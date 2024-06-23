«Пошел ## ###». Почему Павлович оттолкнул Волкова после боя?

Некрасивый поступок.

Раньше Александр Волков и Сергей Павлович вместе тренировались и были почти друзьями. Перед турниром в Эр-Рияде – с улыбкой фотографировались вместе. Заверяли, что это спорт, а не война – они просто выявят сильнейшего, раз UFC вынудил их драться.

Все закончилось некрасивой сценой после боя. Почему Павлович вышел из себя и оскорбил Волкова?

После боя Павлович толкнул Волкова, когда тот хотел обняться. До этого Волков троллил его на стердауне и требовал вернуть «косарь»

Уже на стердауне перед турниром стало заметно, что между бойцами заискрило. Волков спросил Павловича, почему тот везде говорит, что Александр первый принял бой. Тяжи поспорили на глазах Даны Уайта, а Павлович нервно заулыбался.

Фанаты посчитали, что Волков вынудил Павловича объясняться. За кулисами после стердауна он продолжил троллить соперника, пошутив, что тот должен ему «косарь» со времен их спаррингов. Конфликт продолжился в октагоне, где Волков уверенно победил – к концу третьего раунда Павлович истекал кровью.

Волков дружелюбно подошел к Павловичу после боя, но тот его оттолкнул. Выглядело некрасиво: вместо того чтобы обняться и позитивно закрыть историю, Павлович почти устроил драку.

Волков признался, что Павлович оскорбил его матом. В интервью после боя – первым извинился

После победы Волков признался, что Павлович не только его толкнул, но и обозвал матом – хотя тот раньше почти не ругался. Очевидцы подтвердили , что Волкову крикнули «## ### пошел»:

«Я подошел, хотел поблагодарить за бой, не более того. Он послал меня. Он вообще матом никогда до этого не ругался, а тут выругался и оттолкнул. Ну обиделся. Он думал, что я не буду драться в полную силу: хотел мне голову снести, а я не хочу, чтобы мне голову сносили. Я сам подрался в полную силу и победил, а он расстроился».

Это болезненное поражение для Павловича – он не справился с эмоциями и столкнется с хейтом. Бой показал, что у него нет запасного плана: все три раунда он пер на Волкова и не пытался что-то изменить – лишь на последней минуте бросившись бороться. Такой сценарий вывел Павловича из себя – он не привык проигрывать (уже два раза подряд).

Волков отнесся к Павловичу позитивно. Даже после хамства он первый извинился и предложил помириться: «Про косарь это была шутка. Серега, прости меня, если чем-то тебя обидел». На пресс-конференции Волков развил мысль. Он удивился поведению Павловича и признался, что пойдет в полицию, если тот на него нападет:

«По-моему, это был некрасивый поступок. Мне очень хотелось бы разобраться в том, почему он так обиделся. Наверное, что-то недопонял. Если так – это его проблемы, а не мои. Я в первый раз в жизни услышал, как Сергей ругается матом. Видимо, у него какие-то проблемы со мной. Я эту ситуацию отпустил и живу дальше, а его пусть судят люди, которые это смотрят. Что будет, если пересечемся? Если он на меня нападет – я вызову полицию».

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Почему я так рад победе Волкова над Павловичем

Фото: Gettyimages.ru /Jeff Bottari/Zuffa LLC, Chris Unger