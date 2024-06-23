Ученик Абдуламанапа без шансов улетел в нокаут – пропустил тот же удар, что и от Чимаева

Первая досрочная победа Уиттакера за семь лет.

UFC с проблемами, но все равно ярко залетел в Саудовскую Аравию. Первый турнир в Эр-Рияде возглавили Икрам Алискеров и Роберт Уиттакер – все закончилось победой Уиттакера нокаутом в первом раунде.

Тот самый случай, когда выбор в пользу риска с возможностью быстрого буста в топы не сработал.

Алискеров экстренно заменил Чимаева и советовался с Хабибом: «Сначала Уиттакер согласился, а потом передумал − мол, не дам ему шанс»

UFC расширяются на Ближнем Востоке и провели первый турнир в Саудовской Аравии, которая благодаря стараниям Суверенного фонда уже захватывает бокс и инвестирует в MMA-промоушен PFL.

Первый турнир в Эр-Рияде планировался еще в марте, но, как отметил президент Дана Уайт, перенесся из-за невозможности некоторых бойцов выступить на ивенте. Новой датой стало 22 июня.

В итоге турнир возглавили Хамзат Чимаев и Роберт Уиттакер, а кард наполнили поединки с участием мусульманских бойцов. Но за несколько недель до проведения все сломалось: Чимаев снялся с боя из-за болезни.

Чимаева заменил Икрам Алискеров, который должен был драться 16 июня на другом ивенте против Антонио Троколи. Алискеров, который единственный раз в карьере проигрывал именно Чимаеву, принял бой на коротком уведомлении и экстренно отправился из США в Саудовскую Аравию.

Алискеров говорил, что советовался с Хабибом Нурмагомедовым перед принятием боя, а Уиттакер сказал, что даже не знает соперника, хотя опасается его не меньше, чем Чимаева.

Организация боя – суета : «Представляете, что утром у меня должно быть взвешивание, а я уже тут на суете. А потом случилось так, что сначала Уиттакер согласился, а потом передумал − мол, не дам ему шанс.

Качки были. Утром звоню: «Мне гонять вес? Что мне делать? Я уже на сгонке, с утра ничего не ем». До полудня не мог дозвониться до Абдель-Азиза. Но потом он сказал, что всю ночь работал над боем, все решено, отправляют мне билеты. Вот такая суматоха получилась».

Алискеров принял важнейший бой в карьере. Он вышел только на третий поединок в UFC (выиграл два прошлых) и сразу попал под опытного Роберта Уиттакера – экс-претендента на пояс в среднем весе, в феврале разобравшегося с Пауло Костой.

Сам Алискеров называл бой с Уиттакером главным в жизни, а Даниэль Кормье предполагал, что победа сразу бы сделала его претендентом на титул. Цель – пояс :

«Все хотят реваншей. Нет бойца, который где-то когда-то кому-то уступил и не хочет реванша. Если тебе это не нужно, то это плохо. Я хотел бы реванш с Чимаевым, но не сейчас. Сейчас совсем другой бой, другие цели. Нужно побеждать и смотреть уже на пояс».

Алискеров улетел от того же удара, что и от Чимаева пять лет назад. Для Уиттакера это первый нокаут за последние семь лет

Уиттакер пообещал показать австралийскую защиту от тейкдаунов, поэтому работал в стойке. Алискеров, напротив, плохо чувствовал дальнюю дистанцию и не успел ничего сделать. Бой прошел недолго: 1,5 минуты разведки на дальней дистанции и включение от Уиттакера. Он потряс Алискерова двойкой – того сильно зашатало, что еле устоял на ногах.

Уиттакер тут же добил Алискерова безответной серией с сокрушительным апперкотом, от которого соперник упал на канвас. Рефери Марк Годдард вмешался и остановил избиение. Поединок не протянул и двух минут. Символично, что Алискеров проиграл Чимаеву нокаутом от такого же апперкота.

Это первая досрочная победа Уиттакера за последние семь лет – в 2017 году он побил Роналду Соузу. С тех пор все победы Уиттакера – судейским решением. А для Алискерова это второе поражение в карьере. Риск в пользу топового боя не оправдался – возможно, его накрыло из-за акклиматизации в Саудовской Аравии или сказался недостаток опыта. Теперь путь Алискерова в топ-15 будет дольше ожидаемого.

Уиттакер возвращается в титульную гонку. С таким ярким перформансом он может обойти Шона Стрикленда в рейтинге дивизиона и стать следующим претендентом на чемпионский поединок. После боя он заявил, что готов страховать титульник между Дрикусом Дю Плесси и Исраэлем Адесаньей.

Самый сложный соперник Чимаева до UFC врывается в гонку за пояс. Насколько силен Икрам Алискеров?

Фото: Gettyimages /Jeff Bottari/UFC, Chris Unger; Louis Grasse, Panoramic, Louis Grasse/Global Look Press