2 перехвата, 12,6 эффективность.

Статус: неплохой ролевик, который никогда ни чем не выделялся

Прогноз на «Финал четырех»: будет хорош в розыгрыше и в защите

Возможно, кто-то из вас не знает данного игрока. Так как на протяжении всей карьеры Томас ничем особо не выделялся. Прошлые три сезона Уолкап провел в «Жальгирисе». И вот в это межсезонье перешел в «Олимпиакос».

В первом раунде плей-офф Томас показал себя хорошим разыгрывающим (каким он на самом деле всегда являлся, просто этого никто не замечал кроме «Оли»). Но больше всего поразила его защита. Он шикарно защищался против Майка Джеймса и других исполнителей из «Монако».

В одной из игр Уолкап позволил Джеймсу набрать всего 3 очка и 2 передачи за первую половину игры. В итоге Джеймс финишировал с 10 очками при бросках с игры 3 из 9 и 4 передачами, компенсированными 4 потерями почти за 34 минуты на площадке. Классная защита, не правда ли?

А вот что защитник «Оли» сказал перед матчем с «Эфесом»:

«Очевидно, мне нравится их уровень мастерства и то, как они двигают мяч, но также они уверены в себе. Они играют с огромной уверенностью. В нападении у них много огневой мощи и индивидуального таланта. Мы должны быть готовы защитить их в течение 40 минут, что мы и сделаем. Я определенно готов играть против Мицича в защите. Я должен был защищаться против Майка Джеймса, и пять игр против такого парня готовят вас к таким вещам. Очевидно, они действительно хорошие игроки, но я готов принять вызов. Это всего лишь одна игра, но болельщики «Олимпиакоса» приносят такую ​​энергию, которая наверняка может подтолкнуть вас к победе. Мы знаем, за кого мы играем, и они значат для нас целый мир. Собираемся выйти и сыграть за них».

Если Томас продолжит так защищаться против лучших игроков Европы, то он вполне может стать лучшим по защите в Евролиге. Мы надеемся, что Уолкап сможет сохранить настрой и уровень игры в защите в «Финале четырех».

Прогнозы на «Финал четырех»-2022 от друга канала и журналиста «Спорт-Экспресса» – Тимура Ганеева

Самый вероятный прогноз на этот «Финал четырех» — шестая подряд победа «Барселоны» над «Реалом» в этом сезоне и успех «Эфеса» в матче с «Олимпиакосом». Все-таки по составу, даже без Крунослава Симона, турецкий клуб заметно сильнее. В решающей же игре каталонцы должны взять реванш у стамбульцев за поражение в прошлом году. Это будет справедливо. Баскетбол любят за справедливость. В большинстве случаев он честнее, чем другие виды спорта. Но это применимо только в случае полноценного плей-офф.

«Финал четырех» — чистой воды лотерея (спросите у Кириленко). Поэтому мне кажется, что и на этот раз не обойдется без сенсации. В одном из полуфиналов выиграет андердог.

Когда все решает один матч, то на первый план выходит мастерство лидеров и смекалка тренеров. Ласо гораздо более опытный тренер, чем Ясикявичюс. Он дважды брал Евролигу с «Реалом», а в 2014 году упустил его в Милане по невероятной случайности (видел тот матч вживую, «Маккаби» Блатта тогда выдал матч всей жизни). Всего Ласо шесть раз выводил «сливочных» в Ф4, в них он чувствует себя как рыба в воде. Для Шарунаса же оба тренерских «Финала четырех» заканчивались неудачно (хотя третье место «Жальгириса» в Белграде так назвать язык не поворачивается). Думаю, испанский тренер на этот раз найдет способ сдержать Миротича, Дэвиса и Калатеса. А никто из джокеров сине-гранатовых не выстрелит. Йокубайтис проводит фантастический сезон, но ему пока рано брать титулы. «Реал» же максимально задействует атлетизм Тавареша, Пуарье и Ябуселе в краске. Еще один подвиг совершит Серхио Юль и уйдет на покой с очередным трофеем (в серии с «Маккаби» 34-летний ветеран был невероятен). Плюс на «Барсу» оказывается больше давления. Если с таким дорогущим составом Шарунас второй год подряд не сможет взять титул, то ему могут указать на дверь. Эта нервозность ощущалась еще в серии с «Баварией», которую удалось выиграть только в пятой игре.

Так что «Реал» должен прервать неудачную серию и выйти в финал. Там его будет ждать «Эфес».

Любите баскетбол и ждите «Финал четырех»!

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Кудри Ларкина | Европейский баскетбол

Топовое фото: globallookpress.com/Javier Borrego/Dppi