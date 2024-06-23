Павлович виноват только сам

Что за срыв и обида?

Поражение от Александра Волкова на UFC Saudi Arabia стало, пожалуй, самым тяжелым в карьере Сергея Павловича . Даже тяжелее, чем нокауты от Алистара Оверима и Тома Аспиналла.

Во-первых, Павловича впервые в карьере полностью переиграли. От первой до 15-й минуты. Во-вторых, впервые мы увидели его растерянную, обиженную и по-плохому злую версию.

Но, кажется, обижаться нужно только на себя.

Вообще плевать, кто принял бой первым − это индивидуальный спорт

Напряжение вокруг боя началось сразу после анонса. Кажется, президент UFC Дана Уайт объявил о бое, не получив полного согласия двух сторон. Ну, или решил так поставить команды бойцов в тупик, когда отказываться не вариант.

Затем начались выяснения: кто первым принял, кто сначала отказался, а кто не хотел давать заднюю. В медиа и комментариях шли обсуждения, что подлые ящеры столкнули лбами двух русов. Но не забывайте: почти каждую неделю Уайт сводит в боях американцев с американцами, бразильцев с бразильцами. Не похоже, что кто-то из-за этого пострадал.

Нужно помнить: ММА − индивидуальный вид спорта. Волков был ниже Павловича в рейтинге, почему он должен отказываться от боя с вышестоящим оппонентом? Как бы отказ сказался на его карьере? Уайт в будущем дал бы ему кого-то из топ-5?

Посмотрите на Мераба Двалишвили, который годами был претендентом №1 в легчайшем весе, но открыто отказывался от боя с Алджамейном Стерлингом из-за дружбы. Теперь вымаливает титульник съемкой рилсов с Шоном О’Мэлли для бедных. Уайт не прощает отказов от топ-боев, если это делает рядовой боец, а не звезда уровня Конора или Джонса. Это давно не тайна.

Даже если когда-то Волков и Павлович решили не драться в обычных боях, то за прошедшие годы обстоятельства изменились: Павлович взлетел в топ, но проиграл в титульнике, а Волков шел на слишком хорошей серии, чтобы опять драться с теми, кто ниже в рейтинге. Их бой был неизбежен.

Павлович выглядел зажатым и сердитым всю неделю: странные реакции на юмор Волкова и напряженные интервью

Неделю боев с еще большим разгромом, чем сам поединок, забрал Волков. Пока один давал легкие интервью (одно, кстати, вот ), был на расслабоне, шутил и не боялся быть самоироничным, то второй жестко напрягся: не понимаю шутки Волкова, злюсь от обычного вопроса на стердауне, котирую «Аншлаг».

Кажется, Волков, сам того особо не желая, проник Павловичу под кожу. Может, это вообще случилось еще весной после мемов про «Павловича против Евгенича» и ящеров с русами.

Похоже, бомба от Аспиналла остудила Павловича − в бою с Волковым он вообще не рисковал

Самое печальное: Павлович не был похож на себя. Да, мы увидели не менее ценный контент − Павлович в 15-минутном поединке. Он хорошо дрался против одного из лучших и опытнейших тяжеловесов планеты. Но если сравнить с прошлыми боями, то разница ощутима.

Там, где раньше Павлович шел молотить Блейдса, версия из настоящего не вкладывалась в атаки и явно опасалась встречного удара от более техничного и быстрого оппонента. Неужели это последствия сокрушительного нокаута в бою с Аспиналлом?

По одному поединку с Волковым судить не стоит, потому что это специфичный оппонент (о чем Волков сам сказал). Пока сложно представить, кто будет следующим соперником Павловича. Нужен кто-то, на кого он без особых опасений может обрушить пушки. Тогда и узнаем.

Поведение после боя − печаль

Главный момент боя, который случился уже после его окончания. Толчок и посыл на три буквы в ответ на предложение пожать руки. Павлович, очевидно, обиделся на Волкова. Всех причин и обстоятельств мы не знаем, но не пустое предположение, что Павловича не очень впечатлило поведение соперника на минувшей неделе.

Волков выиграл противостояние в медиа, его версия событий прозвучала и вопросов особых не вызвала. Чем же ответил Павлович? Смиренным принятием поражения? Рукопожатием после драки? Нет, он ответил обидой.

Итог − Павловичу нужно отрефлексировать этот провал. Правильные выводы обязательно вернут его в гонку. Не забываем: он очень молодой тяжеловес (32 года).

А обижаться, кажется, нужно только на себя. Кто виноват, что Павлович поставил себя в очень тяжелую ситуацию? После поражения от Аспиналла у него был минимум опций. Реванш с Аспиналлом ему не дадут, Джонс и Миочич недоступны, Блейдса он уже бил. Вот и появился Волков. Это адекватный матчмейкинг.

Было боязно за реакцию Павловича на провал в бою с Аспиналлом. К сожалению, опасения подтвердились. Павлович был зажатым, боялся рисковать, а недовольство из-за поединка выместил на оппоненте, который не проявлял к нему никакого неуважения в публичном поле.

Это наталкивает на мысли, что Павлович не очень способен на правильную саморефлексию и анализ допущенных ошибок. У Волкова 10 поражений в карьере, но он опять в титульной гонке, так что для бойца уровня и навыков Павловича ну вообще ничего не потеряно. Нужно проанализировать произошедшее, не держать пустых обид и грамотно подобрать следующего соперника.

А что думаете вы?

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Фото: Gettyimages.ru /Chris Unger/Zuffa LLC, Sarah Stier