«Ничего не мог есть – все выходило обратно». Волков победил Павловича со стафилококком

Детали большого успеха.

Александр Волков уверенно победил Сергея Павловича на UFC Saudi Arabia и ворвался в титульную гонку тяжелого веса. Волков шел как андердог, но разобрал сложного соперника и продлил победную серию – выиграл четыре последних боя.

Оказалось, что во время подготовки к Павловичу он подхватил инфекцию стафилококка и принимал антибиотики накануне поединка.

«Неделю я находился в режиме, что у меня воспалена нога, которая мне нужна в бою». Волков подхватил стафилококк еще до прилета в Эр-Рияд

Стафилококк – распространенная проблема среди бойцов MMA. Ранее с ней перед поединком против Дастина Порье на UFC 302 столкнулся Ислам Махачев – это сказалось на подготовке и функциональной готовности. Мы отдельно разбирали , как стафилококк мешает бойцам.

Волков – очередная жертва. После официальной фотосессии перед UFC Saudi Arabia болельщики заметили на его ноге стафилококковое поражение. Тему никто не развил, а уже после победы Волков сам рассказал, что принимал антибиотики накануне боя.

По словам Волкова, за день до взвешивания его проверяла комиссия – тогда же у него оставался последний день принятия антибиотиков. Сама проблема появилась еще до прилета в Саудовскую Аравию:

«Перед вылетом у меня воспалилась нога – врач по фотографии сказал, что похоже на подкожную инфекцию. Взял антибиотики и прилетел сюда – пропил серьезный курс, но нога лучше не стала. Подозрение на стафилококк.

Я здесь съездил в больницу, меня накололи антибиотиками – до сих пор синяк есть. В течение всей этой недели я находился в режиме, что у меня воспалена нога, которая мне нужна в бою. Все шло не по плану».

Из-за стафилококка Волков не мог есть – все выходило наружу. Но не снялся с боя

Волков победил, пройдя всю дистанцию в три раунда, и не выглядел функционально просевшим. После боя он показал пораженную ногу: «Это покраснение не от ударов, это до сих пор следы от инфекции. Но вроде как и я болевых ощущений уже не чувствовал, и комиссия меня допустила.

Хотя я даже немножко вес сбросил: я был 120 кг, но толком ничего не мог есть. Все выходило обратно, вся микрофлора желудка была полностью нарушена и, соответственно, энергии было не так много. Поэтому пришлось немножко поэкономить силы и провести вот такой бой. Более спокойно для себя».

При этом Волков не думал сниматься с боя против Павловича: «Огромная работа была проделана. Просто не представляете, какая. У меня лагерь было около шести месяцев. Ко мне на полтора месяца приехали тренеры из России. И это все не бесплатно.

Потом мы все приехали сюда, большой командой. Это все тоже не за счет UFC. Ну просто очень много всего было задействовано, чтобы из-за царапины на ноге сняться с боя».

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Фото: ютуб-канал «Вестник MMA» ; Gettyimages.ru /Chris Unger